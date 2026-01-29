Зеленски: Руснаците готвят нов удар; Рубио: Донбас е най-големият проблем

Русия подготвя нов удар по територията на Украйна, предупреди във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, предаде БНР.



Знаем, че руснаците се готвят за нов удар. Разузнаването даде информация за това. Сега трябва Америка и Европа, всички партньори, да разберат как това дискредитира дипломатическите преговори. Всеки руски удар.



Всички, които наистина искат мир трябва да помислят как да направят така, че руснаците да се готвят не за нови масирани удари, а за край на войната, каза още Зеленски.

Затвореният формат на преговорите за края на войната в Украйна помага да се избегне политически натиск върху страните. Тази позиция беше изразена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"По-лесно е за участващите страни да търсят гъвкавост по определени въпроси, ако те не се обсъждат редовно в обществената сфера, защото това оказва вътрешен политически натиск върху тях“, заяви Рубио по време на изслушване пред Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, коментирайки напредъка на преговорите.

Рубио нарече въпроса за бъдещия статут на Донбас един от най-трудните етапи от мирните преговори, чието разрешаване страните все още не са постигнали.



Според Рубио, дипломатите в момента се опитват да намерят общ език между позициите на Киев и Москва, но напредъкът по този въпрос остава ограничен.



"Знам, че се работи активно, за да се опитаме да разберем дали е възможно да съгласуваме гледните точки на двете страни по този въпрос. Това все още е мост, който не сме преминали“, заяви той пред Сената на САЩ.



"Все още има несъгласие, но поне успяхме да стесним кръга от въпроси до един централен и това вероятно ще бъде много труден въпрос, но въпреки това работата по него продължава“, добави той.



Рубио призна политическата трудност пред която е изправена Украйна спрямо идеята " че може да се обмисли промяна на териториите“.



"В случая с Русия, те казват на гражданите си от две години и половина, че печелят тази война с огромна разлика. Така че хората ще се чудят защо се отказват от територия, когато печелят толкова уверено?“, посочва Рубио.



Той определи темпото на събитията като нестабилно и бързо.



Рубио също така поясни, че поддържа постоянна връзка със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър "вероятно по 10 пъти на ден“.

Двамата обаче няма да участват в новия кръг мирни преговори за разрешаване на руско-украинския конфликт.



"Миналата седмица в ОАЕ се проведе среща, която за първи път от много години бе в тристранен формат с участието на САЩ. Джаред (Къшнър) и Стивън Уиткоф бяха там, както и представители на Русия и Украйна. Те планират да продължат преговорите тази седмица, този път в двустранен формат. САЩ може да присъстват, но няма да са представени от Стив и Джаред“, заяви той на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената.



Преговорите са насрочени за 1 февруари в Абу Даби.

Руските войски са съсредоточили военните си усилия в източната част на Донбас.

Русия от години се опитва да превземе градовете Славянск и Краматорск, които са се превърнали в градове-крепости. Ако тези градове паднат, това ще доведе до пълен колапс на източния фронт, смята анализаторът на Sky News Майкъл Кларк.



Те играят ключова роля в защитата на останалите 20% от източната част на Донецка област, която остава под украински контрол.



"Ако Славянск и Краматорск паднат, тогава останалите ще ги последват. Славянск е исторически и политически много важен, защото украинците си го върнаха през 2014 г.“, подчертава той.



Поради това Славянск има символично значение за руснаците. В същото време Краматорск е "център, хъб, по-голям град“, отбелязва Кларк.



Според него и двата града са разположени на "доста високо място“, което ги прави добре укрепени и трудни за превземане.



Командирът на безпилотните системи на 28-ма ОМБр Сергий Ярий заяви вчера, че руснаците се опитват да обкръжат Константиновка, Донецка област. Според него, в това направление противникът използва тактика на малки групи пехота за инфилтриране в района.

Франция работи по нови антируски санкции на европейско ниво. Това беше обявено от френския президент Еманюел Макрон в социалната платформа X, пише ФОКУС.



"Франция възнамерява да увеличи натиска върху Русия, докато тя се отклонява от мира. Работим по нови санкции на европейско ниво“, написа Макрон.



Според френския лидер, страната му също възнамерява да продължи да противодейства на т. нар. ''флот в сянка'' на Русия.



По-рано руският президент Владимир Путин, коментирайки едно от предложенията на Макрон за засилване на ограничителните мерки срещу Русия, заяви, че санкциите вредят повече на тези, които ги налагат.