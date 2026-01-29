Новини
Фицо заминава за Париж за среща с Макрон

29 Януари, 2026 14:44, обновена 29 Януари, 2026 14:46 587 8

  • роберт фицо-
  • париж-
  • еманюел макрон

В центъра на разговорите ще бъдат европейските предизвикателства и икономическото сътрудничество между Словакия и Франция

Фицо заминава за Париж за среща с Макрон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Словакия Роберт Фицо отпътува днес за Париж, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец, съобщи словашката агенция ТАСР, предава БТА.

По информация на пресслужбата на словашкото правителство двамата лидери ще обсъдят актуални въпроси от европейския дневен ред, както и по-широки глобални предизвикателства. Сред основните теми на срещата ще бъде и разширяването на икономическото сътрудничество между Словакия и Франция.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фицо, Орбан крайни предатели на ЕС

    3 6 Отговор
    търсят разпад на ЕС, за лична финансова изгода

    14:47 29.01.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    4 8 Отговор
    Фицо е свръзка на путен.
    путен го изпраща да моли милост от НАТО.

    14:49 29.01.2026

  • 3 Швейк

    7 0 Отговор
    Фицо ще ходи при Еманюел Бушон да му избърше окото.

    14:52 29.01.2026

  • 4 Фактъ

    11 0 Отговор
    Роберт Фицо е корав мъж и оцеля прострелян неколкократно в атентата организиран му от европейското задкулисие. А Макарона... дедо му Бриджо редовно го бие. Роберт може да сгъне Макароня за закуска.

    14:52 29.01.2026

  • 5 хаха🤣

    1 8 Отговор
    квадратната руска глава Фицката, довчера се кланяше на Пуся 🤣 днес отива да се моли на Макрон 🤣🤣🤣

    14:54 29.01.2026

  • 6 Хахаха

    0 2 Отговор
    Словения е с най - големия дълг на глава от население, разбира се след Франция

    15:09 29.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Герге ,

    0 0 Отговор
    Сакаш ли го пипнеш , по голямата бимбарица ?!🤔

    16:15 29.01.2026

Новини по държави:
