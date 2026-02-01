The ​​Wall Street Journal: Си Дзинпин вече има пълен контрол над армията, нарастват опциите за нахлуване в Тайван

Китайският президент Си Дзинпин е установил пълен контрол над Народноосвободителната армия, разширявайки възможностите си за евентуално нахлуване в Тайван, пише The ​​Wall Street Journal.

Според изданието, през последните три години китайският лидер е отстранил петима от шестте най-висши генерали. Ключов инцидент е арестът на генерал Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия и близък съюзник на Си Дзинпин, когото той познава от детството си. Отстраняването му, обявено на 24 януари, на практика лиши военното ръководство на Китай от фигури, способни да ограничат решенията на китайския лидер, се посочва в статията.

Джан Юся е официално заподозрян в „сериозни нарушения на партийната дисциплина и държавния закон“, включително корупция и изтичане на класифицирана информация. Анализаторите обаче не изключват, че несъгласието е било съсредоточено върху времето за военна готовност на Китай за евентуален сценарий около Тайван: Си Дзинпин настояваше за постигане на бойна готовност до 2027 г., докато Джан Юся се стреми към по-късна дата - около 2035 г.

Въпреки военната модернизация, Пекин се фокусира върху „сложно оказване на принуда“ към Тайван в близко бъдеще, а не върху директно нахлуване, пише вестникът. Това включва мащабни военни учения, симулиращи морска и въздушна блокада на острова, кибератаки, икономически натиск и така наречената „правна война“ - използването на китайското законодателство срещу тайвански служители.

Експертите смятат, че концентрацията на власт „в едни ръце“ увеличава риска от стратегическа грешка. В същото време Пекин е убеден, че решимостта на САЩ да защитават Тайван отслабва, особено със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Това, според китайското ръководство, създава възможност за увеличаване на натиска върху острова без открит конфликт.

Телеграф пише още, че чистките в армията са провокирани предимно от желанието на Си Дзинпин да трансформира втората по големина армия в света в модерна, боеспособна сила, готова да нахлуе в Тайван до 2027 г. и да изпревари САЩ като водеща армия в света до 2049 г. В последните си речи генерал Юся похвали „колективното ръководство“ на армията, като по този начин „нанесе удар по принципа на лоялност към един човек“, се посочва в изданието.

Обвиненията срещу генерала може да са свързани не само с корупция, но и с нелоялност, подчерта The New York Times. Експертите смятат, че това може да е „лично предателство“ от страна на Си Дзинпин.

Бившият съветник по националната сигурност на Джо Байдън, Джейк Съливан, сравни оставката на генерал Джан Юся със „сеизмично събитие“. Фактът, че Си Дзинпин „отстрани някого, с когото е имал толкова дълга история, е удивителен и повдига много въпроси“, каза той. Съливан се е срещнал с Джан Юся в Пекин през 2024 г. Според него генералът не е изглеждал загрижен за позицията си.