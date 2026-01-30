Новини
Турция призова САЩ и Иран да се върнат на масата на преговорите

Турция призова САЩ и Иран да се върнат на масата на преговорите

30 Януари, 2026 15:55 496 2

  • иран-
  • сащ-
  • турция-
  • хакан фидан-
  • реджеп ердоган

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Турция призова САЩ и Иран да се върнат на масата на преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви днес, че Турция призовава Съединените щати и Иран да се върнат на масата на преговорите, за да решат спорните въпроси, подчертавайки, че Анкара се противопоставя на външна намеса в Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На съвместна пресконференция с иранския си колега Абас Арагчи в Истанбул Фидан каза, че е важно преговорите между Вашингтон и Техеран за ядрената програма на Иран да бъдат рестартирани, за да се успокои напрежението в региона.

От своя страна Арагчи каза, че Иран е готов за възобновяване на разговорите със САЩ, но преговорите трябва да бъдат „справедливи и безпристрастни“.

Арагчи, който описа разговорите си с Фидан в Истанбул като „добри и ползотворни“, добави, че Техеран е готов да се ангажира със страните от региона за насърчаване на стабилността и мира.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкян, в който е заявил, че Турция е готова да изиграе посредническа роля за намаляване на напрежението между Иран и САЩ, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение на турското президентство.

„Президентът Ердоган подчерта, че Турция е готова да поеме ролята на посредник между Иран и САЩ за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите“, се казва в съобщението, в което се допълва, че днес Ердоган ще разговаря и с гостуващия ирански външен министър Абас Арагчи.

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп даде знак, че е отворен за разговори с Техеран.


  • 1 Ха-ха

    2 3 Отговор
    Каквото и да се случи, накрая винаги Русия хваща средния.!

    15:58 30.01.2026

  • 2 А бе

    0 2 Отговор
    Който и да е толкова военна техника ,толкова военни от единия край на света не се изпращат на екскурзия
    Който и да е посредник САЩ докато не си взимат своето военната намеса е неизбежна

    16:13 30.01.2026

