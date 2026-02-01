Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом не иска да рискува с продължителна война! Доналд Тръмп търси варианти за действие срещу Техеран

Белият дом не иска да рискува с продължителна война! Доналд Тръмп търси варианти за действие срещу Техеран

1 Февруари, 2026 15:30 1 175 55

  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • фордо-
  • масуд пезешкиан

Дори ако аятолах Али Хаменей бъде отстранен, никой не може да каже със сигурност дали следващото правителство ще бъде по-приятелско, смятат официални лица

Белият дом не иска да рискува с продължителна война! Доналд Тръмп търси варианти за действие срещу Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от екипа си да подготви варианти за бързи и решителни атаки срещу Иран, които не биха довели до риска от продължителна война в Близкия изток. Това съобщи The ​​Wall Street Journal, позовавайки се анонимни служители от администрацията на Тръмп, пише Фокус.

Както отбелязват източниците на изданието, идеалният вариант би бил такъв, който би нанесъл достатъчно силен удар на иранския режим, така че той да няма друг избор, освен да се съгласи с исканията на САЩ относно ядрената си програма.

Според служители се обсъжда възможността за провеждане на наказателна бомбардировъчна кампания, която би могла да свали иранското правителство.

Тръмп и екипът му обмислят и възможността за използване на заплахата от военна сила, за да получат дипломатически отстъпки от Иран.

Висш служител от администрацията заяви, че макар Тръмп многократно да е заявявал, че Иран не може да има ядрени оръжия, той умишлено не е давал повече подробности за тази идея, за да запази в тайна стратегическите си цели и военни планове.

Американският президент е бил информиран и за възможни варианти за атака, разработени съвместно от Белия дом и Пентагона.

Сред тях е така нареченият грандиозен план, който би поставил американския режим и Корпуса на гвардейците на ислямската революция в мащабна бомбардировъчна кампания, съобщиха официални лица.

По-ограничените опции включват удари по символични цели на режима, оставяйки място за засилване на атаките, ако Иран не се съгласи на сделка, която устройва Тръмп.

Операция, насочена към върховния лидер аятолах Али Хаменей, подобна на тази, която Тръмп нареди този месец за залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро с помощта на специални сили, би била много по-трудна в Иран, където защитата на неговото ръководство е особено внимателно наблюдавана, а столицата се намира далеч във вътрешността на страната.

Дори ако Хаменей бъде отстранен, никой не може да каже със сигурност дали следващото правителство ще бъде по-приятелско, смятат официални лица.

Според някои висши служители контролът вероятно ще премине към висш член на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което би могло да запази или дори да засили твърдолинейната политика на режима.

Припомняме, че на 28 януари президентът на САЩ обяви приближаването на голям американски флот към бреговете на Иран и призова Техеран незабавно да седне на масата за преговори, за да сключи ядрена сделка, заплашвайки с мащабен удар.

Според NYT, Тръмп обмисля варианти за атака срещу Иран, включително рейд на специални части срещу ядрените съоръжения на страната, за да ги унищожи.

По-рано медиите съобщиха, че Тръмп е получил множество доклади от американското разузнаване, че режимът в Иран е в най-слабата си позиция от революцията през 1979 г. насам.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 6 Отговор
    В момента в зала 3 на НДК основаваме движение Булекзит.Има 1200 човека в залата.

    Коментиран от #4, #9

    15:31 01.02.2026

  • 2 Холивуд пикчърс представя:

    33 2 Отговор
    Холивудската армия знае само да бомби отдалеч.Не им стиска сухопътна операция, да се видят колко са им измислени тюлени,пингвини,щрауси и тем подобни измислени многополови подразделения.

    Коментиран от #8

    15:34 01.02.2026

  • 3 "Свободно слово"

    23 1 Отговор
    Голямата сделка зад кулисите – защо Тръмп се въздържа от удар по Иран и какво общо имат Русия, Китай и Ормузкият пролив

    Коментиран от #10

    15:35 01.02.2026

  • 4 Коуега

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Слушай там, да не изтървеш нещо, после ше разправяш.

    15:35 01.02.2026

  • 5 преминаващ

    21 1 Отговор
    Рижавия миротворец

    15:35 01.02.2026

  • 6 татунчо 🍌

    24 1 Отговор
    На Тръмп нещо не му стиска да се разправя с персите . Само дето се разходиха до Персийския залив ...

    15:35 01.02.2026

  • 7 Мнение

    3 0 Отговор
    Дипломация

    15:37 01.02.2026

  • 8 Хост

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Холивуд пикчърс представя:":

    Годината да не е 1942 … , че пишеш такива небивалици ..

    Коментиран от #15

    15:37 01.02.2026

  • 9 Жертвите на комунизма

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Запалили 🕯️

    Коментиран от #14

    15:37 01.02.2026

  • 10 Не,че нещо, ама...

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от ""Свободно слово"":

    Ормузкият проток е смятан за най-важният маршрут в света,за пренос на петрол 👍

    Коментиран от #11

    15:38 01.02.2026

  • 11 матю хари

    0 19 Отговор

    До коментар #10 от "Не,че нещо, ама...":

    15% от петрола минава от там. Нищо особено, а и блокадата няма да продължи дълго.

    Коментиран от #33

    15:41 01.02.2026

  • 12 Аятолах Али Хаменей расма

    20 0 Отговор
    Дони, да не са наср@, брат ми?

    15:42 01.02.2026

  • 13 А50

    20 0 Отговор
    Ооо да не се плаши Дончо, аятоласити ич няма да ги бавят и всичко приключва за няколко дена. Въпроса е кэлко му е свиден един самолетоносач. Друг въпрос къде е гигахипер, секретния бърбуратор на Дончо защо така не работи срещу перси

    15:43 01.02.2026

  • 14 В БГ

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жертвите на комунизма":

    комунизъм не е ималою

    Коментиран от #19

    15:44 01.02.2026

  • 15 Ха ха ха

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хост":

    И през 42г бяха същите и през 45 също.Все някой им върши работата и отиват на края за партито.

    15:44 01.02.2026

  • 16 До кога света

    20 0 Отговор
    ще мълчи за престъпленията на световният терорист САЩ?

    15:45 01.02.2026

  • 17 А50

    17 0 Отговор
    С едно изречение, Дончо се чуди как да излезе от собствения си капан. Може да развява самолатоносачи трящи страни от 3 свят

    15:45 01.02.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    1 16 Отговор
    Всички войни и нещастия по Света мигом свършат га Тръмп отвлече кремльовския карлик. Око давам 😆👍

    Коментиран от #24

    15:48 01.02.2026

  • 19 Знам

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "В БГ":

    Добре, Жертвите на режима

    Коментиран от #25, #26, #31

    15:48 01.02.2026

  • 20 Учуден

    15 0 Отговор
    "включително рейд на специални части срещу ядрените съоръжения на страната, за да ги унищожи"

    Ами нали ги унищожихте бе при предния рейд със супер-дупер бомбите си. Нали се похвали тогава и нашите козячета чак полюции получиха пък сега пак ще ги унищожавате.

    15:49 01.02.2026

  • 21 А50

    9 0 Отговор
    Дончо включи на дирен.

    15:49 01.02.2026

  • 22 Ами

    14 0 Отговор
    Колективния запад или това което остана от него трябва да осъзнае, че е
    време да престане да се меси във вътрешните работи на другите държави.
    И че преговорите от позиция на силата понякога имат обратен ефект.
    Ето защо най-разумно за САЩ е да престанат да се занимават с Иран
    защото унижението ще е многократно по-голямо от болката.

    15:50 01.02.2026

  • 23 И как точно конституцията на САЩ

    15 0 Отговор
    го позволява това? А? (Тръмп поиска от екипа си да подготви варианти за бързи и решителни атаки срещу Иран) ? Война в кои случаи и как се започва ? Или пак ще обясняваме че не било точно война. А конгреса за какво е ? Да му лъска бастуна ли?

    15:51 01.02.2026

  • 24 Зевзек

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    "га Тръмп отвлече кремльовския карлик"

    Че той Путин ходи при тръмпоча пък не го отвлече а червен килим му посла - защо така бе господа козячета мечтите ви никога не се сбъдват - как се живее така мечтите ви никога да не се сбъдват - не ви ли идва да си закачите въжето.

    Коментиран от #35

    15:52 01.02.2026

  • 25 Знаеш ти

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Знам":

    Не одобрявам случилото се , но припомнете си терора , който се шири преди това и колко хора с леви убеждения са убити или изчезват безследно!!!Медала винаги има 2 страни!!!Така, че като сте тръгнали правете помен и за едните и за другите!!!

    15:54 01.02.2026

  • 26 Ами

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Знам":

    Да направим помен и на жертвите на демокрацията!
    Колко народ изчезна, колко убиха и физически и духом, живеем като призраци!
    Виновниците са ясни! Присъдата също!

    15:55 01.02.2026

  • 27 Отреазвяващ

    4 0 Отговор
    Единствения начин за разрешаване на конфликта е всеки по дома си.

    15:55 01.02.2026

  • 28 Света се е спихнал

    10 0 Отговор
    Пред лудоста на Тръмп. Това е позорно

    15:56 01.02.2026

  • 29 Иран има ли право

    6 1 Отговор
    Терористични актове в САЩ да извършва включително и по Тръмп? А да засипе с уран някое пристанище?

    Коментиран от #36

    15:59 01.02.2026

  • 30 Скоро ще има...30 минутна СВО

    1 12 Отговор
    Ше покаже на 3 ДНЕВНИЯ Главкомандващ ПЕДОФИЛ как се прави! И то без човешки жертви!! А после Велик Израел лв покаже на Ху ЙЛО...колко чинат.. С-400, С-- 300 и цялото монголско ПВО в ИРАН
    У ДРИ БАЦЕ
    Хе ееееедехееее

    Коментиран от #34, #53

    15:59 01.02.2026

  • 31 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Знам":

    "Жертвите на режима"

    Знаеш ли колко ми е писнало от политкомисари които само лозунги им в речника.
    - всеки който не е подчинен на господарите им е "диктатор"
    - ако не харесва на господарите им управлението е "режим"

    Но ако господарите му финансират джихадисти те са "бойци" - днешните евроаатлантици нямат никаква разлика от политкомисарите и агитаторите от комунистическо време и в повечето случаи те са същите но вече служат на нови господари.

    15:59 01.02.2026

  • 32 Курсант

    9 0 Отговор
    Операция „Eagle Claw“ ,кризата със заложници в Иран,американци,завършва неуспешно на 24 април 1980 г. Жертвите са осем американски военнослужещи

    Коментиран от #38

    16:01 01.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зевзек

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Скоро ще има...30 минутна СВО":

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата

    А где "силното и сплотено НАТО"

    Коментиран от #43

    16:01 01.02.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор

    До коментар #24 от "Зевзек":

    "...защо така бе господа..."

    Защото Путин подари целия Свят на Америка и направи Расията, Гваделупата на Азия. Русията в момента е по-зле от 1991г, когато унищожи СССР.

    16:01 01.02.2026

  • 36 Имаше прави да уми..рга!

    1 10 Отговор

    До коментар #29 от "Иран има ли право":

    Тизе цаливаш ли КУ РАна рамАзан като монголья педофил?
    От резаните салами ли си рожбо?

    Коментиран от #39

    16:02 01.02.2026

  • 37 След повече от две години

    9 0 Отговор
    отхвърляне на данните на Министерството на здравеопазването в Гaаза за броя на жертвите като „пропаганда на Хамас“, израелските военни официално приеха, че приблизително 70 000 палестинци са били убити в Гaаза от октомври 2023 г. Това закъсняло признание разкрива години на системни лъжи от израелското правителство, империалистическите сили и западните медии – всички от които работиха съвместно, за да прикрият мащаба на геноцида.Висш израелски служител по сигурността заяви пред журналисти в четвъртък, че военните приемат данните на Министерството на здравеопазването, изключвайки над 10 000 изчезнали и предполагаемо погребани под развалините. „Смятаме, че около 70 000 жители на Гaаза са били убити във войната, без да се броят изчезналите“, заяви служителят. Към 27 януари броят на убитите на Министерството на здравеопазването на Гaаза е 71 662, а ранените са 171 428.

    16:03 01.02.2026

  • 38 Помнещ

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Курсант":

    "Операция „Eagle Claw“ ,кризата със заложници в Иран"

    Те нашите млади джендита тогава не бяха родени да видят какъв резил беше - ти остави жертвите ами те сами се изпотрепаха - от Иран никой не ги е нападал.

    16:04 01.02.2026

  • 39 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Имаше прави да уми..рга!":

    Не се напъвай толкова ще спукаш някоя вена от безсилна злоба - я по добре си пореви пък на София-прайд ще им го върнеш на всичките русофили.

    Коментиран от #41

    16:07 01.02.2026

  • 40 Бай той Толстой

    9 0 Отговор
    😁😁😁.Почва да става смешно.Явно има страх.Иран е сериозна държава,може да се окажат нещата

    16:08 01.02.2026

  • 41 Па съм я бе

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Зевзек":

    Ще им счупи к..а на всичките русофили.

    16:09 01.02.2026

  • 42 Мишел

    7 2 Отговор
    Празни заплахи на САЩ. Няма да има никакви бързи решителни атаки на САЩ срещу Иран, защото Русия и Китай са заедно с Иран. В момента в Персийския залив вървят общи маневри на флотилии на трите държави.

    Коментиран от #44, #46, #48

    16:09 01.02.2026

  • 43 Я а видим ся

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Зевзек":

    19 ДНИ,..320 човешки жертви и....2 Милиона та армия на Садамчо + 6 К москаляк инструктори...на колене! САЩ влязоха в Багдад!
    9 минутно СВО в ИРАН и...без ядрена програма!!
    30 минутното СВО у Венецуела и.. мадуранкьо у маймунарника!!
    СВО срешу 18 монголски Танкера и... уйдеа!! )))
    Те питам за. 13 год .... 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил?!!
    АааааааХахахаха

    16:10 01.02.2026

  • 44 Оооо ...БАВЕН))))

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Ти определено си най тъпото парче. Тъдява ))))))
    Я дайте за .. Селото ПОКРОВСК , Купянск и ДОНБАС ))))))

    Коментиран от #47

    16:12 01.02.2026

  • 45 Война

    0 6 Отговор
    за 3 дня....

    16:13 01.02.2026

  • 46 Те и при

    0 6 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Мадуро бяха!

    16:15 01.02.2026

  • 47 Бавен, давам ти

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Оооо ...БАВЕН))))":

    Скандално: "Гoлямo oбкpъжeниe в Kyпянcк. Укpaйнa бeз тoк, вoдa и oтoплeниe, cпpяxa пeнcиитe. Pycкитe cили пpeвзexa peдицa ceлиaщa. Cвoдкa oт фpoнтa нa 31.02.26 г. (C BИДEO)"

    Коментиран от #49

    16:15 01.02.2026

  • 48 Цял свят видя

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Как педофила ПОМОГНА на АЯТОЛАСИТЕ като ...избега отново ,..когато Израел опраска КОЗЕЛОВЪРИТЕ за 3 ДНЯ
    Ееееедехееее

    16:18 01.02.2026

  • 49 Последния софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "Бавен, давам ти":

    Че нали Ху ЙЛО и гера симав превзеха Купянск още миналата година?!? Какво обкръжение?
    ))))))
    Или говорим за ЛИСАБОН?

    Коментиран от #50, #51

    16:21 01.02.2026

  • 50 Ами нали зеления педУфил

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Последния софиянец":

    прати укри уж да си върнат загубеното. Еми зсклещиха ги русите. На ти сега един контрснаступ. Пак да прати наркоса, пак ще ги занулят руснаците Май хич не си в час от драскане на едно и също тук.

    Коментиран от #52

    16:26 01.02.2026

  • 51 Гледай видеото

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Последния софиянец":

    и ще разбереш.

    Коментиран от #54

    16:27 01.02.2026

  • 52 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ами нали зеления педУфил":

    Бандери от правителството! рамАзан ТИК ТОКА 24.02.22
    Зарежи тия мура - фети и кажи за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила ху ЙЛО у Киев!!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #55

    16:30 01.02.2026

  • 53 Друже

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Скоро ще има...30 минутна СВО":

    Иран попиля израелоамериканските тенекиени куполи и чадъри бе,🤣🤣🤣

    16:31 01.02.2026

  • 54 Кои Мултики да гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гледай видеото":

    Как Ху ЙЛО педофила Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ?!?
    Тва ЦЕЛ СВЕТ ги виде
    И ТРИДНЕВНАТА...ТО ЖЕ
    Хехехехехехе

    16:32 01.02.2026

  • 55 НаркозенЗелчо

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":

    Аз пък щях да пия кафе м.май 2034 в Крим

    16:36 01.02.2026