Китай оказва решаваща подкрепа на Русия

Китай продължава да оказва решаваща подкрепа на производството на оръжия в Русия, включително ракети "Орешник" и безпилотни летателни апарати с голям обсег "Шахед".

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

На 28 януари вестник "Tелеграф" съобщи, че е идентифицирал технологии и съвременно оборудване на стойност 10,3 милиарда долара, които Китай е изпратила в Русия през неопределен период от време.

"Tелеграф" съобщи, че Русия използва китайски машини с цифрово-програмно управление за производството на балистични ракети със среден обсег "Орешник" в завода "Воткинск" в Република Удмуртия и за производството на дронове от типа "Шахед" в специалната икономическа зона "Алабуга" в Република Татарстан.

"Tелеграф" установи, че Китай също така доставя на Русия микрочипове, памети, сачмени лагери, телескопични мерници и монтирани пиезоелектрически кристали на стойност милиони долари.

Китай продължава да се въздържа от директни доставки на оръжие за Русия, но вместо това доставя компоненти и оборудване, много от които са с двойна употреба, на руския военно-промишлен комплекс.

ISW продължава да оценява, че доставките на Пекин за руския военно-промишлен комплекс са позволили на Русия да подобри и увеличи производството си на дронове, които руските сили използват за нанасяне на удари с голям обсег срещу украинския тил и за нанасяне на удари срещу украинския близък тил, за да се постигне ефект по фронтовата линия.

Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски военни обекти близо до фронтовата линия и в руския близкия тил през нощта на 27 срещу 28 януари. Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по военни обекти в руския близкия тил.

Украинските сили започнаха да засилват кампанията си за удари на средно разстояние в края на декември 2025 г. и провеждат своя собствена кампания за въздушно блокиране на бойното поле, успоредно с руската кампания, която позволи на Москва да напредне през есента на 2025 г.

Украинските сили вероятно се опитват да използват ударите си на средно разстояние, за да противодействат на последните руски успехи.