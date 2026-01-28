Доналд Тръмп: Техеран трябва да остане без ядрени оръжия и то много бързо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран в публикация в социалната мрежа Truth Social, в която заяви, че към страната се насочва "масивна армада" от американски военноморски сили и призова Техеран незабавно да започне преговори.

"Масивна армада се насочва към Иран. Тя се движи бързо, с голяма мощ, ентусиазъм и цел", написа Тръмп. По думите му това е "по-голям флот, воден от великия самолетоносач "Ейбрахам Линкълн", отколкото този, който беше изпратен към Венецуела".

Тръмп подчерта, че както и при Венецуела, силите са "готови, желаещи и способни бързо да изпълнят мисията си - със скорост и насилие, ако се наложи". В същото време той изрази надежда за дипломатически изход: "Надявам се Иран бързо да "седне на масата" и да договори честна и справедлива сделка - БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ - сделка, която е добра за всички страни".

В публикацията си Тръмп добавя, че времето изтича: "Времето изтича, въпросът е наистина от съществено значение!". Той напомня и за предишни предупреждения към Техеран: "Както казах на Иран и преди: СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва "Операция Полунощен чук" - мащабно унищожение на Иран".

Американският президент отправя и директна заплаха за бъдещи действия: "Следващата атака ще бъде много по-лоша! Не позволявайте това да се случи отново", завършва той посланието си с думите: "Благодаря за вниманието по този въпрос!".

Публикацията идва на фона на силно изострено напрежение между Вашингтон и Техеран и на съобщения за засилено американско военно присъствие в региона, като съчетава директни военни заплахи с призив за преговори при условията, поставени от САЩ.