Петер Сиярто: Европа е защитена, Украйна се бори за себе си

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Европейският съюз не се нуждае от Украйна, за да охранява собствените си граници срещу Русия, предава БТА.

"Често се казва, че Украйна защитава ЕС. Това не е вярно. Европа е защитена от НАТО, а Русия не е нападнала нито една държава членка на ЕС. Това не е нашата война. Украйна се бори за собствената си сигурност", написа Сиярто в социалните мрежи.

По-рано унгарски представители, включително премиерът Виктор Орбан, призоваха Европейския съюз да прекрати финансирането и въоръжаването на украинската армия, като посочиха, че това не съответства на националните интереси на Унгария.

Орбан също така изрази несъгласие с идеята за приемане на Украйна в ЕС, твърдейки, че това няма да донесе мир на континента, а напротив - ще увеличи риска от военни конфликти в Европа.