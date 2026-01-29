Новини
Москва: НАТО се подготвя за война с Русия

29 Януари, 2026 14:33 923 36

В интервю за в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" от 15 ноември 2025 г. германският министър на отбраната Борис Писториус изказа предположение, че до 2029 г. може да започне война между Русия и НАТО

Москва: НАТО се подготвя за война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Северноатлантическият алианс фактически се подготвя за конфликт с Русия, заяви в интервю за ТАСС директорът на департамента по европейските проблеми към руското външно министерство Владислав Масленников, пише БТА.

На дипломата беше зададен въпросът възможен ли е диалог между Русия и НАТО сега или в бъдеще.

"В момента Русия във всички доктринални документи на Северноатлантическия алианс е определена като "най-значителна и пряка заплаха за сигурността". Подчертава се, че тя ще остане такава в дългосрочен план, дори и в случай на разрешаване на украинския конфликт", отговори той.

"Изхождайки от това, НАТО фактически се подготвя за възможен конфликт с Русия: увеличава военните разходи, повишава потенциала си по периметъра на нашите граници, разгръща все нови мисии и операции в Източна Европа", обяснява Масленников.

ТАСС припомня, че в интервю за в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" от 15 ноември 2025 г. германският министър на отбраната Борис Писториус изказа предположение, че до 2029 г. може да започне война между Русия и НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    12 11 Отговор
    Русия запачня война с НАТО.

    14:34 29.01.2026

  • 2 Шопо

    12 10 Отговор
    На война като на война всички средства са позволени.
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #7, #8, #17, #21, #25

    14:35 29.01.2026

  • 3 си дзън

    14 9 Отговор
    Русията от 25 години се готви за война с НАТО. Да се готви сега за дискомбобулатора!

    14:36 29.01.2026

  • 4 Тов. Членин

    12 6 Отговор
    Таваришчи , скоро ще честваме тридневното СВО , 4 години .. Нека бъде светлина ...

    Коментиран от #11

    14:37 29.01.2026

  • 5 Московските BAPBAPИ !

    12 10 Отговор
    И какво чудно има, че Европа се въоръжава за да може да посрещне подобаващо дивите московски opки ???!!

    14:37 29.01.2026

  • 6 Няма край

    9 7 Отговор
    руския СТРАХ, няма...

    14:39 29.01.2026

  • 7 си дзън

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Дедо Си не позволява на васала си русията използване на атомни бомби.

    14:39 29.01.2026

  • 8 Всичко от московия е лъжа и измама !

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Не е руска, а е съветска. От тогава са минали десетилетия и в момента няма кой да я произведе в московията.

    14:39 29.01.2026

  • 9 След тоес

    7 6 Отговор
    За Русия или хубаво или нищо

    14:40 29.01.2026

  • 10 Голям майтап

    8 4 Отговор
    Пусин въвлече копейките във война с Русия :))))))))

    14:40 29.01.2026

  • 11 👍👍👍👍👍👍👍

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тов. Членин":

    И нека да има бангладешки деца .✌️

    14:40 29.01.2026

  • 12 Маскалия сама ще се затрие

    8 5 Отговор
    без НАТО.

    Коментиран от #34

    14:41 29.01.2026

  • 13 Гошо

    7 7 Отговор
    А защо НАТО не се пробват още сега, ами ще чакат 2029 година?....Нали руснаците са слаби, воюват с чипове от перални, в Украйна са в колапс....Я да не ги чакат, ами да се пробват!

    Коментиран от #28

    14:41 29.01.2026

  • 14 Молотов

    4 0 Отговор
    За отбрана,или нападение?

    14:41 29.01.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    7 4 Отговор
    Не барайте путен.
    Той най добре утилизира руснята.

    Коментиран от #35

    14:42 29.01.2026

  • 16 Нострадамус

    6 0 Отговор
    Със сигурност не ни чака розово бъдеще.

    14:42 29.01.2026

  • 17 55555

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ама каква стана тя,нали НАТО вече воюваше с Русия?!!!Когато НАТО наистина се включи единственото право което ще имате е да изплащате репарации докато сте живи.!!!!!⁷⁸

    14:43 29.01.2026

  • 18 Борис

    5 5 Отговор
    Май си забравил победителят от втората световна война и къде се развя руското знаме

    14:43 29.01.2026

  • 19 "Операциите на САЩ нанасят огромен

    5 4 Отговор
    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    14:43 29.01.2026

  • 20 Пак ли

    3 3 Отговор
    да изгубили някакви изтребители?

    14:43 29.01.2026

  • 21 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Що си мислите , че ще има победител от ядрена война .. с цар без жар от по 5000 ракети едните и другите по 200 да си разменят и света такъв какъвто е приключва…

    14:43 29.01.2026

  • 22 Русофила

    7 4 Отговор
    Е жена в мъжко тяло изпитваща удоволствие от болката когато и я причинява некъпан руски ушан

    14:44 29.01.2026

  • 23 89ио98у9у8

    4 5 Отговор
    българите първи ще бъдат пратени на фронта за общото евро благо

    14:45 29.01.2026

  • 24 оня с големия

    3 2 Отговор
    💸 Питър Шиф, който стана известен с точното си предсказание за финансовата криза от 2008 г.:

    Светът в момента издърпва килима под краката на САЩ.

    Доларът ще се срине. Доларът ще бъде заменен от златото.

    Централните банки купуват злато... те се освобождават от доларите.

    Отново се насочваме към икономическа криза, която ще накара финансовата криза от 2008 г. да изглежда като неделно училище.

    Това не е глобална финансова криза – това е американска финансова криза. Останалият свят всъщност ще спечели от нея.

    Балонът е в долара. Балонът е в американската икономика.

    14:46 29.01.2026

  • 25 Въх, упаших сЪ !

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ядpeният apceнaл нa Пyтин изnoлзвaшe ykpaинckи инжeнepи и тeхници зa noддpъжka, нo тeзи ykpaинци rи нямa вeчe oт 12 roдини и дokoлkoтo знaeм, noвeчeтo мeждykoнтинeнтaлни бaлиcтични pakeти нa Пyтин бяхa извън ekcnлoaтaция nopaди лиnca нa noддpъжka oт 8 roдини.
    Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
    Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт.
    Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
    Пилoтитe нa F-35A npocтo чakaт зanoвeдтa. Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
    След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.

    14:46 29.01.2026

  • 26 Карлцайс

    5 2 Отговор
    Затова ли бързат да се отърват от Лукйол?

    14:47 29.01.2026

  • 27 Ехоо

    5 0 Отговор
    Мъск кво стана с колонията на Марс, да бягаме, щото тука некви го.веда искат да унищожат планетата Земя

    14:47 29.01.2026

  • 28 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Многополовите НИКОГА, не са печелили война! Те могат да правят цветни революции, преврати, да подкупват високопоставени марионетки, но до там.

    14:48 29.01.2026

  • 29 веднага

    3 4 Отговор
    Бул Екзит !

    14:48 29.01.2026

  • 30 Гичка

    2 2 Отговор
    Самоунищожавайте се бе глупаци

    14:48 29.01.2026

  • 31 Една мисъл не ми дава мира

    5 2 Отговор
    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?!

    14:48 29.01.2026

  • 32 Да бе

    3 1 Отговор
    чекат само,да свършат кубинците и индийците!

    14:49 29.01.2026

  • 33 Това е

    3 2 Отговор
    единственото правилно решение.Даже требе да ви нападнеме първи.На 22.06. в 04.00 часа.Барбароса 2.

    14:49 29.01.2026

  • 34 така е

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Маскалия сама ще се затрие":

    Хаяско е агент на ЦРУ и МИ6, действа в полза на САЩ и Европа. за 4г. успя да унищожи 2млн. крепостни, да фалира Русия и да увеличи границите й с НАТО с цели нови 1300км. Евала. 😆

    14:50 29.01.2026

  • 35 55555

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Както беше казал Клаус Шваб,началника на световния икономически форум-не барайте Путин ,той е един от нас,един от глобалните млади лидери.И какво излиза сега-че Сорос и Шваб са Началниците на Путин?!!!А къде е тук някаква си Русия?!!!!

    14:50 29.01.2026

  • 36 Българин

    2 0 Отговор
    От Русия няма да остане много.

    14:52 29.01.2026

