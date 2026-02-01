Белият дом не иска да рискува с продължителна война! Доналд Тръмп търси варианти за действие срещу Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от екипа си да подготви варианти за бързи и решителни атаки срещу Иран, които не биха довели до риска от продължителна война в Близкия изток. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се анонимни служители от администрацията на Тръмп, пише Фокус.
Както отбелязват източниците на изданието, идеалният вариант би бил такъв, който би нанесъл достатъчно силен удар на иранския режим, така че той да няма друг избор, освен да се съгласи с исканията на САЩ относно ядрената си програма.
Според служители се обсъжда възможността за провеждане на наказателна бомбардировъчна кампания, която би могла да свали иранското правителство.
Тръмп и екипът му обмислят и възможността за използване на заплахата от военна сила, за да получат дипломатически отстъпки от Иран.
Висш служител от администрацията заяви, че макар Тръмп многократно да е заявявал, че Иран не може да има ядрени оръжия, той умишлено не е давал повече подробности за тази идея, за да запази в тайна стратегическите си цели и военни планове.
Американският президент е бил информиран и за възможни варианти за атака, разработени съвместно от Белия дом и Пентагона.
Сред тях е така нареченият грандиозен план, който би поставил американския режим и Корпуса на гвардейците на ислямската революция в мащабна бомбардировъчна кампания, съобщиха официални лица.
По-ограничените опции включват удари по символични цели на режима, оставяйки място за засилване на атаките, ако Иран не се съгласи на сделка, която устройва Тръмп.
Операция, насочена към върховния лидер аятолах Али Хаменей, подобна на тази, която Тръмп нареди този месец за залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро с помощта на специални сили, би била много по-трудна в Иран, където защитата на неговото ръководство е особено внимателно наблюдавана, а столицата се намира далеч във вътрешността на страната.
Дори ако Хаменей бъде отстранен, никой не може да каже със сигурност дали следващото правителство ще бъде по-приятелско, смятат официални лица.
Според някои висши служители контролът вероятно ще премине към висш член на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което би могло да запази или дори да засили твърдолинейната политика на режима.
Припомняме, че на 28 януари президентът на САЩ обяви приближаването на голям американски флот към бреговете на Иран и призова Техеран незабавно да седне на масата за преговори, за да сключи ядрена сделка, заплашвайки с мащабен удар.
Според NYT, Тръмп обмисля варианти за атака срещу Иран, включително рейд на специални части срещу ядрените съоръжения на страната, за да ги унищожи.
По-рано медиите съобщиха, че Тръмп е получил множество доклади от американското разузнаване, че режимът в Иран е в най-слабата си позиция от революцията през 1979 г. насам.
Белият дом не иска да рискува с продължителна война! Доналд Тръмп търси варианти за действие срещу Техеран
1 Февруари, 2026 15:30 1 175 55
Дори ако аятолах Али Хаменей бъде отстранен, никой не може да каже със сигурност дали следващото правителство ще бе по-приятелско, смятат официални лица
