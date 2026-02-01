Новини
The ​​Wall Street Journal: Си Дзинпин вече има пълен контрол над армията, нарастват опциите за нахлуване в Тайван
The ​​Wall Street Journal: Си Дзинпин вече има пълен контрол над армията, нарастват опциите за нахлуване в Тайван

1 Февруари, 2026 09:40, обновена 1 Февруари, 2026 09:49

През последните три години китайският лидер е отстранил петима от шестте най-висши генерали, подчертава изданието

The ​​Wall Street Journal: Си Дзинпин вече има пълен контрол над армията, нарастват опциите за нахлуване в Тайван - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин е установил пълен контрол над Народноосвободителната армия, разширявайки възможностите си за евентуално нахлуване в Тайван, пише The ​​Wall Street Journal.

Според изданието, през последните три години китайският лидер е отстранил петима от шестте най-висши генерали. Ключов инцидент е арестът на генерал Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия и близък съюзник на Си Дзинпин, когото той познава от детството си. Отстраняването му, обявено на 24 януари, на практика лиши военното ръководство на Китай от фигури, способни да ограничат решенията на китайския лидер, се посочва в статията.

Джан Юся е официално заподозрян в „сериозни нарушения на партийната дисциплина и държавния закон“, включително корупция и изтичане на класифицирана информация. Анализаторите обаче не изключват, че несъгласието е било съсредоточено върху времето за военна готовност на Китай за евентуален сценарий около Тайван: Си Дзинпин настояваше за постигане на бойна готовност до 2027 г., докато Джан Юся се стреми към по-късна дата - около 2035 г.

Въпреки военната модернизация, Пекин се фокусира върху „сложно оказване на принуда“ към Тайван в близко бъдеще, а не върху директно нахлуване, пише вестникът. Това включва мащабни военни учения, симулиращи морска и въздушна блокада на острова, кибератаки, икономически натиск и така наречената „правна война“ - използването на китайското законодателство срещу тайвански служители.

Експертите смятат, че концентрацията на власт „в едни ръце“ увеличава риска от стратегическа грешка. В същото време Пекин е убеден, че решимостта на САЩ да защитават Тайван отслабва, особено със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Това, според китайското ръководство, създава възможност за увеличаване на натиска върху острова без открит конфликт.

Телеграф пише още, че чистките в армията са провокирани предимно от желанието на Си Дзинпин да трансформира втората по големина армия в света в модерна, боеспособна сила, готова да нахлуе в Тайван до 2027 г. и да изпревари САЩ като водеща армия в света до 2049 г. В последните си речи генерал Юся похвали „колективното ръководство“ на армията, като по този начин „нанесе удар по принципа на лоялност към един човек“, се посочва в изданието.

Обвиненията срещу генерала може да са свързани не само с корупция, но и с нелоялност, подчерта The New York Times. Експертите смятат, че това може да е „лично предателство“ от страна на Си Дзинпин.

Бившият съветник по националната сигурност на Джо Байдън, Джейк Съливан, сравни оставката на генерал Джан Юся със „сеизмично събитие“. Фактът, че Си Дзинпин „отстрани някого, с когото е имал толкова дълга история, е удивителен и повдига много въпроси“, каза той. Съливан се е срещнал с Джан Юся в Пекин през 2024 г. Според него генералът не е изглеждал загрижен за позицията си.


  • 1 Шопо

    20 5 Отговор
    Тайван е китайски

    Коментиран от #16

    09:51 01.02.2026

  • 2 СЛЕДВАЩОТО ЗАГЛАВИЕ

    15 2 Отговор
    ..КИТАЙЦИТЕ НАХЛУХА В.....КИТАЙ

    09:53 01.02.2026

  • 3 Вервам ви

    15 2 Отговор
    От 2022г разправят как Русия е изгубила денацифицирането на Украйна, ся същите локуми и за Ситай ще ги разтягат.

    09:54 01.02.2026

  • 4 Си Дзинпин

    7 13 Отговор
    контролира и владее цяла Русия, та над собствената си армия ли няма да установи контрол. Голям е Си.

    Коментиран от #5

    09:54 01.02.2026

  • 5 Неуспешен преврат в Китай

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Си Дзинпин":

    Какво знаем за опита за преврат?
    Планът на заговорниците е предвиждал арестуването на Си Дзинпин в правителствения хотел „Jingxi“ в Пекин, където той често отсяда. Информацията за готвената акция е изтекла и достигнала до лидера два часа преди началото ѝ. Това е позволило на Си Дзинпин да напусне сградата навреме и да организира контрамерки.
    Когато въоръженият отряд на заговорниците е настъпил към хотела, те са били посрещнати с масиран огън от президентската охрана. Последвалата престрелка е завършила с неутрализирането на бунтовниците. Според наличната информация, генерал Джан Юша не е знаел, че плановете са разкрити, и е изпратил отряда си в капан.
    Мотивът, под който генералите са планирали да действат, е бил формулиран като акция „за спасението на партията и държавата“. Освен обвиненията в държавна измяна, срещу единия от генералите е повдигнато обвинение за държавно предателство. Става въпрос за изнасяне на държавни тайни свързани с ядрените оръжия на Китай към САЩ.

    09:58 01.02.2026

  • 6 Курти

    4 10 Отговор
    Копеи китайците отдавна превзеха вашата матушка.Рипайте при Бащицата,стига само да лаете и да се каните

    09:58 01.02.2026

  • 7 Интересно мнение

    9 1 Отговор
    WSJ се опитват да замажат скандала с хванатия китайски предател, продавал информация на американците. Си ще си вземе Тайван и затова не му трябва кой знае каква армия. Тръмп много добре разбира това и прехвърля критичните производства на чипове в САЩ. Спекулациите за това какво става в ККП, която американците не разбират и какви са амбициите на Китай, ще продължават за да се оправдават покачващите се военни разходи.

    10:01 01.02.2026

  • 8 Механик

    8 0 Отговор
    Китайските македонци скоро ще си бъдат у дома.
    Руските македонци и те.

    10:05 01.02.2026

  • 9 БГаньо

    2 5 Отговор
    А защо пък Китай да не е тайвански?

    Коментиран от #12

    10:06 01.02.2026

  • 10 БГаньо

    1 2 Отговор
    А немските македонци, тоест австрийци, кога обратно в Германия? А румънските "македонци", тоест молдовци и т.н Светът е пълен с такива "македонци" и това е път, който води за никъде.

    Коментиран от #15

    10:09 01.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защото

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "БГаньо":

    Не може България да е на РСМ

    10:10 01.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Справедлив

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "БГаньо":

    А за Гренландия ще се изтропаш ли?

    10:11 01.02.2026

  • 16 Ще ти се,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    кръволоците да унищожат нещо цивилизовано

    10:19 01.02.2026

  • 17 Търновец

    0 0 Отговор
    Говори се че при ареста на генерала е имало престрелка с неговата охрана. А Такаичи сан ще защищава Тайван и Япония заедно с Канада и Южна Корея кандидатствуват за SAFE

    10:21 01.02.2026

