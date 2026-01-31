Как работи системата на власт в Иран и кои са основните ѝ фигури?

Съединените щати обмислят нови военни удари срещу Ислямска република Иран заради смъртоносното потушаване на протестите този месец, пише "Ройтерс".

Сложността на управляващата система на Иран, идеологическият характер на нейната база за подкрепа и силата на Корпуса на гвардейците на ислямската революция затрудняват прогнозирането на нейната устойчивост или уязвимост при външна атака или какво може да последва.

Ето как функционира системата и кои са основните фигури в днешен Иран:

Защо Иран има "върховен лидер"?

Политическата система на Иран се основава на теорията за вилаят-е факих ("върховенство на юриста"), която твърди, че до завръщането на шиитския мюсюлмански 12-ти имам, изчезнал през девети век, властта на земята трябва да се упражнява от върховен духовник.

Първият върховен лидер - аятолах Рухолах Хомейни, е харизматичната бащина фигура на Ислямската революция от 1979 г., който разработва модела на духовник, стоящ над избрано правителство.

Неговият наследник - аятолах Али Хаменей, затвърди тази роля, откакто стана лидер през 1989 г. Това гарантира, че той запазва крайната дума по всички важни политически решения и е изградил паралелна система на управление, наред с тази на избраното правителство, съставена от лоялисти.

Влиянието на Хаменей често се осъществява чрез Съвета за национална сигурност, оглавяван от дългогодишния съветник Али Лариджани. Други съветници на Хаменей, включително бившият министър на отбраната Али Шамхани и бившият министър на външните работи Али Акбар Велаяти, също са играли важна роля.

86-годишният Хаменей не е посочил наследник и не е ясно кой би го заменил, ако бъде убит или свален от власт.

Синът му Моджтаба Хаменей понякога е смятан за евентуален кандидат. Внукът на предшественика му - Хасан Хомейни, е друг такъв, както и някои по-възрастни висши духовници.

Иран теокрация ли е?

Иранският духовен елит контролира мощни органи, които разширяват влиянието си в цялата политическа система.

Асамблеята на експертите, съставена от висши аятоласи, избирани на всеки осем години, е органът, който назначава върховния лидер. Конституцията ѝ дава и правомощия да разпитва и дори да освобождава лидер, но тя никога не го е правила.

Съветът на пазителите - наполовина назначен от лидера, а наполовина - от председателя на съдебната власт - може да налага вето върху закони, приети от парламента, и да дисквалифицира кандидати на избори - мандат, който се използва за блокиране на потенциални критици на Хаменей.

Друг духовен орган - Съветът по целесъобразност, назначен от Хаменей, разрешава спорове между избрания парламент и Съвета на пазителите.

Иран следва шиитски тълкувания на ислямския шериат, а съдиите му също са духовници под ръководството на ръководител на съдебната система, назначен от Хаменей. Настоящият ръководител Голамхосеин Мохсени Еджей беше санкциониран от западните страни за насилствени репресии срещу протестиращите през 2009 г., когато беше министър на разузнаването.

Други влиятелни духовници включват ръководителя на Съвета по целесъобразност и бивш ръководител на съдебната система Садик Лариджани, брат на Али Лариджани; члена на Асамблеята на експертите и Съвета по целесъобразност Мохсен Араки; и лидера на петъчната молитва в Техеран Ахмад Хатами.

Не всички духовници обаче - дори и висшите - са непременно поддръжници на теократичната система на Иран или на настоящите му управници. Някои са били дисиденти, други, като бившия президент Мохамед Хатами, безуспешно са се опитвали да реформират и смекчат съществуващата система.

Колко мощна е Революционната гвардия?

За разлика от обикновените военни, които са подчинени на Министерството на отбраната в избраното правителство, Корпусът на гвардейците на ислямската революция се отчита директно пред върховния лидер.

Сформиран скоро след революцията, ролята на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в защитата на ислямската система се разшири значително по време на войната с Ирак от 1980 до 1988 г. и сега е най-силната и най-добре екипирана част от въоръжените сили на Иран.

През десетилетията Гвардията разшири влиянието си в света на политиката и бизнеса, набирайки власт в страната и в чужбина.

Силите "Кудс" - елитно подразделение на Гвардията, оглавиха регионалната стратегия на Иран за подкрепа на свързани шиитски групировки в Близкия изток, най-вече в Ливан и Ирак. Тази стратегия беше силно засегната от убийството от САЩ на командира на Силите "Кудс" Касем Солеймани при въздушен удар в Ирак през 2020 г. и от разгрома на ливанската групировка "Хизбула" от Израел във войната през 2024 г.

Милицията "Басидж" - паравоенна сила на непълен работен ден под контрола на Гвардията, често се използва за потушаване на протести в Иран.

От началото на 2000-те години икономическата мощ на Гвардейците нарасна, тъй като тяхната компания-изпълнител Khatam al-Anbiya спечели проекти на стойност милиарди долари в иранския нефтен и газов сектор.

Целенасоченият характер на израелските удари срещу високопоставени командири на Гвардията миналата година и лидерите на "Хизбула" през 2024 г. повдигна въпроси относно евентуалното проникване на западното разузнаване във висшите ешелони на корпуса.

Въпреки това командирът на Гвардията Мохамад Пакпур, неговият заместник Ахмад Вахиди, военноморският командир Алиреза Тангсири и настоящият командир на силите "Кудс" Есмаил Гаани остават влиятелни фигури.

Иран също демокрация ли е?

Иранците избират президент и парламент за четиригодишен мандат. Президентът назначава правителство, което управлява ежедневната политика в рамките на параметрите, разрешени от върховния лидер.

През ранните години на Ислямската република гласуването привлече масово участие. Но ограниченията на Съвета на гвардейците върху кандидатите и много оспорваният резултат от изборите през 2009 г. подкопаха доверието сред много избиратели, а всеобхватната роля на върховния лидер намали обхвата на изборните органи.

Президентът Масуд Пезешкиан, смятан за умерен, беше избран през 2024 г. след гласуване на първи тур с около 40% избирателна активност и балотаж, в който участваше около половината от електората. Той победи Саид Джалили - лоялист на Хаменей и антизападен хардлайнер, който остава влиятелен.

Председател на парламента от 2020 г. е бившият командир на Гвардията Мохамад Бакер Калибаф.