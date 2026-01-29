Виктор Орбан: По-голямата част от европейците отхвърлят ускореното присъединяване на Украйна към ЕС

Премиерът на Унгария Виктор Орбан е не мнение, че по-голямата част от населението на ЕС "отхвърля ускореното присъединяване на Украйна към Съюза", пише Фокус.
"И все пак Брюксел продължава напред, независимо от всичко. Не ги интересува какво мислят хората, стига само няколко европейски правителства да имат силата да се противопоставят на волята на Брюксел. Унгария е едно от изключенията", каза Орбан в профила си в платформата Х.
По негови думи 95% от унгарците отхвърлят членство на Украйна в ЕС, защото "искат да защитят фермерите, семействата и мира в Унгария".
"Нашето патриотично правителство прави точно това, което хората са му дали мандат. Няма да отстъпим, независимо от натиска", добави той.
Преди дни унгарският премиер подчерта, че Будапеща няма да подкрепи присъединяването на Украйна към Европейския съюз дори през следващия век.
29 Януари, 2026 13:33
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #10, #12
13:35 29.01.2026
2 Ганя Путинофила
Дават бг територията на путен, а взимат Украйна в ЕС и НАТО!
Така е честно!
13:35 29.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:36 29.01.2026
4 хехе
13:37 29.01.2026
5 Сила
13:37 29.01.2026
6 Последния Софиянец
13:38 29.01.2026
7 ха ха хааа
13:38 29.01.2026
8 Пич
Коментиран от #19, #29
13:39 29.01.2026
9 Колкото
Колкото и фалшива плява да изливат нео-нацистите от ЕС, той си държи на интересите на държавата и народа си.
13:39 29.01.2026
10 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":При бай тодар, като партиен секретар , кой щеше да те търпи ?!
Коментиран от #17
13:40 29.01.2026
11 факуса
13:42 29.01.2026
12 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И - знам , за опърдяните панталони ... 🤭😁
Коментиран от #22
13:43 29.01.2026
13 Гост
Коментиран от #30
13:43 29.01.2026
14 Ехеее
Коментиран от #23
13:45 29.01.2026
15 Унгария Вън от ЕС
Коментиран от #18
13:46 29.01.2026
16 Съвсем скоро
13:47 29.01.2026
17 БАБО Х@ЙКЕ
До коментар #10 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Какъв Партиен секретар, при Бай Тодор, комунягите страняха от мен , щото не харесвах техния Павлик Морозов, издал баща си❗
Днес, евроGEйците не ме харесвате, защото не харесвам Вашата идея "БОНУС за ДОНОС" ,
което си е Морозовщина под друго име‼️
13:47 29.01.2026
18 ППец
До коментар #15 от "Унгария Вън от ЕС":И при розавите. И ния не ги исками.
13:47 29.01.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Пич":В Борда за мир на Тръмп поне имаме равен глас с Турция, Русия,САЩ.
13:48 29.01.2026
20 механик
13:49 29.01.2026
21 Кирил
13:49 29.01.2026
22 БАБО Х@ЙКЕ
До коментар #12 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Споко,
Всички знаем, за опАрдяните ти гащи
и за омазания ти със spermolin сутЕен❗
13:51 29.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пламен
Украйна я замества в ЕС.
13:54 29.01.2026
26 Истината е друга!
13:59 29.01.2026
27 Отхвърляме
14:05 29.01.2026
28 Тома
14:06 29.01.2026
29 Ха,ха
До коментар #8 от "Пич":Ма да бе, ясно тия квачки си мислят че некой ги бръсне за слива
14:07 29.01.2026
30 Ха,ха
До коментар #13 от "Гост":Те я разграбиха и разпродадоха територията и искат европейците да ги издържат, ми да си ги вземат е Англия, Джони идат украинците
14:10 29.01.2026
31 Ха,ха
14:11 29.01.2026
32 ради
14:25 29.01.2026