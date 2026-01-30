Тръмп заведе дело за 10 млрд. долара заради изтичането на данъчната му декларация

Американският президент Доналд Тръмп днес заведе дело за 10 млрд. долара срещу американската приходна агенция за нанесени вреди заради това, че не е успяла да предотврати изтичането в публично пространство на данъчната му декларация по време на първия му мандат, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Американският президент винаги е отказвал да оповести данъчната си декларация, за разлика от дългата традиция, установена от предшествениците му.

Делото, заведено днес от Тръмп, двама от синовете му и компанията му, е гражданско, а не от позицията му на президент. В него приходната агенция е обвинена, че не е успяла да защити личните му данни, като е позволила на данъчен служител да направи данъчната му декларация публична пред медиите.

Този служител – Чарлз Литълджон, беше осъден за действията си през януари 2024 г. на пет години затвор.

Но защитата на Доналд Тръмп сега смята, че американската приходна агенция и министерството на финансите - двете институции, споменати в исковата молба – „имат задължение да пазят“ данъчната му декларация, но „не са успели да предприемат задължителните предпазни мерки“.

С това данъчните власти са причинили „финансови вреди и вреди върху репутацията му, публично унижение“ и са „навредили на публичния имидж на президента Тръмп“, посочват адвокатите му.

Жалбата се отнася за информация, публикувана от в. „Ню Йорк таймс“.

През септември 2020 г. изданието написа, че Доналд Тръмп е платил само 750 долара федерални данъци през 2016 и 2017 г., и никакви през 10 от предишните 15 години заради частични до значителни загуби, декларирани от компаниите му.

Това не е първият случай, в който американският президент търси обезщетение за нанесени вреди от федерална правителствена агенция или министерство.

През октомври адвокатите му заведоха дело за около 230 млн. долара срещу министерството на правосъдието заради предишните наказателни преследвания срещу него.