Новини
Свят »
Румъния »
Румъния е далеч от еврозоната, гони 6,2 - 6,3% бюджетен дефицит до края на годината

Румъния е далеч от еврозоната, гони 6,2 - 6,3% бюджетен дефицит до края на годината

29 Януари, 2026 05:39, обновена 29 Януари, 2026 04:43 490 8

  • илие боложан-
  • еврозона-
  • румъния-
  • бюджетен дефицит

Докато не паднем под 3%, този тип въпроси не са на дневен ред, заяви премиерът Илие Боложан

Румъния е далеч от еврозоната, гони 6,2 - 6,3% бюджетен дефицит до края на годината - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че за разлика от България, Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за влизане в еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който трябва да бъде под 3% за присъединяване.

"Румъния имаше някои много големи дефицити през последните години. Докато не достигнем квота за дефицит под 3%, този тип въпроси не са на дневен ред. Намираме се в ситуация, в която намаляваме дефицитите си. Целта за тази година е приблизително 6,2 - 6,3% и ние сме поели ангажимент да намалим този дефицит до 3% до 2030 г.", каза Боложан, цитиран от Digi24.

Той отбеляза, че присъединяването на Румъния към еврозоната е тема, която би могла да бъде основна на парламентарните избори през 2028 г.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    12 3 Отговор
    Ами той и нашият беше толкова 5-6.%.Даже и повече.

    Коментиран от #4

    04:47 29.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Чаушеско стегна коланите и изплати целия дълг на Румъния. Това беше единствената страна в света без дългове. Влахурите го разстреляха и вземаха яко кредити десетилетия. Сега са се набухали с борчове, като патета с царевица. А дойде време и да гу връщат. С лихвите.

    05:05 29.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Благосъстоянието на румънците се дължеше на теглене на заеми. Този филм свърши. Сега по стандарт на живот са след България.

    Коментиран от #5

    05:08 29.01.2026

  • 4 Карлсон Тък

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Абсолютно вярно.

    Коментиран от #6

    05:13 29.01.2026

  • 5 Дочоолу

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ех, Данко, Данко... серсемин си беше, серсемин си остана!

    Коментиран от #7

    05:18 29.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Карлсон Тък":

    Абсолютно невярно. Благодарение на бумтящата военна индустрия и енергетиката България удържа дефицита под 3%. ЗАСЕГА. При Бойко нямаше дефицит. Имаше излишък. После Кокор и михлюзите на Боташа оплескаха всичко.

    05:19 29.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дочоолу":

    Благодаря! И аз те обичам.

    05:20 29.01.2026

  • 8 Блазе им

    0 1 Отговор
    Тарикати са моканите...Пазят си леята.

    05:37 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания