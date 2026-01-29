Новини
Дмитриев критикува Урсула фон дер Лайен и Кая Калас за спад в индустриалното производство в ЕС

29 Януари, 2026 11:55, обновена 29 Януари, 2026 11:54 881 29

  • кая калас-
  • урсула фон дер лaйен-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • индустриално производство-
  • критикува-
  • кирил дмитриев

Според ръководителя на РФПИ действията на ръководителите на ЕС водят до загуба на работни места и намаляване на капацитета на химическата промишленост

Дмитриев критикува Урсула фон дер Лайен и Кая Калас за спад в индустриалното производство в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирил Дмитриев обвини председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител по външната политика Кая Калас в „разрушаване на промишлеността на ЕС“, предава Фокус.

„Трудолюбивите Урсула и Кая заедно водят до спад в индустриалния сектор на Европа“, написа Дмитриев в социалната мрежа X, цитирайки публикация на потребител, съдържаща статистика за химическата промишленост на ЕС.

Според доклада на Европейския съвет за химическата промишленост, цитиран в публикацията, от 2022 г. континентът е загубил около 9% от капацитета си за производство на химически продукти. Най-силно засегнати са Германия с 25% загуба, Нидерландия - 20%, Франция - 10% и Италия - 7%. Общо около 20 хиляди работни места са били съкратени.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 5 Отговор
    Тези двете хлебарки са толкова тъпи, че няма смисъл да бъдат атакувани !!! Трябва точно както с хлебарки - механично унищожение !!!

    Коментиран от #24, #27

    11:57 29.01.2026

  • 2 Хаха

    19 1 Отговор
    Вчера гледах в тубата в канала на Кърт Кааз в Хамбург пълно с инженери и доктори на Шмеркел по улиците посред бял ден свободно се дрогират, а полицията се прави, че не вижда даже му взеха камерата. А нощно време излязоха да се разхождат и само проститутки.

    11:58 29.01.2026

  • 3 Врагушките

    5 12 Отговор
    Тия излезнаха съвестни хора, искрено се притесняват за съседите си..

    11:58 29.01.2026

  • 4 хехе

    23 0 Отговор
    Урсула чудесно се справя със съсипването на ЕС

    Коментиран от #11

    11:59 29.01.2026

  • 5 Аууу

    3 21 Отговор
    Много са загрижени колхозниците за Европа

    11:59 29.01.2026

  • 6 ха ха хааа

    2 20 Отговор
    Жирафа критикувал ... 🤭😁

    11:59 29.01.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    19 2 Отговор
    Урсула и Кая са гении!🦃🦃🦃🤗🤣👍

    12:00 29.01.2026

  • 8 гост

    24 1 Отговор
    До като западноевропейските държави имаха колонии, които експлоатираха и на тази база произвеждаха бяха сила. Сега Западна Европа няма собствени суровини, няма енергийни източници, затри си образованието и няма инженеро-технически персонал! Щели да изнасят коли за МЕРКОСУР и Индия!Но тези коли са с индийска стомана и пластмаса, с китайски батерии, с електроенергия от американси уран и газ, които са руски и се правят от пакистански работници! След деиндустриализацията на Европа останаха само "особено ценните"либерастки приказки на Урсулата и Каята!

    12:01 29.01.2026

  • 9 Григор

    22 1 Отговор
    Двете на снимката са изключително вредни за Европейския съюз и колкото по-бързо бъдат заменени с читави, и диалогични хора, толкова по-добре!

    Коментиран от #22

    12:01 29.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха нов ЕС и уволниха Урсула и Кая за лошо ръководство.

    12:01 29.01.2026

  • 11 ТОЧНО ТАКА...!

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Урсула чудесно се справя със съсипването на ЕС!
    Като много усърдно и помага-Кая Калас...!

    12:02 29.01.2026

  • 12 Урсула МАрсула

    6 22 Отговор
    Ама направи договори с Бразилия, Индия, а и Китай вече се молеше оня ден и обясняваше как не бил враг, а искал да бъде като Индийците.
    Общо взето една по една буквичките на БРИКС почнаха да падат като зъбките на ка Путин

    Коментиран от #16

    12:03 29.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула МАрсула":

    Фактически ЕС влезе в БРИКС.

    Коментиран от #19

    12:04 29.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    5 8 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    12:05 29.01.2026

  • 19 Урсула МАрсула

    4 9 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Нещо такова... след като замени или по-скоро директно биха шута на Русия в икономически план. Особено Индийците тази седмица, а Южна Америка още миналия месец.

    12:05 29.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дедо

    8 2 Отговор
    Съсипаха всичко.

    12:22 29.01.2026

  • 22 Ицо Багера

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Григор":

    И 5 кила виагра не помагат срещу тези двете.

    12:30 29.01.2026

  • 23 ЕС е Сила!

    3 10 Отговор
    руските фашисти акъл дават!?!?!?

    12:32 29.01.2026

  • 24 руски Прокажена страна

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    русия е Тотал Щета! Масква се загрижила за Европа!?!?

    Коментиран от #25

    12:35 29.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 и що така

    7 3 Отговор
    фалиралата кочина мисли за напреднала европа. смех.

    12:42 29.01.2026

  • 27 стоян

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    До 1 ком - тия двете путинофилите ги мразите защото точно ТЕ ще разтурят мюслюманската федерация като я фалират

    12:55 29.01.2026

  • 28 Копейки

    2 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко върви точно според плана на Путин. Тръмп, Зеленски и всички Европейски президенти ще отидат в Кремъл, за да му поклонят, защото Русия е държавата с най-развитата и мощна икономика в света. Руската армия е най-силната и високо технологична и може да превземе всяка една държава в света само за броени часове. Такава военна сила и мощ, света никога не е виждал до момента.

    12:57 29.01.2026

  • 29 Този

    4 2 Отговор
    Дмитриев да си гледа рускиа кенеф и да не дава акъл. Да се обади ако успеят да завладеят някое малко украйнско село ама се съмнявам.

    12:58 29.01.2026

