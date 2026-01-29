Москва: НАТО се подготвя за война с Русия

Северноатлантическият алианс фактически се подготвя за конфликт с Русия, заяви в интервю за ТАСС директорът на департамента по европейските проблеми към руското външно министерство Владислав Масленников, пише БТА.
На дипломата беше зададен въпросът възможен ли е диалог между Русия и НАТО сега или в бъдеще.
"В момента Русия във всички доктринални документи на Северноатлантическия алианс е определена като "най-значителна и пряка заплаха за сигурността". Подчертава се, че тя ще остане такава в дългосрочен план, дори и в случай на разрешаване на украинския конфликт", отговори той.
"Изхождайки от това, НАТО фактически се подготвя за възможен конфликт с Русия: увеличава военните разходи, повишава потенциала си по периметъра на нашите граници, разгръща все нови мисии и операции в Източна Европа", обяснява Масленников.
ТАСС припомня, че в интервю за в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" от 15 ноември 2025 г. германският министър на отбраната Борис Писториус изказа предположение, че до 2029 г. може да започне война между Русия и НАТО.
1 Путин
14:34 29.01.2026
2 Шопо
Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #7, #8, #17, #21, #25
14:35 29.01.2026
3 си дзън
14:36 29.01.2026
4 Тов. Членин
Коментиран от #11
14:37 29.01.2026
5 Московските BAPBAPИ !
14:37 29.01.2026
6 Няма край
14:39 29.01.2026
7 си дзън
До коментар #2 от "Шопо":Дедо Си не позволява на васала си русията използване на атомни бомби.
14:39 29.01.2026
8 Всичко от московия е лъжа и измама !
До коментар #2 от "Шопо":Не е руска, а е съветска. От тогава са минали десетилетия и в момента няма кой да я произведе в московията.
14:39 29.01.2026
9 След тоес
14:40 29.01.2026
10 Голям майтап
14:40 29.01.2026
11 👍👍👍👍👍👍👍
До коментар #4 от "Тов. Членин":И нека да има бангладешки деца .✌️
14:40 29.01.2026
12 Маскалия сама ще се затрие
Коментиран от #34
14:41 29.01.2026
13 Гошо
Коментиран от #28
14:41 29.01.2026
14 Молотов
14:41 29.01.2026
15 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята.
Коментиран от #35
14:42 29.01.2026
16 Нострадамус
14:42 29.01.2026
17 55555
До коментар #2 от "Шопо":Ама каква стана тя,нали НАТО вече воюваше с Русия?!!!Когато НАТО наистина се включи единственото право което ще имате е да изплащате репарации докато сте живи.!!!!!⁷⁸
14:43 29.01.2026
18 Борис
14:43 29.01.2026
19 "Операциите на САЩ нанасят огромен
14:43 29.01.2026
20 Пак ли
14:43 29.01.2026
21 Гост
До коментар #2 от "Шопо":Що си мислите , че ще има победител от ядрена война .. с цар без жар от по 5000 ракети едните и другите по 200 да си разменят и света такъв какъвто е приключва…
14:43 29.01.2026
22 Русофила
14:44 29.01.2026
23 89ио98у9у8
14:45 29.01.2026
24 оня с големия
Светът в момента издърпва килима под краката на САЩ.
Доларът ще се срине. Доларът ще бъде заменен от златото.
Централните банки купуват злато... те се освобождават от доларите.
Отново се насочваме към икономическа криза, която ще накара финансовата криза от 2008 г. да изглежда като неделно училище.
Това не е глобална финансова криза – това е американска финансова криза. Останалият свят всъщност ще спечели от нея.
Балонът е в долара. Балонът е в американската икономика.
14:46 29.01.2026
25 Въх, упаших сЪ !
До коментар #2 от "Шопо":Ядpeният apceнaл нa Пyтин изnoлзвaшe ykpaинckи инжeнepи и тeхници зa noддpъжka, нo тeзи ykpaинци rи нямa вeчe oт 12 roдини и дokoлkoтo знaeм, noвeчeтo мeждykoнтинeнтaлни бaлиcтични pakeти нa Пyтин бяхa извън ekcnлoaтaция nopaди лиnca нa noддpъжka oт 8 roдини.
Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт.
Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
Пилoтитe нa F-35A npocтo чakaт зanoвeдтa. Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.
14:46 29.01.2026
26 Карлцайс
14:47 29.01.2026
27 Ехоо
14:47 29.01.2026
28 Факти
До коментар #13 от "Гошо":Многополовите НИКОГА, не са печелили война! Те могат да правят цветни революции, преврати, да подкупват високопоставени марионетки, но до там.
14:48 29.01.2026
29 веднага
14:48 29.01.2026
30 Гичка
14:48 29.01.2026
31 Една мисъл не ми дава мира
14:48 29.01.2026
32 Да бе
14:49 29.01.2026
33 Това е
14:49 29.01.2026
34 така е
До коментар #12 от "Маскалия сама ще се затрие":Хаяско е агент на ЦРУ и МИ6, действа в полза на САЩ и Европа. за 4г. успя да унищожи 2млн. крепостни, да фалира Русия и да увеличи границите й с НАТО с цели нови 1300км. Евала. 😆
14:50 29.01.2026
35 55555
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Както беше казал Клаус Шваб,началника на световния икономически форум-не барайте Путин ,той е един от нас,един от глобалните млади лидери.И какво излиза сега-че Сорос и Шваб са Началниците на Путин?!!!А къде е тук някаква си Русия?!!!!
14:50 29.01.2026
36 Българин
14:52 29.01.2026