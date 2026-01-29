Специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирил Дмитриев обвини председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител по външната политика Кая Калас в „разрушаване на промишлеността на ЕС“, предава Фокус.

„Трудолюбивите Урсула и Кая заедно водят до спад в индустриалния сектор на Европа“, написа Дмитриев в социалната мрежа X, цитирайки публикация на потребител, съдържаща статистика за химическата промишленост на ЕС.

Според доклада на Европейския съвет за химическата промишленост, цитиран в публикацията, от 2022 г. континентът е загубил около 9% от капацитета си за производство на химически продукти. Най-силно засегнати са Германия с 25% загуба, Нидерландия - 20%, Франция - 10% и Италия - 7%. Общо около 20 хиляди работни места са били съкратени.