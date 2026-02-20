Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Петер Сиярто: Европа е защитена, Украйна се бори за себе си
  Тема: Украйна

Петер Сиярто: Европа е защитена, Украйна се бори за себе си

20 Февруари, 2026 14:36 1 470 40

  • петер сиярто-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • ес-
  • европа-
  • унгария

Петер Сиярто подчерта, че войната е вътрешен конфликт за Киев, а Унгария се противопоставя на финансиране и членство на Украйна в ЕС

Петер Сиярто: Европа е защитена, Украйна се бори за себе си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Европейският съюз не се нуждае от Украйна, за да охранява собствените си граници срещу Русия, предава БТА.

"Често се казва, че Украйна защитава ЕС. Това не е вярно. Европа е защитена от НАТО, а Русия не е нападнала нито една държава членка на ЕС. Това не е нашата война. Украйна се бори за собствената си сигурност", написа Сиярто в социалните мрежи.

Още новини от Украйна

По-рано унгарски представители, включително премиерът Виктор Орбан, призоваха Европейския съюз да прекрати финансирането и въоръжаването на украинската армия, като посочиха, че това не съответства на националните интереси на Унгария.

Орбан също така изрази несъгласие с идеята за приемане на Украйна в ЕС, твърдейки, че това няма да донесе мир на континента, а напротив - ще увеличи риска от военни конфликти в Европа.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червените Хълмове

    0 7 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол на пълна упойка да съм в фурната и след това да ме разрежат с нож наполовина и да ме оглозгат с устата си мръвка по мръвка до кокал и череп да ме изплюскат всички млади българки

    Коментиран от #34

    14:41 20.02.2026

  • 2 Борис Джонсън

    28 8 Отговор
    Украйна е полезния идиот.
    И така до последния украинец.

    Коментиран от #37

    14:44 20.02.2026

  • 3 Пламен

    5 17 Отговор
    И.иот

    Коментиран от #32

    14:46 20.02.2026

  • 4 Махараминдри баба

    17 5 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:47 20.02.2026

  • 5 Махараминдри баба

    17 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18

    14:47 20.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    10 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #17, #39, #40

    14:48 20.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    14 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:48 20.02.2026

  • 8 провинциалист

    20 4 Отговор
    "Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви" - а българският външен министър нищо няма да заяви, защото в момента външният ни министър е Баба Яга.

    14:49 20.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Минах край летището.Стотици американски самолети се готвят да ударят Иран

    Коментиран от #13, #22

    14:49 20.02.2026

  • 10 Ост

    18 3 Отговор
    Маи само маджарите имат акъл у главата от цялото EU

    Коментиран от #12, #29

    14:52 20.02.2026

  • 11 Проблемът на юдео-ционистите и нацистите

    13 2 Отговор
    в Украйна си е техен вътрешен проблем, създаден от самите тях през февруари 2014г., когато извършиха юдео-ционисткия и укро-нацистки кървав държавен преврат в Киев.

    Именно юдео-ционистите и укро-нацистите започнаха гражданската война в Украйна, като нападнаха противопоставилите им се демократични, т.е. народни, сили от Луганска, Донецка и Харковска област, с цел да ги смажат и подчинят.

    Успяха само в Харковска област, но не успяха да потушат пожара на народното недоволство в цяла Източна Украйна.

    14:53 20.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ост":

    Защото половината са българите на Баян избягали от Хазарите при Маджарите.Безпорен факт по ДНК.

    Коментиран от #21

    14:54 20.02.2026

  • 13 със цистерни

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ли бе мой ?? ае стига .. стотици дори видял

    14:54 20.02.2026

  • 14 ЕСССР

    17 2 Отговор
    Украйна не е в ЕС и НАТО ,никой не им е длъжен да ги спонсорира !! Ако искаха мир 2022г да бяха подписали ,избиването на етнически руснаци не остава без отговор !!!

    14:55 20.02.2026

  • 15 СССС

    14 2 Отговор
    Искаха Майдан получиха го ,да се обадят за помощ на Нюланд и Байдан !!!

    14:56 20.02.2026

  • 16 Перо

    21 1 Отговор
    Прав е Сиярто!

    14:58 20.02.2026

  • 17 Ха-ха

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:00 20.02.2026

  • 18 Ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    15:00 20.02.2026

  • 19 Caбакотрепач

    3 12 Отговор
    "Заради зачестилите удари с украински въздушни и морски дронове Русия по-рано премести по-голямата част от корабите на Черноморския флот в Новоросийск, в Южна Русия."...... А, кво ша кажити! Магучата май стартира изнасянето посока москва! Постепенно и по осезаемо! Укрите добре си гледат работата, не ги мързи!

    15:00 20.02.2026

  • 20 Даниел Немитов

    3 15 Отговор
    Всъщност Украйна се бори за цяла Европа, но се иска повече от една мозъчна клетка за да го разбереш! Или да не си Кремълска подлога, а нормален човек.

    15:02 20.02.2026

  • 21 При аварите в Панония

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Маджарите (угро-фини) се заселват по-късно в Панония - след като цар Симеон ги разбива при набезите им в Българската дунавска империя.

    15:06 20.02.2026

  • 22 Соваж бейби

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Това в България ли е ?Ако е в България може би има поради риск от турска атака ,ако се случи Америка да атакува Иран със сигурност Турция ще се опита да атакува Европа минимум държавите от Европа около нея.По стари спомени от историята Турция е подкрепила арабското нашествие в нашия континет и е пазител на Корана.

    Коментиран от #24

    15:08 20.02.2026

  • 23 Ха ха ха

    3 6 Отговор
    И тези са Чао, като българските копейки от меч, и т.н., величие...

    15:16 20.02.2026

  • 24 Скаран си с историята

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    Арабското нашествие на Балканите е през 718г., отбито от българския хан Тервел, който разгромява арабите-мюсюлмани и спасява Източната Римска империя, за което получава титлата кесар, т.е., цезар (цар).

    Османските турци нахлуват на Балканите едва през 1354г. при Галиполи...

    Коментиран от #25, #26, #33

    15:20 20.02.2026

  • 25 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Скаран си с историята":

    Значи искаш да ми кажеш че България е спасила Испания ,Франция,Германия...,.от арабското нашествие в Европа така ли ?Учебника по история в училище си задръж информацията за себе си ако обичаш.

    15:25 20.02.2026

  • 26 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Скаран си с историята":

    Набезите и терора пропуснах ти напиша запчват от Испания и Франция мизерията на тези .

    15:28 20.02.2026

  • 27 Бригаден генерал Дин

    5 0 Отговор
    Докато има бандеровци, няма да има мир в Европа. Още 3-4 години и ще свършат. По 20 балистични ракети на нощ и 1000 дрона. Това е формулата на мира.

    Коментиран от #28, #38

    15:35 20.02.2026

  • 28 демек

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бригаден генерал Дин":

    никога няма да има мир, защото винаги ще има бандеровци :)))

    Коментиран от #35

    15:46 20.02.2026

  • 29 Така де

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ост":

    Откакто руски танкове прекосиха улиците на Будапеща през 1956 г. унгарците много обичат руския ботуш. Чакат ги пак!

    15:52 20.02.2026

  • 30 Роко

    4 0 Отговор
    Само окраина не го разбира.

    16:10 20.02.2026

  • 31 Унгарците

    3 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    16:37 20.02.2026

  • 32 Огнян

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Си ТИ !!!

    16:42 20.02.2026

  • 33 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Скаран си с историята":

    Дори е провъзгласен от католиците за светец - тривелий , спасителят на Европа .

    16:49 20.02.2026

  • 34 Карлуково или Курило

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Имаш избор действай докато не е станало късно

    Коментиран от #36

    16:51 20.02.2026

  • 35 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "демек":

    И рашисти крещящи все это наше.Вкл. и целият бивш Варшавски договор.
    Горд рашист Войната ни е в кръвта

    16:52 20.02.2026

  • 36 Закриха ги

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Карлуково или Курило":

    Отдавна

    17:07 20.02.2026

  • 37 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Борис Джонсън":

    Много си дребен за да се представяш като Борис Джонсън. Украйна се бие с роботи и дронове,докато любимата ти Русия се бие с магарета и катъри.

    17:13 20.02.2026

  • 38 Пръдльо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бригаден генерал Дин":

    бригаден,бандеровци ще има,но дали Русия ще я има??

    17:15 20.02.2026

  • 39 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    тъпата коепейка пак се нахендри

    17:46 20.02.2026

  • 40 Галош смачкан

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    Зеленски е възложил изготвянето на план за бойни действия до 2029 година Прекратяване на огъня е възможно, но никой няма да отстъпва територии. Победата за Киев е връщане на изгубените територии, дори ако това отнеме десетилетия.

    17:51 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания