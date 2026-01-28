Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Техеран трябва да остане без ядрени оръжия и то много бързо

Доналд Тръмп: Техеран трябва да остане без ядрени оръжия и то много бързо

28 Януари, 2026 15:45 1 449 100

  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • венецуела-
  • николас мадуро

Публикацията идва на фона на силно изострено напрежение между Вашингтон и Техеран и на съобщения за засилено американско военно присъствие в региона, като съчетава директни военни заплахи с призив за преговори

Доналд Тръмп: Техеран трябва да остане без ядрени оръжия и то много бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран в публикация в социалната мрежа Truth Social, в която заяви, че към страната се насочва "масивна армада" от американски военноморски сили и призова Техеран незабавно да започне преговори.

"Масивна армада се насочва към Иран. Тя се движи бързо, с голяма мощ, ентусиазъм и цел", написа Тръмп. По думите му това е "по-голям флот, воден от великия самолетоносач "Ейбрахам Линкълн", отколкото този, който беше изпратен към Венецуела".

Тръмп подчерта, че както и при Венецуела, силите са "готови, желаещи и способни бързо да изпълнят мисията си - със скорост и насилие, ако се наложи". В същото време той изрази надежда за дипломатически изход: "Надявам се Иран бързо да "седне на масата" и да договори честна и справедлива сделка - БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ - сделка, която е добра за всички страни".

В публикацията си Тръмп добавя, че времето изтича: "Времето изтича, въпросът е наистина от съществено значение!". Той напомня и за предишни предупреждения към Техеран: "Както казах на Иран и преди: СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва "Операция Полунощен чук" - мащабно унищожение на Иран".

Американският президент отправя и директна заплаха за бъдещи действия: "Следващата атака ще бъде много по-лоша! Не позволявайте това да се случи отново", завършва той посланието си с думите: "Благодаря за вниманието по този въпрос!".

Публикацията идва на фона на силно изострено напрежение между Вашингтон и Техеран и на съобщения за засилено американско военно присъствие в региона, като съчетава директни военни заплахи с призив за преговори при условията, поставени от САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нагло ционистче

    45 3 Отговор
    Ама, нали още миналото лято им ги унищожи, бе, Тръмпоч?!

    Коментиран от #98

    15:47 28.01.2026

  • 2 КОЛЬО ПАРЪМА

    37 4 Отговор
    Кой си ти бе перчем

    15:48 28.01.2026

  • 3 Гръм и мълнии

    36 6 Отговор
    Сега е моментът, Иран да покаже колко са силен,като пусне стотици дронове и да покаже, колко струва един самолетоносач ?🤣

    Коментиран от #23

    15:49 28.01.2026

  • 4 Глас от бункера

    9 24 Отговор
    Не познавам Техеран!

    Коментиран от #21, #55

    15:49 28.01.2026

  • 5 Путин

    33 3 Отговор
    Тя пък предишната беше голям цирк да оправдае израелците, че бяха го закъсали...

    15:50 28.01.2026

  • 6 Чакай малко, бре?

    30 3 Отговор
    Нали миналата година ги унищожиха и занулиха или Нетаняху му отпусна каишката?

    15:51 28.01.2026

  • 7 иван костов

    28 5 Отговор
    БайДончо си кукурига, а $ продължава да пада! Яйцата са недостъпен лукс!

    Коментиран от #13

    15:51 28.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    ОСВЕН ДА ГИ ПУСНАТ ПО ВАС!

    15:51 28.01.2026

  • 9 Луд за връзване

    8 23 Отговор
    Но само как се гаври с "приятелите на Путин.
    Безценно.

    15:51 28.01.2026

  • 10 да те питам

    28 3 Отговор
    Рошльо, а Израел защо има?

    15:53 28.01.2026

  • 11 Феникс

    24 2 Отговор
    Канетата в Ирак , Сирия и Либия се повтарят като дежаву, този е по голям ционист даже и от марулята Байдън!

    Коментиран от #64

    15:54 28.01.2026

  • 12 Тоз

    19 3 Отговор
    пак почна !

    15:55 28.01.2026

  • 13 Копейка

    4 17 Отговор

    До коментар #7 от "иван костов":

    Изгубихме и левъ.Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #16

    15:55 28.01.2026

  • 14 Кой го е доказал това че

    20 3 Отговор
    Техеран има ядрени оръжия за да "трябва да остане без ядрени оръжия" ? .... Някой олигофрен в САЩ ли? Или може би от Великобритания същите тези които и за Ирак много им знаеха кратуните. А с нацистки Израел кво правим? Той трябва ли да остане без ядрени оръжия" ? ...подла фекална смет.... нацисти мачкащи дори собственият си народ взели на ментори да се правят

    Коментиран от #17

    15:55 28.01.2026

  • 15 Много се раздава

    18 4 Отговор
    Както е тръгнал да го играе бог и току Бог го прибрал скоропостижно с помощта на точен стрелец.

    15:56 28.01.2026

  • 16 Цент

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Копейка":

    Щото вий толкоз мозъка. Васали недьни.

    15:57 28.01.2026

  • 17 Кочо

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Кой го е доказал това че":

    Правото на по-силният.Путин кво вика за танкерите?А?

    Коментиран от #19, #25

    15:58 28.01.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦

    9 3 Отговор
    Техеран ЩЕ СТАНЕ ПО МОГЪЩА ЯДРЕНА АТОМНА ВОДОРОДНА СИЛА ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ И ЧИ.ФУТИТЕ ЦИОНИСТИ ОТ МЕНТЕ ИЗМИСЛЕНАТА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ И САЩ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ТОВА...ОРАНЖЕВИЯ ЧИ.ФУТ ТЕПЪРВА ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТОВА АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ НАРОД ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ И МЕЛАНИЯНЕ БЪДЕ ИЗНАСИЛЕНА

    16:00 28.01.2026

  • 19 Коч

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Епруветка с прах за пране

    16:00 28.01.2026

  • 20 Кога ще бесят Аятолаха?

    4 14 Отговор
    Да гледаме на живо.

    16:00 28.01.2026

  • 21 Смотльо,

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Глас от бункера":

    А пък аз познавам и то добре която е виновна да те има :)

    16:01 28.01.2026

  • 22 Копейки

    4 15 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 2 седмици ще помогне на най-близкия си съюзник Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #26

    16:01 28.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Трол

    4 12 Отговор
    Ако може също Русия, Северна Корея и Китай да останат без такива оръжия, няма да е зле.

    16:03 28.01.2026

  • 25 Паразитите на света нали?

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Помислете за спектакъла, организиран в началото на септември в Белия дом: на практика цялото ръководство на технологичната олигархия, включително Бил Гейтс от Microsoft, Тим Кук от Apple, Сам Алтман от Open AI, Сергей Брин от Google, Марк Зукърбърг от Meta и други милиардери и корпоративни ръководители, преминаха през президентската резиденция, като присъствието им символизираше пълното подчинение на официалната правителствена власт на финансовата и корпоративната власт. Това не беше частна среща. Това беше публична коронация. Президентът на Съединените щати функционира като най-вулгарния представител на паразитна олигархия. И тогава, не след дълго, още по-необикновен спектакъл: Тръмп и десетки милиардери и корпоративни ръководители вечеряха в замъка Уиндзор с краля на Англия. За да се даде представа за нивата на богатство, които те въплъщават, общото лично богатство на две дузини от най-богатите на масата е 274 милиарда долара. Средната цифра на човек от 11,4 милиарда долара е над 67 000 пъти богатството на средностатистическия британец. Заедно те представляваха компании с пазарна капитализация от 17,7 трилиона долара, повече от общата стойност на всяка публично листвана компания, регистрирана във Великобритания.

    Коментиран от #30

    16:03 28.01.2026

  • 26 Атина Палада

    4 12 Отговор

    До коментар #22 от "Копейки":

    Колко жалък и безпомощен е Путин.

    Коментиран от #29

    16:03 28.01.2026

  • 27 Нещастници

    8 2 Отговор
    аз пък искам да останат без него само ттези ,които с а го използвали срещу хора

    16:04 28.01.2026

  • 28 руската мечка

    4 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:04 28.01.2026

  • 29 толкова "жалък и безпомощен"

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    че му сложиха снимката в Белия дом🤣😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #36, #47

    16:05 28.01.2026

  • 30 Кочо

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Паразитите на света нали?":

    Правото на по-силният и по -богатият.Русия е зад борда.В Третият свят някъде
    я търси.

    Коментиран от #35, #43, #58

    16:06 28.01.2026

  • 31 Просто хора прочетете

    8 2 Отговор
    Лекцията в Лондон на Дейвид Норт
    "Накъде отива Америка?: Олигархия, диктатура и революционната криза на капитализма
    от 24 ноември 2025 г. ....

    16:06 28.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тъй де тъй ...

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    Документът изрично се позовава на империализма от 19-ти век, отбелязвайки, че „нашите предшественици са признавали, че Съединените щати трябва да поемат по-силна, водеща роля в делата на полукълбото“ и че „именно това прозрение е довело до доктрината Монро и последвалата доктрина Рузвелт“. Съгласно доктрината Рузвелт (кръстена на Теодор Рузвелт, президент от 1901 до 1909 г.), американските морски пехотинци нахлуват в Никарагуа, Хаити, Доминиканската република и Куба. Администрацията на Тръмп обявява тези престъпления за модел за външната политика на 21-ви век: „Това е следствието на Тръмп от доктрината Монро – здрав разум и мощно възстановяване на американската мощ и прерогативи в това полукълбо.“ Пентагонът е поел ангажимент да „предостави на президента надеждни възможности, за да гарантира достъпа на американските военни и търговски сили до ключови терени от Арктика до Южна Америка“. „Родина и полукълбо“ напомня за нацисткия лозунг „Heim ins Reich“ – „Дом в Райха“ – използван за оправдаване на анексирането на Австрия и Судетската област от Германия през 1938 г. Точно както Хитлер обявява, че немскоезичните територии принадлежат на Велика Германия, администрацията на Тръмп твърди, че Гренландия, Панама и Мексиканският залив са американски владения, които трябва да бъдат осигурени със сила.

    Коментиран от #38

    16:08 28.01.2026

  • 36 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "толкова "жалък и безпомощен"":

    Да му слагат и статуя ако искат.
    70% от избитите руснаци са с американски оръжия.

    Коментиран от #42

    16:08 28.01.2026

  • 37 Коуега

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    За какво са им еднакви?...светът се развива🤣

    16:08 28.01.2026

  • 38 Руската пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Тъй де тъй ...":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #50

    16:09 28.01.2026

  • 39 да питам

    3 8 Отговор
    Крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да го използват и да помогнат с него на Иран ?

    Коментиран от #49, #52

    16:10 28.01.2026

  • 40 Тракиец 🇺🇦

    3 2 Отговор
    Виждам до тук един сороски отпадък ми е дал минус...кажи лайненце що даде минус..циганче ли си еврейска змия ли си или обикновен болшевишки отпа-дък

    16:10 28.01.2026

  • 41 Айде,украински тролове

    6 1 Отговор
    Имате още един час за спам

    16:10 28.01.2026

  • 42 Жалко е , че се обърна срещу

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    укрите и ги утрепа, тях и държавата им.

    16:10 28.01.2026

  • 43 Колективен руски крепостен

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    16:10 28.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Баце

    5 1 Отговор
    Нали имало мащабно унищожение а сега още по-лошо щяло да бъде..Ако го е имало първото, то няма да има нужда от второто.Някоя Златка е замесена като интелектуален капацитет.

    16:11 28.01.2026

  • 47 Тръм така се подиграва

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "толкова "жалък и безпомощен"":

    с Путин, и Путин го знае, ама си трае,защото е безпомощен срещу САЩ.
    😂

    Коментиран от #57

    16:12 28.01.2026

  • 48 Войнолюбецът Тръмп

    5 1 Отговор
    разпалва Третата Световна война.

    Няма друг такъв лицемер, фашист и пришит юдео-ционист, т.е. юдео-сатанински нацист като него!

    16:12 28.01.2026

  • 49 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "да питам":

    Нито един кораб няма вече Украйна бе тюфлек

    16:12 28.01.2026

  • 50 Не се хаби тролче

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Руската пропаганда":

    Доказваш единствено дефицити и ставаш за презрение и смях. Ниска топка си без топката

    16:12 28.01.2026

  • 51 Мисъл

    7 3 Отговор
    Много ще ме изкефи, ако аятоласите им изпердашат самолетоносача с някоя по-яка ракета.

    16:12 28.01.2026

  • 52 Кавалерист

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "да питам":

    Руснаците дават по 35000 жертви на месец.Освен да пратят коне и магарета срещу самолетоносачите🤣🤣🤣

    Коментиран от #70

    16:12 28.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Географ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Глас от бункера":

    Верно е, почти съм сигурен, че дони не може да намери Техеран на картата без гугъл.

    16:14 28.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Който е тръгнал с Русия

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тръм така се подиграва":

    да се подиграва е ял сибирският кол по Тиквата.
    Справка. Наполеон и Хитлер,Турция,Америка във Виетнам и Корея

    16:15 28.01.2026

  • 58 Коуега

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    Третият свят е доста богат на ресурси.Затова африканците започнаха да гонят колонизаторите

    16:15 28.01.2026

  • 59 Факт е нали ? Черно на бяло написано

    6 1 Отговор
    „Родина и полукълбо“ напомня за нацисткия лозунг „Heim ins Reich“ – „Дом в Райха“ – използван за оправдаване на анексирането на Австрия и Судетската област от Германия през 1938 г. Точно както Хитлер обявява, че немскоезичните територии принадлежат на Велика Германия, администрацията на Тръмп твърди, че Гренландия, Панама и Мексиканският залив са американски владения, които трябва да бъдат осигурени със сила.

    16:15 28.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Помнещ

    6 2 Отговор
    "БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ"

    Сега като не стана иранския Майдан пак извадихте опорката за "ядрените оръжия" - ами нали ги унищожихте бе - нали атакувахте подземните бункери и нещо не останало.

    Те ако иранците имаха ядрени оръжия самолетоносача щеше рязко да се отклони както при лудия Кимчо - нали и за там беше тръгнал един ама се озова чак в Австралия че даже перчема после му ходи на гости "да пият чай" и почти "приятели" излезнаха.

    16:17 28.01.2026

  • 62 Щатите изгониха Мохамад Реза Пахлави

    5 3 Отговор
    и докараха аятолах Хомейни от Франция.
    Сега гонят аятоласите за да докарат сина на Пахлави

    16:18 28.01.2026

  • 63 Добре бре пич

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Докато Русофилките":

    Що не отидеш примерно до халите в джамията събота по обяд и да им обясниш там че са Чалмари
    И целуват КУРАнът...А?

    16:18 28.01.2026

  • 64 Дончо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    Дончо не е ционист. Просто копие от всички архиви по досиетата Епщайн, където дончо праска и дрогира малолетни като по-млад се намират в Мосад, затова е като пудел на каишка. Тя и жена му с нещо такова го държи. Много бивши компаньонки е опънал дони като нея, ама само за нея се е оженил. Защо ли?

    Коментиран от #76

    16:18 28.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Омазана ватенка

    3 4 Отговор
    Копейките нали щяха да умиргат за лева?Гледам, че пак два броя тролят.

    Коментиран от #73

    16:19 28.01.2026

  • 67 СССРБарета

    3 2 Отговор
    На Путин може да не му стиска но на Аятолаха не му дреме и ще удари с ядрено оръжие та ще ги попилее! Дано вече да се е сдобил с него че да го натъпче на краварника в устата!

    16:19 28.01.2026

  • 68 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор
    Ще ЧУ.КАМ ИВАНКА И МЕЛАНИЯ КУЧЕШКАТА А ПОСЛЕ ЩЕ ПРЕРЕЖА ГРЪКЛЯНА НА НЕТАНЯХУ И ТРЪМП РИТУАЛНО ПРЕД ПОГЛЕДИТЕ НА МЕЛАНИЯ И ИВАНКА КУ.ВАТА,,СЛЕД ТОВА ЩЕ ИЗНА,СИЛЯ ПУТИН КАДИРОВ И ЛАВРОВ СЪС ШИШЕ ОТ БУТИЛКА И ЩЕ ИМ ПРЪСНА ЧЕРЕПИТЕ С ЧУК.....МЕДВЕДЕВ ЩЕ НАБЛЮДАВА И ПОСЛЕ НЕГО ЩЕ ИЗ.НСИЛЯ ЗАЕДНО С ОНАЯ РУСКА У.РУ.СПИЯ ЗАХАРОВА ДОКАТО Й РАЗСКЪСВАМ А
    НА ЛА И РАЗБИВАМ НА МЕДВЕДЕВ ЧЕРЕПА С ТУХЛА....СЛАВА НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА ИРАН СЛАВА НА АЗОВ

    Коментиран от #75, #83

    16:20 28.01.2026

  • 69 ТЕХЕРАН

    3 3 Отговор
    Вашингтон трябва да остане без ядрени оръжия и то веднага.

    16:20 28.01.2026

  • 70 Руски колхозник

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Кавалерист":

    Армията на руснаците да не е от милиард войници бре?Спирайте ги тези прахчета

    16:20 28.01.2026

  • 71 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    А американски телевизор виждал ли си? Калпавите американци един телевизор не могат да направят.

    16:21 28.01.2026

  • 72 Паразитите на света нали?

    3 2 Отговор
    Олигархията на Уолстрийт и нейните корпоративни съюзници изопачават закона, подкопават правителството и оформят общественото мнение чрез корумпирани медии, които изкривяват и прикриват социалната реалност. Престъпни измами, слабо прикрита корупция и дива мания за лично богатство заразяват всеки слой на елита, от Белия дом, Конгреса, съдебната система и корпоративните заседателни зали до престижните цитадели на академичните среди. Натрупването на милиарди не се дължи на производството, а на спекулации, манипулиране на дългове, ограбване на социални ресурси и обедняване на масата от населението. Ненаситната алчност и жажда за самозадоволяване на олигархията се сблъскват не само с буржоазните закони, но и с най-основните морални принципи. От Белия дом и публичния дом „Мар-а-Лаго“ до мегамилионните имения, перверзните и хищнически апетити царуват неконтролируемо: милиардери и високопоставени политици приветстват услугите на трафиканти на деца за сексуална употреба като Епщайн, получавайки удоволствие от суровата експлоатация на безпомощните. В тези среди парите, покварата и насилието са неразделни.

    16:23 28.01.2026

  • 73 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Омазана ватенка":

    Как е в клуба на богатите - пускат ли ви поне да почистите след господарите

    16:24 28.01.2026

  • 74 Паразитите на света нали?

    3 1 Отговор
    „Изкуството на сделката“ на Тръмп е начинът на действие на капиталистическата класа, обхващащ всяка форма на корпоративна и правителствена престъпност: натрупване на печалби от продажбата на самолети и ракети, използвани при геноцидното нападение срещу Газа, убийството на неидентифицирани рибари в международни води край бреговете на Венецуела, незаконното разполагане на военни сили в американски градове и изземването и депортирането на имигранти от Съединените щати от агенти на ICE, в нарушение на всички законни права. Финансово-корпоративната олигархия, в своите бизнес операции и оргии, не е нищо друго освен супермафия на върха на капиталистическото общество, парадираща с престъпност и перверзия, докато обикновените хора плащат цената с мизерия и кръв.

    16:24 28.01.2026

  • 75 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Тракиец 🇺🇦":

    ку ку ку ку ку ку

    16:25 28.01.2026

  • 76 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Дончо":

    "Дончо не е ционист"

    Ама зетя му евреин и дъщеря му стана еврейка

    16:26 28.01.2026

  • 77 Ами

    1 0 Отговор
    ...то и Щатите и Светът трябва да остане без тази изкукуригала рижа деменция,колкото по-скоро...толкова по-добре !
    КАЗАХ !

    16:28 28.01.2026

  • 78 Тролчета

    2 1 Отговор
    Защитаващи всяка една олигофрения на престъпната олигархия засрамете се!

    16:29 28.01.2026

  • 79 Кой бе

    3 1 Отговор
    ти ли ще кажеш? От къде на къде вие ще определяте, кои и какви оръжия да имат? Вие да имате огромна армия и всякакви оръжия, за да тормозите цял свят, да отвличате президенти, да правите майдани и да отивате с авионосци и да унищожавате цели страни и народи...? За това ви трябва, другите да нямат армии и оръжия, за да можете вие цял свят да ограбвате и командвате.. Е, вече няма да стане!

    Коментиран от #85

    16:29 28.01.2026

  • 80 Паразитите на света нали?

    2 1 Отговор
    В десетилетията, предшестващи Втората американска революция от 1861-65 г., робовладелците от Юга се стремят да незаконнизират и премахнат всяка форма на противопоставяне на робството. По начин, подобен на операциите на агентите на ICE днес срещу имигранти, Законът за бегълците-роби от 1850 г. дава право на федералните агенти да залавят избягали роби, избягали на север, и да ги връщат на господарите им. През 1857 г. Върховният съд, контролиран от робовладелската власт, обявява, че робите са просто собственост и не са защитени от законите, които се прилагат за гражданите и човешките същества. Накрая, отказвайки да приемат избирането на Ейбрахам Линкълн за президент, тираните от Юга започват въстание срещу Съединените щати през април 1861 г. Конфедеративните американски щати провъзгласяват робството за основа на цивилизацията. За потушаване на бунта и премахване на робството е необходима кървава гражданска война, която отне живота на повече от 700 000 души.

    16:32 28.01.2026

  • 81 Левски

    2 0 Отговор
    "Факти", двойка по пунктуация. Пред "и то" се пише запетая. Какви сте журналисти? А за статията, кои са Щатите, че да казват кой какво може да има.

    16:34 28.01.2026

  • 82 Гериатрия

    1 0 Отговор
    поредният американски дядка президент, кандидат за нобелова награда за мир, каква пародия. Престъпна държава, световен терорист, разнасяща демокрация с бомби из целия свят

    Коментиран от #90

    16:34 28.01.2026

  • 83 Продължавай

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тракиец 🇺🇦":

    Още малко и свършвам….

    16:34 28.01.2026

  • 84 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Така може да говори, и плаши , само един много болен
    нарцис -диктатор!!!
    Този начин на държание ,кара хората да избират или
    " чумата или холерата"!
    Което за Путин е жива" Коледа"!!!

    16:35 28.01.2026

  • 85 Помнещ

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Кой бе":

    Той Путин трябва само един Орешник да даде на Иран ама така че всички да видят и да видиш как самолетоносача бързо ще се отклони от курса както беше когато тръгнаха към Кимчо - тогава вместо до Северна Корея се озова чак в Австралия.

    16:35 28.01.2026

  • 86 Да да... точно така

    3 1 Отговор
    Конфедеративните американски щати провъзгласяват робството за основа на цивилизацията. ! ....1861 г... малко преди руската армия да ни освободи от турско иго

    16:35 28.01.2026

  • 87 Хм Хм

    2 1 Отговор
    Трампата прилича на 10 Путина в едно, които са пийнали по кило ракия и са ударили по нЕколко линии бЕло.

    16:36 28.01.2026

  • 88 Когато една държава заплашва друга

    6 0 Отговор
    с "масивна армада" от американски военноморски сили и унищожение това какво е според вас? При положение че по никакъв начин Иран не е навредил на САЩ. Самоотбрана ли е

    16:39 28.01.2026

  • 89 БАЙ ---ХОЙ

    1 1 Отговор
    ДЯДЯ. ДОНЯ. ТУРИЛ. СНИМКА. СЪС. СВОЯ. НАЧАЛНИК. ДЯДЯ. ПУТЯ.АЙ. КАКАЯ. ОШИБКА
    НА. ПРЕЗИДЕНТА. НА. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ
    СЪЕДИНЕНИ. ЩАТИ.

    16:40 28.01.2026

  • 90 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Гериатрия":

    "поредният американски дядка президент"

    Ами краварника сега ми прилича на късния СССР когато го управляваха все по-стари и немощни които не можеха да изкарат мандата си а перчема май ще е американския Горбачов.

    Или пък късната Римска империя където на власт идват все по луди и ненормални императори - всички империи се сгромолясват от вътре а не от външни врагове.

    16:41 28.01.2026

  • 91 ....

    0 5 Отговор
    Иран кво се прави на ударен с мокър парцал и не се разбере с Израел? Не го ли вижда тоя Израел, там е от хиляди години.

    Коментиран от #93, #97

    16:42 28.01.2026

  • 92 Паразитите на света нали?

    4 0 Отговор
    Тръмп подчерта, че както и при Венецуела, силите са "готови, желаещи и способни бързо да изпълнят мисията си - със скорост и насилие, ако се наложи". ......Коя "мисия" , каква "мисия" ? Мисия ли е или нещо друго? Мисията на Хитлер същата ли беше?

    Коментиран от #100

    16:43 28.01.2026

  • 93 От колко хиляди пич?

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "....":

    (тоя Израел, там е от хиляди години.) Наполеон в мемоарите си описва точно 7 евреиски семейства ? Византия от колко хиляди години е в България ?

    16:46 28.01.2026

  • 94 Само питам

    4 0 Отговор
    Нали вече ги "победи", бе клоун!!??

    16:48 28.01.2026

  • 95 Аятолах Хаменеи,

    5 0 Отговор
    Вашингтон трябва да остане без ядрени оръжия и то много бързо.

    Как ви звучи?

    16:49 28.01.2026

  • 96 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Рижав шут,кога терористичната ,сатанистка, незаконна и окупаторска ционистка ко4ина исрал остане без ядрени оръжия тогава може да искас и Иран да се откаже от ядрените си оръжия...

    16:49 28.01.2026

  • 97 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "....":

    "Не го ли вижда тоя Израел, там е от хиляди години"

    От 1948 до сега хиляди години ли са - даже и събитията описани в библията не са се случили. Ти вярваш ли че фараона е пуснал робите си и някой си е разсякъл червено море да минат. От хиляди години там е Персия и това е доказано. От хиляди години там са палестинците на които фараоните са казвали "филистимци".

    16:53 28.01.2026

  • 98 Хорейшо Кейн

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "нагло ционистче":

    Знаете ли какво ще ви кажа. Ще ви кажа г-н Тръм, и САЩ трябва да остане без ядрени оръжия. Обещавам ви. :Р

    16:55 28.01.2026

  • 99 Народен съд

    2 0 Отговор
    Па редица информационни канали изтече информацията,че в началото на този месец официални ирански представители са обявили в Женева пред западни дипломати,че Иран вече разполага с ядрени бомби.
    Така,че на гърбуносите от избраното племе на дявола да им е честито голямото зануляване.
    Винаги така става накрая всеки си плаща за гяволъка,а световния жид има да плаща да всички воини и гадости в света които са все еврейско творение.

    16:58 28.01.2026

  • 100 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Паразитите на света нали?":

    "Коя "мисия" , каква "мисия" ?"

    Е "мисията" е да си откраднат и там петрола. Навсякъде по света където има нещо за крадене това е американската "мисия". Ако дадеш без бой както нашите дадоха златото ни си "демократ" обаче ако не го даваш веднага те обявяват за "диктатор" и ти го конфискуват със сила. То така се става "богата" държава - и европейските империи така са станали богати.

    Никаква разлика с мутрите от близкото ни минало но издигнато в държавна политика и придружено с пропаганда.

    17:00 28.01.2026