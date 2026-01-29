Китай оказва решаваща подкрепа на Русия

Китай продължава да оказва решаваща подкрепа на производството на оръжия в Русия, включително ракети "Орешник" и безпилотни летателни апарати с голям обсег "Шахед".
Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).
На 28 януари вестник "Tелеграф" съобщи, че е идентифицирал технологии и съвременно оборудване на стойност 10,3 милиарда долара, които Китай е изпратила в Русия през неопределен период от време.
"Tелеграф" съобщи, че Русия използва китайски машини с цифрово-програмно управление за производството на балистични ракети със среден обсег "Орешник" в завода "Воткинск" в Република Удмуртия и за производството на дронове от типа "Шахед" в специалната икономическа зона "Алабуга" в Република Татарстан.
"Tелеграф" установи, че Китай също така доставя на Русия микрочипове, памети, сачмени лагери, телескопични мерници и монтирани пиезоелектрически кристали на стойност милиони долари.
Китай продължава да се въздържа от директни доставки на оръжие за Русия, но вместо това доставя компоненти и оборудване, много от които са с двойна употреба, на руския военно-промишлен комплекс.
ISW продължава да оценява, че доставките на Пекин за руския военно-промишлен комплекс са позволили на Русия да подобри и увеличи производството си на дронове, които руските сили използват за нанасяне на удари с голям обсег срещу украинския тил и за нанасяне на удари срещу украинския близък тил, за да се постигне ефект по фронтовата линия.
Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски военни обекти близо до фронтовата линия и в руския близкия тил през нощта на 27 срещу 28 януари. Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по военни обекти в руския близкия тил.
Украинските сили започнаха да засилват кампанията си за удари на средно разстояние в края на декември 2025 г. и провеждат своя собствена кампания за въздушно блокиране на бойното поле, успоредно с руската кампания, която позволи на Москва да напредне през есента на 2025 г.
Украинските сили вероятно се опитват да използват ударите си на средно разстояние, за да противодействат на последните руски успехи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
На Зели цял свят му "достава", ама плащаме ние. Укрите не обичат да плащат. Още по-малко, евреите.
Коментиран от #34, #35, #43
08:46 29.01.2026
2 Логично
08:48 29.01.2026
3 Механик
Коментиран от #8, #50
08:48 29.01.2026
4 Пич
08:49 29.01.2026
5 Без Китай
Коментиран от #7
08:49 29.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #10
08:49 29.01.2026
7 Пич
До коментар #5 от "Без Китай":Това го знаят и децата, те още преди войната бяха умпели от глад, то за това ботокса тръгна да граби съседите си, но Зеленски му обърка плановете!
Коментиран от #19
08:50 29.01.2026
8 Сибир е запазен за джендита....
До коментар #3 от "Механик":като теб
08:51 29.01.2026
9 хихи
08:52 29.01.2026
10 ФАКТ
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Покани Зеленски на среща в Москва вчера, с което го легитимира като законен президент на Украйна муахахахахах
Коментиран от #12, #58, #61
08:53 29.01.2026
12 Подигра му се
До коментар #10 от "ФАКТ":защото знае, че наркомана го е бъз без МИ6/ които ще му видят сметката/
Коментиран от #15, #42
08:55 29.01.2026
Пушечво месо от С. Корея...
"Трите дни" станаха по-дълги от участието на СССР във Втората световна...
А бе, руска му работа, а българските блат ници цвилят от кеф по"матушка"...
Коментиран от #45
08:55 29.01.2026
08:56 29.01.2026
15 Видяхме
До коментар #12 от "Подигра му се":как опазиха Мадуро!
Коментиран от #20, #27
16 Баце ЕООД
08:57 29.01.2026
Коментиран от #64
08:58 29.01.2026
18 Иван
08:58 29.01.2026
19 Ахаха
До коментар #7 от "Пич":Децата може и да знаят, ама ти не си учил грам.. Да запишеш в затвора училище, момче
08:58 29.01.2026
20 Ми 6 ли го пазиха
До коментар #15 от "Видяхме":Хахаха Ясно.
08:58 29.01.2026
21 Ама рублата
Коментиран от #88
08:59 29.01.2026
22 Начо
09:00 29.01.2026
23 Нов проект
09:01 29.01.2026
24 Жбръц
09:04 29.01.2026
25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
Коментиран от #49
09:05 29.01.2026
26 Путин
Коментиран от #29
09:05 29.01.2026
27 ма ДУРО
До коментар #15 от "Видяхме":А братушки ме пазеха....
Коментиран от #38
09:06 29.01.2026
28 Си има
09:07 29.01.2026
29 Ами той знае 7 езика
До коментар #26 от "Путин":за разлика от тъпитеЪрсулини и Каи.
Коментиран от #32
09:07 29.01.2026
30 Докъде
09:08 29.01.2026
31 Тъжна гледка
Коментиран от #39
09:09 29.01.2026
32 Освен френски
До коментар #29 от "Ами той знае 7 езика":кои?
09:09 29.01.2026
33 Зевзек
Веднага санкции и мита на Китай - ъъъ забравих те вече са ни приятели а краварите враг - даже англичаните и канадците взеха че сключиха споразумения за свободна търговия пък Урсула сключи с Индия ама пък те всичките са в БРИКС и имат споразумения за свободна търговия помежду си.
И какво ще правим сега бе господа наведени евроатлантици - ако индийска фирма купи Лукойл петрола вече ще е индийски и демократичен нали?
09:10 29.01.2026
35 Саша Грей
До коментар #1 от "Механик":Това, което казваш е вярно, но наобратно. Защото Европа плаща, а ние взимаме пари от производството на оръжие и муниции. Иначе руската ти пропаганда работи, нали?
Коментиран от #44
09:11 29.01.2026
36 Китай
Коментиран от #77
09:11 29.01.2026
37 Мишел
09:12 29.01.2026
38 Мара Ат. каза
До коментар #27 от "ма ДУРО":че били кубинци. Хахаха. Тя сигурно много лъже.Знаех си. Благодаря, че го потвърди.
09:12 29.01.2026
39 Учуден
До коментар #31 от "Тъжна гледка":Че гледам и англичаните се натискат да стават васали на китай - защо ли? Пък ЕС стана васал на Индия - още по зле. Можеш ли ми каза защо стана така
09:12 29.01.2026
40 Страхотно заглавие изпраскали Института
Ами я да видим какви са компонентите на уж украинските дронове и ракети!!! А?
Китай просто продава чипове и други неща на всички! Колкото "подкрепя" едните, толкова и другите!
Няма ли да спрете да се излагате с докладите на тоя Институт!
Такива неща и сами можете да си сътворявате! А Джамбаза си ги слага тия в джоба!
Коментиран от #80
09:12 29.01.2026
41 Храним
09:13 29.01.2026
42 ТИГО
До коментар #12 от "Подигра му се":Абе знаещият като знаеш че ти кроят шапка ти ще идеш ли някъде? Щото ботокса никъде не ходи ,нали е големият МАЖ , бункерното жълто жуже с токчетата !
Коментиран от #48, #57
09:14 29.01.2026
43 От редакцията
До коментар #1 от "Механик":Оплачи се на арменският поп.
09:14 29.01.2026
44 Българин
До коментар #35 от "Саша Грей":"а ние взимаме пари от производството на оръжие и муниции"
Само не каза кои сте тези "вие" които вземате пари защото българите стават по-бедни, на България външния дълг се увеличава, и даже тези които произвеждат оръжията и мунициите са с мизерни заплати.
09:15 29.01.2026
45 ТИГО
До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":А инак са войнствени нашите блатници ,ама пушка са фащали само в Кънтара ! Диванни юнаци нищо но с претенция!
Коментиран от #53
09:16 29.01.2026
46 Орбан
09:16 29.01.2026
48 Украинец
До коментар #42 от "ТИГО":"Щото ботокса никъде не ходи ,нали е големият МАЖ"
Е как да не ходи - ходи даже в САЩ (Аляска) така да се каже при враговете а зеления наркоман къде ходи - само при господарите си да проси и даже в неутрална държава го е страх да припари. На зеления даже бункера му е в Полша че го е страх в Киев да се прибере.
Коментиран от #55
09:19 29.01.2026
49 ТИГО
До коментар #25 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Като са "западни смешници"ти кво търсиш в ЕС ,ходи при източните пазители на ценностите дето вожда им целува корана и са затънали в СПИН и сифилис ! Ходи там купи си москвич !!
Коментиран от #56, #62
09:20 29.01.2026
50 Мишел
До коментар #3 от "Механик":Празни надежди. Китай няма човешки ресурси (2100г.населението му спада с над 80 милиона души- китайска прогноза), нито финансов ресурс, за да овладее и развива и управлява Сибир.
09:20 29.01.2026
51 Миротворец
Коментиран от #81, #86
09:20 29.01.2026
52 Хе!
Коментиран от #71
09:21 29.01.2026
55 ТИГО
До коментар #48 от "Украинец":ТИ с него ли ходиш та толкова знаеш?ИЛи си му закачил тракер ?Познавач ще излезеш.
Коментиран от #59, #63
09:23 29.01.2026
56 Антитрол
До коментар #49 от "ТИГО":"Като са "западни смешници"ти кво търсиш в ЕС"
Ами ти защо не си при господарите си а стоиш в русофилска България и работиш против нея. Ааа забравих те краварите даже и на най верните си подлоги им искат визи.
09:25 29.01.2026
57 АБВ
До коментар #42 от "ТИГО":"Абе знаещият като знаеш че ти кроят шапка ти ще идеш ли някъде? Щото ботокса никъде не ходи ,нали е големият МАЖ , бункерното жълто жуже с токчетата !"
Смешко, Путин ходи в САЩ. Тръмп лично го посрещна да самолена с червен килим. Наркоманът-просяк протри прага на Белия дом, но нито веднъж не бе посрещнат от американски презинет на летището с червен килим. Дори на вратата на Белия дом не го посрещат. А понякога и го гонят като мръсно, краставо куче. Да ти припомням ли факти ?
Коментиран от #66
09:27 29.01.2026
58 Никога не го е легитимирал за президент
До коментар #10 от "ФАКТ":но го призна за диктатор на Украйна! Четете и слушайте бе! Нищо няма да подписва с него!
Съгласи се да го приеме да види, какво толкова има да казва Зелко, за да угоди на Тръмп за да не мърка. А дори и ти знаеш, че от Зелко по принцип, нищо не зависи, дори когато бе легитимен. Иначе Украйна нямаше да е в това положение сега и да има мир!
/Борис Джонсън/
09:27 29.01.2026
60 ТИГО
09:28 29.01.2026
61 Смешни твърдения
До коментар #10 от "ФАКТ":Путин "Покани Зеленски на среща в Москва вчера, с което го легитимира като законен президент на Украйна"
Това са пълни глупости! Никой не може да легитимира Зеленски като президент- той е с изтекъл мандат! Той не е в състояние да подписва и представлява Украйна, това е ясно на всеки юрист или политик. Затова Байдън и сега Тръмп настояват за избори.
Зеленски твърде много плака, че иска да се срещне с Путин, и Путин великодушно му предложи още миналата година да отиде в Москва на среща при абсолютни гаранции за сигурност. Зеля не се реши.
Путин го покани като някакъв преговарящ, не като Президент, за какъвто той отдавна не го смята.
Нима всеки, който Путин покани в Москва за преговори, е лигитимиран от него като Президент?
Поканата на Путин към Зеленски прилича на една наша песен:
" Сам Роман да се представи, нека той да проси мир!
Нека поклон ми направи, пък ще видим по порид!"
Коментиран от #67, #90
09:28 29.01.2026
63 Украинец
До коментар #55 от "ТИГО":Само това ви остана - да ревете и да плюете в безсилно злоба - какво да направиш настанаха лоши времена за вас
09:30 29.01.2026
64 Мишел
До коментар #17 от "Войната в Украйна":Русия воюва в Украйна, за данаправи санитарна зона между нея и НатО, която бе унищожена с присъединяването на средноевропейските държави към пакта. Тази зона запази 65г. континента от война.
НатО се надяваха войната в Украйна да отслаби, дори да разпадне Русия. Но се получи обратното.
Коментиран от #69, #82
09:31 29.01.2026
65 Факти
09:31 29.01.2026
66 ТИГО
До коментар #57 от "АБВ":АА пак стигаш до трап миротвореца !Мед ти капе за оранжавият клоун ,що не погледнеш какви ги свърши със специалните си части ! Как си избива народа ! А що пак не го викне жуженцето?? Зеленски поне е нахален и ходи ама на жуженцето му е у шише като требва да пътува да не е некоя "случайна" ракета да го центрира
Коментиран от #68
09:32 29.01.2026
67 Запознат
До коментар #61 от "Смешни твърдения":Ами това им остана на нашите наведени козячета - да си измислят неща които не са верни - Ами ако Путин беше поканил Сирски например него ли щеше да легитимира като президент.
Зеления е просто преговарящ а преговарящ може да е всеки - друг е въпроса че хунтата има навика да застрелва преговарящите в центъра на Киев.
09:34 29.01.2026
68 Украинец
До коментар #66 от "ТИГО":Той зеления пък изобщо не избива народа си нали - много добре виждаме как ти набират "доброволците" - като добитък в буса директно от улицата на фронта и после "безследно изчезнал"
Коментиран от #73
09:37 29.01.2026
69 ТИГО
До коментар #64 от "Мишел":Да и за това 4 години превземат 0,9% от Украйна и са дали 500000 жертви ! Мислиш ли че са някаква заплаха ?Само с ядрените оръжия плашат ,другото го виждаме каква "спонтанна внезапна опсирация " е !За 4 години Хитлер влезе до Москва и го изгониха до Берлин ,а жуженцето превзема бараки и тормози и избива цивилни!
Коментиран от #75
09:38 29.01.2026
70 Последно
До коментар #14 от "пламен":Този, който ще капитулира и то скоро- е Украйна! Остана без ток и на студено. Пушечното месо за фронта намалява, а тези, които са на фронта загиват, или отстъпват, или се предават! Въпреки милиардите изсипвани от ЕС и НАТО за оръжия и за социални разходи. САЩ вече спряха да плащат, ако и ЕС спре , Украйна ще капитулира за 2 седмици! Затова Зеленски бърза с преговорите и иска спиране на огъня. Няма да го огрее! Русия е поставила условията си и споразумение може да има, само ако Украйна ги приеме!
09:38 29.01.2026
71 Абе "Хехчо"
До коментар #52 от "Хе!":"Както Украйна спасява ЕС от Путин"
Кой ти налива зелева чорба в мозъка бе!?
Нито Минските, нито СВО, нито Истанбулското бяха за теритотии!
За другото си прав и си го признаха НАТО и глобалистите, че искат да разпарчетосат Русия! И че така ще контролират ресурсите и, и спрат растежа на Китай !
Коментиран от #72
09:39 29.01.2026
72 Руската пропаганда
До коментар #71 от "Абе "Хехчо"":Има за цел глупака.
09:40 29.01.2026
73 ТИГО
До коментар #68 от "Украинец":ТИ кво очакваш? Кръсти се да не стане нещо и тук ,тогава ще видиш как ги извличахме едно време запасняците като имаше викачи !Се много знаете ама ни управляват тикви,кратуни,прасета ,чалгари,и жълтопаветници !! Инак за всичко сте на ясно!!
Коментиран от #79
09:42 29.01.2026
74 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
след като цялото НАТО помага на Украйна -
и то с директни доставки на оръжия и "инструктори"...
09:43 29.01.2026
75 Учуден
До коментар #69 от "ТИГО":"и са дали 500000 жертви"
С повтарянето на едни и същи лъжи пропаганда не става - ама то козячетата ако не лъжат трябва да мълчат.
Та да те попитам от къде разбра колко са руските жертви.
Коментиран от #78, #85
09:43 29.01.2026
76 Копейка
Шъ се беся!
09:43 29.01.2026
77 Тцъ!
До коментар #36 от "Китай":Тайван не е по-богат от Сибир
А просто Тайван си е Китай! И международно признато! Та затова!
09:44 29.01.2026
78 ТИГО
До коментар #75 от "Учуден":пише го вдума" Военни жертви (към януари 2026 г.)
Данните варират според източниците поради липсата на официални потвърждения от двете страни:
Русия: Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), руските военни загуби (убити, ранени и изчезнали) надхвърлят 1,2 милиона души, като до 325 000 от тях са загинали. Генералният щаб на Украйна оценява загубите на Русия на над 1,23 милиона военнослужещи.
Украйна: Военните загуби на страната се оценяват на между 500 000 и 600 000 души (убити и ранени), като броят на загиналите войници е между 100 000 и 140 000.
09:48 29.01.2026
79 Украинец
До коментар #73 от "ТИГО":"тогава ще видиш как ги извличахме едно време запасняците като имаше викачи"
Не се притеснявай аз съм с постоянна повиквателна но не съм в армията ако знаеш какво означава това. И какво да стане - то трябва акъл да имаш да го предотвратиш а не после да се чудиш какво са правиш.
Какво спечели украинската хунта за 4 години война - помниш ли Истамбулския договор. Какво спечели изобщо Украйна от това че краварите направиха преврат - какво им беше на Украйна до Майдана, какво им беше на Европа до 2014.
Трябва да се мисли предварително а не след това
09:49 29.01.2026
80 Да се чете също:
До коментар #40 от "Страхотно заглавие изпраскали Института":"Китай продължава да оказва решаваща подкрепа на производството на оръжия в НАТО и Европа , включително ракети и безпилотни летателни апарати, за Украйна"
09:50 29.01.2026
81 ама
До коментар #51 от "Миротворец":към туркия ще ни преориентира!
09:50 29.01.2026
82 Факти
До коментар #64 от "Мишел":Русия воюва в Украйна за да направи санитарна зона с НАТО... и получи НАТО във Финландия и нови 1340 км граница с него - над двойно увеличение. Петербург вече е на една крачка от НАТО. Путин обаче мълчи, защото това няма никакво значение. Нещо повече - той изпразни базите си по границата с Финландия и прати хората и техниката долу в Украйна, където са нужни. Той знае, че НАТО няма да нападне ядрена Русия. НАТО е просто извинение за да се оправдае войната пред хората, които като цяло са наивни и податливи на манипулация. Войната е за украинските територии, богати на нефт, газ и редкоземни елементи. Това са Донбас и Крим. Ако Украйна е мирна, тя хем ще получи членство в ЕС, хем находищата ще бъдат разработени. Така всички тези ресурси ще влязат в ЕС и Русия ще изгуби част от пазарния си дял и съответно монопола си. Затова Путин нападна Украйна, но планът му за бърза победа се провали. Той губи все повече и повече от европейския пазар, но връщане назад няма. Путин е в капан, от който не може да излезе. Руснаците умират, а руската икономика потъва.
09:50 29.01.2026
83 Путин е като хитлер но е в зародиш
Коментиран от #87
09:55 29.01.2026
84 Факт
09:56 29.01.2026
85 Бла
До коментар #75 от "Учуден":Остави го този. За да пишеш такива безмислици, трябва или да си напълно луд ( да викаш на черното бяло), или просто да ти плащат. Цял свят, видя как посрещат Руският президен, където и да кацне. Опънати червени килими, войници маршируват, козируват, ама тука някакви платени тролове ни обясняват, че не мърдал.
09:58 29.01.2026
86 Лука
До коментар #51 от "Миротворец":Пак ли рашистки ботуш в България ? Това вече го играхме и накрая ФАЛИТ НА ДЪРЖАВАТА .
Коментиран от #89
10:00 29.01.2026
87 Зевзек
До коментар #83 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Когото зеления отиде при враговете си както Путин в САЩ и го посрещнат с килим тогава ми се обади кой е в бункера - той на зеления даже бункера му е в Полша че го е страх в Киев да се прибере. Иначе го снимат на зелен фон ужким ходи на фронта ама става за смях.
10:00 29.01.2026
88 ТАКА ДЕ
До коментар #21 от "Ама рублата":скочи и стотинката 1 стотинка 1 рубла , а като ги сменяш в москва 1 стотинка три рубли.. малко идва виетнамската схема с аспирините...да си пазим стотинките че свършват ЗА едно евро на черно в маскве се дават 300 рубли,, и после бегане у турско му е майката
Коментиран от #91
10:02 29.01.2026
89 Българин
До коментар #86 от "Лука":"ФАЛИТ НА ДЪРЖАВАТА"
По фалирала от сега държавата ни няма как да е:
Можеш ли ми каза какво произвеждаме в България сега след 36 години като краварска колония - посочи ми един язовир или една централа построена сега. Такъв геноцид е нямало даже и по турско за 36 години да намалеем с една трета.
10:04 29.01.2026
90 Лука
До коментар #61 от "Смешни твърдения":Това дали Зеленски е деистващ президент се определя САМО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА УКРАЙНА НЕ ОТ ДРАСКАНИЦИ НА РАЗНИ КОПЕЙКИ !
Коментиран от #92
10:05 29.01.2026
91 Антитрол
До коментар #88 от "ТАКА ДЕ":"ЗА едно евро на черно в маскве се дават 300 рубли"
Ти тъкмо се връщаш от Москва ли че ги знаеш тези работи или от посолството ти казаха да казваш че е така.
До кога ще се мъчите с плоски лъжи да правите пропаганда.
10:07 29.01.2026
92 Украинец
До коментар #90 от "Лука":"се определя САМО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА УКРАЙНА"
Е точно де тъкмо според конституцията на Украйна зеления не е президент и даже е узурпатор на властта. Там много ясно пише че мандатът на президента не може да се удължава и след свършването му ако няма избран нов президент той трябва да предаде властта на председателя на радата.
Обаче хунтата не я бърка да нарушава собствената си конституция.
10:10 29.01.2026