Новини
Свят »
Индонезия »
Жертвите на свлачището в Западна Ява в Индонезия са поне 50 ВИДЕО

28 Януари, 2026 07:31, обновена 28 Януари, 2026 06:34 637 1

  • индонезия-
  • свлачище-
  • жертви

33-ма още са в неизвестност

Жертвите на свлачището в Западна Ява в Индонезия са поне 50 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Броят на жертвите при свлачището в провинция Западна Ява в Индонезия през уикенда достигна най-малко 50 души, като 33 души все още са в неизвестност, съобщи тази сутрин индонезийската полиция, цитирана от ДПА.

Полицейски екип за идентифициране на жертви при бедствия работи по установяване самоличността на 50 души, чиито тела са били извадени досега от мястото на свлачището в района Западен Бандунг след допълнителни спасителни операции на екипи за издирване и спасяване, уточни полицията.

Сред вече идентифицираните жертви са четирима членове на индонезийската морска пехота, след като тонове кал и отломки затрупаха селото, върху което в ранните часове в събота се срути хълм. Сред затрупаните от свлачището има и 23 морски пехотинци, съобщиха индонезийските военноморски сили.

"Досега са открити четирима загинали морски пехотинци. Останалите все още не са намерени", каза адмирал Мохамед Али, началник на щаба на военноморските сили на страната.

Морските пехотинци са пристигнали на мястото късно в четвъртък, за да участват в планирани военни учения, добави той.

Усилията за издирване и спасяване с участието на военни, полиция и доброволци от цивилното население са затруднени от опасните условия, които принуждават спасителните екипи периодично да преустановяват операциите от съображения за безопасност, казаха индонезийски официални представители.

В Индонезия често има свлачища през дъждовния сезон, който трае от ноември до март, поради планинския релеф, обилните валежи и широко разпространеното обезлесяване.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Трътлю

    0 0 Отговор
    Ява е едно огромно сметище което често става свлачище.

    06:37 28.01.2026