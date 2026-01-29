ЕС обяви Корпуса на гвардейците за терористична организация

Външните министри от ЕС приеха днес решение за поставяне на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на терористичните организации. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието в Брюксел, предаде БТА.
Онези, които упражняват терор, трябва да бъдат възприемани като терористи, каза тя. Наложихме санкции на отговорните за потушаването на протестите, включително на иранския вътрешен министър. Иран трябва да освободи несправедливо задържаните при протестите, призова Калас.
Тя посочи, че ЕС трябва да остане в готовност за налагане на допълнителен натиск над властите в Техеран. Регионът няма нужда от война, каза Калас в отговор на въпрос дали ЕС би се включил в обявените възможни нови удари на САЩ в Иран.
Върховният представител съобщи, че Съветът на ЕС е включил днес Русия в списъка на високорисковите държави за пране на пари. Калас добави, че се очаква до 24 февруари да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия и се обсъжда налагане на забрана за влизане в Шенген на руски бойци, участвали в сраженията в Украйна. По нейните думи броят на тези бойци е голям, те създават опасност за европейската сигурност и предложението среща широка подкрепа. Тя поясни, че мярката се предвижда в случай на прекратяване на огъня или постигане на мирно споразумение.
Калас настоя, че Русия не се отнася добросъвестно към водените досега преговори за мир. По нейните думи ЕС няма причина да търси контакт с Москва, след като Кремъл се договаря с Вашингтон по въпроса за Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #3, #12
21:09 29.01.2026
2 Файърфлай
21:13 29.01.2026
3 😄Кравар
До коментар #1 от "Европеец":Вярно, но няма да стане!
Коментиран от #8
21:15 29.01.2026
4 Пич
Коментиран от #5, #14
21:15 29.01.2026
5 Нннн
До коментар #4 от "Пич":Ми то и за народа им не им дреме
Коментиран от #10
21:21 29.01.2026
6 Сатана Z
21:24 29.01.2026
7 А бе
21:25 29.01.2026
8 Европеец
До коментар #3 от "😄Кравар":По принцип си прав, ама като гледам слабоумието на ръководството на европейските пудели може и да наложат, знае ли човек докъде ще стигне глупостта им...
21:25 29.01.2026
9 Както
21:25 29.01.2026
10 Пич
До коментар #5 от "Нннн":Също като в САЩ бе !!! Гърмят ги по улиците!!!
21:28 29.01.2026
11 Нямам повече вьпроси
21:29 29.01.2026
12 Факт
До коментар #1 от "Европеец":Всички западни "демокрации" са дилиали на Моссад
21:37 29.01.2026
13 Kaлпазанин
21:43 29.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 "ЕС няма причина
Сърдитко Петко с празна торба ходи (българска поговорка).
22:24 29.01.2026