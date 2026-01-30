Спестяванията на домакинствата намаляват в ЕС и еврозоната, отчита Евростат

През третото тримесечие на 2025 г. реалното потребление на домакинствата на глава от населението в еврозоната се е увеличило с 0,4% спрямо предходното тримесечие, след като през второто тримесечие ръстът също бе 0,4%. Реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0,1%, след като през предходното тримесечие беше регистриран ръст от 0,5%, показват данни на Евростат, цитирани от ФОКУС.
В целия Европейски съюз реалното потребление на домакинствата на глава от населението се е повишило с 0,5%, докато реалният доход се е увеличил с 0,2% спрямо второто тримесечие на 2025 г. Положителният принос идва основно от възнагражденията на наетите лица и социалните трансфери в натура, докато текущите данъци и нетните социални осигуровки оказват най-голямо отрицателно въздействие.
Норма на спестяване и инвестиции
Нормата на спестяване на домакинствата намаля с 0,3 процентни пункта както в еврозоната, така и в ЕС. Сред държавите членки, за които са налични данни, осем отчели увеличение на спестяванията, една останала стабилна, а седем – спад. Най-голямо увеличение е отбелязано в Италия (+1,4 п.п.), Унгария (+1,1 п.п.) и Полша (+0,6 п.п.), докато най-голямо намаление е регистрирано в Гърция (-1,8 п.п.), Швеция (-1,4 п.п.) и Финландия (-1,2 п.п.).
Инвестиционният процент на домакинствата остава стабилен както в еврозоната, така и в ЕС. В девет държави членки е отчетено увеличение на инвестициите, в три - стабилност, а в четири - спад. Най-голям ръст се наблюдава в Гърция (+0,9 п.п.) и Ирландия (+0,5 п.п.), а най-голям спад – в Италия (-0,3 п.п.).
Коментиран от #2
2 матю хари
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С колко намаляват, копейка? С 0,4%
Не ставай смешен.
10:47 30.01.2026
4 Пращайте още
Коментиран от #13
13 Българин
До коментар #4 от "Пращайте още":Ще прашщаме колкото трябва, за да се отърват хората от руZко робство.
11:51 30.01.2026
