Сибига отговори на спекулациите около евентуалната оставка на Залужни

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че към момента няма индикации, че посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили Валерий Залужни ще напусне поста си в близко бъдеще. Това той коментира в интервю за „Европейская правда“, предава Фокус.
В отговор на въпрос за представянето на Залужни като дипломат, Сибига посочи, че оценката му може да се направи на база развитието на двустранните отношения между Киев и Лондон, които според него показват положителна динамика.
Министърът даде конкретни примери за активната работа между двете държави, като отбеляза, че само през миналата седмица Великобритания е отпуснала 20 млн. паунда за украинския енергиен сектор. По думите му продължава и практическото прилагане на Споразумението за стогодишно партньорство, като се води ежедневна оперативна работа. Освен това Залужни представлява Украйна в Международната морска организация, където през миналата година е било предотвратено влизането на Русия в ръководните ѝ органи.
На директен въпрос дали счита Валерий Залужни за ефективен посланик, Сибига отговори положително.
В същото време министърът беше попитан и за разпространяващите се слухове, че дипломатът може да бъде сменен. Той не ги отхвърли напълно, като украинската медия отбелязва, че по-рано президентът Володимир Зеленски е „благодарил за работата“ на Залужни по време на среща - формулировка, която обикновено се използва при приключване на мандат.
„Не виждам основания за подобни предположения. Трябва обаче да се подчертае, че кадровите решения са изцяло в правомощията на президента“, допълни Андрий Сибига.
