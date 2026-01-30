Ракети или дипломация? Техеран е готов за честни преговори с Вашингтон, но има важно условие

Иран е готов за възобновяване на преговорите със Съединените щати, но те трябва да бъдат честни и да не включват отбранителните способности на страната. Това заяви външният министър Абас Аракчи, цитиран от "Ройтерс".

Регионалните сили работят за предотвратяване на военен конфликт между двете вражески страни.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира да разговаря с Иран, дори след като САЩ изпратиха още един военен кораб в Близкия изток, а ръководителят на Пентагона посочи, че военните ще бъдат готови да изпълнят каквото и да реши президентът.

Едно от основните искания на САЩ за възобновяване на преговорите с Иран е ограничаването на ракетната им програма, поясни миналата седмица високопоставен ирански служител. Техеран обаче отхвърля това искане.

"Ако преговорите са честни и справедливи, Иран е готов да участва в такива разговори", заяви Аракчи на пресконференция с турския си колега в Истанбул.

Той уточни, че в момента не са уговорени разговори между Техеран и Вашингтон.

Регионалните съюзници, включително Турция, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предприемат дипломатически усилия за предотвратяване на военна конфронтация между Вашингтон и Техеран.

В отговор на заплахите на САЩ за военни действия Аракчи заяви, че Техеран е готов или за преговори, или за война. Той определи разговорите си с Хакан Фидан като "добри и полезни" и увери, че Техеран е готов да се ангажира с регионалните страни за насърчаване на стабилността и мира.