С указ на Путин: конфискация на активите на ЕС в Русия?
  Тема: Украйна

С указ на Путин: конфискация на активите на ЕС в Русия?

6 Октомври, 2025 08:56

Ако ЕС реши да използва замразените активи на Руската централна банка, Москва заплашва да конфискува и бързо да продаде активите на западните фирми, които работят в Русия

С указ на Путин: конфискация на активите на ЕС в Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ако ЕС реши да използва замразените резерви на Руската централна банка, за да помогне на Украйна, какъвто план има Европейската комисия, Кремъл веднага ще национализира и продаде чуждестранните активи, замразени в Русия. За това съобщиха източници на агенция Блумбърг, както и редица медии, близки до руското правителство.

По данни на Блумбърг, точно с тази цел Путин е подписал на 30 септември указ "За някои особености в реализацията на имуществата, които са федерална собственост". Указът предвижда ускорена процедура, за оценката на иззетите активи ще се отделят не повече от десетина дни. За разпродажбата ще отговаря държавната банка ПСБ, която обслужва руския военно-промишлен комплекс. В указа директно се казва и, че мерките са в отговор на "неприятелските действия на САЩ и други чужди държави".

Приемането на указа беше предшествано от изявления на високопоставени руски служители. "В случай на конфискация ще последва отговор", обеща президентският говорител Дмитрий Песков. Той нарече плановете на ЕС "кражба", а заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че тези, които участват в изземането на руска собственост, ще бъдат преследвани "до края на века".

Тези руски реакции бяха отговор на обсъждания план да се предостави на Украйна т.нар. "репарационен кредит" в размер от 140 милиарда евро, обезпечен с руски активи, замразени в белгийския депозитар Euroclear. В края на септември в подкрепа на този план се изказа и германският канцлер Мерц.

Колко западни компании продължават да работят в Русия

Надеждни оценки за стойността на европейските активи, които са застрашени от конфискуване, няма - има само косвени данни. Според проучване, направено в началото на 2025 година от Киевската школа по икономика, през 2023 година 827 западноевропейски компании са извършвали активна дейност в Русия. Общите им приходи през същата година са възлезли на 81,4 милиарда долара, а година по-рано - на 111,4 милиарда. Данъчните отчисления и през двете години са били по три милиарда долара.

Аналогични изследвания за 2024-а засега няма, но има редовно актуализирани списъци на оставащите в Русия компании. Единият ("Leave Russia") се съставя от Киевската школа по икономика, а другият - от група икономисти под ръководството на професора от Йейлската школа по мениджмънт Джефри Зоненфелд. Техните данни сочат, че стотици компании от Западна Европа и САЩ продължават да развиват активна дейност в Русия.

По данни на "Leave Russia", преди началото на руската инвазия в Украйна, в Русия са работили 459 германски компании. 251 от тях, според съставителите на списъка, продължават дейността си в страната (например Metro, Globus, Ritter Sport), а 134 са в процес на прекратяване на дейността си. Едва 74 фирми вече са напуснали руския пазар. Анализът на списъците показва, че след 2023 година процесът на изтегляне на западния бизнес практически е спрял - главно поради това, че властите в Русия са започнали активно да му пречат.

Как става това? Чуждестранните компании са длъжни да съгласуват продажбата на активи с правителствената Комисия за контрол над чуждестранните инвестиции. Цената на сделката трябва да бъде с поне 50 процента по-ниска от последната оценка за стойността на съответния бизнес. По-късно бе добавено и още едно изискване - 10 процента от цената на сделката да се преведат в руския бюджет. Но дори собствениците да са готови да продадат бизнеса при такива условия, правителствената комисия пак може да блокира сделката.

Има и още едно условие - отговорното ведомство да няма възражения. Наскоро стана известно, че такива възражения са провалили поредния опит за продажба на руския бизнес на финансовата група Raiffeisenbank International. По данни на агенция Ройтерс, Москва е заинтересована да задържи Raiffeisenbank в страната, защото банката продължава да свързва Русия с европейската финансова система.

Каква друга европейска собственост може да конфискува Русия

Освен към европейските компании, които продължават да работят в Русия, претенциите на Кремъл могат да се разпрострат и над финансовите активи на чужденци, които са били замразени в страната. Според "Ню Йорк Таймс" става дума за т.нар. сметки тип C, в които Русия е замразила пари и ценни книжа на чуждестранни инвеститори. Тази мярка беше въведена в отговор на замразяването на запасите на Руската централна банка на Запад.

Русия може да копира европейската стратегия - да не конфискува активи, а да ги използва например като гаранция за емитиране на облигации, чиято продажба би позволила да се финансира нарастващият дефицит на руския държавен бюджет. Такова предположение пред "Ню Йорк Таймс" изказа изследователят от Центъра за европейски политически анализи (CEPA) Александър Коляндр.

Обемът на средствата, депозирани по сметки от тип C, не е известен. През пролетта на 2023 година Централната банка съобщи, че в тях има около 500 милиарда рубли. По-късно ръководителката на отдел "Инвестиционни финансови посредници" в Централната банка Олга Шишлянникова заяви, че общият размер на замразените финансови активи "значително" надвишава средствата на руските частни инвеститори, блокирани в Европа. Общо по сметките от тип С може би са замразени няколко десетки милиарда долара, предполага Александър Коляндр.

Съдбата на замразените руски активи в ЕС още не е решена

На неофициалната среща на Европейския съвет, проведена в Копенхаген на първи октомври, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за първи път представи основните елементи на предложението замразените руски активи да се прехвърлят на Украйна.

Според представители на ЕС, отзивите на страните от Общността са били конструктивни, въпреки че Белгия, Франция и Испания са изразили задръжки. Темата обаче ще продължи да се обсъжда. Вероятно е конкретно решение за предаване на замразените руски активи на Украйна да бъде внесено за обсъждане на официалната среща на ЕС на 23 и 24 октомври в Брюксел.

Автор: Олег Логинов


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    64 5 Отговор
    Мъжът на кая върти бизнес с руснаците, докато много половите тук се страхуват от Путин.

    Коментиран от #64

    08:59 06.10.2025

  • 4 да ама не

    18 55 Отговор
    на ЕС не и пука за предателите които си пълнят гушите с бизнес в Русия. Така, че конфискацията и на двата актива е в полза на ЕС - взимат парите на руските олигарси, и наказват предателите на ЕС като остават без пари. Защото тези които имат пари и бизнес в Русия са техни приятели.

    Коментиран от #7, #13, #14, #35, #76

    09:02 06.10.2025

  • 5 честен ционист

    10 10 Отговор
    Ганчо извърши терористичен акт срещу имуществото на руските колониалисти в Елена.

    09:03 06.10.2025

  • 6 Голем смех

    16 55 Отговор
    Ак ооще има луди да правят бизнес със русия проблема си е техен :) хахахахаха

    Коментиран от #16, #21, #25, #28, #32

    09:04 06.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами щом

    40 4 Отговор
    "Едва 74 фирми са напуснали руския пазар" от ЕК какви глупости говорят

    09:05 06.10.2025

  • 9 Мишел

    36 3 Отговор
    Активите на западните компании в Русия са над 270 000 000 000€.

    Коментиран от #12, #15

    09:05 06.10.2025

  • 10 Супер

    11 37 Отговор
    Всички европейски боклуци инвестирали в Мордор ще си загубят парите. Да видим дали ще си научат урока.

    Коментиран от #36, #37

    09:06 06.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Как точно

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Го изчисли това?

    Коментиран от #79

    09:07 06.10.2025

  • 13 честен ционист

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "да ама не":

    Руските и олигарси извадиха парите си от европейските банки 2 месеца преди СВО, плюс това ЕС няма директиви за конфискация на лично имущество, докато Вова се гласи да национализира всички активи на ЕС в РФ, от движима и недвижима собственост, вклюаително и посолствата, до финансови инструменти, което е многократно повече от всикчите виртуални млрд на руските олигарси по европейските банки, които отдавна вече не са там физически.

    Коментиран от #18, #41

    09:07 06.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "да ама не":

    ДА бе ДА❗ И като не и пука на ЕС
    ( между другото е ТОЙ, а не ТЯ )
    защо се занимава със санкции,
    спиране на медии,
    спортисти и прочие 🤔
    Да се чуди човек ПО ПЕЙКИТЕ само такива ли останахте 🤔

    Коментиран от #17

    09:08 06.10.2025

  • 15 глупости

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    над 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 са

    09:08 06.10.2025

  • 16 иван костов

    28 5 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Всеки се натиска да прави бизнес с Русия, ограниченият ти ум обаче не го схваща.
    И не е нужно!

    09:09 06.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Райфайзенбанк

    6 11 Отговор
    щави руснаците с комисиони от по 10-20% за превод на парите им от Русия на Запад. От началото на войната до днес руското поделение на банката е реализирало и превело на централата са печалби, които надхвърлят в пъти първоначалната инвестиция. Много подобно е положението и с останалите западни в Русия. Всички те останаха там след началото на войната заради огромния марж на печалба, с който работят. Каквито активи да им конфискува Путин, няма да са на загуба. Така че не са руските закани причината, поради която ЕС се бави с конфискацията.

    09:13 06.10.2025

  • 20 Това ли трябва да мине

    19 2 Отговор
    За достоверна информация? Някакво докладче на "Киевската школа по икономика"? ...

    09:15 06.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 6 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    🤣 ем ГОЛ ем С МЕХ🤣
    Що да е луд някой който прави бизнес с Русия🤔
    Русия ли ОТКРАДНА
    3ОО ООО ООО ООО ❓
    Май трябва да си луд да правиш бизнес с крадеца на тези пари🤔

    09:15 06.10.2025

  • 22 Блез Паскал

    14 5 Отговор
    Ако ЕС реши да ОТКРАДНЕ замразените активи на Руската централна банка,
    Москва заплашва да Отговори и бързо да продаде активите на западните фирми, които работят в Русия.
    Злaтно правило: Библията 7:12 – Евaнгелие от Матей : И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците. Затова, постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас.
    Това е същността на Моисеевия закон и писанията на пророците.

    09:16 06.10.2025

  • 23 Мдаааа дааа

    17 4 Отговор
    Руснаците винаги идват за своето.
    Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    09:16 06.10.2025

  • 24 Коментар

    4 13 Отговор
    Путин почина миналата седмица. Болшевиките крадат, защото им се живее във Франция или във Великобритания. Това ще е четвърта вълна на болшевишки крадци на руски капитали, които са се преместили зад граница

    Коментиран от #26

    09:17 06.10.2025

  • 25 така де

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    всички си спомняме за ПЕТЪР ЧЕРНЕВ иначе пешко мъката който като отиде да си вземе 10 милиона заработени в москва просто минаха през автомобила му с един зил..ГОЛЕМА МЪКА е да вземеш пари от руснаци

    09:17 06.10.2025

  • 26 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Коментар":

    Вова е непреходен.

    09:18 06.10.2025

  • 27 Аз съм веган

    2 16 Отговор
    Книжния клоун, фалира Бензиностанцията и накара и рускогворящите украинци да намразят мордор. Гоуем.

    Коментиран от #38

    09:18 06.10.2025

  • 28 Мишел

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Грешиш. Тези, които правят бизнес в Русия, имат приходи 190 000 000 000$ за две години, като чуждите инвестиции в Русия са 270 000 000 000€. Луди са тези, които не правят бизнес в Русия.

    09:19 06.10.2025

  • 29 Всичко се връща на този свят

    17 3 Отговор
    Днес запада ще ги открадне, утре по един или друг начин ще ги върне.

    09:20 06.10.2025

  • 30 Копейка

    3 5 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    09:21 06.10.2025

  • 31 Написано си е ясно

    12 1 Отговор
    В указа директно се казва и, че мерките са в отговор на "неприятелските действия на САЩ и други чужди държави". Русия обаче срещу тях неприятелски действия не е предприемала ! Реално това си е неоспорим факт .....

    09:21 06.10.2025

  • 32 Баце ЕООД

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Всички ти се смеем. Верно е голем смех.

    09:21 06.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "да ама не":

    Да бе :
    " на ЕС не и пука за ПРЕДАТЕЛИТЕ които си ПЪЛНЯТ гушите с БИЗНЕС в Русия..."
    Не запомняш какво пишеш ли❓
    Не знаеш какво пишеш ли ❓
    Не разбираш смисъла на това което пишеш ли ❓
    Да ти се чуди човек ❗

    Коментиран от #73

    09:21 06.10.2025

  • 34 Карлос Друсар

    2 15 Отговор
    Те щото са големите милиарди тези активи. Пycиран плаши с воден пистолет гаргите.

    09:22 06.10.2025

  • 35 Ахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "да ама не":

    ЕС е най-големия вносител на руски енергоносители в светът... Така че издиша ти теорията не, ами писанието. Ае беги пий една студена вода сега

    09:23 06.10.2025

  • 36 Кап ут

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Супер":

    ако някой трябва да учи то това са такива като Вас седнали на чужда софра и се разполагат сякаш е тяхна.

    09:23 06.10.2025

  • 37 Мордор

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Супер":

    Както ти казваш изпревари Великобритания, Франция, Германия, Италия по бвп, както и покупателна способност.

    09:24 06.10.2025

  • 38 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аз съм веган":

    ти май си нечленоразделен... гоуем....

    09:27 06.10.2025

  • 39 Непрекосновенна частна собственост

    6 0 Отговор
    Така ли пише в конституциите на западните държави? А такава ли е в действителност? Утре може да сте вие еврозонци и урсулци.... Вярвайте вие какво пише....

    09:28 06.10.2025

  • 40 Швейк

    2 7 Отговор
    И на кой ще ги продаде?! На Китай за 2 юана? Смешници!

    Коментиран от #45

    09:30 06.10.2025

  • 41 Как ще национализира посолствата

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Бе генийче?

    09:30 06.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Коста

    1 3 Отговор
    Дядото Дончо лудият с картечницата ще ги оправи набързо и отново Америка ще стане велика. Не както досега я.

    09:31 06.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 На баба ти, сестра ти и майка ти

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Швейк":

    от турския паркинг ще ги продаде.

    09:32 06.10.2025

  • 46 Кит

    7 1 Отговор
    Ама бива ли така, та конфискацията на западни активи противоречи на международното право, където ясно е записано, че право да конфискуват и налагат санкции имат само добрите държави, определени в същото това международно криво?!?

    09:32 06.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Путин държи Черния Петър!)))

    6 1 Отговор
    По данни, публикувани от Bloomberg, от 2022 г. насам стойността на конфискуваните или контразамразени западни активи в Русия е достигнала 48 милиарда долара, или близо четири трилиона рубли.
    Но, и това е основният момент, напомня ни изданието: през лятото на 2022 г., когато започна гладният танц около руските сметки в Белгия , беше проведен контра-одит. Стойността на западните активи под формата на заеми, строителни и инфраструктурни проекти и преки инвестиции в производствени проекти беше оценена на един трилион долара.
    Президентският указ позволява тяхното изземване и продажба с главоломна скорост. Освен ако някой не се вразуми овреме.

    09:33 06.10.2025

  • 49 Ууууууу

    1 10 Отговор
    Замразените активи са на руската държава, а Путин иска да пипа частни активи! Фашист и престъпник!

    Коментиран от #62, #67

    09:34 06.10.2025

  • 50 Георги

    8 1 Отговор
    ЕС е твърдо решен да копае дъното

    09:35 06.10.2025

  • 51 В В.П.

    5 1 Отговор
    На тия боклуци в Брюксел само ЯО е нужно .да се заличи тая робовладелска секта ...Частния бизнес ,е отделно понятие ..Лобут до припадък на Есср и подлогите им ..

    09:36 06.10.2025

  • 52 И основният въпрос е

    6 1 Отговор
    замразените руски "резерви" с какво и как точно могат да помогне на Украйна ? С абсолютно нищо ! .... какво могат украинците да направят с тях? Акционери в немски и френски пенсионни фондове ли ще станат.....смешки ....

    09:36 06.10.2025

  • 53 нннн

    1 1 Отговор
    "до края на века" (?) Абе, вие с Гугълпреводач ли превеждате?

    09:39 06.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А нещо

    6 1 Отговор
    За израелски замразени активи от ЕК няма ли да чуем ? Или те са непрекосновенни може би за разлика от всички други ? ..

    09:40 06.10.2025

  • 56 Свободен

    1 5 Отговор
    На кой ще ги продаде?!
    На севернокорейците или на инвеститорите от Бангладеш?
    Или може би на стомаха?!
    😂😂

    Коментиран от #61, #65, #70

    09:40 06.10.2025

  • 57 Копейка

    3 4 Отговор
    Така или иначе репарации ще плащаме! Няма как!

    09:41 06.10.2025

  • 58 Еее сега

    6 0 Отговор
    ще започне вой на "сирените" за идващата страшна несправедливост! Как така ще национализира!? Той няма такова право! Еле пък ако наложи и санкции!?!? Леле, леле, айде бегай...

    09:42 06.10.2025

  • 59 Истината ли..

    4 0 Отговор
    Пак деформирана информация.."Руската държава пречела на дейността на чужди фирми,затова те си тръгвали!"???Напротив- фирмите си тръгват под заплаха от санкции от Запада!Руската държава даже ги стимулира,да произвеждат и продават качествени западни стоки и да вкарват модерни технологии..

    Коментиран от #66, #71

    09:42 06.10.2025

  • 60 Лаком г@з глава затрива!

    5 2 Отговор
    Нашите еничари също ще връщат с лихвите до девето коляно това което причиниха и откраднаха от Русия!

    09:42 06.10.2025

  • 61 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Свободен":

    Ще ги продаде на Светът !! ЕС и САЩ са само 1 милиард, Светът е 7 милиарда !! Да не говорим, че самите фирми може да искат да си откупят конфискуваните активи !!

    09:47 06.10.2025

  • 62 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ууууууу":

    "Замразените активи са на руската държава, а Путин иска да пипа частни активи!"

    Яхтите на руските олигарси които "демократичния" запад конфискува и те ли са на руската държава - абе опорките не вървят ама това не ви пречи - така и така цялата пропаганда е лъжи що да не добавиш още една.

    09:48 06.10.2025

  • 63 Некой ще се окаже че е купил фабрика

    2 3 Отговор
    На 8.9.1944
    Какво правят руски активи в западни депозитари
    А не обслужват работническата класа в Русия която работническа класа трябваше да е 500-600 милиона руснаЧета
    Май червената аристокрация е изнесла авоарите на работниците

    Коментиран от #74, #78

    09:48 06.10.2025

  • 64 Моето мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    В страната на козаьобите не трябва да се инвестира.
    А и активите са за няколко десесетки милиарда долара срещу стотици милиарди в Западни банки.
    Само в Проссия има толкова проZZZти и алчни чиновници да започнеш агресия и да не си изтеглиш парите.

    09:50 06.10.2025

  • 65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Свободен":

    "На КОГО...." -
    УЧЕТО ГО ТОЗИ ЕЗИК БЕ❗
    За да пишете не е достатъчно да познавате буквите❗

    09:50 06.10.2025

  • 66 Няма такова нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Истината ли..":

    "качествени западни стоки и модерни технологии " ..... митове и легенди са от преди 35 години

    09:50 06.10.2025

  • 67 Истината ли ..

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ууууууу":

    Хич те няма,дечкооо!! Замразените руски активи не са ЛИЧНО на държавата!! Те са на РУСКИ БАНКИ, А ТЕ СА ГИ СЪБРАЛИ ОТ ЧАСТНИ ФИРМИ,КОМПАНИИ И РУСКИ ГРАЖДАНИ!! /активите в тези банки са главно от такива сметки/Тези руски активи на Запад НЕ СА НА ДЪРЖАВАТА,ТЯ Е ТЕХНИЯТ ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ..

    09:50 06.10.2025

  • 68 Хи хи

    2 0 Отговор
    А вий знайте ли преди 3 години като бягаха панически западните фирми от Русия, колко активи оставиха ! То имоти, то технологии, то земи, то влогове !!! И всичко това може да е руско !!

    09:50 06.10.2025

  • 69 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Демокрацията насърчава кражбите, убийствата и содомията.

    09:53 06.10.2025

  • 70 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Свободен":

    "На севернокорейците или на инвеститорите от Бангладеш?"

    Колко пъти да се обяснява на нашите козячета че светът не е само краварите и подлогите им от ЕС - господарите им и подлогите са само една малка част от светът. Пък руската държава може да продаде активите на западни фирми даже и на собствените си граждани да не говорим за китайци и индийци - при тях има толкова богати че могат даже и цяла Европа да купят както се случва - моторите КТМ вече са индийски, "Ягуар" вече е индийски, хиляди други по малки марки вече са китайски или индийски.

    09:54 06.10.2025

  • 71 Ние щото, ако се замислиш колега

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Истината ли..":

    Сме бъкани от всякъде с "качествени западни стоки и модерни технологии " нали? И Запада и той е бъкан ....

    09:54 06.10.2025

  • 72 Хаха

    0 2 Отговор
    Ха напишеш нещо против Русия и коментара ти е изтрит моментално

    09:56 06.10.2025

  • 73 момченце малко

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    говоря ЗА ФИРМИТЕ, ЗА ФИРМИТЕ НЕ И ПУКА... ъуъъъъъъ ЗА ФИРМИТЕ В РУСИЯ.
    Де дебила ти бе.

    09:56 06.10.2025

  • 74 мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Некой ще се окаже че е купил фабрика":

    "Какво правят руски активи в западни депозитари", уффф умньо! Ми сигурно, каквото прави българския златен резерв в Британски банки! Цитат от Факти-"От депутата се разбра, че златото на България е 41 тона, 27 от които се пазят в частната Bank of England, останалите 14 са у нас...". А иначе златото ни, което е в природата чрез Дънди Прешъс направо си отива отвъд Атлантика!

    09:57 06.10.2025

  • 75 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.. Що ривьетье бе?

    09:58 06.10.2025

  • 76 Ахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "да ама не":

    Беги на училище и да слушаш.. Не се обяснявай

    09:59 06.10.2025

  • 77 Лично мнение

    8 2 Отговор
    Нищо няма да спаси Раша от капитулация и разпад .
    Крайцерът показа пътя☝️...

    09:59 06.10.2025

  • 78 По твоята логика колега

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Некой ще се окаже че е купил фабрика":

    Аз па ще те питам на Германия златото какво прави в САЩ? А? ...а на Япония 809,4 милиарда долара, а на Белгия 415,5 милиарда долара, Люксембург 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара, Ирландия 327,3 милиарда долара. .....и т.н ....

    09:59 06.10.2025

  • 79 Информацията

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Как точно":

    Я има в Интернет... Неуки мой. Ама акъл трябва, да се търси. Ти нямаш. Балък

    10:00 06.10.2025

  • 80 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    Кой си ти да конфискуваш?Палячо маломерен.

    10:01 06.10.2025

  • 81 Копейка

    0 0 Отговор
    Путин разбира се лъже!
    Че кой би правил бизнес у нас, като знае, какво го чака, а ние без чужд бизнес сме умрели, ще ни поробят още повече китайците

    10:03 06.10.2025

