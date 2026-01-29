ЕС обяви Корпуса на гвардейците за терористична организация

Външните министри от ЕС приеха днес решение за поставяне на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на терористичните организации. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието в Брюксел, предаде БТА.

Онези, които упражняват терор, трябва да бъдат възприемани като терористи, каза тя. Наложихме санкции на отговорните за потушаването на протестите, включително на иранския вътрешен министър. Иран трябва да освободи несправедливо задържаните при протестите, призова Калас.

Тя посочи, че ЕС трябва да остане в готовност за налагане на допълнителен натиск над властите в Техеран. Регионът няма нужда от война, каза Калас в отговор на въпрос дали ЕС би се включил в обявените възможни нови удари на САЩ в Иран.

Върховният представител съобщи, че Съветът на ЕС е включил днес Русия в списъка на високорисковите държави за пране на пари. Калас добави, че се очаква до 24 февруари да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия и се обсъжда налагане на забрана за влизане в Шенген на руски бойци, участвали в сраженията в Украйна. По нейните думи броят на тези бойци е голям, те създават опасност за европейската сигурност и предложението среща широка подкрепа. Тя поясни, че мярката се предвижда в случай на прекратяване на огъня или постигане на мирно споразумение.

Калас настоя, че Русия не се отнася добросъвестно към водените досега преговори за мир. По нейните думи ЕС няма причина да търси контакт с Москва, след като Кремъл се договаря с Вашингтон по въпроса за Украйна.