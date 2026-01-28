Посланикът на САЩ в ЕС: Искаме сътрудничество с Европа

Искаме сътрудничество с Европа, заяви днес постоянният представител на САЩ към институциите на ЕС в Брюксел посланик Андрю Пъздър пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи, съобщава БТА.
Промени в европейското законодателство биха имали голяма полза, добави той и призова да се направи така, че технологичните компании от неговата страна да могат да работят в Европа по-лесно. По неговите думи скоро икономиката ще бъде водена от изкуствен интелект, но за тази цел ще има нужда от много енергия, от центрове за съхранение на данни, от самите данни и от редки изкопаеми минерали.
Посланикът изрази надежда в близките дни да бъде подписано споразумение между САЩ и ЕС за изкопаемите суровини, както и скоро Европа да потвърди окончателно търговското споразумение с Вашингтон.
Най-големият интерес на САЩ е ЕС да напредва икономически, каза Пъздър. Той отбеляза, че ЕС е жизненоважен в стратегическо и културно отношение за САЩ и е стълб на икономическия напредък на неговата страна. Силна Европа е по-силен търговски партньор и по-способна да ни помогне по света там, където се борим с лоши сили, посочи той.
Посланикът добави, че след като е пристигнал в Брюксел преди няколко месеца, е установил с изненада, че ЕС има много близко виждане с Вашингтон по въпросите за Китай и имиграцията. Той допълни, че САЩ и ЕС споделят желанието да видят края на войната в Украйна.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #6, #10, #19
22:48 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Смени струната ... Проzтий ..
Коментиран от #20
22:53 28.01.2026
4 Мизерника
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Традиция бе , традиция
22:55 28.01.2026
5 Европа трябва
Коментиран от #9
22:55 28.01.2026
6 И кои са
До коментар #1 от "Последния Софиянец":тея 6 държави, ще ни просветиш ли
Коментиран от #11
22:56 28.01.2026
7 ХА ХА
22:57 28.01.2026
8 Ние
Коментиран от #12, #13
22:59 28.01.2026
9 Хеми значи бензин
До коментар #5 от "Европа трябва":Какво ще изгониш бе нар коман. Сащ най продаваната кола ф150 ЕУ най продаваната Дакия Логан.Яж вместо Макдоналдс Березка от падък.
Коментиран от #16, #18
23:01 28.01.2026
10 ХА ХА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я па ти, абе бегай да миеш чинии и кажи на шефа да ти купи машина че мани че са ти гъбясали ръцете ами и мозъка ти е гъбясал, даже е мухлясал.
23:01 28.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "И кои са":Тази вечер се събраха Германия, Холандия, Франция, Испания, Италия, Полша и си направиха собствен ЕС.Другите зад борда в мизерията.
Коментиран от #14, #15, #17
23:02 28.01.2026
12 путин
До коментар #8 от "Ние":Идвай, чакам те, преди да тръгнеш си напиши завещанието, ако имаш нещу.
23:05 28.01.2026
13 ХА ХА
До коментар #8 от "Ние":Шо требе да те води путинбе, незнаеш ли къде е гарата.
23:08 28.01.2026
14 Е па ти си
До коментар #11 от "Последния Софиянец":в мизерията от 44-та бе херпес, сега забелязал нашио, че го чака мизерия...
23:14 28.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Еропа не
До коментар #9 от "Хеми значи бензин":е САЩ бе пиле... Воклсваген е втория най-продаван автомобил в света бе скъпа. Навремето отрепките на европа отишли и си направили държава. Дедо ми има по стари ризи!
23:18 28.01.2026
17 оня с коня
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Неее Байно - не русофилствай "НЕПОРОЧНО" - Това със "Скоростите" е така дългоочакваното ЕЛИМИНИРАНЕ на Спирачката на всички Евроатлантически решения каквато слагаха Руските Продажници фицо и Орбан,възползвайки се активно от досегашният закон в ЕС че Решенията трябва да се вземат с Пълно мнозинство!И да - Държавите и на двете Руски мекерета ще останат в ЕС,но НЯМА ДА ИМАТ ДУМАТА...което пък ще ги направи Безинтересни за Русия.
23:20 28.01.2026
18 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #9 от "Хеми значи бензин":Няма хеми, няма бензин! Има автономни ел. автомобили, в които спокойно можеш да се насладиш на фалоимитатора отзаДи, докато се возиш по геймагистралите!
23:20 28.01.2026
19 Гичка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Оф, млъкни вече, досаден си, никой ли не ти обръща внимание
23:29 28.01.2026
20 Ха,ха
До коментар #3 от "Дрътия Софианец":Да бе, тоя като зацикли
23:30 28.01.2026