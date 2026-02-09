Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Bloomberg: Стармър може да бъде принуден да подаде оставка до седмица ВИДЕО

9 Февруари, 2026 05:36, обновена 9 Февруари, 2026 05:47

Агенцията се позовава на източници от управляващата Лейбъристка партия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър може да бъде принуден да подаде оставка в рамките на една седмица, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници от управляващата Лейбъристка партия.

Скандалът около назначаването на Питър Манделсън, приятел на осъдения американски финансист педофил Джефри Епщайн, за британски посланик в Съединените щати предизвика подобни спекулации. Този скандал вече доведе до оставката на началника на кабинета на британския премиер Морган Максуини, който обяви оттегляне от длъжност на 8 февруари.

Според Bloomberg няколко депутати от управляващата Лейбъристка партия са били изненадани, че Стармър все още е на поста си, въпреки че е одобрил назначаването на Манделсън. Агенцията съобщи, че някои служители на Даунинг стрийт 10 тайно призовават членове на правителството да убедят премиера да подаде оставка или дори сами да напуснат кабинета, за да му дадат пример. Според съветник на един министър, шансовете Стармър да остане на поста си през следващата седмица са „50 на 50“.

Агенцията подчерта, че за да запази поста си, Стармър може да предложи на бившата си заместничка Анджела Рейнър завръщане в правителството. Тя подаде оставка миналия септември на фона на скандал, свързан с неплатен гербов налог върху апартамент в Южна Англия. Той би могъл също така да назначи Ед Милибанд, настоящият министър на енергийната сигурност и въглеродния неутралитет, да оглави по-тежко министерство, като по този начин задоволи амбициите си. Както Рейнър, така и Милибанд бяха споменавани като вероятни кандидати за поста министър-председател, ако Стармър подаде оставка.

Сред други претенденти британските медии изтъкнаха и министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг, министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд, министъра на външните работи Ивет Купър и министъра на отбраната Джон Хийли и неговия заместник Алистър Карнс. Евентуалната оставка на Стармър не би предизвикала автоматично нови общи избори. Вместо това, лейбъристите биха могли да проведат партиен вот, за да изберат нов партиен лидер, който ще ръководи правителството. Точно това направиха консерваторите през 2022 г., след като успяха да сменят министър-председателите два пъти в рамките на една година (Борис Джонсън и Лиз Тръс).

Междувременно Sky News съобщи, че Стармър ще се опита да убеди колегите си от партията да не искат оставката му. Очаква се той да се обърне към Лейбъристката партия в Камарата на общините (долната камара на британския парламент) на 9 февруари. Освен това премиерът планира да се обърне към депутатки от Лейбъристката партия на 11 февруари на фона на скандала с Епстийн. Очаква се Стармър да се обърне и към нацията на 9 февруари, по време на което ще обсъди ситуацията с назначаването на Манделсън.

На 3 февруари Скотланд Ярд започна криминално разследване срещу Манделсън, който е заподозрян в предоставяне на поверителна информация на британското правителство на Епстийн. Според британски медии, Манделсън е споделил с него поверителна информация през 2009 г. относно данъчната реформа на лейбъристкото правителство, а също така му е разкрил планираната програма за помощ на ЕС за южноевропейските страни, които бяха най-силно засегнати от световната финансова криза. На 6 февруари полицията претърси два от домовете на Манделсън.

Манделсън беше назначен за британски посланик в Съединените щати през февруари 2025 г. Той беше освободен от този пост през септември, след като излязоха наяве нови подробности за приятелството му с Епстийн. Манделсън отдавна се смяташе за един от най-влиятелните членове на Лейбъристката партия. Той е служил в Камарата на общините от 1992 до 2004 г. и като държавен секретар за Северна Ирландия в правителството на Тони Блеър (1999-2001 г.). След това Манделсън е бил европейски комисар по търговията (2004-2008 г.) и държавен секретар по въпросите на бизнеса и търговията в кабинета на Гордън Браун (2008-2010 г.). През 2008 г. е избран в Камарата на лордовете (горната камара).

На 1 февруари 2026 г. Манделсън обяви, че напуска Лейбъристката партия. На 3 февруари се оттегли и от Камарата на лордовете. Той запазва титлата си лорд, но правителството вече е обявило разработването на спешно законодателство, което би лишило Манделсън от нея, въпреки че тя се предоставя до живот.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    23 3 Отговор
    Самият стармър докато прикрива мигранти педофили е в коалицията на лаещите. Странно, но накрая наистина ще се окаже, че Русия е единствената останала страна, в която са останали някъкви ценности.

    05:50 09.02.2026

  • 2 Значи

    18 2 Отговор
    да очакваме следващото още по-голямо падение британски премиер - вече може да е и пакистанец.

    Коментиран от #6

    05:51 09.02.2026

  • 3 хехе

    15 0 Отговор
    Както е тръгнало жеЛаещите един по един та до един.

    05:51 09.02.2026

  • 4 Митро Фанов

    12 0 Отговор
    Много говори против Путин....

    05:51 09.02.2026

  • 5 Ама

    12 0 Отговор
    нали е от жеЛАЕЩИТЕ ?

    05:52 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уса

    12 1 Отговор
    Стармър е педофил

    05:54 09.02.2026

  • 8 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Педоканибали бебеядци

    06:33 09.02.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Намерете в нета, снимка на Маргарет Тачър и до нея сложете снимки на Борето джонсън, Ръждиф Сунак и най-вече на Стармър!
    Погледнете добре и преценете, има ли разлика????
    За мен разликата е невероятна! А Британия след Тачър НЕ Е ИМАЛА нормален човек за шеф.

    06:54 09.02.2026

