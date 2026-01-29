CNN: Тръмп готви нов голям удар срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда възможността за нанасяне на нов голям удар срещу Иран , след като контактите между Вашингтон и Техеран за ограничаване на иранската ядрена програма и производството на балистични ракети не дадоха резултат, съобщава CNN, позовавайки се на източници.

В сряда Тръмп публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social, с което поиска от Иран да се върне на масата на преговорите за сключване на "честна и справедлива сделка - без ядрено оръжие". Той предупреди, че следващият удар на САЩ срещу Иран "ще бъде много по-лош" от операцията през лятото на 2025 година, в рамките на която американските военни атакуваха три ирански ядрени обекта .

По думите на източниците на CNN, сред разглежданите варианти са въздушни удари на САЩ по иранското ръководство и силовите структури, които според Вашингтон са отговорни за смъртта на стотици участници в масовите протести , както и удари по ядрени обекти и държавни учреждения в Иран. Окончателно решение не е взето.

Преговорите и условията на САЩ

По-рано през януари САЩ и Иран си размениха послания, включителлно чрез омански дипломати и по каналите между специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи, обсъждайки възможността за предотвратяване на американски удар, казват още източниците на CNN. Била е обсъждана и лична среща, но тя така и не се е състояла.

Сведенията на CNN гласят, че Вашингтон е поставил предварителни условия за диалога, включително окончателен отказ на Иран от обогатяването на уран, нови ограничения за програмата за разработка на балистични ракети и прекратяване на поддръжката на регионалните проксита.

Преговорите са в задънена улица

В ключов проблем се е превърнало изискването на САЩ Иран да се съгласи да ограничи обсега на своите балистични ракети, посочват източниците на CNN. Този въпрос е от голямо значение за Израел , който по време на 12-дневната война през юни миналата година изразходва значителна част от запасите си на ракети прехващачи, отразявайки иранските ракетни удари.

Иран отхвърли това изискване и уведоми САЩ, че е готов да обсъжда единствено своята ядрена програма. Вашингтон не е отговорил, във връзка с което преговорите са стигнали до задънена улица, поясняват източниците.

Американски чиновник е заявил в понеделник, на 26 януари, че администрацията остава в готовност да контактува с Иран, ако Техеран приеме поставените от Вашингтон условия.

Заплахите на САЩ и рязката реакция на Техеран

Последните заплахи на Тръмп предизвикаха рязка реакция от страна на Техеран. Иранските власти заявиха, че ще отговорят незабавно на военните действия на САЩ, а един от ключовите съветници на аятолах Али Хаменей заплаши с удари срещу Израел в случай на атака .

Тръмп смята, че неговите военни възможности са се разширили след пристигането в региона на американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн". Освен това Пентагонът прехвърля допълнителни системи за противовъздушна отбрана и планира разгръщане на мобилни комплекси за противовъздушна отбрана за защита на американските сили от възможен ирански отговор.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че иранските въоръжени сили са готови "незабавно и мощно" да отговорят на всяка агресия срещу страната. Съветникът на аятолаха Али Шахмани предупреди, че военните действия ще бъдат сметнати за начало на война и заплаши с "безпрецедентен" отговор.

Оценките на разузнаването и позицията на съюзниците

По данни на американското разузнаване, иранският режим е отслабен след ударите на САЩ и Израел по ирански обекти миналата година, както и на фона на масовите протести в страната.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че иранският режим вероятно е "по-слаб от когато и да било". Същевременно източниците на CNN отбелязват, че даже отстраняването на върховния лидер не гарантира краха на системата , а признаци за разкол в иранските силови структури засега не се наблюдават.

Ключовите съюзници на САЩ в региона, включително Саудитска Арабия и ОАЕ, заявиха, че няма да предоставят въздушното си пространство и територията си за възможна операция срещу Иран, съобщават източниците на CNN.

Автор: Сергей Ромашенко