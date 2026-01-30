Тръмп заведе дело за 10 млрд. долара заради изтичането на данъчната му декларация

Американският президент Доналд Тръмп днес заведе дело за 10 млрд. долара срещу американската приходна агенция за нанесени вреди заради това, че не е успяла да предотврати изтичането в публично пространство на данъчната му декларация по време на първия му мандат, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Американският президент винаги е отказвал да оповести данъчната си декларация, за разлика от дългата традиция, установена от предшествениците му.
Делото, заведено днес от Тръмп, двама от синовете му и компанията му, е гражданско, а не от позицията му на президент. В него приходната агенция е обвинена, че не е успяла да защити личните му данни, като е позволила на данъчен служител да направи данъчната му декларация публична пред медиите.
Този служител – Чарлз Литълджон, беше осъден за действията си през януари 2024 г. на пет години затвор.
Но защитата на Доналд Тръмп сега смята, че американската приходна агенция и министерството на финансите - двете институции, споменати в исковата молба – „имат задължение да пазят“ данъчната му декларация, но „не са успели да предприемат задължителните предпазни мерки“.
С това данъчните власти са причинили „финансови вреди и вреди върху репутацията му, публично унижение“ и са „навредили на публичния имидж на президента Тръмп“, посочват адвокатите му.
Жалбата се отнася за информация, публикувана от в. „Ню Йорк таймс“.
През септември 2020 г. изданието написа, че Доналд Тръмп е платил само 750 долара федерални данъци през 2016 и 2017 г., и никакви през 10 от предишните 15 години заради частични до значителни загуби, декларирани от компаниите му.
Това не е първият случай, в който американският президент търси обезщетение за нанесени вреди от федерална правителствена агенция или министерство.
През октомври адвокатите му заведоха дело за около 230 млн. долара срещу министерството на правосъдието заради предишните наказателни преследвания срещу него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
10:34 30.01.2026
2 Българин
Коментиран от #7
10:35 30.01.2026
3 хехе
10:39 30.01.2026
4 Оракула от Делфи
Путин отдавна вече не е комунист!
Не плачи на чужд гроб!!!
Коментиран от #10
10:40 30.01.2026
5 Последния Софиянец
10:40 30.01.2026
6 Роберт Фицо:
Другите президенти доброволно оповестяат данъчните си декларации, тоя не само н е плщал данъци, но дори съди ФЕДЕРЕАЛНА СЛУЖБА?!
Тръмп цялото му котило са едни обикновени алчни селяндури. Единствената им цел е да е обогатят по време на президентството му. Обикалят света и каато някакви рекетьор изнудват правителствата от името на Тръмп за сделки, концесиии и т.н.
Само нашите новоизлюпени тръмписти, довчерашни евроатлантици не разбраха! Начело с Радко Пиратко!
10:41 30.01.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Българин":А на нас ни промиваха мозъците, че публичните личности трябва да се прозрачни и още си спомням дебатите за прозрачност на данъчните декларации на политиците..... Извода е един имаш ли парички всичко е разрешено, особено за тая измет политиците.....
10:42 30.01.2026
8 Трътлю
Бий! Бий Демократа по граната!
10:43 30.01.2026
9 Дже
Времена го чакат
Рижавия Ненормалник.
След края на Мандата
Доста ще виси по съдилищата
Дъртия ПЕДО.
10:46 30.01.2026
10 Европеец
До коментар #4 от "Оракула от Делфи":Умните правят съюзи когато е необходимо.... Война се води срещу когато е необходимо..... Разбира се че Путин не е комунист отдавна.... В Русия след 90-та година див капитализъм, който Путин успя да го вкара в някакви нормални и приемливи рамки.... Това дали е добре или лошо историята след време ще оцени, но ние няма да бъдем живи за да видим и разберем оценката....
10:48 30.01.2026