Румъния е далеч от еврозоната, гони 6,2 - 6,3% бюджетен дефицит до края на годината

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че за разлика от България, Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за влизане в еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който трябва да бъде под 3% за присъединяване.

"Румъния имаше някои много големи дефицити през последните години. Докато не достигнем квота за дефицит под 3%, този тип въпроси не са на дневен ред. Намираме се в ситуация, в която намаляваме дефицитите си. Целта за тази година е приблизително 6,2 - 6,3% и ние сме поели ангажимент да намалим този дефицит до 3% до 2030 г.", каза Боложан, цитиран от Digi24.

Той отбеляза, че присъединяването на Румъния към еврозоната е тема, която би могла да бъде основна на парламентарните избори през 2028 г.