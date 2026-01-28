Новини
Посланикът на САЩ в ЕС: Искаме сътрудничество с Европа

28 Януари, 2026 22:45

Промени в европейското законодателство биха имали голяма полза, добави Андрю Пъздър и призова да се направи така, че технологичните компании от САЩ да могат да работят в Европа по-лесно

Снимка: ЕП
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Искаме сътрудничество с Европа, заяви днес постоянният представител на САЩ към институциите на ЕС в Брюксел посланик Андрю Пъздър пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи, съобщава БТА.

Промени в европейското законодателство биха имали голяма полза, добави той и призова да се направи така, че технологичните компании от неговата страна да могат да работят в Европа по-лесно. По неговите думи скоро икономиката ще бъде водена от изкуствен интелект, но за тази цел ще има нужда от много енергия, от центрове за съхранение на данни, от самите данни и от редки изкопаеми минерали.

Посланикът изрази надежда в близките дни да бъде подписано споразумение между САЩ и ЕС за изкопаемите суровини, както и скоро Европа да потвърди окончателно търговското споразумение с Вашингтон.

Най-големият интерес на САЩ е ЕС да напредва икономически, каза Пъздър. Той отбеляза, че ЕС е жизненоважен в стратегическо и културно отношение за САЩ и е стълб на икономическия напредък на неговата страна. Силна Европа е по-силен търговски партньор и по-способна да ни помогне по света там, където се борим с лоши сили, посочи той.

Посланикът добави, че след като е пристигнал в Брюксел преди няколко месеца, е установил с изненада, че ЕС има много близко виждане с Вашингтон по въпросите за Китай и имиграцията. Той допълни, че САЩ и ЕС споделят желанието да видят края на войната в Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Германия си прави собствен ЕС от 6 държави а нас ни изхвърлят през борда в мизерията.Шансът ни е Борда за мир на Тръмп и ще си отмъстим.

    Коментиран от #3, #4, #6, #10, #19

    22:48 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дрътия Софианец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Смени струната ... Проzтий ..

    Коментиран от #20

    22:53 28.01.2026

  • 4 Мизерника

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Традиция бе , традиция

    22:55 28.01.2026

  • 5 Европа трябва

    2 2 Отговор
    да ви сложи визи, да ви наложи мита, да замрази американските активи, да изгони американските компании от европа, и без Макдоналдс ще преживея! Янките с БиПолярното Разстройство...

    Коментиран от #9

    22:55 28.01.2026

  • 6 И кои са

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тея 6 държави, ще ни просветиш ли

    Коментиран от #11

    22:56 28.01.2026

  • 7 ХА ХА

    1 0 Отговор
    Ееерхххх, да имаше как да присъедините и европа към сащ, ама мозъка на планетата вирее само в европа, а другите евентуално може да си КУПЯТ от него ако имат пари, а рушлята немое си купи нищо шот нема кьорава денга.

    22:57 28.01.2026

  • 8 Ние

    2 2 Отговор
    Води ни Путине, спаси нас слепите!!!

    Коментиран от #12, #13

    22:59 28.01.2026

  • 9 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Европа трябва":

    Какво ще изгониш бе нар коман. Сащ най продаваната кола ф150 ЕУ най продаваната Дакия Логан.Яж вместо Макдоналдс Березка от падък.

    Коментиран от #16, #18

    23:01 28.01.2026

  • 10 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я па ти, абе бегай да миеш чинии и кажи на шефа да ти купи машина че мани че са ти гъбясали ръцете ами и мозъка ти е гъбясал, даже е мухлясал.

    23:01 28.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "И кои са":

    Тази вечер се събраха Германия, Холандия, Франция, Испания, Италия, Полша и си направиха собствен ЕС.Другите зад борда в мизерията.

    Коментиран от #14, #15, #17

    23:02 28.01.2026

  • 12 путин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    Идвай, чакам те, преди да тръгнеш си напиши завещанието, ако имаш нещу.

    23:05 28.01.2026

  • 13 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    Шо требе да те води путинбе, незнаеш ли къде е гарата.

    23:08 28.01.2026

  • 14 Е па ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    в мизерията от 44-та бе херпес, сега забелязал нашио, че го чака мизерия...

    23:14 28.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Еропа не

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хеми значи бензин":

    е САЩ бе пиле... Воклсваген е втория най-продаван автомобил в света бе скъпа. Навремето отрепките на европа отишли и си направили държава. Дедо ми има по стари ризи!

    23:18 28.01.2026

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Неее Байно - не русофилствай "НЕПОРОЧНО" - Това със "Скоростите" е така дългоочакваното ЕЛИМИНИРАНЕ на Спирачката на всички Евроатлантически решения каквато слагаха Руските Продажници фицо и Орбан,възползвайки се активно от досегашният закон в ЕС че Решенията трябва да се вземат с Пълно мнозинство!И да - Държавите и на двете Руски мекерета ще останат в ЕС,но НЯМА ДА ИМАТ ДУМАТА...което пък ще ги направи Безинтересни за Русия.

    23:20 28.01.2026

  • 18 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хеми значи бензин":

    Няма хеми, няма бензин! Има автономни ел. автомобили, в които спокойно можеш да се насладиш на фалоимитатора отзаДи, докато се возиш по геймагистралите!

    23:20 28.01.2026

  • 19 Гичка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Оф, млъкни вече, досаден си, никой ли не ти обръща внимание

    23:29 28.01.2026

  • 20 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дрътия Софианец":

    Да бе, тоя като зацикли

    23:30 28.01.2026

