По плана на Тръмп! Израел отваря граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет

30 Януари, 2026 16:09 545 3

  • рафах-
  • израел-
  • газа-
  • египет-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Тленните останки на последния похитен от палестинската групировка израелец, останал в Газа, бяха открити във вторник от израелски военнослужещи

По плана на Тръмп! Израел отваря граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет в неделя, предаде Ройтерс, като се позова на службата КОГАТ (COGAT) към израелското министерство на отбраната, която отговаря за гражданското управление в палестинските територии. пише БТА.

"Ще бъде разрешено връщането на жители на ивицата Газа от Египет", пише още в изявлението, като се уточнява, че това ще важи единствено за хора, които са напуснали палестинската територия по време на войната и са преминали през предварителна проверка, извършена от Израел.

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа, и отварянето му е важно изискване в рамките на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за спиране на огъня между израелската армия и "Хамас".

Израел заяви, че ще отвори "Рафах", след като получи тялото на последния израелски заложник, държан от "Хамас". Тленните останки на последния похитен от палестинската групировка израелец, останал в Газа, бяха открити във вторник от израелски военнослужещи.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Строителната фирма на бай Дончо набира палестинци за да строят на мястото на техните разрушени жилища нов хотел-ресторант и голф игрище от веригата "Тръмп".Затова отварят КППто,не за друго.

    16:19 30.01.2026

  • 2 Кой ще

    1 0 Отговор
    го ползва там в пустинята ? Камили ?

    16:28 30.01.2026

  • 3 ЗОРО

    2 0 Отговор
    Тръмп и Сатаняху са Хитлер на нашето време!

    16:31 30.01.2026