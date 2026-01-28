Канцлерът: Нямам причина да смятам, че Доналд Тръмп е неспособен да изпълнява задълженията си поради влошено здраве

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че няма причини да смята, че американският президент Доналд Тръмп е неспособен да изпълнява задълженията си поради здравословни причини, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Въз основа на контактите си с президента Тръмп нямам каквито и да е причини да се съмнявам в здравето му“, заяви Мерц, отговаряйки на въпроси по време на пресконференция.
„Той ще навърши 80 години през юни, но имам впечатлението, че е напълно способен да изпълнява задълженията си. Не виждам никакви индикации за противното“, допълни Мерц.
Канцлерът допълни, че основите за ратифициране на търговско споразумение между ЕС и САЩ са налице, стига Вашингтон да изпълни ангажиментите си.
„След заплахите на президента на САЩ отново да повиши митата очаквам, че сега са положени основи за влизане в сила на споразумението“, заяви Мерц.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #9, #17, #21
21:17 28.01.2026
2 фърст лейди Мелани:
21:23 28.01.2026
3 Дедо
21:23 28.01.2026
4 Уса
Коментиран от #20
21:23 28.01.2026
5 Двама фюрера от Германия
21:23 28.01.2026
6 ха дано!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ама надали...
Коментиран от #16
21:23 28.01.2026
7 Аз мисля че е точно обратното
Рейтингът му клони към нула. Но не само неговият а на всички европейски умни управляващи в кавички.
21:24 28.01.2026
8 Уса
Коментиран от #18
21:24 28.01.2026
9 Предпоследният софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти си мисли за заведението си...не бери грижа за Райха...
21:25 28.01.2026
10 Аоо
21:25 28.01.2026
11 Ами
Ако му кажат да застане на четери крака и да лае ... Ще го направи :)
21:25 28.01.2026
12 Красимир Петров
21:26 28.01.2026
13 Перчемъ
21:28 28.01.2026
14 Факт
21:29 28.01.2026
15 да питам
21:30 28.01.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #6 от "ха дано!":Германия, Франция, Испания, Холандия, Италия Полша си правят нов европейски съюз а нас ни изхвърлят през борда.
Коментиран от #19, #22
21:32 28.01.2026
17 Ние от Хумата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мир на праха и , на Малката Ханъма ..
21:32 28.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Уса":Обраха ни левчетата и ни изхвърлиха през борда на Титаник без лодки.
Коментиран от #24
21:33 28.01.2026
19 Чиба Рашка
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Матушката те zове ама всички знаят че ЕС е топа
21:34 28.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Уса":Нашият шанс е Борда за мир на Тръмп.
21:34 28.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 в генерална грешка си
До коментар #16 от "Последния Софиянец":нас заедно с останалите бзгласни васални територии ще ни цоцат до смърт
21:35 28.01.2026
23 Търновец
21:36 28.01.2026
24 Дрътия Софианец
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Добре , че си запазил некоя рубла ... 🤭
21:38 28.01.2026
25 Хеми значи бензин
21:40 28.01.2026
26 Енестаа
21:41 28.01.2026
27 Абсурдистан
21:42 28.01.2026
28 Стара чанта
21:42 28.01.2026
29 Естествено
21:44 28.01.2026
30 И не можеш да разбереш че...
21:44 28.01.2026
31 Положението е
21:49 28.01.2026
32 ?????
21:52 28.01.2026