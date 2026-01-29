„Иран трябва да се подготви за война“

Иран трябва да бъде готов за война, заяви първият вицепрезидент на страната Мохамад Реза Ареф в отговор на заплахите за американска военна интервенция, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Днес трябва да сме готови за война. Ислямска република Иран никога не е започвала война, но ако такава ѝ бъде наложена, тя ще се защити със сила", заяви вицепрезидентът, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.

Междувременно бившият ирански премиер Мир Хосейн Мусави, централна фигура в протестното движение от 2009 г., призова днес иранските лидери да напуснат властта след "престъплението", което по думите му, представлява потушаването на протестите.

"На какъв език трябва ви да каже народът, че не иска тази система и не вярва на вашите лъжи? Стига“, посочи Мусави, който е под домашен арест от 2011 г., в изявление, разпространено от неговата медия "Каламе".

Бившият министър-председател твърдеше, че е спечелил президентските избори през 2009 г. срещу тогавашния президент Махмуд Ахмадинеджад, като смяташе, че победата на ултраконсервативния лидер е била резултат от манипулации, което предизвика огромни протестни събрания в негова подкрепа, известни като "Зеленото движение".

В своето изявление Мусави определя репресиите срещу протестите този месец, смятани за най-голямото протестно движение в Иран от 2009 г. насам, като "черна страница в историята на нацията“ и "голяма измяна и престъпление".

По думите на Мусави, иранците няма да имат "друг избор", освен да протестират отново, докато силите за сигурност "рано или късно не се откажат да продължат да носят товара" на репресиите.

"Сложете оръжията и напуснете властта, за да може самата нация да поведе страната към свобода и просперитет", призова той.

Облечени в цивилни дрехи служители на иранските сили за сигурност са задържали хиляди хора в кампания на масови арести с цел да бъдат предотвратени бъдещи протести, предаде Ройтерс.

Броени дни след потушаването на протестите в Иран членове на силите за сигурност започнаха кампания на масови арести, съпроводени от засилено присъствие по улиците, особено около пропускателните пунктове, съобщиха пред Ройтерс петима активисти, които поискаха да останат анонимни. По думите им, арестуваните са държани на тайни места.

"Те задържат наред. Никой не знае къде отвеждат задържаните. С тези арести и заплахи те се опитват да всеят страх в обществото", казаха активистите.

Подобни съобщение стигнаха до Ройтерс и от адвокати, медици, очевидци и двама ирански служители, говорили при условие да останат анонимни, за да се предпазят от репресии.

Те казаха, че изглежда арестите целят предотвратяване на повторно избухване на протестите, като всеят страх в момент, когато властите в Иран са обект на нарастващ външен натиск.