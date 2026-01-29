Новини
Китай оказва решаваща подкрепа на Русия
  Тема: Украйна

29 Януари, 2026 08:44 2 015 92

  • русия-
  • китай-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • си дзинпин-
  • владимир путин

Пекин продължава да се въздържа от директни доставки на оръжие за Русия, но вместо това доставя компоненти и оборудване, много от които са с двойна употреба, на руския военно-промишлен комплекс

Китай оказва решаваща подкрепа на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Китай продължава да оказва решаваща подкрепа на производството на оръжия в Русия, включително ракети "Орешник" и безпилотни летателни апарати с голям обсег "Шахед".

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

На 28 януари вестник "Tелеграф" съобщи, че е идентифицирал технологии и съвременно оборудване на стойност 10,3 милиарда долара, които Китай е изпратила в Русия през неопределен период от време.

"Tелеграф" съобщи, че Русия използва китайски машини с цифрово-програмно управление за производството на балистични ракети със среден обсег "Орешник" в завода "Воткинск" в Република Удмуртия и за производството на дронове от типа "Шахед" в специалната икономическа зона "Алабуга" в Република Татарстан.

"Tелеграф" установи, че Китай също така доставя на Русия микрочипове, памети, сачмени лагери, телескопични мерници и монтирани пиезоелектрически кристали на стойност милиони долари.

Китай продължава да се въздържа от директни доставки на оръжие за Русия, но вместо това доставя компоненти и оборудване, много от които са с двойна употреба, на руския военно-промишлен комплекс.

ISW продължава да оценява, че доставките на Пекин за руския военно-промишлен комплекс са позволили на Русия да подобри и увеличи производството си на дронове, които руските сили използват за нанасяне на удари с голям обсег срещу украинския тил и за нанасяне на удари срещу украинския близък тил, за да се постигне ефект по фронтовата линия.

Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски военни обекти близо до фронтовата линия и в руския близкия тил през нощта на 27 срещу 28 януари. Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по военни обекти в руския близкия тил.

Украинските сили започнаха да засилват кампанията си за удари на средно разстояние в края на декември 2025 г. и провеждат своя собствена кампания за въздушно блокиране на бойното поле, успоредно с руската кампания, която позволи на Москва да напредне през есента на 2025 г.

Украинските сили вероятно се опитват да използват ударите си на средно разстояние, за да противодействат на последните руски успехи.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    43 9 Отговор
    Може да доставят, но руснаците си плащат.
    На Зели цял свят му "достава", ама плащаме ние. Укрите не обичат да плащат. Още по-малко, евреите.

    Коментиран от #34, #35, #43

    08:46 29.01.2026

  • 2 Логично

    29 6 Отговор
    Държанието на Тръмп на международната сцена не дава никакви надежди, на останалите жители, на Галактиката, че САЩ ще се променят. Алчност, безцеремонност и егоизъм са били, са и както виждаме ще бъдат техните ценности. Всеки би се застраховал с дружба срещу тях, а не с тях. Дори търговията е с отвращение.

    08:48 29.01.2026

  • 3 Механик

    8 35 Отговор
    Ама геостратега с ботокса от мазето трябва да първо да прехвърли и Сибир!

    Коментиран от #8, #50

    08:48 29.01.2026

  • 4 Пич

    36 5 Отговор
    Няма никакво съмнение, че Китай и Русия са в съюз!!! И голямата заплаха за САЩ не е военна, а икономическа!!! Митата от стотици проценти няма да издържат дълго !!!

    08:49 29.01.2026

  • 5 Без Китай

    11 29 Отговор
    умиргат от глад !

    Коментиран от #7

    08:49 29.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 27 Отговор
    До къде се докара бункерния страхливец от Киев за два дня!

    Коментиран от #10

    08:49 29.01.2026

  • 7 Пич

    11 30 Отговор

    До коментар #5 от "Без Китай":

    Това го знаят и децата, те още преди войната бяха умпели от глад, то за това ботокса тръгна да граби съседите си, но Зеленски му обърка плановете!

    Коментиран от #19

    08:50 29.01.2026

  • 8 Сибир е запазен за джендита....

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    като теб

    08:51 29.01.2026

  • 9 хихи

    22 4 Отговор
    абе без чипове от украински перални не става Орешник, само летяща лопата.

    08:52 29.01.2026

  • 10 ФАКТ

    8 19 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Покани Зеленски на среща в Москва вчера, с което го легитимира като законен президент на Украйна муахахахахах

    Коментиран от #12, #58, #61

    08:53 29.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Подигра му се

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    защото знае, че наркомана го е бъз без МИ6/ които ще му видят сметката/

    Коментиран от #15, #42

    08:55 29.01.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    9 26 Отговор
    Оръжия от Китай....
    Пушечво месо от С. Корея...
    "Трите дни" станаха по-дълги от участието на СССР във Втората световна...
    А бе, руска му работа, а българските блат ници цвилят от кеф по"матушка"...

    Коментиран от #45

    08:55 29.01.2026

  • 14 пламен

    9 20 Отговор
    Ако не е Китай, русия отдавна да е капитулирала

    Коментиран от #70

    08:56 29.01.2026

  • 15 Видяхме

    7 19 Отговор

    До коментар #12 от "Подигра му се":

    как опазиха Мадуро!

    Коментиран от #20, #27

    08:56 29.01.2026

  • 16 Баце ЕООД

    14 1 Отговор
    Е нали си имат перални..

    08:57 29.01.2026

  • 17 Войната в Украйна

    13 2 Отговор
    е между Китай и САЩ !

    Коментиран от #64

    08:58 29.01.2026

  • 18 Иван

    14 4 Отговор
    До вчера според този инститът "Орешник" не съществуваше а днес руснаците го произвеждат нещо май си противоречат.

    08:58 29.01.2026

  • 19 Ахаха

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Децата може и да знаят, ама ти не си учил грам.. Да запишеш в затвора училище, момче

    08:58 29.01.2026

  • 20 Ми 6 ли го пазиха

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Видяхме":

    Хахаха Ясно.

    08:58 29.01.2026

  • 21 Ама рублата

    2 6 Отговор
    скочи на долара....

    Коментиран от #88

    08:59 29.01.2026

  • 22 Начо

    4 15 Отговор
    Ще се разплащат със Сибир

    09:00 29.01.2026

  • 23 Нов проект

    10 0 Отговор
    Трябва ни договор за вечна дружба с Русия!

    09:01 29.01.2026

  • 24 Жбръц

    19 2 Отговор
    Какво лошо и незаконно виждате бе,мисирлъка, в това? Нормална бизнес ситуация,между две държави.Целия, колективен запад извършва директни доставки на всякакъв вид боеприпаси, оръжия до ракетни системи,авиация в Незалежная.Без да се крие.Руснаците си плащат всичко,а за какво ще използват различните компоненти е тяхно право.Но си плащат! Докато вие ги " подарявате" ,но през джоба на 520 милиона слънчасали европейци. Ставате жалки и смешни с тази измислена структура: Институт за изследване на войната! Такова дървено желязо,само болни мозъци,могат да сътворят.

    09:04 29.01.2026

  • 25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    15 3 Отговор
    Знаем, знаем. Понеже 56 държави не могат да се справят с могъщата Русия, се мъчат да се опрсвдават със Китай, северна Корея и Иран. Която и да е от тези 56 държави начело със сащ да имат санкциите на Русия няма да изкара и един ден. Западни смешници.

    Коментиран от #49

    09:05 29.01.2026

  • 26 Путин

    5 8 Отговор
    се похвали,че учи мандарин!Внучетата говорили свободно!

    Коментиран от #29

    09:05 29.01.2026

  • 27 ма ДУРО

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Видяхме":

    А братушки ме пазеха....

    Коментиран от #38

    09:06 29.01.2026

  • 28 Си има

    4 10 Отговор
    яйца,а Путин не !

    09:07 29.01.2026

  • 29 Ами той знае 7 езика

    9 12 Отговор

    До коментар #26 от "Путин":

    за разлика от тъпитеЪрсулини и Каи.

    Коментиран от #32

    09:07 29.01.2026

  • 30 Докъде

    7 8 Отговор
    стигна китаския елМосквич?

    09:08 29.01.2026

  • 31 Тъжна гледка

    14 14 Отговор
    Раша е васал на Китай. Вече го пише в китайските учебници по история.

    Коментиран от #39

    09:09 29.01.2026

  • 32 Освен френски

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Ами той знае 7 езика":

    кои?

    09:09 29.01.2026

  • 33 Зевзек

    11 3 Отговор
    "Китай продължава да оказва решаваща подкрепа на производството на оръжия в Русия"

    Веднага санкции и мита на Китай - ъъъ забравих те вече са ни приятели а краварите враг - даже англичаните и канадците взеха че сключиха споразумения за свободна търговия пък Урсула сключи с Индия ама пък те всичките са в БРИКС и имат споразумения за свободна търговия помежду си.

    И какво ще правим сега бе господа наведени евроатлантици - ако индийска фирма купи Лукойл петрола вече ще е индийски и демократичен нали?

    09:10 29.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Саша Грей

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Това, което казваш е вярно, но наобратно. Защото Европа плаща, а ние взимаме пари от производството на оръжие и муниции. Иначе руската ти пропаганда работи, нали?

    Коментиран от #44

    09:11 29.01.2026

  • 36 Китай

    12 0 Отговор
    не иска да завладява Сибир!Иска Тайван,понеже е много по-богат!

    Коментиран от #77

    09:11 29.01.2026

  • 37 Мишел

    11 0 Отговор
    Съюзът Русия, Китай и Северна Корея е най-мощния в света, създаван досега.

    09:12 29.01.2026

  • 38 Мара Ат. каза

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "ма ДУРО":

    че били кубинци. Хахаха. Тя сигурно много лъже.Знаех си. Благодаря, че го потвърди.

    09:12 29.01.2026

  • 39 Учуден

    11 9 Отговор

    До коментар #31 от "Тъжна гледка":

    Че гледам и англичаните се натискат да стават васали на китай - защо ли? Пък ЕС стана васал на Индия - още по зле. Можеш ли ми каза защо стана така

    09:12 29.01.2026

  • 40 Страхотно заглавие изпраскали Института

    11 9 Отговор
    Само него прочетох и един два реда !
    Ами я да видим какви са компонентите на уж украинските дронове и ракети!!! А?
    Китай просто продава чипове и други неща на всички! Колкото "подкрепя" едните, толкова и другите!

    Няма ли да спрете да се излагате с докладите на тоя Институт!
    Такива неща и сами можете да си сътворявате! А Джамбаза си ги слага тия в джоба!

    Коментиран от #80

    09:12 29.01.2026

  • 41 Храним

    7 9 Отговор
    6хиляди руски пенсионери!Русия,колко български?

    09:13 29.01.2026

  • 42 ТИГО

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Подигра му се":

    Абе знаещият като знаеш че ти кроят шапка ти ще идеш ли някъде? Щото ботокса никъде не ходи ,нали е големият МАЖ , бункерното жълто жуже с токчетата !

    Коментиран от #48, #57

    09:14 29.01.2026

  • 43 От редакцията

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Оплачи се на арменският поп.

    09:14 29.01.2026

  • 44 Българин

    12 2 Отговор

    До коментар #35 от "Саша Грей":

    "а ние взимаме пари от производството на оръжие и муниции"

    Само не каза кои сте тези "вие" които вземате пари защото българите стават по-бедни, на България външния дълг се увеличава, и даже тези които произвеждат оръжията и мунициите са с мизерни заплати.

    09:15 29.01.2026

  • 45 ТИГО

    3 12 Отговор

    До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":

    А инак са войнствени нашите блатници ,ама пушка са фащали само в Кънтара ! Диванни юнаци нищо но с претенция!

    Коментиран от #53

    09:16 29.01.2026

  • 46 Орбан

    9 0 Отговор
    Съвета за мир ще задължи агресора Украйна,да се изтегли от Донбас!

    09:16 29.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Украинец

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "ТИГО":

    "Щото ботокса никъде не ходи ,нали е големият МАЖ"

    Е как да не ходи - ходи даже в САЩ (Аляска) така да се каже при враговете а зеления наркоман къде ходи - само при господарите си да проси и даже в неутрална държава го е страх да припари. На зеления даже бункера му е в Полша че го е страх в Киев да се прибере.

    Коментиран от #55

    09:19 29.01.2026

  • 49 ТИГО

    3 9 Отговор

    До коментар #25 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Като са "западни смешници"ти кво търсиш в ЕС ,ходи при източните пазители на ценностите дето вожда им целува корана и са затънали в СПИН и сифилис ! Ходи там купи си москвич !!

    Коментиран от #56, #62

    09:20 29.01.2026

  • 50 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Празни надежди. Китай няма човешки ресурси (2100г.населението му спада с над 80 милиона души- китайска прогноза), нито финансов ресурс, за да овладее и развива и управлява Сибир.

    09:20 29.01.2026

  • 51 Миротворец

    2 3 Отговор
    Добре ,че Радев ще ни преорентира!

    Коментиран от #81, #86

    09:20 29.01.2026

  • 52 Хе!

    4 9 Отговор
    В Китай знаят - падне ли Кремъл, следва Монголия, а после Жанхай! Както Украйна спасява ЕС от Путин, така и Русия се бие за Китай! Второто важи с пълна сила, докато първото е в сферата на буржуазната пропаганда, че Русия няма да спре до Гуляйполе! Защото НАТО е ефективно, мощно и действа светкавично, докато на всички стана ясно, че Путин затъна пред две села в Донбас, камо ли да нападне Европа!

    Коментиран от #71

    09:21 29.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ТИГО

    1 6 Отговор

    До коментар #48 от "Украинец":

    ТИ с него ли ходиш та толкова знаеш?ИЛи си му закачил тракер ?Познавач ще излезеш.

    Коментиран от #59, #63

    09:23 29.01.2026

  • 56 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "ТИГО":

    "Като са "западни смешници"ти кво търсиш в ЕС"

    Ами ти защо не си при господарите си а стоиш в русофилска България и работиш против нея. Ааа забравих те краварите даже и на най верните си подлоги им искат визи.

    09:25 29.01.2026

  • 57 АБВ

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "ТИГО":

    "Абе знаещият като знаеш че ти кроят шапка ти ще идеш ли някъде? Щото ботокса никъде не ходи ,нали е големият МАЖ , бункерното жълто жуже с токчетата !"

    Смешко, Путин ходи в САЩ. Тръмп лично го посрещна да самолена с червен килим. Наркоманът-просяк протри прага на Белия дом, но нито веднъж не бе посрещнат от американски презинет на летището с червен килим. Дори на вратата на Белия дом не го посрещат. А понякога и го гонят като мръсно, краставо куче. Да ти припомням ли факти ?

    Коментиран от #66

    09:27 29.01.2026

  • 58 Никога не го е легитимирал за президент

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    но го призна за диктатор на Украйна! Четете и слушайте бе! Нищо няма да подписва с него!

    Съгласи се да го приеме да види, какво толкова има да казва Зелко, за да угоди на Тръмп за да не мърка. А дори и ти знаеш, че от Зелко по принцип, нищо не зависи, дори когато бе легитимен. Иначе Украйна нямаше да е в това положение сега и да има мир!

    /Борис Джонсън/

    09:27 29.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ТИГО

    1 3 Отговор
    Жалкото блатно жуженце с ботокса и токчетата пожълтяло от изкуственото осветление ,целувача на корана ще оближе ивицата газа на Си ! Големият маж !

    09:28 29.01.2026

  • 61 Смешни твърдения

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Путин "Покани Зеленски на среща в Москва вчера, с което го легитимира като законен президент на Украйна"
    Това са пълни глупости! Никой не може да легитимира Зеленски като президент- той е с изтекъл мандат! Той не е в състояние да подписва и представлява Украйна, това е ясно на всеки юрист или политик. Затова Байдън и сега Тръмп настояват за избори.
    Зеленски твърде много плака, че иска да се срещне с Путин, и Путин великодушно му предложи още миналата година да отиде в Москва на среща при абсолютни гаранции за сигурност. Зеля не се реши.
    Путин го покани като някакъв преговарящ, не като Президент, за какъвто той отдавна не го смята.
    Нима всеки, който Путин покани в Москва за преговори, е лигитимиран от него като Президент?
    Поканата на Путин към Зеленски прилича на една наша песен:
    " Сам Роман да се представи, нека той да проси мир!
    Нека поклон ми направи, пък ще видим по порид!"

    Коментиран от #67, #90

    09:28 29.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Украинец

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "ТИГО":

    Само това ви остана - да ревете и да плюете в безсилно злоба - какво да направиш настанаха лоши времена за вас

    09:30 29.01.2026

  • 64 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Войната в Украйна":

    Русия воюва в Украйна, за данаправи санитарна зона между нея и НатО, която бе унищожена с присъединяването на средноевропейските държави към пакта. Тази зона запази 65г. континента от война.
    НатО се надяваха войната в Украйна да отслаби, дори да разпадне Русия. Но се получи обратното.

    Коментиран от #69, #82

    09:31 29.01.2026

  • 65 Факти

    2 2 Отговор
    Китайците са най-хитрите в целия филм. "Помагат" на Путин да води една безсмислена война, в която Русия трупа колосални човешки и икономически загуби. Китайците използват руснаците като пушечно месо. Превзеха им държавата без пушка да пукне. Купуват от тях евтино и им продават скъпо. Да живее вечната дружба без граници.

    09:31 29.01.2026

  • 66 ТИГО

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "АБВ":

    АА пак стигаш до трап миротвореца !Мед ти капе за оранжавият клоун ,що не погледнеш какви ги свърши със специалните си части ! Как си избива народа ! А що пак не го викне жуженцето?? Зеленски поне е нахален и ходи ама на жуженцето му е у шише като требва да пътува да не е некоя "случайна" ракета да го центрира

    Коментиран от #68

    09:32 29.01.2026

  • 67 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Смешни твърдения":

    Ами това им остана на нашите наведени козячета - да си измислят неща които не са верни - Ами ако Путин беше поканил Сирски например него ли щеше да легитимира като президент.

    Зеления е просто преговарящ а преговарящ може да е всеки - друг е въпроса че хунтата има навика да застрелва преговарящите в центъра на Киев.

    09:34 29.01.2026

  • 68 Украинец

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "ТИГО":

    Той зеления пък изобщо не избива народа си нали - много добре виждаме как ти набират "доброволците" - като добитък в буса директно от улицата на фронта и после "безследно изчезнал"

    Коментиран от #73

    09:37 29.01.2026

  • 69 ТИГО

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    Да и за това 4 години превземат 0,9% от Украйна и са дали 500000 жертви ! Мислиш ли че са някаква заплаха ?Само с ядрените оръжия плашат ,другото го виждаме каква "спонтанна внезапна опсирация " е !За 4 години Хитлер влезе до Москва и го изгониха до Берлин ,а жуженцето превзема бараки и тормози и избива цивилни!

    Коментиран от #75

    09:38 29.01.2026

  • 70 Последно

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "пламен":

    Този, който ще капитулира и то скоро- е Украйна! Остана без ток и на студено. Пушечното месо за фронта намалява, а тези, които са на фронта загиват, или отстъпват, или се предават! Въпреки милиардите изсипвани от ЕС и НАТО за оръжия и за социални разходи. САЩ вече спряха да плащат, ако и ЕС спре , Украйна ще капитулира за 2 седмици! Затова Зеленски бърза с преговорите и иска спиране на огъня. Няма да го огрее! Русия е поставила условията си и споразумение може да има, само ако Украйна ги приеме!

    09:38 29.01.2026

  • 71 Абе "Хехчо"

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хе!":

    "Както Украйна спасява ЕС от Путин"

    Кой ти налива зелева чорба в мозъка бе!?
    Нито Минските, нито СВО, нито Истанбулското бяха за теритотии!

    За другото си прав и си го признаха НАТО и глобалистите, че искат да разпарчетосат Русия! И че така ще контролират ресурсите и, и спрат растежа на Китай !

    Коментиран от #72

    09:39 29.01.2026

  • 72 Руската пропаганда

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Абе "Хехчо"":

    Има за цел глупака.

    09:40 29.01.2026

  • 73 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Украинец":

    ТИ кво очакваш? Кръсти се да не стане нещо и тук ,тогава ще видиш как ги извличахме едно време запасняците като имаше викачи !Се много знаете ама ни управляват тикви,кратуни,прасета ,чалгари,и жълтопаветници !! Инак за всичко сте на ясно!!

    Коментиран от #79

    09:42 29.01.2026

  • 74 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Не виждам нищо нередно и некоректно в това,
    след като цялото НАТО помага на Украйна -
    и то с директни доставки на оръжия и "инструктори"...

    09:43 29.01.2026

  • 75 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "ТИГО":

    "и са дали 500000 жертви"

    С повтарянето на едни и същи лъжи пропаганда не става - ама то козячетата ако не лъжат трябва да мълчат.

    Та да те попитам от къде разбра колко са руските жертви.

    Коментиран от #78, #85

    09:43 29.01.2026

  • 76 Копейка

    2 0 Отговор
    Взеха ни левъ! Последната битка за България.
    Шъ се беся!

    09:43 29.01.2026

  • 77 Тцъ!

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Китай":

    Тайван не е по-богат от Сибир
    А просто Тайван си е Китай! И международно признато! Та затова!

    09:44 29.01.2026

  • 78 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Учуден":

    пише го вдума" Военни жертви (към януари 2026 г.)
    Данните варират според източниците поради липсата на официални потвърждения от двете страни:

    Русия: Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), руските военни загуби (убити, ранени и изчезнали) надхвърлят 1,2 милиона души, като до 325 000 от тях са загинали. Генералният щаб на Украйна оценява загубите на Русия на над 1,23 милиона военнослужещи.
    Украйна: Военните загуби на страната се оценяват на между 500 000 и 600 000 души (убити и ранени), като броят на загиналите войници е между 100 000 и 140 000.

    09:48 29.01.2026

  • 79 Украинец

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "ТИГО":

    "тогава ще видиш как ги извличахме едно време запасняците като имаше викачи"

    Не се притеснявай аз съм с постоянна повиквателна но не съм в армията ако знаеш какво означава това. И какво да стане - то трябва акъл да имаш да го предотвратиш а не после да се чудиш какво са правиш.

    Какво спечели украинската хунта за 4 години война - помниш ли Истамбулския договор. Какво спечели изобщо Украйна от това че краварите направиха преврат - какво им беше на Украйна до Майдана, какво им беше на Европа до 2014.

    Трябва да се мисли предварително а не след това

    09:49 29.01.2026

  • 80 Да се чете също:

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Страхотно заглавие изпраскали Института":

    "Китай продължава да оказва решаваща подкрепа на производството на оръжия в НАТО и Европа , включително ракети и безпилотни летателни апарати, за Украйна"

    09:50 29.01.2026

  • 81 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Миротворец":

    към туркия ще ни преориентира!

    09:50 29.01.2026

  • 82 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    Русия воюва в Украйна за да направи санитарна зона с НАТО... и получи НАТО във Финландия и нови 1340 км граница с него - над двойно увеличение. Петербург вече е на една крачка от НАТО. Путин обаче мълчи, защото това няма никакво значение. Нещо повече - той изпразни базите си по границата с Финландия и прати хората и техниката долу в Украйна, където са нужни. Той знае, че НАТО няма да нападне ядрена Русия. НАТО е просто извинение за да се оправдае войната пред хората, които като цяло са наивни и податливи на манипулация. Войната е за украинските територии, богати на нефт, газ и редкоземни елементи. Това са Донбас и Крим. Ако Украйна е мирна, тя хем ще получи членство в ЕС, хем находищата ще бъдат разработени. Така всички тези ресурси ще влязат в ЕС и Русия ще изгуби част от пазарния си дял и съответно монопола си. Затова Путин нападна Украйна, но планът му за бърза победа се провали. Той губи все повече и повече от европейския пазар, но връщане назад няма. Путин е в капан, от който не може да излезе. Руснаците умират, а руската икономика потъва.

    09:50 29.01.2026

  • 83 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор
    Добре е че путин се чувства несигурен извън бункера,да продължава !

    Коментиран от #87

    09:55 29.01.2026

  • 84 Факт

    0 0 Отговор
    В Украйна има ли украинци?

    09:56 29.01.2026

  • 85 Бла

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Учуден":

    Остави го този. За да пишеш такива безмислици, трябва или да си напълно луд ( да викаш на черното бяло), или просто да ти плащат. Цял свят, видя как посрещат Руският президен, където и да кацне. Опънати червени килими, войници маршируват, козируват, ама тука някакви платени тролове ни обясняват, че не мърдал.

    09:58 29.01.2026

  • 86 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Миротворец":

    Пак ли рашистки ботуш в България ? Това вече го играхме и накрая ФАЛИТ НА ДЪРЖАВАТА .

    Коментиран от #89

    10:00 29.01.2026

  • 87 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Когото зеления отиде при враговете си както Путин в САЩ и го посрещнат с килим тогава ми се обади кой е в бункера - той на зеления даже бункера му е в Полша че го е страх в Киев да се прибере. Иначе го снимат на зелен фон ужким ходи на фронта ама става за смях.

    10:00 29.01.2026

  • 88 ТАКА ДЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ама рублата":

    скочи и стотинката 1 стотинка 1 рубла , а като ги сменяш в москва 1 стотинка три рубли.. малко идва виетнамската схема с аспирините...да си пазим стотинките че свършват ЗА едно евро на черно в маскве се дават 300 рубли,, и после бегане у турско му е майката

    Коментиран от #91

    10:02 29.01.2026

  • 89 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    "ФАЛИТ НА ДЪРЖАВАТА"

    По фалирала от сега държавата ни няма как да е:

    Можеш ли ми каза какво произвеждаме в България сега след 36 години като краварска колония - посочи ми един язовир или една централа построена сега. Такъв геноцид е нямало даже и по турско за 36 години да намалеем с една трета.

    10:04 29.01.2026

  • 90 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Смешни твърдения":

    Това дали Зеленски е деистващ президент се определя САМО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА УКРАЙНА НЕ ОТ ДРАСКАНИЦИ НА РАЗНИ КОПЕЙКИ !

    Коментиран от #92

    10:05 29.01.2026

  • 91 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "ТАКА ДЕ":

    "ЗА едно евро на черно в маскве се дават 300 рубли"

    Ти тъкмо се връщаш от Москва ли че ги знаеш тези работи или от посолството ти казаха да казваш че е така.

    До кога ще се мъчите с плоски лъжи да правите пропаганда.

    10:07 29.01.2026

  • 92 Украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Лука":

    "се определя САМО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА УКРАЙНА"

    Е точно де тъкмо според конституцията на Украйна зеления не е президент и даже е узурпатор на властта. Там много ясно пише че мандатът на президента не може да се удължава и след свършването му ако няма избран нов президент той трябва да предаде властта на председателя на радата.

    Обаче хунтата не я бърка да нарушава собствената си конституция.

    10:10 29.01.2026

