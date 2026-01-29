Новини
„Иран трябва да се подготви за война"

„Иран трябва да се подготви за война“

29 Януари, 2026 21:13

Ислямска република Иран никога не е започвала война, но ако такава ѝ бъде наложена, тя ще се защити със сила, заяви вицепрезидентът

„Иран трябва да се подготви за война“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран трябва да бъде готов за война, заяви първият вицепрезидент на страната Мохамад Реза Ареф в отговор на заплахите за американска военна интервенция, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Днес трябва да сме готови за война. Ислямска република Иран никога не е започвала война, но ако такава ѝ бъде наложена, тя ще се защити със сила", заяви вицепрезидентът, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.

Междувременно бившият ирански премиер Мир Хосейн Мусави, централна фигура в протестното движение от 2009 г., призова днес иранските лидери да напуснат властта след "престъплението", което по думите му, представлява потушаването на протестите.

"На какъв език трябва ви да каже народът, че не иска тази система и не вярва на вашите лъжи? Стига“, посочи Мусави, който е под домашен арест от 2011 г., в изявление, разпространено от неговата медия "Каламе".

Бившият министър-председател твърдеше, че е спечелил президентските избори през 2009 г. срещу тогавашния президент Махмуд Ахмадинеджад, като смяташе, че победата на ултраконсервативния лидер е била резултат от манипулации, което предизвика огромни протестни събрания в негова подкрепа, известни като "Зеленото движение".

В своето изявление Мусави определя репресиите срещу протестите този месец, смятани за най-голямото протестно движение в Иран от 2009 г. насам, като "черна страница в историята на нацията“ и "голяма измяна и престъпление".

По думите на Мусави, иранците няма да имат "друг избор", освен да протестират отново, докато силите за сигурност "рано или късно не се откажат да продължат да носят товара" на репресиите.

"Сложете оръжията и напуснете властта, за да може самата нация да поведе страната към свобода и просперитет", призова той.

Облечени в цивилни дрехи служители на иранските сили за сигурност са задържали хиляди хора в кампания на масови арести с цел да бъдат предотвратени бъдещи протести, предаде Ройтерс.

Броени дни след потушаването на протестите в Иран членове на силите за сигурност започнаха кампания на масови арести, съпроводени от засилено присъствие по улиците, особено около пропускателните пунктове, съобщиха пред Ройтерс петима активисти, които поискаха да останат анонимни. По думите им, арестуваните са държани на тайни места.

"Те задържат наред. Никой не знае къде отвеждат задържаните. С тези арести и заплахи те се опитват да всеят страх в обществото", казаха активистите.

Подобни съобщение стигнаха до Ройтерс и от адвокати, медици, очевидци и двама ирански служители, говорили при условие да останат анонимни, за да се предпазят от репресии.

Те казаха, че изглежда арестите целят предотвратяване на повторно избухване на протестите, като всеят страх в момент, когато властите в Иран са обект на нарастващ външен натиск.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Оценка 3.9 от 8 гласа.
  • 1 Тити

    8 21 Отговор
    Иранците са обречени.

    Коментиран от #3

    21:14 29.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    21 9 Отговор
    Западните чакали и наследниците на престъпниците се чудат къде по света да разпалват конфликти. Змията когато умира най-силно хапе, това се случва с прогнилия Запад и САЩ!

    Коментиран от #7, #10

    21:16 29.01.2026

  • 3 Гробар

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Арабският полуостров ще се вмирише на говеждо печено.

    21:17 29.01.2026

  • 4 Соваж бейби

    7 6 Отговор
    Няма страшно Дончо го играе на Дядо Коледа и е пратил шейната с подаръците / самолетоносача /,скоро ще им помогне може и всички ги избави от мъките им на Земята .Ако наистина е голяма работа цялото оборудване на Америка то Иран няма го има на картата.

    Коментиран от #9

    21:18 29.01.2026

  • 5 А50

    7 4 Отговор
    Сащ блъфираха и сега трябва с финт да се измъкнат от там. И не е сериозно да местат армадата си по държавите и да ги заплашват. Дания може да си отдъхне.

    21:19 29.01.2026

  • 6 Пич

    14 6 Отговор
    За да разберете как ще се развият събитията не е важно да следите какво ще направи САЩ , а трябва да проследите как ще отговори Иран !!! Както ви казах , САЩ е настроен да направи едно шоу на победителите , и да се пръждосва с морални и други активи. Но ако Иран отговори унищожиъелно , САЩ няма да имат моралното право да възират , и играта ще загрубее !!!

    Коментиран от #17

    21:20 29.01.2026

  • 7 оня с коня

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Ти бил ли си хапан някога от умираща змия,или споделяш впечатления какво е чувството когато те хапе Щъркела?

    21:21 29.01.2026

  • 8 ?????

    17 3 Отговор
    Да се повторя от вчера - Ким Чен Ум е готов, а Иран не.
    Около Северна Корея няма американски самолетоносачи поради някакви причини, а около Иран има.

    Коментиран от #13

    21:22 29.01.2026

  • 9 Незнам

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Дали знаеш, но Иран има собствени хиперзвукови ракети, а САЩ няма. Също така се предполага, че може би са успели да разработят ядрени оръжия, но засега е в сферата на предположенията.

    Коментиран от #25

    21:22 29.01.2026

  • 10 Меншевик

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Не се коси.Персия е била е и ке пребъде

    Коментиран от #24

    21:30 29.01.2026

  • 11 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Те това ги чака агресорите:

    Коментиран от #16

    21:31 29.01.2026

  • 12 ...

    6 12 Отговор
    Вместо да си подаде оставката, той ги надъхва за война със САЩ. Хората излизат на протести срещу правителството, те ги разстрелват. Диктатурата в Иран, Русия и Северна Корея погуби народите на тези три нещастни държавици.

    21:31 29.01.2026

  • 13 Още новини от Украйна

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    В Северна Корея няма нефт ,а в Иран има.

    Коментиран от #15

    21:32 29.01.2026

  • 14 В-2

    4 5 Отговор
    Нортроп Груман Б2 Спирит идва, крийте се, братя иранци !

    21:34 29.01.2026

  • 15 ?????

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Още новини от Украйна":

    Ким Чен Ум има атомни бомби, а персите нямат.
    Иначе съм съгласен за нефта.

    Коментиран от #22

    21:38 29.01.2026

  • 16 Ти си

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Доста глупавичко момченце! Ако имаше такъв самолетоносач, може би не знаеш, че това което виждаш е палубата, и нямаше как да кацат и излитат самолетите. Следователно щеше да е безполезен. Да не го мислиш за товарен кораб?

    Коментиран от #20, #31

    21:38 29.01.2026

  • 17 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Там се играе голям спектакъл, но истинските неща са невидими
    или по-скоро добре прикрити за обикновенните хора :)
    Военен сблъсък между САЩ и Иран е малко вероятен, да не казвам
    невъзможен, но ще има високо покачване на напрежението.

    Коментиран от #19, #26

    21:39 29.01.2026

  • 18 ...

    1 0 Отговор
    Ма то там избори провеждат ли се?

    21:40 29.01.2026

  • 19 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Съгласен съм, освен ако както казах, не стане грешка. А грешка винаги може да стане, защото едно от основните оръжия на стратегията е заблудата. И като предположим уверено, че стратезите на двете страни знаят това, би било разумно да заключим, че не си вярват!

    21:46 29.01.2026

  • 20 хихи

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ти си":

    русофилите на знаят какво е самолетоносач, защото гледат само руска тв. А и Русия няма самолетоносач, за да им покаже какво е :)

    Коментиран от #27

    21:46 29.01.2026

  • 21 ...

    3 1 Отговор
    Ква нормална светска страна е бил Иран преди въпросната революция

    Коментиран от #30

    21:47 29.01.2026

  • 22 Още новини от Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Тръмп иска да отреже петрола на Китай.Поне така ми се струва за да краде Мадуро и да се дърви на аятоласите значи е намислил нещо.

    Коментиран от #40

    21:49 29.01.2026

  • 23 Интриганти

    6 2 Отговор
    Ако Тръмпочът имаше реална сила, каквато се опитва да демонстрира, той нито щеше да преговаря, нито да работи за мир. Такава им е бандитска системата на мислене на англосаксите. Ако заговорят за преговори и мирно регулиране имат две цели, едната е да ти отвлекат вниманието, а другата да наваксат изоставането. С тях за мир търябва да се говори, когато им стъпиш на шията и даже тогава трябва секунда да се замислиш или направо да сечеш.

    21:49 29.01.2026

  • 24 Нннннн

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Меншевик":

    Бе Персия е въпроса кой я управлява

    21:50 29.01.2026

  • 25 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Незнам":

    Нищо нямат Тръмп нали им ликвидира проекта,иранци блъфират .Защо не са пуснали комисия ?Да не се разбере че вече нямат нищо ,мислиш ли че американци нямат информация?Какви бомби могат да имат хора които носят още пижами ?Спомням си преди две години ли беше забравих някъкви карикатури май ги провокира и горяха плакати на Макрон го биеха с джапанки на плаката 🤣 и това ще ти има прогрес за оръжие или кавото и да е ?

    Коментиран от #28, #29, #35

    21:52 29.01.2026

  • 26 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Много точно казано от това само се вдига цената на петрола и от това печелят държавите производители на петрол

    21:54 29.01.2026

  • 27 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "хихи":

    Не е лошо да нямаш телевизор за гледане! Лошото е да нямаш мозък за мислене!!! Не намеквам за вас...

    21:54 29.01.2026

  • 28 :::

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    Ми до там ги докара несветското управление.

    21:55 29.01.2026

  • 29 5000 години преднина

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    Иранците имат инженери и учени, за каквито Франция може да мечтае векове, но са религиозно и морално общество, в което това не се афишира с развяване на пари и реклама.

    Коментиран от #33

    21:56 29.01.2026

  • 30 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "...":

    Ами най малкото жените са си ходили свободно без да се покриват между другото повечето държави които са управлявани от така наречени диктатори като Ирак Либия Сирия и други преобладаващо мюсюлманско вероизповедание са имали доста светски характер и жените са били с доста повече права и свободи

    Коментиран от #32

    21:59 29.01.2026

  • 31 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ти си":

    Ако беше по-наблюдателен щеше да видиш ,че това не е самолетоносач,а трупоносач.
    Има и такива кораби в Американският флот,които задължително следват състава на останалите кораби.Нещо като морга ама такава една ,патриотична, по американски образец.

    Коментиран от #38, #39

    22:07 29.01.2026

  • 32 Ннннн

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Стенли":

    Били са една нормална държава с университети, театри,култура и т.н

    22:08 29.01.2026

  • 33 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "5000 години преднина":

    Ще гледаме сеир по телевизията ,очаквам как беше на англииски coming song .Никъкви специалисти нямат ,колкото и египтяните имат архитекти и зградите им не се руши при земетресения а пирамидите още са цели и са строили пирамидите ама не си спомнят как защото са извъземни кораби😉 толкова и тези имат нещо .Жените им като черни монахини още ходят облечени ги даваха по телевизията и се кланят на брадатия аятолях айде не ми приказвай вицове.

    Коментиран от #36

    22:09 29.01.2026

  • 34 Ами да

    3 1 Отговор
    искат или не, иранците ще бъдат във война. САЩ са ги взели на мушката. И Русия иска или не, ще бъде въвлечена във война със западналата Европа..
    Днес обявиха, че доста евространи (между които Германия, Швеция, Британия, трите балтийски пинчерчета, Дания, Финландия, Полша...) са обявили затваряне на Източно- и Северно морета, за Русия. Е, как Русия ще снабдява Калининград? Тези ще достаждат и спират всеки руски кораб, ще ги отвличат, конфискуват и ще тормозят Русия, докато не започне най-после атомната война, тука в Европа! Някои не са много добре!

    Коментиран от #43

    22:12 29.01.2026

  • 35 Незнам

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    Как да ти го кажа, затова направо! Първо много ме разсмя, но второ - не си права! Може би бъркаш Иран с Афганистан , може би имаш по добър поглед върху камиларите , който във Франция са безкрайни ! Но Иран са персийци , имат много собствени умни хора и учени , и добри собствени оръжия. За да се аргументирам ще ти кажа нещо , което предполагам че знаеш - дроновете Шахед! Дори Русия ги купуваше от тях в началото на войната.

    Коментиран от #41

    22:15 29.01.2026

  • 36 О, ясно

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соваж бейби":

    Ключовата дума е "по телевизията". За хората, които се информират от телевизията, нещата изглеждат така. Смисълът от обсъждане на проблема приключи.

    22:16 29.01.2026

  • 37 Копейки

    0 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. Русия ще помогне на военния си съюзник Иран, до 1 седмица -ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    22:19 29.01.2026

  • 38 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сатана Z":

    Това е прекалено ! Сутрин да ме разсмеят така че да си изплюя кафето е допустимо ! Ама сега изплюх Арманяк Принц де Конде , а това е прекалено...

    22:19 29.01.2026

  • 39 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сатана Z":

    НАЧАЛСТВО
    Ваша милост
    В дом на покойника явно си вади хляба
    Като балсаматор...А още ли жалиш М.О.Ч.А......

    22:19 29.01.2026

  • 40 ...

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Още новини от Украйна":

    Идеята на Тръмп е да продава венецуелски нефт на Европа и Китай.

    Коментиран от #42

    22:21 29.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами да":

    Как не са много добре,Напълно ЛУДИ СА.

    22:33 29.01.2026

