Фицо заминава за Париж за среща с Макрон

Премиерът на Словакия Роберт Фицо отпътува днес за Париж, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец, съобщи словашката агенция ТАСР, предава БТА.
По информация на пресслужбата на словашкото правителство двамата лидери ще обсъдят актуални въпроси от европейския дневен ред, както и по-широки глобални предизвикателства. Сред основните теми на срещата ще бъде и разширяването на икономическото сътрудничество между Словакия и Франция.
1 Фицо, Орбан крайни предатели на ЕС
14:47 29.01.2026
2 Ганя Путинофила
путен го изпраща да моли милост от НАТО.
14:49 29.01.2026
3 Швейк
14:52 29.01.2026
4 Фактъ
14:52 29.01.2026
5 хаха🤣
14:54 29.01.2026
6 Хахаха
15:09 29.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Герге ,
16:15 29.01.2026