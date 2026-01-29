Фицо заминава за Париж за среща с Макрон

Премиерът на Словакия Роберт Фицо отпътува днес за Париж, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец, съобщи словашката агенция ТАСР, предава БТА.

По информация на пресслужбата на словашкото правителство двамата лидери ще обсъдят актуални въпроси от европейския дневен ред, както и по-широки глобални предизвикателства. Сред основните теми на срещата ще бъде и разширяването на икономическото сътрудничество между Словакия и Франция.