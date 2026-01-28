Новини
Коалиционно правителство на малцинството ще управлява Нидерландия

Коалиционно правителство на малцинството ще управлява Нидерландия

28 Януари, 2026 05:53

Лидерите на политическите партии в страната стигнаха до споразумение

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Лидерите на политическите партии в Нидерландия са постигнали споразумение да сформират необичайно коалиционно правителство на малцинството, предаде нидерландската телевизия Ен О Ес (NOS) снощи, позовавайки се на представители на партиите, съобщи Ройтерс.

Центристката проевропейска партия Демократи 66 (Д66), която спечели изборите през октомври миналата година, ще се обедини в коалиция с консервативните християндемократи от партията Християндемократически призив (ХП) и дясната Народна партия за свобода и демокрация (НПСД).

Коалицията ще разполага само с около 66 депутатски места в 150-местната долна камара на парламента.


  • 1 отврат

    4 0 Отговор
    Тия са по измискена държава и от Дания и Швеьия

    Коментиран от #2

    05:04 28.01.2026

  • 2 Да долълня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "отврат":

    И Окраина.

    05:06 28.01.2026

  • 3 Ха Ха

    3 0 Отговор
    Какви красавчици на снимката

    05:48 28.01.2026

