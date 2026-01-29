Новини
CNN: Тръмп готви нов голям удар срещу Иран

CNN: Тръмп готви нов голям удар срещу Иран

29 Януари, 2026 17:27

След провала на преговорите с Иран САЩ разглеждат възможността да нанесат нов мощен удар срещу страната

CNN: Тръмп готви нов голям удар срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда възможността за нанасяне на нов голям удар срещу Иран , след като контактите между Вашингтон и Техеран за ограничаване на иранската ядрена програма и производството на балистични ракети не дадоха резултат, съобщава CNN, позовавайки се на източници.

В сряда Тръмп публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social, с което поиска от Иран да се върне на масата на преговорите за сключване на "честна и справедлива сделка - без ядрено оръжие". Той предупреди, че следващият удар на САЩ срещу Иран "ще бъде много по-лош" от операцията през лятото на 2025 година, в рамките на която американските военни атакуваха три ирански ядрени обекта .

По думите на източниците на CNN, сред разглежданите варианти са въздушни удари на САЩ по иранското ръководство и силовите структури, които според Вашингтон са отговорни за смъртта на стотици участници в масовите протести , както и удари по ядрени обекти и държавни учреждения в Иран. Окончателно решение не е взето.

Преговорите и условията на САЩ

По-рано през януари САЩ и Иран си размениха послания, включителлно чрез омански дипломати и по каналите между специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи, обсъждайки възможността за предотвратяване на американски удар, казват още източниците на CNN. Била е обсъждана и лична среща, но тя така и не се е състояла.

Сведенията на CNN гласят, че Вашингтон е поставил предварителни условия за диалога, включително окончателен отказ на Иран от обогатяването на уран, нови ограничения за програмата за разработка на балистични ракети и прекратяване на поддръжката на регионалните проксита.

Преговорите са в задънена улица

В ключов проблем се е превърнало изискването на САЩ Иран да се съгласи да ограничи обсега на своите балистични ракети, посочват източниците на CNN. Този въпрос е от голямо значение за Израел , който по време на 12-дневната война през юни миналата година изразходва значителна част от запасите си на ракети прехващачи, отразявайки иранските ракетни удари.

Иран отхвърли това изискване и уведоми САЩ, че е готов да обсъжда единствено своята ядрена програма. Вашингтон не е отговорил, във връзка с което преговорите са стигнали до задънена улица, поясняват източниците.

Американски чиновник е заявил в понеделник, на 26 януари, че администрацията остава в готовност да контактува с Иран, ако Техеран приеме поставените от Вашингтон условия.

Заплахите на САЩ и рязката реакция на Техеран

Последните заплахи на Тръмп предизвикаха рязка реакция от страна на Техеран. Иранските власти заявиха, че ще отговорят незабавно на военните действия на САЩ, а един от ключовите съветници на аятолах Али Хаменей заплаши с удари срещу Израел в случай на атака .

Тръмп смята, че неговите военни възможности са се разширили след пристигането в региона на американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн". Освен това Пентагонът прехвърля допълнителни системи за противовъздушна отбрана и планира разгръщане на мобилни комплекси за противовъздушна отбрана за защита на американските сили от възможен ирански отговор.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че иранските въоръжени сили са готови "незабавно и мощно" да отговорят на всяка агресия срещу страната. Съветникът на аятолаха Али Шахмани предупреди, че военните действия ще бъдат сметнати за начало на война и заплаши с "безпрецедентен" отговор.

Оценките на разузнаването и позицията на съюзниците

По данни на американското разузнаване, иранският режим е отслабен след ударите на САЩ и Израел по ирански обекти миналата година, както и на фона на масовите протести в страната.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че иранският режим вероятно е "по-слаб от когато и да било". Същевременно източниците на CNN отбелязват, че даже отстраняването на върховния лидер не гарантира краха на системата , а признаци за разкол в иранските силови структури засега не се наблюдават.

Ключовите съюзници на САЩ в региона, включително Саудитска Арабия и ОАЕ, заявиха, че няма да предоставят въздушното си пространство и територията си за възможна операция срещу Иран, съобщават източниците на CNN.

Автор: Сергей Ромашенко


  • 1 Ах терорист такъв

    17 4 Отговор
    Само гадорийки мисли

    Коментиран от #19, #28

    17:29 29.01.2026

  • 2 Атина Палада

    7 18 Отговор
    После и по Русия!

    Коментиран от #6

    17:30 29.01.2026

  • 3 (Тръмп готви нов голям удар срещу Иран)

    17 1 Отговор
    Е състав на престъпление и по американското законодателство което очевидно вече е суспендирано от този индивид

    17:31 29.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    19 1 Отговор
    Янките ще подпалят Света ....

    17:31 29.01.2026

  • 5 Европеец

    14 1 Отговор
    Бай Дончо световен ядрен терорист, рекетьор и изнудвач..... Време е за психиатър, ама се съмнявам че ще му помогна, не му помогна и уролога за тишината в спалнята....

    17:32 29.01.2026

  • 6 ха-ха 😝

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    И Русия по уркия !

    Коментиран от #32

    17:32 29.01.2026

  • 7 Така де

    5 7 Отговор
    Тоз път Путин ще помогне на Иран и ще прогонят янките.

    17:34 29.01.2026

  • 8 Тръмп готви нов "голям удар" .... и

    12 1 Отговор
    Тръмп готви война срещу ..... е игра на думи с цел избягване на съдебни дела и импийчмъмт. Но реалността е само еднна. Престъпление! Позор и беззаконие

    17:34 29.01.2026

  • 9 Тръм тараръм п

    7 1 Отговор
    Шайбата яко бие от крайно ляво до крайно дясно, няма спиране.

    17:37 29.01.2026

  • 10 Някой сега

    8 2 Отговор
    Ще има ли очи пак Русия за нещо да обвини? А не бяхме ли вече свидетели на ядреният тероризъм на САЩ? Той не беше ли подкрепен от Запада и ЕК ? А?

    Коментиран от #20

    17:39 29.01.2026

  • 11 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Иран е готов да окаже всякаква подкрепа за протестиращите в Минесота срещу режима на Тръмп

    17:39 29.01.2026

  • 12 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Тоя път изкуфялия клоун ще гризне дръвцето. Иран не е Венецуела.

    Коментиран от #18

    17:40 29.01.2026

  • 13 Далавера "Импекс "

    5 2 Отговор
    Тръмп си търси повод за атака.Така се укрепва долара...с война и кражба на ресурси.

    17:41 29.01.2026

  • 14 КЗББ и ДП

    3 4 Отговор
    Лесно е,да почва.Иран са слаби

    17:42 29.01.2026

  • 15 Ха сега де...

    2 4 Отговор
    Путин го изгониха от Сирия и той без да се перчи чинно си подви опашката, а Иран заплаши американските военни зад граница и този още се прави на голямата работа. Да припомним, че член 5 от договора на НАТО е валиден само когато трета страна първа е нападнала една от страните на алианса, а не когато отвръща на удара.

    Коментиран от #35

    17:42 29.01.2026

  • 16 Запада е нацистки коптор

    4 2 Отговор
    Винаги е бил такъв но вече не си прави и труда да го прикрива

    17:43 29.01.2026

  • 17 оня 🥋

    4 4 Отговор
    Тоя път Тръмп ще настъпи мотиката и ще яде здрав пердах . Персите не са за подценяване !

    17:43 29.01.2026

  • 18 Коуега

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Лесно е с ракети от разстояние, но ако има сухоземна атака, ще се разбере бързо,че армия номер 1, не е от САЩ. И Иран и Венецуела са със специфични територии, но Венецуела падна, заради предатели.

    Коментиран от #22

    17:44 29.01.2026

  • 19 Терористът Путлер

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ах терорист такъв":

    Само гадорийки мисли. Но няма да спаси ботоксовата си кожица! Заминава при Хитлер, а Русия при СССР!

    17:45 29.01.2026

  • 20 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой сега":

    ЕС и пишман ООН ги тресе Стокхолмският синдром

    17:45 29.01.2026

  • 21 Олигархична самозабравила се сган

    3 1 Отговор
    На 3 ноември хуманитарната организация Oxfam публикува доклад, озаглавен „Неравенство: Възходът на нова американска олигархия и дневният ред, от който се нуждаем“. Сред ключовите му констатации са:
    Най-богатите 0,1% в САЩ притежават 12,6% от активите и 24% от фондовия пазар.
    Между 1989 и 2022 г. едно американско домакинство на 99-ия персентил е натрупало 101 пъти повече богатство от средното домакинство и 987 пъти повече богатство от домакинство на 20-ия персентил.
    Над 40 процента от населението на САЩ, включително 48,9 процента от децата, се считат за бедни или с ниски доходи.Докладът на Oxfam гласи:

    Само през последната година 10-те най-богати милиардери са станали по-богати с 698 милиарда долара. От 2020 г. насам тяхното коригирано спрямо инфлацията богатство се е увеличило с 526%. Най-богатите 0,0001% 1 на милион контролират по-голям дял от богатството, отколкото в позлатената епоха, епоха в историята на САЩ, характеризираща се с изключително неравенство. ... Най-богатият 1% притежава половината от фондовия пазар 49,9%, докато долната половина на САЩ притежава само 1% от фондовия пазар.

    17:46 29.01.2026

  • 22 Венецуела падна заради предатели

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Коуега":

    Руски предатели.

    17:46 29.01.2026

  • 23 Кайто изнася Шахеди за Маскалия

    0 1 Отговор
    това го чака!

    17:48 29.01.2026

  • 24 Олигархична самозабравила се сган

    2 0 Отговор
    Изключителната концентрация на богатство е неразделна от олигархичната политическа власт. Кабинетът на Тръмп и най-високопоставените служители притежават колективно нетно богатство над 60 милиарда долара. Богатството на тази администрация е по-голямо от всички предшественици. Шестнадесет от двадесет и петте най-богати назначенци на Тръмп се нареждат сред 813-те милиардери в нация от 341 милиона души – което ги поставя в горните 0,0001 процента. Това не е символично представителство. Това е пряко управление от страна на олигархията.

    17:48 29.01.2026

  • 25 Путинее, памаги!

    3 0 Отговор
    Аятолаха съм.

    17:49 29.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Голям, голям

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ах терорист такъв":

    Колко да е голям? Той чичо Дончо не е глупак. Едва ли ще направи нещо голямо. Иран не е Венецуела. Предния път засипа Израел с ракети. Това не е добре. Ситуацията може да излезе извън контрол. А чичо не обича да изпуска контрола.

    17:51 29.01.2026

  • 29 „Изкуството на сделката“ на Тръмп

    3 0 Отговор
    е начинът на действие на капиталистическата класа, обхващащ всяка форма на корпоративна и правителствена престъпност: натрупване на печалби от продажбата на самолети и ракети, използвани при геноцидното нападение срещу Гааза, убийството на неидентифицирани рибари в международни води край бреговете на Венецуела, незаконното разполагане на военни сили в американски градове и изземването и депортирането на имигранти от Съединените щати от агенти на ICE, в нарушение на всички законни права. Финансово-корпоративната олигархия, в своите бизнес операции и оргии, не е нищо друго освен супермафия на върха на капиталистическото общество, парадираща с престъпност и перверзия, докато обикновените хора плащат цената с мизерия и кръв.

    17:52 29.01.2026

  • 30 Руските ПВО кюнци С-400

    1 2 Отговор
    се оказаха пълен боклук!

    17:52 29.01.2026

  • 31 ежко

    4 0 Отговор
    Ха,ха...Тръмп си погледна подарената наградаза мир и нареди ракетите да излетят към Иран!Доста е нагъл Рижия!

    17:52 29.01.2026

  • 32 ежко

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха-ха 😝":

    Не може.Ще ударят Иран щото има ядрени оръжия, но Русия няма да я ударят точно по същата причина!

    17:54 29.01.2026

  • 33 С разбиране

    1 0 Отговор
    Съвсем му фири от капандурата на завалията...

    17:56 29.01.2026

  • 34 Помислете за спектакъла,

    2 0 Отговор
    организиран в началото на септември в Белия дом: на практика цялото ръководство на технологичната олигархия, включително Бил Гейтс от Microsoft, Тим Кук от Apple, Сам Алтман от Open AI, Сергей Брин от Google, Марк Зукърбърг от Meta и други милиардери и корпоративни ръководители, преминаха през президентската резиденция, като присъствието им символизираше пълното подчинение на официалната правителствена власт на финансовата и корпоративната власт. Това не беше частна среща. Това беше публична коронация. Президентът на Съединените щати функционира като най-вулгарния представител на паразитна олигархия. И тогава, не след дълго, още по-необикновен спектакъл: Тръмп и десетки милиардери и корпоративни ръководители вечеряха в замъка Уиндзор с краля на Англия.За да се даде представа за нивата на богатство, които те въплъщават, общото лично богатство на две дузини от най-богатите на масата е 274 милиарда долара. Средната цифра на човек от 11,4 милиарда долара е над 67 000 пъти богатството на средностатистическия британец. Заедно те представляваха компании с пазарна капитализация от 17,7 трилиона долара, повече от общата стойност на всяка публично листвана компания, регистрирана във Великобритания.Заключенията, направени от професор Бекли, са мрачни. „Съединените щати се превръщат в злонамерена свръхсила... фразата „лидер на свободния свят“ звучи кухо дори за американските уши.“

    17:57 29.01.2026

  • 35 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха сега де...":

    Вчера главорезът шеф на Сирия, който изкла християните за 2 месеца беше в Москва бе туренико тъп.
    Базите са там и ще бъдат там.

    18:00 29.01.2026