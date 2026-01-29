Новини
ЕС обяви Корпуса на гвардейците за терористична организация

ЕС обяви Корпуса на гвардейците за терористична организация

29 Януари, 2026 21:07

29 Януари, 2026 21:07 981 15

Наложихме санкции на отговорните за потушаването на протестите, включително на иранския вътрешен министър, каза Калас

ЕС обяви Корпуса на гвардейците за терористична организация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външните министри от ЕС приеха днес решение за поставяне на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на терористичните организации. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието в Брюксел, предаде БТА.

Онези, които упражняват терор, трябва да бъдат възприемани като терористи, каза тя. Наложихме санкции на отговорните за потушаването на протестите, включително на иранския вътрешен министър. Иран трябва да освободи несправедливо задържаните при протестите, призова Калас.

Тя посочи, че ЕС трябва да остане в готовност за налагане на допълнителен натиск над властите в Техеран. Регионът няма нужда от война, каза Калас в отговор на въпрос дали ЕС би се включил в обявените възможни нови удари на САЩ в Иран.

Върховният представител съобщи, че Съветът на ЕС е включил днес Русия в списъка на високорисковите държави за пране на пари. Калас добави, че се очаква до 24 февруари да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия и се обсъжда налагане на забрана за влизане в Шенген на руски бойци, участвали в сраженията в Украйна. По нейните думи броят на тези бойци е голям, те създават опасност за европейската сигурност и предложението среща широка подкрепа. Тя поясни, че мярката се предвижда в случай на прекратяване на огъня или постигане на мирно споразумение.

Калас настоя, че Русия не се отнася добросъвестно към водените досега преговори за мир. По нейните думи ЕС няма причина да търси контакт с Москва, след като Кремъл се договаря с Вашингтон по въпроса за Украйна.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    23 3 Отговор
    Сега е ред на миграционата служба в Сащ....

    Коментиран от #3, #12

    21:09 29.01.2026

  • 2 Файърфлай

    21 1 Отговор
    То и много от коментаторите във "Факти",ако ги прочете ръководството на ЕС,ще ни обяви за "терористи".Ние обаче не се впечатляваме.За нас те са слаба ракия.

    21:13 29.01.2026

  • 3 😄Кравар

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Вярно, но няма да стане!

    Коментиран от #8

    21:15 29.01.2026

  • 4 Пич

    25 1 Отговор
    Знаете ли колко им дреме в Иран за тъпанарите в ЕС ?! Мога да ви го кажа точно , но ще ме изтрият!

    Коментиран от #5, #14

    21:15 29.01.2026

  • 5 Нннн

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ми то и за народа им не им дреме

    Коментиран от #10

    21:21 29.01.2026

  • 6 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Иран подкрепя протестиращите в Минесота срещу режима във Вашингтон.

    21:24 29.01.2026

  • 7 А бе

    10 1 Отговор
    Персите се държат прекалено миролюбиво с тези отрепки. Крайно време е да вземат пример от Др. Ким. Защо говедата не си навират гагата в КНДР?

    21:25 29.01.2026

  • 8 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "😄Кравар":

    По принцип си прав, ама като гледам слабоумието на ръководството на европейските пудели може и да наложат, знае ли човек докъде ще стигне глупостта им...

    21:25 29.01.2026

  • 9 Както

    10 1 Отговор
    е тръгнало ЕС ще обяви целия останал свят за терористи и врагове, тъй като по дефиниция той е недемократичен и авторитарен , а само "Европа" цени човешките свободи и живот. Това е смехотворно.

    21:25 29.01.2026

  • 10 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нннн":

    Също като в САЩ бе !!! Гърмят ги по улиците!!!

    21:28 29.01.2026

  • 11 Нямам повече вьпроси

    8 1 Отговор
    Коя беше тази Калас? Това чудо на природата не беше ли онази дето 2 дена обикаля около Белия дом и накрая я изгониха.

    21:29 29.01.2026

  • 12 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Всички западни "демокрации" са дилиали на Моссад

    21:37 29.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    ЕС продължава с идиотщините си ,кога оФцете ще се вземем в ръце да изметем този наркозависим боклук който но води към гибел

    21:43 29.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 "ЕС няма причина

    1 0 Отговор
    да търси контакт с Москва, след като Кремъл се договаря с Вашингтон по въпроса за Украйна."

    Сърдитко Петко с празна торба ходи (българска поговорка).

    22:24 29.01.2026

