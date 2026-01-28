Новини
Канцлерът: Нямам причина да смятам, че Доналд Тръмп е неспособен да изпълнява задълженията си поради влошено здраве

28 Януари, 2026 21:15 944 32

Канцлерът: Нямам причина да смятам, че Доналд Тръмп е неспособен да изпълнява задълженията си поради влошено здраве - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че няма причини да смята, че американският президент Доналд Тръмп е неспособен да изпълнява задълженията си поради здравословни причини, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Въз основа на контактите си с президента Тръмп нямам каквито и да е причини да се съмнявам в здравето му“, заяви Мерц, отговаряйки на въпроси по време на пресконференция.

„Той ще навърши 80 години през юни, но имам впечатлението, че е напълно способен да изпълнява задълженията си. Не виждам никакви индикации за противното“, допълни Мерц.

Канцлерът допълни, че основите за ратифициране на търговско споразумение между ЕС и САЩ са налице, стига Вашингтон да изпълни ангажиментите си.

„След заплахите на президента на САЩ отново да повиши митата очаквам, че сега са положени основи за влизане в сила на споразумението“, заяви Мерц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    С Четвъртият Райх е свършено.

    Коментиран от #6, #9, #17, #21

    21:17 28.01.2026

  • 2 фърст лейди Мелани:

    8 0 Отговор
    - При тая суша в спалнята хич не съм съгласна с главуняка Шмерц.

    21:23 28.01.2026

  • 3 Дедо

    6 4 Отговор
    Тръмп е пътник. Не изглежда добре . Най много още две години му остават и то на легло

    21:23 28.01.2026

  • 4 Уса

    16 0 Отговор
    Започват плановете за свиването на ЕС до няколко държави и България не е сред тях

    Коментиран от #20

    21:23 28.01.2026

  • 5 Двама фюрера от Германия

    4 1 Отговор
    Завладяха света

    21:23 28.01.2026

  • 6 ха дано!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ама надали...

    Коментиран от #16

    21:23 28.01.2026

  • 7 Аз мисля че е точно обратното

    13 1 Отговор
    Merc не може да изпълнява задълженията си.
    Рейтингът му клони към нула. Но не само неговият а на всички европейски умни управляващи в кавички.

    21:24 28.01.2026

  • 8 Уса

    9 0 Отговор
    Най-бедните държави от ЕС ще бъдат изхвърлени от завоя,но дълговете ще останат

    Коментиран от #18

    21:24 28.01.2026

  • 9 Предпоследният софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти си мисли за заведението си...не бери грижа за Райха...

    21:25 28.01.2026

  • 10 Аоо

    5 1 Отговор
    Тоя знае ли, че това че е малко по-млад не значи че няма да гушне букета преди чичо Дончо, а и каква е гаранцията, че при следващите профилактични личния доктор няма да му съобщи лоша новина. Това, че се подкрепя с наркотици, не е гаранция за добро здраве.

    21:25 28.01.2026

  • 11 Ами

    3 0 Отговор
    Лобиста ще прави каквото му наредят шефовете.
    Ако му кажат да застане на четери крака и да лае ... Ще го направи :)

    21:25 28.01.2026

  • 12 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    В Германия са изстрещяли тотално.

    21:26 28.01.2026

  • 13 Перчемъ

    3 1 Отговор
    тоя дъ внимава, че мъ стреляха и съм злопаметен, да не си правят компания с мъдуркуту!

    21:28 28.01.2026

  • 14 Факт

    2 1 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин. 🤣

    21:29 28.01.2026

  • 15 да питам

    2 1 Отговор
    Абе , руския Кибертрък , още ли важи ?!🤭😁

    21:30 28.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "ха дано!":

    Германия, Франция, Испания, Холандия, Италия Полша си правят нов европейски съюз а нас ни изхвърлят през борда.

    Коментиран от #19, #22

    21:32 28.01.2026

  • 17 Ние от Хумата

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мир на праха и , на Малката Ханъма ..

    21:32 28.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    Обраха ни левчетата и ни изхвърлиха през борда на Титаник без лодки.

    Коментиран от #24

    21:33 28.01.2026

  • 19 Чиба Рашка

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Матушката те zове ама всички знаят че ЕС е топа

    21:34 28.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    Нашият шанс е Борда за мир на Тръмп.

    21:34 28.01.2026

  • 22 в генерална грешка си

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    нас заедно с останалите бзгласни васални територии ще ни цоцат до смърт

    21:35 28.01.2026

  • 23 Търновец

    1 0 Отговор
    Дори и Факти писаха че еврото повишава стойността си - е същност сериозни инвеститори започват да продават долари и да купуват злато евро китайски юан. Преди време Възраждане искаха да прикачат лева към долара - добре че не стана. Тоест последните действия на Бай Дончо - Гренландия Канада Европа Китай доведоха до рязък спад на доверието към неговите управленски качества. И едно от последствията е падането на долара като резервна валута. В Канада вече е готов нефтопровод от Алберта към западното крайбрежие и оттам към Китай. А нефтените рафинерии е северните Американски щати са правени за Канадски нефт - досега 65 % от вноса на нефт в САЩ с в Северните щати 92% от природния газ идва от Канада и отделно голяма част от електричеството. Може ли Бай Дончо да намери нови доставчици - не. И Канада се сближава с ЕС и Китай а САЩ се сближават с Русия.

    21:36 28.01.2026

  • 24 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Добре , че си запазил некоя рубла ... 🤭

    21:38 28.01.2026

  • 25 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Немския певал как го гледа само Ечъл е по голяма от цялата гейрманска икономика взета заедно.

    21:40 28.01.2026

  • 26 Енестаа

    0 0 Отговор
    Не се ибаваите с американци,защото на тях не им дреме.

    21:41 28.01.2026

  • 27 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Но е добре да бъде прегледан от специалисти и вероятносттй да бъде освидетелстван изобщо не е малка.

    21:42 28.01.2026

  • 28 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Той е толкова изперкал, че няма накъде повече ? Само се чудя, как всички се правят на ударени, все едно нищо не се случва ...?

    21:42 28.01.2026

  • 29 Естествено

    1 0 Отговор
    Канцлерът също е пациент, а не психиатър

    21:44 28.01.2026

  • 30 И не можеш да разбереш че...

    1 0 Отговор
    .. този е луд за връзване ли?... лизач...

    21:44 28.01.2026

  • 31 Положението е

    1 0 Отговор
    присмял се хърбел на щърбел

    21:49 28.01.2026

  • 32 ?????

    0 0 Отговор
    Абе ем сърби, ем боли.

    21:52 28.01.2026

