Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: По-голямата част от европейците отхвърлят ускореното присъединяване на Украйна към ЕС
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: По-голямата част от европейците отхвърлят ускореното присъединяване на Украйна към ЕС

29 Януари, 2026 13:33 746 32

  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • украйна-
  • унгария-
  • европейски съюз

Преди дни унгарският премиер подчерта, че Будапеща няма да подкрепи присъединяването на Украйна към Европейския съюз дори през следващия век

Виктор Орбан: По-голямата част от европейците отхвърлят ускореното присъединяване на Украйна към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан е не мнение, че по-голямата част от населението на ЕС "отхвърля ускореното присъединяване на Украйна към Съюза", пише Фокус.

"И все пак Брюксел продължава напред, независимо от всичко. Не ги интересува какво мислят хората, стига само няколко европейски правителства да имат силата да се противопоставят на волята на Брюксел. Унгария е едно от изключенията", каза Орбан в профила си в платформата Х.

По негови думи 95% от унгарците отхвърлят членство на Украйна в ЕС, защото "искат да защитят фермерите, семействата и мира в Унгария".

"Нашето патриотично правителство прави точно това, което хората са му дали мандат. Няма да отстъпим, независимо от натиска", добави той.

Преди дни унгарският премиер подчерта, че Будапеща няма да подкрепи присъединяването на Украйна към Европейския съюз дори през следващия век.

Още новини от Украйна


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 6 Отговор
    Тя по-голямата част отхвърлят ВЪОБЩЕ присъединяването на У...йна към ЕсеС❗

    Коментиран от #10, #12

    13:35 29.01.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    1 22 Отговор
    Тръмп и путен се договориха!
    Дават бг територията на путен, а взимат Украйна в ЕС и НАТО!
    Така е честно!

    13:35 29.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 4 Отговор
    Абе на коя У...йна, че то днес никой не знае кое точно ще е У...йна утре❗

    13:36 29.01.2026

  • 4 хехе

    12 3 Отговор
    не знам за населението, но вчера и оня шМерц канцлера на Германия рече, че е против.

    13:37 29.01.2026

  • 5 Сила

    5 16 Отговор
    Орбан скоро ще чисти тоалетните по влаковете ...като роднините си !!! Негов министър го каза .....

    13:37 29.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС.При Урсула остават Украйна и Сев Македония.

    13:38 29.01.2026

  • 7 ха ха хааа

    5 5 Отговор
    Урбан говори за населението от ЕС , като Иво Христов за българите ...

    13:38 29.01.2026

  • 8 Пич

    18 3 Отговор
    Само истински кретени вярват на Украйна в ЕС!!! ЕС се състои от истински тъпи Урсулианци, които в безпомощността си отново искат да си направят вътрешен ЕС , с който няколко държави да командват всички останали !!! Нали се сещате - на нашата държава и е отредено слугуването!!!

    Коментиран от #19, #29

    13:39 29.01.2026

  • 9 Колкото

    15 3 Отговор
    Евала на Орбан!
    Колкото и фалшива плява да изливат нео-нацистите от ЕС, той си държи на интересите на държавата и народа си.

    13:39 29.01.2026

  • 10 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При бай тодар, като партиен секретар , кой щеше да те търпи ?!

    Коментиран от #17

    13:40 29.01.2026

  • 11 факуса

    4 2 Отговор
    браво ,така требе всички да наритат наглите питеци

    13:42 29.01.2026

  • 12 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И - знам , за опърдяните панталони ... 🤭😁

    Коментиран от #22

    13:43 29.01.2026

  • 13 Гост

    9 2 Отговор
    Аааааа, таз Украйна само биля ще ни донесе. Следвоенна държава, престъпност, корупция, и ко ли още не лошо. Не не ,благодаря. Да си ходят с Русия там, и без това бяха галениците в СССР 100 години. Те са си за там. И говорат само руски, украинския така и не го научина всички

    Коментиран от #30

    13:43 29.01.2026

  • 14 Ехеее

    4 7 Отговор
    орбане, остави Украйната, кажи за изборите, ти ще победиш ли Магяр хехееее

    Коментиран от #23

    13:45 29.01.2026

  • 15 Унгария Вън от ЕС

    5 6 Отговор
    Руската Измет няма място при Развитите и Богатите

    Коментиран от #18

    13:46 29.01.2026

  • 16 Съвсем скоро

    3 6 Отговор
    Това не знам може и да е така но е сигурно че съвсем скоро, унгарците ще отхвърлят Виктор Орбан. И тогава на този агент на ФСБ вербуван от човек с интереното име - Семен Юдкович Могилевич който се счита за : " боссом боссов большинства группировок русско-украинской мафии в мире" ще му се наложи да бяга Не е ясно обоче къде щото в Щатите ще е рисковано особено ако наесен там победят демократите, а при Путин ще е много изибличаващо а останели Унгария дрънголника не му мърда.

    13:47 29.01.2026

  • 17 БАБО Х@ЙКЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Какъв Партиен секретар, при Бай Тодор, комунягите страняха от мен , щото не харесвах техния Павлик Морозов, издал баща си❗
    Днес, евроGEйците не ме харесвате, защото не харесвам Вашата идея "БОНУС за ДОНОС" ,
    което си е Морозовщина под друго име‼️

    13:47 29.01.2026

  • 18 ППец

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Унгария Вън от ЕС":

    И при розавите. И ния не ги исками.

    13:47 29.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    В Борда за мир на Тръмп поне имаме равен глас с Турция, Русия,САЩ.

    13:48 29.01.2026

  • 20 механик

    2 2 Отговор
    Не е вярно.

    13:49 29.01.2026

  • 21 Кирил

    0 2 Отговор
    Кой луд би станал съюзник с разградено лозе тип тиквата?

    13:49 29.01.2026

  • 22 БАБО Х@ЙКЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Споко,
    Всички знаем, за опАрдяните ти гащи
    и за омазания ти със spermolin сутЕен❗

    13:51 29.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пламен

    2 2 Отговор
    За компенсация на русия дават България.
    Украйна я замества в ЕС.

    13:54 29.01.2026

  • 26 Истината е друга!

    2 3 Отговор
    Истината е, че доста по-голяма част от унгарците на предстоящите избори ще гласуват против руския шпионин Орбан. Времето на предателството му изтече и това е много добре за Унгария и за Европа.

    13:59 29.01.2026

  • 27 Отхвърляме

    1 1 Отговор
    Много ясно

    14:05 29.01.2026

  • 28 Тома

    2 2 Отговор
    Фашизмът се завръща спете спокойно деца

    14:06 29.01.2026

  • 29 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ма да бе, ясно тия квачки си мислят че некой ги бръсне за слива

    14:07 29.01.2026

  • 30 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Те я разграбиха и разпродадоха територията и искат европейците да ги издържат, ми да си ги вземат е Англия, Джони идат украинците

    14:10 29.01.2026

  • 31 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Джони тука има едни украинци, искаш ли ги

    14:11 29.01.2026

  • 32 ради

    1 1 Отговор
    ОРБАН е истински

    14:25 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания