„Иран трябва да се подготви за война“

Иран трябва да бъде готов за война, заяви първият вицепрезидент на страната Мохамад Реза Ареф в отговор на заплахите за американска военна интервенция, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Днес трябва да сме готови за война. Ислямска република Иран никога не е започвала война, но ако такава ѝ бъде наложена, тя ще се защити със сила", заяви вицепрезидентът, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.
Междувременно бившият ирански премиер Мир Хосейн Мусави, централна фигура в протестното движение от 2009 г., призова днес иранските лидери да напуснат властта след "престъплението", което по думите му, представлява потушаването на протестите.
"На какъв език трябва ви да каже народът, че не иска тази система и не вярва на вашите лъжи? Стига“, посочи Мусави, който е под домашен арест от 2011 г., в изявление, разпространено от неговата медия "Каламе".
Бившият министър-председател твърдеше, че е спечелил президентските избори през 2009 г. срещу тогавашния президент Махмуд Ахмадинеджад, като смяташе, че победата на ултраконсервативния лидер е била резултат от манипулации, което предизвика огромни протестни събрания в негова подкрепа, известни като "Зеленото движение".
В своето изявление Мусави определя репресиите срещу протестите този месец, смятани за най-голямото протестно движение в Иран от 2009 г. насам, като "черна страница в историята на нацията“ и "голяма измяна и престъпление".
По думите на Мусави, иранците няма да имат "друг избор", освен да протестират отново, докато силите за сигурност "рано или късно не се откажат да продължат да носят товара" на репресиите.
"Сложете оръжията и напуснете властта, за да може самата нация да поведе страната към свобода и просперитет", призова той.
Облечени в цивилни дрехи служители на иранските сили за сигурност са задържали хиляди хора в кампания на масови арести с цел да бъдат предотвратени бъдещи протести, предаде Ройтерс.
Броени дни след потушаването на протестите в Иран членове на силите за сигурност започнаха кампания на масови арести, съпроводени от засилено присъствие по улиците, особено около пропускателните пунктове, съобщиха пред Ройтерс петима активисти, които поискаха да останат анонимни. По думите им, арестуваните са държани на тайни места.
"Те задържат наред. Никой не знае къде отвеждат задържаните. С тези арести и заплахи те се опитват да всеят страх в обществото", казаха активистите.
Подобни съобщение стигнаха до Ройтерс и от адвокати, медици, очевидци и двама ирански служители, говорили при условие да останат анонимни, за да се предпазят от репресии.
Те казаха, че изглежда арестите целят предотвратяване на повторно избухване на протестите, като всеят страх в момент, когато властите в Иран са обект на нарастващ външен натиск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #3
21:14 29.01.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7, #10
21:16 29.01.2026
3 Гробар
До коментар #1 от "Тити":Арабският полуостров ще се вмирише на говеждо печено.
21:17 29.01.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #9
21:18 29.01.2026
5 А50
21:19 29.01.2026
6 Пич
Коментиран от #17
21:20 29.01.2026
7 оня с коня
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Ти бил ли си хапан някога от умираща змия,или споделяш впечатления какво е чувството когато те хапе Щъркела?
21:21 29.01.2026
8 ?????
Около Северна Корея няма американски самолетоносачи поради някакви причини, а около Иран има.
Коментиран от #13
21:22 29.01.2026
9 Незнам
До коментар #4 от "Соваж бейби":Дали знаеш, но Иран има собствени хиперзвукови ракети, а САЩ няма. Също така се предполага, че може би са успели да разработят ядрени оръжия, но засега е в сферата на предположенията.
Коментиран от #25
21:22 29.01.2026
10 Меншевик
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Не се коси.Персия е била е и ке пребъде
Коментиран от #24
21:30 29.01.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #16
21:31 29.01.2026
12 ...
21:31 29.01.2026
13 Още новини от Украйна
До коментар #8 от "?????":В Северна Корея няма нефт ,а в Иран има.
Коментиран от #15
21:32 29.01.2026
14 В-2
21:34 29.01.2026
15 ?????
До коментар #13 от "Още новини от Украйна":Ким Чен Ум има атомни бомби, а персите нямат.
Иначе съм съгласен за нефта.
Коментиран от #22
21:38 29.01.2026
16 Ти си
До коментар #11 от "Сатана Z":Доста глупавичко момченце! Ако имаше такъв самолетоносач, може би не знаеш, че това което виждаш е палубата, и нямаше как да кацат и излитат самолетите. Следователно щеше да е безполезен. Да не го мислиш за товарен кораб?
Коментиран от #20, #31
21:38 29.01.2026
17 Ами
До коментар #6 от "Пич":Там се играе голям спектакъл, но истинските неща са невидими
или по-скоро добре прикрити за обикновенните хора :)
Военен сблъсък между САЩ и Иран е малко вероятен, да не казвам
невъзможен, но ще има високо покачване на напрежението.
Коментиран от #19, #26
21:39 29.01.2026
18 ...
21:40 29.01.2026
19 Пич
До коментар #17 от "Ами":Съгласен съм, освен ако както казах, не стане грешка. А грешка винаги може да стане, защото едно от основните оръжия на стратегията е заблудата. И като предположим уверено, че стратезите на двете страни знаят това, би било разумно да заключим, че не си вярват!
21:46 29.01.2026
20 хихи
До коментар #16 от "Ти си":русофилите на знаят какво е самолетоносач, защото гледат само руска тв. А и Русия няма самолетоносач, за да им покаже какво е :)
Коментиран от #27
21:46 29.01.2026
21 ...
Коментиран от #30
21:47 29.01.2026
22 Още новини от Украйна
До коментар #15 от "?????":Тръмп иска да отреже петрола на Китай.Поне така ми се струва за да краде Мадуро и да се дърви на аятоласите значи е намислил нещо.
Коментиран от #40
21:49 29.01.2026
23 Интриганти
21:49 29.01.2026
24 Нннннн
До коментар #10 от "Меншевик":Бе Персия е въпроса кой я управлява
21:50 29.01.2026
25 Соваж бейби
До коментар #9 от "Незнам":Нищо нямат Тръмп нали им ликвидира проекта,иранци блъфират .Защо не са пуснали комисия ?Да не се разбере че вече нямат нищо ,мислиш ли че американци нямат информация?Какви бомби могат да имат хора които носят още пижами ?Спомням си преди две години ли беше забравих някъкви карикатури май ги провокира и горяха плакати на Макрон го биеха с джапанки на плаката 🤣 и това ще ти има прогрес за оръжие или кавото и да е ?
Коментиран от #28, #29, #35
21:52 29.01.2026
26 Стенли
До коментар #17 от "Ами":Много точно казано от това само се вдига цената на петрола и от това печелят държавите производители на петрол
21:54 29.01.2026
27 Пич
До коментар #20 от "хихи":Не е лошо да нямаш телевизор за гледане! Лошото е да нямаш мозък за мислене!!! Не намеквам за вас...
21:54 29.01.2026
28 :::
До коментар #25 от "Соваж бейби":Ми до там ги докара несветското управление.
21:55 29.01.2026
29 5000 години преднина
До коментар #25 от "Соваж бейби":Иранците имат инженери и учени, за каквито Франция може да мечтае векове, но са религиозно и морално общество, в което това не се афишира с развяване на пари и реклама.
Коментиран от #33
21:56 29.01.2026
30 Стенли
До коментар #21 от "...":Ами най малкото жените са си ходили свободно без да се покриват между другото повечето държави които са управлявани от така наречени диктатори като Ирак Либия Сирия и други преобладаващо мюсюлманско вероизповедание са имали доста светски характер и жените са били с доста повече права и свободи
Коментиран от #32
21:59 29.01.2026
31 Сатана Z
До коментар #16 от "Ти си":Ако беше по-наблюдателен щеше да видиш ,че това не е самолетоносач,а трупоносач.
Има и такива кораби в Американският флот,които задължително следват състава на останалите кораби.Нещо като морга ама такава една ,патриотична, по американски образец.
Коментиран от #38, #39
22:07 29.01.2026
32 Ннннн
До коментар #30 от "Стенли":Били са една нормална държава с университети, театри,култура и т.н
22:08 29.01.2026
33 Соваж бейби
До коментар #29 от "5000 години преднина":Ще гледаме сеир по телевизията ,очаквам как беше на англииски coming song .Никъкви специалисти нямат ,колкото и египтяните имат архитекти и зградите им не се руши при земетресения а пирамидите още са цели и са строили пирамидите ама не си спомнят как защото са извъземни кораби😉 толкова и тези имат нещо .Жените им като черни монахини още ходят облечени ги даваха по телевизията и се кланят на брадатия аятолях айде не ми приказвай вицове.
Коментиран от #36
22:09 29.01.2026
34 Ами да
Днес обявиха, че доста евространи (между които Германия, Швеция, Британия, трите балтийски пинчерчета, Дания, Финландия, Полша...) са обявили затваряне на Източно- и Северно морета, за Русия. Е, как Русия ще снабдява Калининград? Тези ще достаждат и спират всеки руски кораб, ще ги отвличат, конфискуват и ще тормозят Русия, докато не започне най-после атомната война, тука в Европа! Някои не са много добре!
Коментиран от #43
22:12 29.01.2026
35 Незнам
До коментар #25 от "Соваж бейби":Как да ти го кажа, затова направо! Първо много ме разсмя, но второ - не си права! Може би бъркаш Иран с Афганистан , може би имаш по добър поглед върху камиларите , който във Франция са безкрайни ! Но Иран са персийци , имат много собствени умни хора и учени , и добри собствени оръжия. За да се аргументирам ще ти кажа нещо , което предполагам че знаеш - дроновете Шахед! Дори Русия ги купуваше от тях в началото на войната.
Коментиран от #41
22:15 29.01.2026
36 О, ясно
До коментар #33 от "Соваж бейби":Ключовата дума е "по телевизията". За хората, които се информират от телевизията, нещата изглеждат така. Смисълът от обсъждане на проблема приключи.
22:16 29.01.2026
37 Копейки
22:19 29.01.2026
38 Хахаха
До коментар #31 от "Сатана Z":Това е прекалено ! Сутрин да ме разсмеят така че да си изплюя кафето е допустимо ! Ама сега изплюх Арманяк Принц де Конде , а това е прекалено...
22:19 29.01.2026
39 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #31 от "Сатана Z":НАЧАЛСТВО
Ваша милост
В дом на покойника явно си вади хляба
Като балсаматор...А още ли жалиш М.О.Ч.А......
22:19 29.01.2026
40 ...
До коментар #22 от "Още новини от Украйна":Идеята на Тръмп е да продава венецуелски нефт на Европа и Китай.
Коментиран от #42
22:21 29.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Луд
До коментар #34 от "Ами да":Как не са много добре,Напълно ЛУДИ СА.
22:33 29.01.2026