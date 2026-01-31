ISW: За Русия не само териториалните въпроси в преговорите с Украйна са важни

Кремъл не се съгласи с позицията на САЩ, че териториалният контрол над Донецка област остава единственият нерешен въпрос в мирните преговори между САЩ, Украйна и Русия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на 28 януари, че Съединените щати, Украйна и Русия са стеснили мирните преговори само до "един централен въпрос", който засяга Донецка област.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков, който често е единственият служител на Кремъл, коментирал американско-руските преговори през последните месеци, не се съгласи с характеристиката на Рубио за мирния процес по време на интервю за руска държавна телевизия на 29 януари, уточни news.bg.

Ушаков потвърди по време на интервю за друг държавен телевизионен канал, че териториалните въпроси са "най-важните", но че "много други въпроси остават" на дневен ред.

Коментарите на Ушаков показват, че Кремъл продължава да поставя вътрешни условия, вероятно в опит да оправдае отказа на Русия да направи отстъпки за мирно споразумение чрез преговори.

Кремъл призна и, според съобщенията, се съгласи с искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за временен мораториум върху ударите по украинската енергийна инфраструктура. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна на 30 януари, че Тръмп е отправил "лична молба" към руския президент Владимир Путин да се въздържи от удари по Киев до 1 февруари и потвърди, че Кремъл се е съгласил с искането на Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 30 януари, че руските сили не са извършили удари срещу енергийни съоръжения в Украйна в нощта на 29 срещу 30 януари, но че руските сили са нанесли удари по енергийна инфраструктура в няколко области през деня на 29 януари.

Зеленски отбеляза, че руските сили сега са насочени към украинска логистика. Няколко депутати от Думата настояха, че мораториумът върху ударите не е голяма руска отстъпка и посочиха, че руските сили няма да прекратят военните действия.

Известни руски блогъри се оплакаха, че прекратяването на огъня не подкрепя Русия и поставиха под въпрос колебанието на руските служители да коментират по-ранните съобщения за прекратяване на огъня.

ISW продължава да оценява, че съобщеният мораториум върху енергийните удари не е знак за значително руско снизхождение, тъй като Кремъл последователно отхвърля дългосрочно прекратяване на огъня, включително на 29 януари.

Руските сили продължават да екзекутират украински военнопленници на бойното поле в нарушение на международното право. Военнослужещ от украинско гранично поделение съобщи на 25 януари, че елементи от руския център "Сенеж" със специални части (преди това подчинен на Главно управление (ГРУ) на руския Генерален щаб, а сега пряко подчинен на руския Генерален щаб) са екзекутирали множество украински граничари, предали се на руските сили по време на трансгранична атака в Черниговска област през декември 2025 г.

Руските сили рязко увеличиха извънсъдебните екзекуции на украински военнопленници на фронтовата линия от края на 2024 г., особено в райони на тежки боеве - в нарушение на международното право.

ISW продължава да оценява, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле и че Русия измъчва и малтретира украински цивилни затворници като част от по-широкия военен начин на действие.