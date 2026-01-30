Новини
Ракети или дипломация? Техеран е готов за честни преговори с Вашингтон, но има важно условие

Ракети или дипломация? Техеран е готов за честни преговори с Вашингтон, но има важно условие

30 Януари, 2026

Регионалните съюзници, включително Турция, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предприемат дипломатически усилия за предотвратяване на военна конфронтация между САЩ и Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран е готов за възобновяване на преговорите със Съединените щати, но те трябва да бъдат честни и да не включват отбранителните способности на страната. Това заяви външният министър Абас Аракчи, цитиран от "Ройтерс".

Регионалните сили работят за предотвратяване на военен конфликт между двете вражески страни.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира да разговаря с Иран, дори след като САЩ изпратиха още един военен кораб в Близкия изток, а ръководителят на Пентагона посочи, че военните ще бъдат готови да изпълнят каквото и да реши президентът.

Едно от основните искания на САЩ за възобновяване на преговорите с Иран е ограничаването на ракетната им програма, поясни миналата седмица високопоставен ирански служител. Техеран обаче отхвърля това искане.

"Ако преговорите са честни и справедливи, Иран е готов да участва в такива разговори", заяви Аракчи на пресконференция с турския си колега в Истанбул.

Той уточни, че в момента не са уговорени разговори между Техеран и Вашингтон.

Регионалните съюзници, включително Турция, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предприемат дипломатически усилия за предотвратяване на военна конфронтация между Вашингтон и Техеран.

В отговор на заплахите на САЩ за военни действия Аракчи заяви, че Техеран е готов или за преговори, или за война. Той определи разговорите си с Хакан Фидан като "добри и полезни" и увери, че Техеран е готов да се ангажира с регионалните страни за насърчаване на стабилността и мира.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    3 1 Отговор
    Ще клетката нямат друг избор

    16:42 30.01.2026

  • 2 1944

    3 3 Отговор
    то си беше ясно, че Иран ще клекне, няма как да е иначе.

    16:42 30.01.2026

  • 3 Подправения кантар

    1 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #6

    16:45 30.01.2026

  • 4 Подправения кантар

    1 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:45 30.01.2026

  • 5 Подправения кантар

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:45 30.01.2026

  • 6 Верно ли бре

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Рублоидиот

    Фашистите са в Кремъл .

    От тях тръгват войните .

    16:49 30.01.2026

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Да вярваш на Нюз бг е все едно да чакаш от умрял писмо

    16:50 30.01.2026

  • 8 По Думите на Путин

    2 1 Отговор
    В момента в Украйна
    Има 700 Хиляди Руски Пияндурници
    Така наречени Солдати .

    По думите на Песков

    Всекидневно месец има по 50-60
    Хиляди нови Попълнения
    В Редиците на Блатната Орда.

    Значи от началото на Специалната Военна Обосрация
    Са взели участие над 2 милиона и половина
    Пияндурници

    Като изкараме 700 хиляди
    Има със Сигурност
    Над
    1 Милион и 500 хиляди
    Руско УРОДИ
    Които липсват .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Путин защо мълчи

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    16:54 30.01.2026

  • 9 Герги

    1 0 Отговор
    ...Те са най готови за мир...за това и помагат на мирни организации като Хамас...Шабаб....

    16:57 30.01.2026

  • 10 Никакви Преговори

    0 0 Отговор
    Със Чалмари и Аятоласи .

    Само Мариз

    Удриии Рижав
    Удриии по Арабските Братюшки
    Докато не остане нито един
    Ислямски Терорист.

    17:02 30.01.2026

