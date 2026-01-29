CNN: Тръмп готви нов голям удар срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда възможността за нанасяне на нов голям удар срещу Иран , след като контактите между Вашингтон и Техеран за ограничаване на иранската ядрена програма и производството на балистични ракети не дадоха резултат, съобщава CNN, позовавайки се на източници.
В сряда Тръмп публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social, с което поиска от Иран да се върне на масата на преговорите за сключване на "честна и справедлива сделка - без ядрено оръжие". Той предупреди, че следващият удар на САЩ срещу Иран "ще бъде много по-лош" от операцията през лятото на 2025 година, в рамките на която американските военни атакуваха три ирански ядрени обекта .
По думите на източниците на CNN, сред разглежданите варианти са въздушни удари на САЩ по иранското ръководство и силовите структури, които според Вашингтон са отговорни за смъртта на стотици участници в масовите протести , както и удари по ядрени обекти и държавни учреждения в Иран. Окончателно решение не е взето.
Преговорите и условията на САЩ
По-рано през януари САЩ и Иран си размениха послания, включителлно чрез омански дипломати и по каналите между специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи, обсъждайки възможността за предотвратяване на американски удар, казват още източниците на CNN. Била е обсъждана и лична среща, но тя така и не се е състояла.
Сведенията на CNN гласят, че Вашингтон е поставил предварителни условия за диалога, включително окончателен отказ на Иран от обогатяването на уран, нови ограничения за програмата за разработка на балистични ракети и прекратяване на поддръжката на регионалните проксита.
Преговорите са в задънена улица
В ключов проблем се е превърнало изискването на САЩ Иран да се съгласи да ограничи обсега на своите балистични ракети, посочват източниците на CNN. Този въпрос е от голямо значение за Израел , който по време на 12-дневната война през юни миналата година изразходва значителна част от запасите си на ракети прехващачи, отразявайки иранските ракетни удари.
Иран отхвърли това изискване и уведоми САЩ, че е готов да обсъжда единствено своята ядрена програма. Вашингтон не е отговорил, във връзка с което преговорите са стигнали до задънена улица, поясняват източниците.
Американски чиновник е заявил в понеделник, на 26 януари, че администрацията остава в готовност да контактува с Иран, ако Техеран приеме поставените от Вашингтон условия.
Заплахите на САЩ и рязката реакция на Техеран
Последните заплахи на Тръмп предизвикаха рязка реакция от страна на Техеран. Иранските власти заявиха, че ще отговорят незабавно на военните действия на САЩ, а един от ключовите съветници на аятолах Али Хаменей заплаши с удари срещу Израел в случай на атака .
Тръмп смята, че неговите военни възможности са се разширили след пристигането в региона на американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн". Освен това Пентагонът прехвърля допълнителни системи за противовъздушна отбрана и планира разгръщане на мобилни комплекси за противовъздушна отбрана за защита на американските сили от възможен ирански отговор.
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че иранските въоръжени сили са готови "незабавно и мощно" да отговорят на всяка агресия срещу страната. Съветникът на аятолаха Али Шахмани предупреди, че военните действия ще бъдат сметнати за начало на война и заплаши с "безпрецедентен" отговор.
Оценките на разузнаването и позицията на съюзниците
По данни на американското разузнаване, иранският режим е отслабен след ударите на САЩ и Израел по ирански обекти миналата година, както и на фона на масовите протести в страната.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че иранският режим вероятно е "по-слаб от когато и да било". Същевременно източниците на CNN отбелязват, че даже отстраняването на върховния лидер не гарантира краха на системата , а признаци за разкол в иранските силови структури засега не се наблюдават.
Ключовите съюзници на САЩ в региона, включително Саудитска Арабия и ОАЕ, заявиха, че няма да предоставят въздушното си пространство и територията си за възможна операция срещу Иран, съобщават източниците на CNN.
Автор: Сергей Ромашенко
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах терорист такъв
Коментиран от #19, #28
17:29 29.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #6
17:30 29.01.2026
3 (Тръмп готви нов голям удар срещу Иран)
17:31 29.01.2026
4 татунчо 🍌
17:31 29.01.2026
5 Европеец
17:32 29.01.2026
6 ха-ха 😝
До коментар #2 от "Атина Палада":И Русия по уркия !
Коментиран от #32
17:32 29.01.2026
7 Така де
17:34 29.01.2026
8 Тръмп готви нов "голям удар" .... и
17:34 29.01.2026
9 Тръм тараръм п
17:37 29.01.2026
10 Някой сега
Коментиран от #20
17:39 29.01.2026
11 Сатана Z
17:39 29.01.2026
12 стоян георгиев
Коментиран от #18
17:40 29.01.2026
13 Далавера "Импекс "
17:41 29.01.2026
14 КЗББ и ДП
17:42 29.01.2026
15 Ха сега де...
Коментиран от #35
17:42 29.01.2026
16 Запада е нацистки коптор
17:43 29.01.2026
17 оня 🥋
17:43 29.01.2026
18 Коуега
До коментар #12 от "стоян георгиев":Лесно е с ракети от разстояние, но ако има сухоземна атака, ще се разбере бързо,че армия номер 1, не е от САЩ. И Иран и Венецуела са със специфични територии, но Венецуела падна, заради предатели.
Коментиран от #22
17:44 29.01.2026
19 Терористът Путлер
До коментар #1 от "Ах терорист такъв":Само гадорийки мисли. Но няма да спаси ботоксовата си кожица! Заминава при Хитлер, а Русия при СССР!
17:45 29.01.2026
20 Коуега
До коментар #10 от "Някой сега":ЕС и пишман ООН ги тресе Стокхолмският синдром
17:45 29.01.2026
21 Олигархична самозабравила се сган
Най-богатите 0,1% в САЩ притежават 12,6% от активите и 24% от фондовия пазар.
Между 1989 и 2022 г. едно американско домакинство на 99-ия персентил е натрупало 101 пъти повече богатство от средното домакинство и 987 пъти повече богатство от домакинство на 20-ия персентил.
Над 40 процента от населението на САЩ, включително 48,9 процента от децата, се считат за бедни или с ниски доходи.Докладът на Oxfam гласи:
Само през последната година 10-те най-богати милиардери са станали по-богати с 698 милиарда долара. От 2020 г. насам тяхното коригирано спрямо инфлацията богатство се е увеличило с 526%. Най-богатите 0,0001% 1 на милион контролират по-голям дял от богатството, отколкото в позлатената епоха, епоха в историята на САЩ, характеризираща се с изключително неравенство. ... Най-богатият 1% притежава половината от фондовия пазар 49,9%, докато долната половина на САЩ притежава само 1% от фондовия пазар.
17:46 29.01.2026
22 Венецуела падна заради предатели
До коментар #18 от "Коуега":Руски предатели.
17:46 29.01.2026
23 Кайто изнася Шахеди за Маскалия
17:48 29.01.2026
24 Олигархична самозабравила се сган
17:48 29.01.2026
25 Путинее, памаги!
17:49 29.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Голям, голям
До коментар #1 от "Ах терорист такъв":Колко да е голям? Той чичо Дончо не е глупак. Едва ли ще направи нещо голямо. Иран не е Венецуела. Предния път засипа Израел с ракети. Това не е добре. Ситуацията може да излезе извън контрол. А чичо не обича да изпуска контрола.
17:51 29.01.2026
29 „Изкуството на сделката“ на Тръмп
17:52 29.01.2026
30 Руските ПВО кюнци С-400
17:52 29.01.2026
31 ежко
17:52 29.01.2026
32 ежко
До коментар #6 от "ха-ха 😝":Не може.Ще ударят Иран щото има ядрени оръжия, но Русия няма да я ударят точно по същата причина!
17:54 29.01.2026
33 С разбиране
17:56 29.01.2026
34 Помислете за спектакъла,
17:57 29.01.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Ха сега де...":Вчера главорезът шеф на Сирия, който изкла християните за 2 месеца беше в Москва бе туренико тъп.
Базите са там и ще бъдат там.
18:00 29.01.2026