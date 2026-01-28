Новини
„Европа на две скорости"! Инициативата няма да бъде ограничена до шестте начални държави

28 Януари, 2026

Министри на финансите и икономиката на Германия, Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия ще обсъдят днес във видеоконферентна връзка възможността за по-гъвкав подход при вземането на решения в рамките на ЕС

„Европа на две скорости“! Инициативата няма да бъде ограничена до шестте начални държави - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Инициативата за т.нар. „Европа на две скорости“, при която група държави от Европейския съюз (ЕС) ще напредват по ключови политики без участието на всички 27 страни членки, няма да бъде ограничена до шестте първоначално поканени държави и ще остане отворена за присъединяване на други, съобщава Ройтерс преди първата среща по темата, пише БТА.

Министри на финансите и икономиката на Германия, Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия ще обсъдят днес във видеоконферентна връзка възможността за по-гъвкав подход при вземането на решения в рамките на ЕС.

Идеята е държави, които желаят да напредват по-бързо в определени области, да могат да го правят чрез т. нар. ad hoc коалиции, без да изчакват единодушие от всички страни членки. Форматът ще позволява участие на различен брой държави в зависимост от конкретния проект и няма да бъде ограничен до фиксиран кръг от участници, посочват германски официални представители.

Срещата се провежда на фона на критики от представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани с бавния процес на вземане на решения в ЕС. Подобен подход за напредък в по-малки формати вече е прилаган в миналото, включително при създаването на еврозоната.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви вчера, че „времето за Европа на две скорости е настъпило“, като подчерта необходимостта от по-бързи и по-ефективни действия в условията на нарастваща геополитическа несигурност, слаб икономически растеж и дълбоки вътрешни различия в ЕС.

По информация на Ройтерс в писмо до колегите си Клингбайл е призовал участващите страни да подготвят конкретна програма за укрепване на европейския суверенитет и конкурентоспособност. В документа се отбелязва, че срещата има за цел да даде начален тласък на процеса и следва да бъде последвана от присъствен разговор в рамките на предстояща среща на Еврогрупата (министрите на държавите от еврозоната, отговарящи за финансите, включително председателя на Еврогрупата, представители на Европейската комисия, Европейската централна банка и изпълнителният директор на Европейския механизъм за стабилност).

Франция от години настоява за напредък в по-малки групи по теми като индустриалната политика, защитата на европейския пазар и ядрената енергия – области, които често срещат блокиране на ниво ЕС. Полският министър на финансите Анджей Домански потвърди пред Ройтерс, че ще участва в срещата, като подчерта, че „европейската икономика трябва да ускори темпото“.

Германски официални източници посочват, че инициативата ще бъде отворена за други държави членки, които желаят да се включат в конкретни проекти. „Важно е темпото да не се определя от тези, които искат да правят най-малко“, заяви шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц.

Сред темите за обсъждане са задълбочаването на съюза на капиталовите пазари, укрепването на ролята на еврото, по-добрата координация на инвестициите в отбраната и сигурността на веригите за доставки на критични суровини.


  • 1 хаха

    18 1 Отговор
    "до шестте начални държави"

    И аз така им превеждам на гайбанчовците... с Гугъл Транслейт.
    Защото те не заслужават повече усилия.
    Ама че мисирщина
    ХАХАХА

    20:49 28.01.2026

  • 2 Европеец

    31 5 Отговор
    Смешно и глупаво заглавие..... Определено Европа е включила на задна към дъното....

    20:49 28.01.2026

  • 3 Швейк

    20 3 Отговор
    На 100 баби детето хилаво.

    20:50 28.01.2026

  • 4 Гориил

    29 2 Отговор
    Най-наивните и лековерни ще бъдат губещите.

    20:51 28.01.2026

  • 5 Супер

    10 19 Отговор
    Така трябва, няма как силни работещи икономики да носят на гърба си такива държави които даже мартениците си внасят от Китай. Като не искаш и нямаш желание да работиш, мястото ти е в периферията

    Коментиран от #33

    20:51 28.01.2026

  • 6 И ГАНЧО

    24 3 Отговор
    На трета скорост.

    Коментиран от #12, #24

    20:51 28.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    19 5 Отговор
    ЕС улетел у воздух. Ако това се случи, Урсула за кво е? Питам и отговор не искам.

    20:53 28.01.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    15 2 Отговор
    Аз съм за, да ги оставим със зелените им сделки, да ги оставим с приема им на мигранти и ограничения им избор на горива. Ама малките ще може ли да направим силна коалиция и да не клекнем пред САЩ и другите от ЕС.

    20:53 28.01.2026

  • 10 604

    25 2 Отговор
    пахаххахахахахя, честито на еуроДебилите!!!!!

    Коментиран от #16

    20:54 28.01.2026

  • 11 хаха

    12 2 Отговор
    "Започна изграждането на нов високотехнологичен завод за хартиени продукти край Пловдив."

    Само да не чувам квичене! Вие трябва да сте в "Европа трета скорост".
    За вас това са "високотехнологичните" дейности. Така че тиху-миху.

    Коментиран от #17

    20:55 28.01.2026

  • 12 604

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "И ГАНЧО":

    Ганчо се движи на задна и зъ туй все му влиза.....

    20:55 28.01.2026

  • 13 Глупост поредна

    17 1 Отговор
    Идеята за "Европа на 2 скорости" обезсмисля предсъединителния процес и ще легитимира неравенството, което е факт.

    20:56 28.01.2026

  • 14 Гончар Романенко

    3 3 Отговор
    Полша?!
    .... На 88 скорости ша станат! :))

    20:56 28.01.2026

  • 15 Факт

    18 1 Отговор
    Доста конфузно. Няма и месец на задоволство. Ускореното икономическо развитие не е предвидено за периферията.

    Коментиран от #62

    20:56 28.01.2026

  • 17 604

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    чуал ли си за т. хартия с 3д визуализиране, хендс фрии, сама те бърше има и старлинг!!!?

    20:57 28.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор
    Искат елегантно да премахнат правото на вето. Договор от Лисабон, Маастрихт... кой го е грижа. Бай Дончо номер 2,но като пародия.

    20:58 28.01.2026

  • 19 604

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    боли му те тоя .!. зъ раша, за еороДебилиту хептен....заблудени и надъхани до самоунижение!

    20:59 28.01.2026

  • 20 Ъъъъъъ

    6 2 Отговор
    Така де - Шампионска лига и Лига Европа....🤣

    20:59 28.01.2026

  • 21 В клуба на рогатите

    16 1 Отговор
    А специално за тъпитe гaнювци скоростта ще е задна.

    Коментиран от #45

    21:00 28.01.2026

  • 22 604

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    а и от няколко седмици, квичнето ви е толкова недомислено и изпразнено от съдържание , че чак ви съжалявам!!!

    21:01 28.01.2026

  • 23 Тити

    12 0 Отговор
    България от 30 години е на задна скорост.

    21:01 28.01.2026

  • 24 Ганчо яде

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "И ГАНЧО":

    Копър от градината на баба от Египет. И домати от Турция

    21:02 28.01.2026

  • 25 Наивитет

    17 1 Отговор
    Българите си представят ЕС като ракета-носител за по-бедните страни от източна Европа, за сметка на по-богатия запад. Е няма такова животно.Тия са станали богати, от колониализъм и грабене, не от самарянство.

    Коментиран от #32, #60

    21:05 28.01.2026

  • 26 Гориил

    13 1 Отговор
    Създава се Европа на втора скорост, която да включи Украйна и Молдова и в крайна сметка ще се превърне в карикатура на Европейския съюз.По време на Втората световна война Германия отпечата милиарди окупационни марки, чийто еквивалент сега е еврото. Не се заблуждавайте, не си правете илюзии и не изпадайте в еуфория.

    21:06 28.01.2026

  • 27 Гост

    3 0 Отговор
    Снимката казва всичко!

    21:06 28.01.2026

  • 28 В Европа на две скорости

    13 0 Отговор
    Ние ще сме на третата скорост ! Свърши ЕС. Това беше. Сега и кеш нямаме и злато нямаме и въобще пълен колапс скоро ще е

    21:08 28.01.2026

  • 29 Софиянец

    6 0 Отговор
    Ние на задна предавка ли сме 😂

    21:08 28.01.2026

  • 30 Булпсихопатъ

    5 0 Отговор
    Ей са е момента да се натресеме и там. Тичайте да подписвате. Еле се ускори евроразпада.

    21:10 28.01.2026

  • 31 Няма такъв филм

    6 1 Отговор
    "по-гъвкав подход при вземането на решения в рамките на ЕС".... тогава гоним НАТЮ и Русия и Китай на тяхно място ама съвсем гъвкаво

    21:11 28.01.2026

  • 32 Ха,ха

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Наивитет":

    Богат запад с милиарди дългове

    21:12 28.01.2026

  • 33 Аоо

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Супер":

    След като ни обраха до шушка, могат да ни сложат на нулева скорост, а може и на отрицателна като ни задължават да тегличи заеми за губещи дейности докато те развиват по доходоносни производства.

    21:12 28.01.2026

  • 34 Ами

    7 0 Отговор
    Май мотото единни в многообразието, се превръща в многообразие в единството.
    И защо скоростите да са само две, а не например 27 :)

    21:12 28.01.2026

  • 35 Вън от колониалния ЕС!

    9 0 Отговор
    С една дума едни решават , а други изпълняват безропотно. Може всеки да се включи в групата на 6те, но при условие, че ще е съгласен за всичко с тях. Т. е. отнема се правото на глас на държави като Унгария, Чехия и Словакия които държат на своя суверенитет и национален интерес! Това се прави и с цел да няма съпротива да се изливат безкрайно пари и оръжия в бездънния чувал на окраина и вкарването ни насила във война срещу Русия!

    21:12 28.01.2026

  • 36 Гориил

    2 0 Отговор
    Дори най-строгият антикорупционен закон в Германия няма да реши проблемите на Източна Европа и Балканите. В този случай предоставянето на преходен статут на страни от втори ред би било по-ефективно , отколкото опитът за интегрирането им в жизненото пространство на Германия, което в момента е свободно от корупционен хаос и анархия.

    21:13 28.01.2026

  • 37 Още по добре

    3 0 Отговор
    Обявяваме се за офшорна и свободна икономическа Китайска зона с Грузия и Македония и 6

    21:13 28.01.2026

  • 38 Не съществува ЕС

    6 0 Отговор
    без единодушие от всички страни членки. Ако така ще си разиграват коня по добре да се обяви края на ЕС и кой от къде е. А ние да организираме един Народен съд за атлантенцата за тази разруха до която ни докараха сле 36 години предателство и да украсим ламбити на Витошка

    21:17 28.01.2026

  • 39 Боже , Боже

    4 0 Отговор
    Значи, решили са да започнат да решават без да искат съгласие и всеки който иска да участва като безгласна буква е добре дошъл......Няма такива наглeци....Нашите марионетки със сигурност ще опитат да ни вкарат.

    Коментиран от #42

    21:19 28.01.2026

  • 40 Гориил

    6 0 Отговор
    Ясно си спомням честванията на 1 януари 2007 г., когато цяла България пееше и танцуваше от радост по случай присъединяването към ЕС. Това безкрайно празненство може да се сравни с освобождението на страната от Червената армия през 1944 г. и премахването на многомилионните контрибуции и репарации през 1946 г. Единствената държава в света, която даде на България опрощение за престъпленията от Втората световна война, беше Русия.

    Коментиран от #44

    21:21 28.01.2026

  • 41 Що така бе управници тъпи

    5 0 Отговор
    Полша е в първата скорост, а не са приели еврото като нас от втория ешелон.

    21:21 28.01.2026

  • 42 604

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боже , Боже":

    наще са с по силните ветрове, тукъ многу духъ при нас.....а тия се окъкахъ, вервай ми ако Пудинг задуха по-силно от Тръмплина ще кацнат при него, с нови лица , пхахахахахаххя

    Коментиран от #56

    21:23 28.01.2026

  • 43 Гориил

    5 0 Отговор
    Второстепенна Европа трябва да поеме пълното финансиране и доставките на оръжие за Украйна. Шестимата лидери трябва напълно да се освободят от отговорност пред Киев и Кишинев и да сключат сделки за милиарди долари със САЩ, Русия, Индия и Китай.

    Коментиран от #55

    21:25 28.01.2026

  • 44 604

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Гориил":

    те и гошо тръбата плювът, ям никой не се сеща, че ако не беше така станало, сега щехъ да гледът пиринъ в С. Македония....много е лено да съдиш някой , ако не си му бил в обувките!!!!

    Коментиран от #47

    21:25 28.01.2026

  • 45 Яяяяя

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "В клуба на рогатите":

    А вие господине от къде сте?

    21:26 28.01.2026

  • 46 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Значи съществувало било ВИДЕО ВРЪЗКА, за тия тия прахосници.
    От Брюксел що пари на данъкоплатците дадоха за керосин с цел "декларация", без резултати.
    Да се давят с собствените сиекспкементи тия

    21:27 28.01.2026

  • 47 Македонците

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "604":

    Като са Българи и са ни носили обувките.. Кво прайм? Я да си седиш на Д-то мирно и без да даваш "акъл"

    21:28 28.01.2026

  • 48 шестте държави да напускат ЕС

    4 1 Отговор
    И да не умуват. Никой не ги задържа на сила. Санкции и мита ще им сложим и ще ги наводним с афганистанци и кюрди

    21:29 28.01.2026

  • 49 1111

    6 0 Отговор
    Мдааа, а ние си въобразяваме, че сме в ЕС. Влизаме в ЕС, те си правят Шенген. Влизаме в Шенген, а те си правят Еврозона, влизаме в Еврозоната, те си правят Европа на някви скоросто, а ние сме на задна...

    21:30 28.01.2026

  • 50 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор
    Няма лошо българите са про сти и нямат място при развитите държави.

    21:31 28.01.2026

  • 51 шестте държави

    3 1 Отговор
    Ще ги заменим с Русия и много хубавичко ще стане даже. И без това само във вреда са ни. Ама и тея недоразуменията от ЕК да си вземат щот са си тяхни

    Коментиран от #61

    21:32 28.01.2026

  • 52 Уса

    5 1 Отговор
    Започва свиването на ЕС и България изпада на завоя.На богатите длъжници основатели на пародията ЕС не им трябват последните бедняци и набързо ще измислят начин за напускане.Винаги има изход,но дълговете,които ЕС ни натресе ще останат и парите,които ЕЦБ заграби няма да бъдат върнати.Оставането на България е невъзможно и по геополитически причини,които до скоро са били в плюс а вече са в голям минус

    Коментиран от #57, #58

    21:32 28.01.2026

  • 53 ташунко

    4 2 Отговор
    Е може ли така, тамън влязохме в клуба на богатите и седнахме на масата а те ни изритаха в коридора .

    21:39 28.01.2026

  • 54 Стенли

    1 1 Отговор
    Закривай това не е никакъв ЕС а си чист фашистки съюз, затова ли ни накараха да си затворим ядрените реактори за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари от продажбата на ток ами зелените пр ост отии заради които макар че Марица Изток произвежда най евтиния ток но заради тези така наречени въглеродни емисии цените хвърчат до небето и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи 😮‍💨😡

    21:41 28.01.2026

  • 55 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гориил":

    Първокачествени те да се оправят

    21:41 28.01.2026

  • 56 Цифровизирания ,

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "604":

    Голема трагедия си ... 🤭😁

    21:42 28.01.2026

  • 57 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Уса":

    Ма кво са ти натресли тия пенсионери с милиарди дългове бе

    21:43 28.01.2026

  • 58 Ей Глу пи сла ве

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Уса":

    Плаща ли ти някой или си проzт по рождение.

    21:45 28.01.2026

  • 59 Да,бе

    2 0 Отговор
    Важното е,че ние сме единствени на задната скорост...Колко империи сме погребали,че един съюз ли ще ни се опре....

    21:46 28.01.2026

  • 60 Ъхъ!!!

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Наивитет":

    Глупости на търкалета! Станали са богати защото работят и мислят - това е истината! А у нас няма никакво производство, само се лее бетон и се раздува администрацията!

    Коментиран от #63

    21:46 28.01.2026

  • 62 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Много посредствен резултат!

    21:49 28.01.2026

  • 63 Тъй,тъй

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ъхъ!!!":

    Работели и мислели,но пет века докато ние сме били в османско "присъствие",те са причинявали същото на останалият свят с колониалният грабеж.И от там им е богатството,а са калпави и мързеливи безкрайно.

    21:51 28.01.2026

  • 64 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    Май останахме извън клуба на богатите. Ще им бъдем роби. Бойко и Киро пак ни излъгаха.

    21:54 28.01.2026