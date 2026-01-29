Румъния е далеч от еврозоната, гони 6,2 - 6,3% бюджетен дефицит до края на годината

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че за разлика от България, Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за влизане в еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който трябва да бъде под 3% за присъединяване.
"Румъния имаше някои много големи дефицити през последните години. Докато не достигнем квота за дефицит под 3%, този тип въпроси не са на дневен ред. Намираме се в ситуация, в която намаляваме дефицитите си. Целта за тази година е приблизително 6,2 - 6,3% и ние сме поели ангажимент да намалим този дефицит до 3% до 2030 г.", каза Боложан, цитиран от Digi24.
Той отбеляза, че присъединяването на Румъния към еврозоната е тема, която би могла да бъде основна на парламентарните избори през 2028 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #4
04:47 29.01.2026
2 Данко Харсъзина
05:05 29.01.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
05:08 29.01.2026
4 Карлсон Тък
До коментар #1 от "Лост":Абсолютно вярно.
Коментиран от #6
05:13 29.01.2026
5 Дочоолу
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Ех, Данко, Данко... серсемин си беше, серсемин си остана!
Коментиран от #7
05:18 29.01.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Карлсон Тък":Абсолютно невярно. Благодарение на бумтящата военна индустрия и енергетиката България удържа дефицита под 3%. ЗАСЕГА. При Бойко нямаше дефицит. Имаше излишък. После Кокор и михлюзите на Боташа оплескаха всичко.
05:19 29.01.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Дочоолу":Благодаря! И аз те обичам.
05:20 29.01.2026
8 Блазе им
05:37 29.01.2026