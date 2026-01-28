„Европа на две скорости“! Инициативата няма да бъде ограничена до шестте начални държави

Инициативата за т.нар. „Европа на две скорости“, при която група държави от Европейския съюз (ЕС) ще напредват по ключови политики без участието на всички 27 страни членки, няма да бъде ограничена до шестте първоначално поканени държави и ще остане отворена за присъединяване на други, съобщава Ройтерс преди първата среща по темата, пише БТА.

Министри на финансите и икономиката на Германия, Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия ще обсъдят днес във видеоконферентна връзка възможността за по-гъвкав подход при вземането на решения в рамките на ЕС.

Идеята е държави, които желаят да напредват по-бързо в определени области, да могат да го правят чрез т. нар. ad hoc коалиции, без да изчакват единодушие от всички страни членки. Форматът ще позволява участие на различен брой държави в зависимост от конкретния проект и няма да бъде ограничен до фиксиран кръг от участници, посочват германски официални представители.

Срещата се провежда на фона на критики от представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани с бавния процес на вземане на решения в ЕС. Подобен подход за напредък в по-малки формати вече е прилаган в миналото, включително при създаването на еврозоната.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви вчера, че „времето за Европа на две скорости е настъпило“, като подчерта необходимостта от по-бързи и по-ефективни действия в условията на нарастваща геополитическа несигурност, слаб икономически растеж и дълбоки вътрешни различия в ЕС.

По информация на Ройтерс в писмо до колегите си Клингбайл е призовал участващите страни да подготвят конкретна програма за укрепване на европейския суверенитет и конкурентоспособност. В документа се отбелязва, че срещата има за цел да даде начален тласък на процеса и следва да бъде последвана от присъствен разговор в рамките на предстояща среща на Еврогрупата (министрите на държавите от еврозоната, отговарящи за финансите, включително председателя на Еврогрупата, представители на Европейската комисия, Европейската централна банка и изпълнителният директор на Европейския механизъм за стабилност).

Франция от години настоява за напредък в по-малки групи по теми като индустриалната политика, защитата на европейския пазар и ядрената енергия – области, които често срещат блокиране на ниво ЕС. Полският министър на финансите Анджей Домански потвърди пред Ройтерс, че ще участва в срещата, като подчерта, че „европейската икономика трябва да ускори темпото“.

Германски официални източници посочват, че инициативата ще бъде отворена за други държави членки, които желаят да се включат в конкретни проекти. „Важно е темпото да не се определя от тези, които искат да правят най-малко“, заяви шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц.

Сред темите за обсъждане са задълбочаването на съюза на капиталовите пазари, укрепването на ролята на еврото, по-добрата координация на инвестициите в отбраната и сигурността на веригите за доставки на критични суровини.