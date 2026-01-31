ISW: За Русия не само териториалните въпроси в преговорите с Украйна са важни

Кремъл не се съгласи с позицията на САЩ, че териториалният контрол над Донецка област остава единственият нерешен въпрос в мирните преговори между САЩ, Украйна и Русия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на 28 януари, че Съединените щати, Украйна и Русия са стеснили мирните преговори само до "един централен въпрос", който засяга Донецка област.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков, който често е единственият служител на Кремъл, коментирал американско-руските преговори през последните месеци, не се съгласи с характеристиката на Рубио за мирния процес по време на интервю за руска държавна телевизия на 29 януари, уточни news.bg.
Ушаков потвърди по време на интервю за друг държавен телевизионен канал, че териториалните въпроси са "най-важните", но че "много други въпроси остават" на дневен ред.
Коментарите на Ушаков показват, че Кремъл продължава да поставя вътрешни условия, вероятно в опит да оправдае отказа на Русия да направи отстъпки за мирно споразумение чрез преговори.
Кремъл призна и, според съобщенията, се съгласи с искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за временен мораториум върху ударите по украинската енергийна инфраструктура. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна на 30 януари, че Тръмп е отправил "лична молба" към руския президент Владимир Путин да се въздържи от удари по Киев до 1 февруари и потвърди, че Кремъл се е съгласил с искането на Тръмп.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 30 януари, че руските сили не са извършили удари срещу енергийни съоръжения в Украйна в нощта на 29 срещу 30 януари, но че руските сили са нанесли удари по енергийна инфраструктура в няколко области през деня на 29 януари.
Зеленски отбеляза, че руските сили сега са насочени към украинска логистика. Няколко депутати от Думата настояха, че мораториумът върху ударите не е голяма руска отстъпка и посочиха, че руските сили няма да прекратят военните действия.
Известни руски блогъри се оплакаха, че прекратяването на огъня не подкрепя Русия и поставиха под въпрос колебанието на руските служители да коментират по-ранните съобщения за прекратяване на огъня.
ISW продължава да оценява, че съобщеният мораториум върху енергийните удари не е знак за значително руско снизхождение, тъй като Кремъл последователно отхвърля дългосрочно прекратяване на огъня, включително на 29 януари.
Руските сили продължават да екзекутират украински военнопленници на бойното поле в нарушение на международното право. Военнослужещ от украинско гранично поделение съобщи на 25 януари, че елементи от руския център "Сенеж" със специални части (преди това подчинен на Главно управление (ГРУ) на руския Генерален щаб, а сега пряко подчинен на руския Генерален щаб) са екзекутирали множество украински граничари, предали се на руските сили по време на трансгранична атака в Черниговска област през декември 2025 г.
Руските сили рязко увеличиха извънсъдебните екзекуции на украински военнопленници на фронтовата линия от края на 2024 г., особено в райони на тежки боеве - в нарушение на международното право.
ISW продължава да оценява, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле и че Русия измъчва и малтретира украински цивилни затворници като част от по-широкия военен начин на действие.
1 За Русия е важно да се краде максимално
Коментиран от #14, #15, #16, #20
08:28 31.01.2026
2 Гориил
Коментиран от #5
08:34 31.01.2026
3 Владимир Путин, президент
Само революция и преразпределение на власта и ресурси може спаси Русия от севернокорейски сценарий. Войната практически е загубена с тъжен резултат.
Коментиран от #23
08:36 31.01.2026
4 Шопо
Коментиран от #7, #8
08:40 31.01.2026
5 1446 дни
До коментар #2 от "Гориил":рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
08:42 31.01.2026
6 В Русия
08:43 31.01.2026
7 И аз така мисля
До коментар #4 от "Шопо":Русия трябва да бъде унищожена от Чичо Сам
Коментиран от #28
08:43 31.01.2026
8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Шопо":Клепар, от руснак войник не става.В това е проблема.
Коментиран от #13, #43
08:44 31.01.2026
9 Мишел
Коментиран от #11
08:48 31.01.2026
10 Фейк на часа
Това доказано ли е или са поредните клевети и фейкове?
Коментиран от #12
08:51 31.01.2026
11 1446 дни
До коментар #9 от "Мишел":Где БИРЛИН?
08:51 31.01.2026
12 Българин
До коментар #10 от "Фейк на часа":За сметка на това Азов и Десен сектор режат руски тикви в Покровск и Купянск.
08:52 31.01.2026
13 по скоро
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":от руснак,човек не става.
08:52 31.01.2026
14 Слава украйна Грроем Слава
До коментар #1 от "За Русия е важно да се краде максимално":Войната не трябва да спира върви много добре
Тази година се очаква жертвите да стигнат 2 милиона
Това е реален геноцид на Руската Измет
Което води до подобряване на населението на планетата
08:53 31.01.2026
15 На нож на Щит
До коментар #1 от "За Русия е важно да се краде максимално":Ще победим Украйна Братя
Живият Руснак не е Руснак той е предател!!!
08:55 31.01.2026
16 Всеки ден Милиарди хора се сабужфат
До коментар #1 от "За Русия е важно да се краде максимално":И благодарят на Бог че не са се родили във Русия
Коментиран от #25, #40
08:56 31.01.2026
17 000
08:58 31.01.2026
18 Факти
08:58 31.01.2026
19 Институт за изследване на умрелите
08:59 31.01.2026
20 То се вижда кой лъже
До коментар #1 от "За Русия е важно да се краде максимално":Русия не се интересува от теритирии , а от сигурност.
Войната не може да спре, ако Русия се чувства под заплаха.
09:00 31.01.2026
21 Оппаа, Базираните пак
Мама Нюланд ги е базирала далече и са нямали как да научат, че поначачало СВО не започна за територии! Дори, когато след броени дни Киев капитулира и се нави да подпише мир в Истанбул,- не беше за територии! Това с териториите логично започна, след като накараха Зеленски да откаже мира и да се бие!
Русия има много по-важни условия! А и от Фестивала на Курабийките до сега, ги е повтаряла непрекъснато и не не ги е променяла!
Не разбирам, каква е тази любов тук към "докладите" им?!!
09:00 31.01.2026
22 НАГЛО. ГРАНИЧАРИ
09:01 31.01.2026
23 Гейополитика, икономика и мизерия
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Браво, могат да те вземат за съветник в администрацията на Кремъл. Ама първо върви да нахраниш прасето и кокошките, че ще стане обяд докато се мъчиш да пишеш оригинални геополитически анализи тука.
Коментиран от #31
09:03 31.01.2026
24 И ПРЕДИ ДЕН ПИСАХТЕ
09:05 31.01.2026
25 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #16 от "Всеки ден Милиарди хора се сабужфат":Писането не ти се отдава. Наблягай на ДЖУМЕРКИ с кисело зеле и компютърни игри.
09:06 31.01.2026
26 Георгиев
1. Измитане от четирите области.
2.Намаляване на войската на 80 000 щика, без, кораби, самолети, оръдия.
3. Руският език официален.
4. Възстановяване на пълния статут на УПЦ.
5. Изкореняване на фашистката идеология.
6. Забравяне за нато.
7. Никакви чужди войски и военни учения.
8. Съд за военопрестъпниците от фашистките батальони.
9. Юридическо признаване като руски Крим и 4-те области.
10. Провеждане на избори
Преговори може да има само по подробностите около тези точки.
Коментиран от #29, #46
09:07 31.01.2026
27 Емил Стефанов
09:07 31.01.2026
28 Лавров
До коментар #7 от "И аз така мисля":Както казах - Ами нека опитат!!!
Тръмп, луд или нелуд, разбра накъде отиват нещата и правилно се измъкна по терлици от лагера на лузърите! Не иска Историята да впише САЩ в групата на победените- особено по време на неговото президентство. И го играе сега "САЩ - неутрален Помирител":):)
09:12 31.01.2026
29 Пръдлю
До коментар #26 от "Георгиев":А ти кой беше?🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #34
09:16 31.01.2026
30 Факти
09:16 31.01.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Гейополитика, икономика и мизерия":"...се мъчиш да пишеш оригинални геополитически анализи тука...."
Четири Года Купянск казват всичко за руската СВО и Русия.
09:18 31.01.2026
32 9689
09:20 31.01.2026
33 аz CВО Победа 80
Последните руски плъхове в Купянск -занулени!
🤣🤣🤣
Коментиран от #36
09:24 31.01.2026
34 Георгиев
До коментар #29 от "Пръдлю":Тези неща не съм ги измислил аз. Тези неща са казани 100 пъти от Путин и Лавров. Ха сега питай кои пък са тези.
Коментиран от #39
09:24 31.01.2026
35 Ха ХаХа
Зеенски
09:25 31.01.2026
36 Ъхъ ъхъ
До коментар #33 от "аz CВО Победа 80":Жив бандирафашист в Купянск не остана
09:27 31.01.2026
37 оценява
09:27 31.01.2026
38 Не се мотай Путин
Коментиран от #41
09:29 31.01.2026
39 Мдаааа
До коментар #34 от "Георгиев":Киев за два дня...
Мдааа
1,2 милиона руски трупа.
Мдааааа
Коментиран от #47
09:33 31.01.2026
40 Орк
До коментар #16 от "Всеки ден Милиарди хора се сабужфат":И Русия ти благодарна за това!
09:34 31.01.2026
41 Антитрол
До коментар #38 от "Не се мотай Путин":Путин не се мотае.Той си е смота по рождение.
Коментиран от #48
09:35 31.01.2026
42 голямо падение
09:40 31.01.2026
43 Олга
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Щом говориш на български език и не пишеш на турски и се гордееш с Родината си - България и я имаш , пролича какво става от руски войник, а от теб и животно не става,тъй като и животно помни, кой го спаси от удавяне и знае що е благодарност.
Коментиран от #45
09:40 31.01.2026
44 Здрасти
09:42 31.01.2026
45 кой те е спасил
До коментар #43 от "Олга":бе бо клук? Русия винаги е преследвал асобствените си интересе облечени в красиви фрази.
09:43 31.01.2026
46 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Георгиев":"....въпросите които е задължително да се изпълнят от украинците са следните....."
Това може да стане само в два случая !!!
Когато Русия стигне Лисабон или Русия станат С.А.Щ.
Инак са в сферата на розаФи руски мечти и понита 😁
09:45 31.01.2026
47 Георгиев
До коментар #39 от "Мдаааа":Бла, бла, бла, краставицата 98 процента вода, бла, бла.
09:47 31.01.2026
48 Но не е
До коментар #41 от "Антитрол":Наркоман като Зеленски
09:48 31.01.2026
49 Оракула от Делфи
Затова мотото им е , "разделяй и владей"!!!
09:49 31.01.2026
50 Факти
09:51 31.01.2026
51 Читател
ISW продължава да ръси лъжи и пропаганда - никакви доказателства за твърденията им ама от друга страна те на соросоидните медии кога са им трябвали доказателства. Единственото показателно е че колкото повече се засилва пропагандата толкова по зле е положението на фронта за укрите.
09:52 31.01.2026