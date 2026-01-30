Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спестяванията на домакинствата намаляват в ЕС и еврозоната, отчита Евростат

30 Януари, 2026 10:16, обновена 30 Януари, 2026 10:44

Намаляването на спестяванията е резултат от по-високи разходи и по-ниски нетни доходи на домакинствата

Спестяванията на домакинствата намаляват в ЕС и еврозоната, отчита Евростат - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През третото тримесечие на 2025 г. реалното потребление на домакинствата на глава от населението в еврозоната се е увеличило с 0,4% спрямо предходното тримесечие, след като през второто тримесечие ръстът също бе 0,4%. Реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0,1%, след като през предходното тримесечие беше регистриран ръст от 0,5%, показват данни на Евростат, цитирани от ФОКУС.

В целия Европейски съюз реалното потребление на домакинствата на глава от населението се е повишило с 0,5%, докато реалният доход се е увеличил с 0,2% спрямо второто тримесечие на 2025 г. Положителният принос идва основно от възнагражденията на наетите лица и социалните трансфери в натура, докато текущите данъци и нетните социални осигуровки оказват най-голямо отрицателно въздействие.

Норма на спестяване и инвестиции

Нормата на спестяване на домакинствата намаля с 0,3 процентни пункта както в еврозоната, така и в ЕС. Сред държавите членки, за които са налични данни, осем отчели увеличение на спестяванията, една останала стабилна, а седем – спад. Най-голямо увеличение е отбелязано в Италия (+1,4 п.п.), Унгария (+1,1 п.п.) и Полша (+0,6 п.п.), докато най-голямо намаление е регистрирано в Гърция (-1,8 п.п.), Швеция (-1,4 п.п.) и Финландия (-1,2 п.п.).

Инвестиционният процент на домакинствата остава стабилен както в еврозоната, така и в ЕС. В девет държави членки е отчетено увеличение на инвестициите, в три - стабилност, а в четири - спад. Най-голям ръст се наблюдава в Гърция (+0,9 п.п.) и Ирландия (+0,5 п.п.), а най-голям спад – в Италия (-0,3 п.п.).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Тъкмо седнахме на масата на богатите и те смениха масата.Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а България зад борда в мизерията.

    Коментиран от #2

    10:46 30.01.2026

  • 2 матю хари

    2 24 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С колко намаляват, копейка? С 0,4%
    Не ставай смешен.

    10:47 30.01.2026

  • 3 Милиционерин

    9 2 Отговор
    Не моа ги мисла, ние получаваме 6890 чисто, без пенсиата

    10:47 30.01.2026

  • 4 Пращайте още

    20 1 Отговор
    на наркомански и ще се озъбите:))

    Коментиран от #13

    10:48 30.01.2026

  • 5 коминтерна

    14 0 Отговор
    на клошарите ви чака с отворени обятия.

    10:50 30.01.2026

  • 6 В клуба на богатите

    14 1 Отговор
    Е така

    10:51 30.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор
    Ко стаа вееее! КЛУБА НА БОГАТИТЕ ОБЕДНЯВА А?!!!

    10:55 30.01.2026

  • 8 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Урсулата източи европееца че да има за зелките

    10:58 30.01.2026

  • 9 Цвете

    6 1 Отговор
    ДОБРЕ СА ГО ОТЧЕЛИ, А ЩЕ ДОЧАКАМЕ ЛИ В СКОРО ВРЕМЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ ? САМО КОНСТАТАЦИИ НЕ НИ ТОПЛИ. ВСИЧКО Е УВЕЛИЧЕНО ДРАСТИЧНО. ПИСАНИЦИ И " ДОКАЗАТЕЛСТВА" БЕЗ ДРУГО ГО СЛУШАМЕ ЕЖЕДНЕВНО.

    11:02 30.01.2026

  • 10 Цвете

    4 1 Отговор
    11:04 30.01.2026

  • 11 Фен

    5 1 Отговор
    Богатите вече не са толкова богати. Санкциите и миграцията работят.

    11:12 30.01.2026

  • 12 Българин

    1 1 Отговор
    Хм, странно. Моите спестявания се увеличават.

    11:50 30.01.2026

  • 13 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пращайте още":

    Ще прашщаме колкото трябва, за да се отърват хората от руZко робство.

    11:51 30.01.2026

  • 14 Иии, бре,

    1 0 Отговор
    Тоя “клуб на богатите” - все по-бедни стават всеки ден! Блазе ни в него!

    12:04 30.01.2026