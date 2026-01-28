Доналд Тръмп: Техеран трябва да остане без ядрени оръжия и то много бързо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран в публикация в социалната мрежа Truth Social, в която заяви, че към страната се насочва "масивна армада" от американски военноморски сили и призова Техеран незабавно да започне преговори.
"Масивна армада се насочва към Иран. Тя се движи бързо, с голяма мощ, ентусиазъм и цел", написа Тръмп. По думите му това е "по-голям флот, воден от великия самолетоносач "Ейбрахам Линкълн", отколкото този, който беше изпратен към Венецуела".
Тръмп подчерта, че както и при Венецуела, силите са "готови, желаещи и способни бързо да изпълнят мисията си - със скорост и насилие, ако се наложи". В същото време той изрази надежда за дипломатически изход: "Надявам се Иран бързо да "седне на масата" и да договори честна и справедлива сделка - БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ - сделка, която е добра за всички страни".
В публикацията си Тръмп добавя, че времето изтича: "Времето изтича, въпросът е наистина от съществено значение!". Той напомня и за предишни предупреждения към Техеран: "Както казах на Иран и преди: СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва "Операция Полунощен чук" - мащабно унищожение на Иран".
Американският президент отправя и директна заплаха за бъдещи действия: "Следващата атака ще бъде много по-лоша! Не позволявайте това да се случи отново", завършва той посланието си с думите: "Благодаря за вниманието по този въпрос!".
Публикацията идва на фона на силно изострено напрежение между Вашингтон и Техеран и на съобщения за засилено американско военно присъствие в региона, като съчетава директни военни заплахи с призив за преговори при условията, поставени от САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нагло ционистче
Коментиран от #98
15:47 28.01.2026
2 КОЛЬО ПАРЪМА
15:48 28.01.2026
3 Гръм и мълнии
Коментиран от #23
15:49 28.01.2026
4 Глас от бункера
Коментиран от #21, #55
15:49 28.01.2026
5 Путин
15:50 28.01.2026
6 Чакай малко, бре?
15:51 28.01.2026
7 иван костов
Коментиран от #13
15:51 28.01.2026
8 Боруна Лом
15:51 28.01.2026
9 Луд за връзване
Безценно.
15:51 28.01.2026
10 да те питам
15:53 28.01.2026
11 Феникс
Коментиран от #64
15:54 28.01.2026
12 Тоз
15:55 28.01.2026
13 Копейка
До коментар #7 от "иван костов":Изгубихме и левъ.Последната битка за България!
Шъ се беся!
Коментиран от #16
15:55 28.01.2026
14 Кой го е доказал това че
Коментиран от #17
15:55 28.01.2026
15 Много се раздава
15:56 28.01.2026
16 Цент
До коментар #13 от "Копейка":Щото вий толкоз мозъка. Васали недьни.
15:57 28.01.2026
17 Кочо
До коментар #14 от "Кой го е доказал това че":Правото на по-силният.Путин кво вика за танкерите?А?
Коментиран от #19, #25
15:58 28.01.2026
18 Тракиец 🇺🇦
16:00 28.01.2026
19 Коч
До коментар #17 от "Кочо":Епруветка с прах за пране
16:00 28.01.2026
20 Кога ще бесят Аятолаха?
16:00 28.01.2026
21 Смотльо,
До коментар #4 от "Глас от бункера":А пък аз познавам и то добре която е виновна да те има :)
16:01 28.01.2026
22 Копейки
Коментиран от #26
16:01 28.01.2026
24 Трол
16:03 28.01.2026
25 Паразитите на света нали?
До коментар #17 от "Кочо":Помислете за спектакъла, организиран в началото на септември в Белия дом: на практика цялото ръководство на технологичната олигархия, включително Бил Гейтс от Microsoft, Тим Кук от Apple, Сам Алтман от Open AI, Сергей Брин от Google, Марк Зукърбърг от Meta и други милиардери и корпоративни ръководители, преминаха през президентската резиденция, като присъствието им символизираше пълното подчинение на официалната правителствена власт на финансовата и корпоративната власт. Това не беше частна среща. Това беше публична коронация. Президентът на Съединените щати функционира като най-вулгарния представител на паразитна олигархия. И тогава, не след дълго, още по-необикновен спектакъл: Тръмп и десетки милиардери и корпоративни ръководители вечеряха в замъка Уиндзор с краля на Англия. За да се даде представа за нивата на богатство, които те въплъщават, общото лично богатство на две дузини от най-богатите на масата е 274 милиарда долара. Средната цифра на човек от 11,4 милиарда долара е над 67 000 пъти богатството на средностатистическия британец. Заедно те представляваха компании с пазарна капитализация от 17,7 трилиона долара, повече от общата стойност на всяка публично листвана компания, регистрирана във Великобритания.
Коментиран от #30
16:03 28.01.2026
26 Атина Палада
До коментар #22 от "Копейки":Колко жалък и безпомощен е Путин.
Коментиран от #29
16:03 28.01.2026
27 Нещастници
16:04 28.01.2026
28 руската мечка
16:04 28.01.2026
29 толкова "жалък и безпомощен"
До коментар #26 от "Атина Палада":че му сложиха снимката в Белия дом🤣😂🤣😂🤣😂
Коментиран от #36, #47
16:05 28.01.2026
30 Кочо
До коментар #25 от "Паразитите на света нали?":Правото на по-силният и по -богатият.Русия е зад борда.В Третият свят някъде
я търси.
Коментиран от #35, #43, #58
16:06 28.01.2026
31 Просто хора прочетете
"Накъде отива Америка?: Олигархия, диктатура и революционната криза на капитализма
от 24 ноември 2025 г. ....
16:06 28.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тъй де тъй ...
До коментар #30 от "Кочо":Документът изрично се позовава на империализма от 19-ти век, отбелязвайки, че „нашите предшественици са признавали, че Съединените щати трябва да поемат по-силна, водеща роля в делата на полукълбото“ и че „именно това прозрение е довело до доктрината Монро и последвалата доктрина Рузвелт“. Съгласно доктрината Рузвелт (кръстена на Теодор Рузвелт, президент от 1901 до 1909 г.), американските морски пехотинци нахлуват в Никарагуа, Хаити, Доминиканската република и Куба. Администрацията на Тръмп обявява тези престъпления за модел за външната политика на 21-ви век: „Това е следствието на Тръмп от доктрината Монро – здрав разум и мощно възстановяване на американската мощ и прерогативи в това полукълбо.“ Пентагонът е поел ангажимент да „предостави на президента надеждни възможности, за да гарантира достъпа на американските военни и търговски сили до ключови терени от Арктика до Южна Америка“. „Родина и полукълбо“ напомня за нацисткия лозунг „Heim ins Reich“ – „Дом в Райха“ – използван за оправдаване на анексирането на Австрия и Судетската област от Германия през 1938 г. Точно както Хитлер обявява, че немскоезичните територии принадлежат на Велика Германия, администрацията на Тръмп твърди, че Гренландия, Панама и Мексиканският залив са американски владения, които трябва да бъдат осигурени със сила.
Коментиран от #38
16:08 28.01.2026
36 Българин
До коментар #29 от "толкова "жалък и безпомощен"":Да му слагат и статуя ако искат.
70% от избитите руснаци са с американски оръжия.
Коментиран от #42
16:08 28.01.2026
37 Коуега
До коментар #33 от "Механик":За какво са им еднакви?...светът се развива🤣
16:08 28.01.2026
38 Руската пропаганда
До коментар #35 от "Тъй де тъй ...":Има за цел глупаците.
Коментиран от #50
16:09 28.01.2026
39 да питам
Коментиран от #49, #52
16:10 28.01.2026
40 Тракиец 🇺🇦
16:10 28.01.2026
41 Айде,украински тролове
16:10 28.01.2026
42 Жалко е , че се обърна срещу
До коментар #36 от "Българин":укрите и ги утрепа, тях и държавата им.
16:10 28.01.2026
43 Колективен руски крепостен
До коментар #30 от "Кочо":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
16:10 28.01.2026
46 Баце
16:11 28.01.2026
47 Тръм така се подиграва
До коментар #29 от "толкова "жалък и безпомощен"":с Путин, и Путин го знае, ама си трае,защото е безпомощен срещу САЩ.
😂
Коментиран от #57
16:12 28.01.2026
48 Войнолюбецът Тръмп
Няма друг такъв лицемер, фашист и пришит юдео-ционист, т.е. юдео-сатанински нацист като него!
16:12 28.01.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #39 от "да питам":Нито един кораб няма вече Украйна бе тюфлек
16:12 28.01.2026
50 Не се хаби тролче
До коментар #38 от "Руската пропаганда":Доказваш единствено дефицити и ставаш за презрение и смях. Ниска топка си без топката
16:12 28.01.2026
51 Мисъл
16:12 28.01.2026
52 Кавалерист
До коментар #39 от "да питам":Руснаците дават по 35000 жертви на месец.Освен да пратят коне и магарета срещу самолетоносачите🤣🤣🤣
Коментиран от #70
16:12 28.01.2026
55 Географ
До коментар #4 от "Глас от бункера":Верно е, почти съм сигурен, че дони не може да намери Техеран на картата без гугъл.
16:14 28.01.2026
57 Който е тръгнал с Русия
До коментар #47 от "Тръм така се подиграва":да се подиграва е ял сибирският кол по Тиквата.
Справка. Наполеон и Хитлер,Турция,Америка във Виетнам и Корея
16:15 28.01.2026
58 Коуега
До коментар #30 от "Кочо":Третият свят е доста богат на ресурси.Затова африканците започнаха да гонят колонизаторите
16:15 28.01.2026
59 Факт е нали ? Черно на бяло написано
16:15 28.01.2026
61 Помнещ
Сега като не стана иранския Майдан пак извадихте опорката за "ядрените оръжия" - ами нали ги унищожихте бе - нали атакувахте подземните бункери и нещо не останало.
Те ако иранците имаха ядрени оръжия самолетоносача щеше рязко да се отклони както при лудия Кимчо - нали и за там беше тръгнал един ама се озова чак в Австралия че даже перчема после му ходи на гости "да пият чай" и почти "приятели" излезнаха.
16:17 28.01.2026
62 Щатите изгониха Мохамад Реза Пахлави
Сега гонят аятоласите за да докарат сина на Пахлави
16:18 28.01.2026
63 Добре бре пич
До коментар #54 от "Докато Русофилките":Що не отидеш примерно до халите в джамията събота по обяд и да им обясниш там че са Чалмари
И целуват КУРАнът...А?
16:18 28.01.2026
64 Дончо
До коментар #11 от "Феникс":Дончо не е ционист. Просто копие от всички архиви по досиетата Епщайн, където дончо праска и дрогира малолетни като по-млад се намират в Мосад, затова е като пудел на каишка. Тя и жена му с нещо такова го държи. Много бивши компаньонки е опънал дони като нея, ама само за нея се е оженил. Защо ли?
Коментиран от #76
16:18 28.01.2026
66 Омазана ватенка
Коментиран от #73
16:19 28.01.2026
67 СССРБарета
16:19 28.01.2026
68 Тракиец 🇺🇦
НА ЛА И РАЗБИВАМ НА МЕДВЕДЕВ ЧЕРЕПА С ТУХЛА....СЛАВА НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА ИРАН СЛАВА НА АЗОВ
Коментиран от #75, #83
16:20 28.01.2026
69 ТЕХЕРАН
16:20 28.01.2026
70 Руски колхозник
До коментар #52 от "Кавалерист":Армията на руснаците да не е от милиард войници бре?Спирайте ги тези прахчета
16:20 28.01.2026
71 Зевзек
До коментар #60 от "Механик":А американски телевизор виждал ли си? Калпавите американци един телевизор не могат да направят.
16:21 28.01.2026
72 Паразитите на света нали?
16:23 28.01.2026
73 Българин
До коментар #66 от "Омазана ватенка":Как е в клуба на богатите - пускат ли ви поне да почистите след господарите
16:24 28.01.2026
74 Паразитите на света нали?
16:24 28.01.2026
75 Ха ХаХа
До коментар #68 от "Тракиец 🇺🇦":ку ку ку ку ку ку
16:25 28.01.2026
76 Запознат
До коментар #64 от "Дончо":"Дончо не е ционист"
Ама зетя му евреин и дъщеря му стана еврейка
16:26 28.01.2026
77 Ами
КАЗАХ !
16:28 28.01.2026
78 Тролчета
16:29 28.01.2026
79 Кой бе
Коментиран от #85
16:29 28.01.2026
80 Паразитите на света нали?
16:32 28.01.2026
81 Левски
16:34 28.01.2026
82 Гериатрия
Коментиран от #90
16:34 28.01.2026
83 Продължавай
До коментар #68 от "Тракиец 🇺🇦":Още малко и свършвам….
16:34 28.01.2026
84 Оракула от Делфи
нарцис -диктатор!!!
Този начин на държание ,кара хората да избират или
" чумата или холерата"!
Което за Путин е жива" Коледа"!!!
16:35 28.01.2026
85 Помнещ
До коментар #79 от "Кой бе":Той Путин трябва само един Орешник да даде на Иран ама така че всички да видят и да видиш как самолетоносача бързо ще се отклони от курса както беше когато тръгнаха към Кимчо - тогава вместо до Северна Корея се озова чак в Австралия.
16:35 28.01.2026
86 Да да... точно така
16:35 28.01.2026
87 Хм Хм
16:36 28.01.2026
88 Когато една държава заплашва друга
16:39 28.01.2026
89 БАЙ ---ХОЙ
НА. ПРЕЗИДЕНТА. НА. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ
СЪЕДИНЕНИ. ЩАТИ.
16:40 28.01.2026
90 Историк
До коментар #82 от "Гериатрия":"поредният американски дядка президент"
Ами краварника сега ми прилича на късния СССР когато го управляваха все по-стари и немощни които не можеха да изкарат мандата си а перчема май ще е американския Горбачов.
Или пък късната Римска империя където на власт идват все по луди и ненормални императори - всички империи се сгромолясват от вътре а не от външни врагове.
16:41 28.01.2026
91 ....
Коментиран от #93, #97
16:42 28.01.2026
92 Паразитите на света нали?
Коментиран от #100
16:43 28.01.2026
93 От колко хиляди пич?
До коментар #91 от "....":(тоя Израел, там е от хиляди години.) Наполеон в мемоарите си описва точно 7 евреиски семейства ? Византия от колко хиляди години е в България ?
16:46 28.01.2026
94 Само питам
16:48 28.01.2026
95 Аятолах Хаменеи,
Как ви звучи?
16:49 28.01.2026
96 стоян георгиев
16:49 28.01.2026
97 Антитрол
До коментар #91 от "....":"Не го ли вижда тоя Израел, там е от хиляди години"
От 1948 до сега хиляди години ли са - даже и събитията описани в библията не са се случили. Ти вярваш ли че фараона е пуснал робите си и някой си е разсякъл червено море да минат. От хиляди години там е Персия и това е доказано. От хиляди години там са палестинците на които фараоните са казвали "филистимци".
16:53 28.01.2026
98 Хорейшо Кейн
До коментар #1 от "нагло ционистче":Знаете ли какво ще ви кажа. Ще ви кажа г-н Тръм, и САЩ трябва да остане без ядрени оръжия. Обещавам ви. :Р
16:55 28.01.2026
99 Народен съд
Така,че на гърбуносите от избраното племе на дявола да им е честито голямото зануляване.
Винаги така става накрая всеки си плаща за гяволъка,а световния жид има да плаща да всички воини и гадости в света които са все еврейско творение.
16:58 28.01.2026
100 Запознат
До коментар #92 от "Паразитите на света нали?":"Коя "мисия" , каква "мисия" ?"
Е "мисията" е да си откраднат и там петрола. Навсякъде по света където има нещо за крадене това е американската "мисия". Ако дадеш без бой както нашите дадоха златото ни си "демократ" обаче ако не го даваш веднага те обявяват за "диктатор" и ти го конфискуват със сила. То така се става "богата" държава - и европейските империи така са станали богати.
Никаква разлика с мутрите от близкото ни минало но издигнато в държавна политика и придружено с пропаганда.
17:00 28.01.2026