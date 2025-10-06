С указ на Путин: конфискация на активите на ЕС в Русия?

Ако ЕС реши да използва замразените резерви на Руската централна банка, за да помогне на Украйна, какъвто план има Европейската комисия, Кремъл веднага ще национализира и продаде чуждестранните активи, замразени в Русия. За това съобщиха източници на агенция Блумбърг, както и редица медии, близки до руското правителство.
По данни на Блумбърг, точно с тази цел Путин е подписал на 30 септември указ "За някои особености в реализацията на имуществата, които са федерална собственост". Указът предвижда ускорена процедура, за оценката на иззетите активи ще се отделят не повече от десетина дни. За разпродажбата ще отговаря държавната банка ПСБ, която обслужва руския военно-промишлен комплекс. В указа директно се казва и, че мерките са в отговор на "неприятелските действия на САЩ и други чужди държави".
Приемането на указа беше предшествано от изявления на високопоставени руски служители. "В случай на конфискация ще последва отговор", обеща президентският говорител Дмитрий Песков. Той нарече плановете на ЕС "кражба", а заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че тези, които участват в изземането на руска собственост, ще бъдат преследвани "до края на века".
Тези руски реакции бяха отговор на обсъждания план да се предостави на Украйна т.нар. "репарационен кредит" в размер от 140 милиарда евро, обезпечен с руски активи, замразени в белгийския депозитар Euroclear. В края на септември в подкрепа на този план се изказа и германският канцлер Мерц.
Колко западни компании продължават да работят в Русия
Надеждни оценки за стойността на европейските активи, които са застрашени от конфискуване, няма - има само косвени данни. Според проучване, направено в началото на 2025 година от Киевската школа по икономика, през 2023 година 827 западноевропейски компании са извършвали активна дейност в Русия. Общите им приходи през същата година са възлезли на 81,4 милиарда долара, а година по-рано - на 111,4 милиарда. Данъчните отчисления и през двете години са били по три милиарда долара.
Аналогични изследвания за 2024-а засега няма, но има редовно актуализирани списъци на оставащите в Русия компании. Единият ("Leave Russia") се съставя от Киевската школа по икономика, а другият - от група икономисти под ръководството на професора от Йейлската школа по мениджмънт Джефри Зоненфелд. Техните данни сочат, че стотици компании от Западна Европа и САЩ продължават да развиват активна дейност в Русия.
По данни на "Leave Russia", преди началото на руската инвазия в Украйна, в Русия са работили 459 германски компании. 251 от тях, според съставителите на списъка, продължават дейността си в страната (например Metro, Globus, Ritter Sport), а 134 са в процес на прекратяване на дейността си. Едва 74 фирми вече са напуснали руския пазар. Анализът на списъците показва, че след 2023 година процесът на изтегляне на западния бизнес практически е спрял - главно поради това, че властите в Русия са започнали активно да му пречат.
Как става това? Чуждестранните компании са длъжни да съгласуват продажбата на активи с правителствената Комисия за контрол над чуждестранните инвестиции. Цената на сделката трябва да бъде с поне 50 процента по-ниска от последната оценка за стойността на съответния бизнес. По-късно бе добавено и още едно изискване - 10 процента от цената на сделката да се преведат в руския бюджет. Но дори собствениците да са готови да продадат бизнеса при такива условия, правителствената комисия пак може да блокира сделката.
Има и още едно условие - отговорното ведомство да няма възражения. Наскоро стана известно, че такива възражения са провалили поредния опит за продажба на руския бизнес на финансовата група Raiffeisenbank International. По данни на агенция Ройтерс, Москва е заинтересована да задържи Raiffeisenbank в страната, защото банката продължава да свързва Русия с европейската финансова система.
Каква друга европейска собственост може да конфискува Русия
Освен към европейските компании, които продължават да работят в Русия, претенциите на Кремъл могат да се разпрострат и над финансовите активи на чужденци, които са били замразени в страната. Според "Ню Йорк Таймс" става дума за т.нар. сметки тип C, в които Русия е замразила пари и ценни книжа на чуждестранни инвеститори. Тази мярка беше въведена в отговор на замразяването на запасите на Руската централна банка на Запад.
Русия може да копира европейската стратегия - да не конфискува активи, а да ги използва например като гаранция за емитиране на облигации, чиято продажба би позволила да се финансира нарастващият дефицит на руския държавен бюджет. Такова предположение пред "Ню Йорк Таймс" изказа изследователят от Центъра за европейски политически анализи (CEPA) Александър Коляндр.
Обемът на средствата, депозирани по сметки от тип C, не е известен. През пролетта на 2023 година Централната банка съобщи, че в тях има около 500 милиарда рубли. По-късно ръководителката на отдел "Инвестиционни финансови посредници" в Централната банка Олга Шишлянникова заяви, че общият размер на замразените финансови активи "значително" надвишава средствата на руските частни инвеститори, блокирани в Европа. Общо по сметките от тип С може би са замразени няколко десетки милиарда долара, предполага Александър Коляндр.
Съдбата на замразените руски активи в ЕС още не е решена
На неофициалната среща на Европейския съвет, проведена в Копенхаген на първи октомври, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за първи път представи основните елементи на предложението замразените руски активи да се прехвърлят на Украйна.
Според представители на ЕС, отзивите на страните от Общността са били конструктивни, въпреки че Белгия, Франция и Испания са изразили задръжки. Темата обаче ще продължи да се обсъжда. Вероятно е конкретно решение за предаване на замразените руски активи на Украйна да бъде внесено за обсъждане на официалната среща на ЕС на 23 и 24 октомври в Брюксел.
Автор: Олег Логинов
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вашето мнение
Коментиран от #64
08:59 06.10.2025
4 да ама не
Коментиран от #7, #13, #14, #35, #76
09:02 06.10.2025
5 честен ционист
09:03 06.10.2025
6 Голем смех
Коментиран от #16, #21, #25, #28, #32
09:04 06.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами щом
09:05 06.10.2025
9 Мишел
Коментиран от #12, #15
09:05 06.10.2025
10 Супер
Коментиран от #36, #37
09:06 06.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Как точно
До коментар #9 от "Мишел":Го изчисли това?
Коментиран от #79
09:07 06.10.2025
13 честен ционист
До коментар #4 от "да ама не":Руските и олигарси извадиха парите си от европейските банки 2 месеца преди СВО, плюс това ЕС няма директиви за конфискация на лично имущество, докато Вова се гласи да национализира всички активи на ЕС в РФ, от движима и недвижима собственост, вклюаително и посолствата, до финансови инструменти, което е многократно повече от всикчите виртуални млрд на руските олигарси по европейските банки, които отдавна вече не са там физически.
Коментиран от #18, #41
09:07 06.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "да ама не":ДА бе ДА❗ И като не и пука на ЕС
( между другото е ТОЙ, а не ТЯ )
защо се занимава със санкции,
спиране на медии,
спортисти и прочие 🤔
Да се чуди човек ПО ПЕЙКИТЕ само такива ли останахте 🤔
Коментиран от #17
09:08 06.10.2025
15 глупости
До коментар #9 от "Мишел":над 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 са
09:08 06.10.2025
16 иван костов
До коментар #6 от "Голем смех":Всеки се натиска да прави бизнес с Русия, ограниченият ти ум обаче не го схваща.
И не е нужно!
09:09 06.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Райфайзенбанк
09:13 06.10.2025
20 Това ли трябва да мине
09:15 06.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Голем смех":🤣 ем ГОЛ ем С МЕХ🤣
Що да е луд някой който прави бизнес с Русия🤔
Русия ли ОТКРАДНА
3ОО ООО ООО ООО ❓
Май трябва да си луд да правиш бизнес с крадеца на тези пари🤔
09:15 06.10.2025
22 Блез Паскал
Москва заплашва да Отговори и бързо да продаде активите на западните фирми, които работят в Русия.
Злaтно правило: Библията 7:12 – Евaнгелие от Матей : И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците. Затова, постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас.
Това е същността на Моисеевия закон и писанията на пророците.
09:16 06.10.2025
23 Мдаааа дааа
Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
09:16 06.10.2025
24 Коментар
Коментиран от #26
09:17 06.10.2025
25 така де
До коментар #6 от "Голем смех":всички си спомняме за ПЕТЪР ЧЕРНЕВ иначе пешко мъката който като отиде да си вземе 10 милиона заработени в москва просто минаха през автомобила му с един зил..ГОЛЕМА МЪКА е да вземеш пари от руснаци
09:17 06.10.2025
26 честен ционист
До коментар #24 от "Коментар":Вова е непреходен.
09:18 06.10.2025
27 Аз съм веган
Коментиран от #38
09:18 06.10.2025
28 Мишел
До коментар #6 от "Голем смех":Грешиш. Тези, които правят бизнес в Русия, имат приходи 190 000 000 000$ за две години, като чуждите инвестиции в Русия са 270 000 000 000€. Луди са тези, които не правят бизнес в Русия.
09:19 06.10.2025
29 Всичко се връща на този свят
09:20 06.10.2025
30 Копейка
09:21 06.10.2025
31 Написано си е ясно
09:21 06.10.2025
32 Баце ЕООД
До коментар #6 от "Голем смех":Всички ти се смеем. Верно е голем смех.
09:21 06.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "да ама не":Да бе :
" на ЕС не и пука за ПРЕДАТЕЛИТЕ които си ПЪЛНЯТ гушите с БИЗНЕС в Русия..."
Не запомняш какво пишеш ли❓
Не знаеш какво пишеш ли ❓
Не разбираш смисъла на това което пишеш ли ❓
Да ти се чуди човек ❗
Коментиран от #73
09:21 06.10.2025
34 Карлос Друсар
09:22 06.10.2025
35 Ахаха
До коментар #4 от "да ама не":ЕС е най-големия вносител на руски енергоносители в светът... Така че издиша ти теорията не, ами писанието. Ае беги пий една студена вода сега
09:23 06.10.2025
36 Кап ут
До коментар #10 от "Супер":ако някой трябва да учи то това са такива като Вас седнали на чужда софра и се разполагат сякаш е тяхна.
09:23 06.10.2025
37 Мордор
До коментар #10 от "Супер":Както ти казваш изпревари Великобритания, Франция, Германия, Италия по бвп, както и покупателна способност.
09:24 06.10.2025
38 Абе
До коментар #27 от "Аз съм веган":ти май си нечленоразделен... гоуем....
09:27 06.10.2025
39 Непрекосновенна частна собственост
09:28 06.10.2025
40 Швейк
Коментиран от #45
09:30 06.10.2025
41 Как ще национализира посолствата
До коментар #13 от "честен ционист":Бе генийче?
09:30 06.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Коста
09:31 06.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 На баба ти, сестра ти и майка ти
До коментар #40 от "Швейк":от турския паркинг ще ги продаде.
09:32 06.10.2025
46 Кит
09:32 06.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путин държи Черния Петър!)))
Но, и това е основният момент, напомня ни изданието: през лятото на 2022 г., когато започна гладният танц около руските сметки в Белгия , беше проведен контра-одит. Стойността на западните активи под формата на заеми, строителни и инфраструктурни проекти и преки инвестиции в производствени проекти беше оценена на един трилион долара.
Президентският указ позволява тяхното изземване и продажба с главоломна скорост. Освен ако някой не се вразуми овреме.
09:33 06.10.2025
49 Ууууууу
Коментиран от #62, #67
09:34 06.10.2025
50 Георги
09:35 06.10.2025
51 В В.П.
09:36 06.10.2025
52 И основният въпрос е
09:36 06.10.2025
53 нннн
09:39 06.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А нещо
09:40 06.10.2025
56 Свободен
На севернокорейците или на инвеститорите от Бангладеш?
Или може би на стомаха?!
😂😂
Коментиран от #61, #65, #70
09:40 06.10.2025
57 Копейка
09:41 06.10.2025
58 Еее сега
09:42 06.10.2025
59 Истината ли..
Коментиран от #66, #71
09:42 06.10.2025
60 Лаком г@з глава затрива!
09:42 06.10.2025
61 Хи хи
До коментар #56 от "Свободен":Ще ги продаде на Светът !! ЕС и САЩ са само 1 милиард, Светът е 7 милиарда !! Да не говорим, че самите фирми може да искат да си откупят конфискуваните активи !!
09:47 06.10.2025
62 Антитрол
До коментар #49 от "Ууууууу":"Замразените активи са на руската държава, а Путин иска да пипа частни активи!"
Яхтите на руските олигарси които "демократичния" запад конфискува и те ли са на руската държава - абе опорките не вървят ама това не ви пречи - така и така цялата пропаганда е лъжи що да не добавиш още една.
09:48 06.10.2025
63 Некой ще се окаже че е купил фабрика
Какво правят руски активи в западни депозитари
А не обслужват работническата класа в Русия която работническа класа трябваше да е 500-600 милиона руснаЧета
Май червената аристокрация е изнесла авоарите на работниците
Коментиран от #74, #78
09:48 06.10.2025
64 Моето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":В страната на козаьобите не трябва да се инвестира.
А и активите са за няколко десесетки милиарда долара срещу стотици милиарди в Западни банки.
Само в Проссия има толкова проZZZти и алчни чиновници да започнеш агресия и да не си изтеглиш парите.
09:50 06.10.2025
65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #56 от "Свободен":"На КОГО...." -
УЧЕТО ГО ТОЗИ ЕЗИК БЕ❗
За да пишете не е достатъчно да познавате буквите❗
09:50 06.10.2025
66 Няма такова нещо
До коментар #59 от "Истината ли..":"качествени западни стоки и модерни технологии " ..... митове и легенди са от преди 35 години
09:50 06.10.2025
67 Истината ли ..
До коментар #49 от "Ууууууу":Хич те няма,дечкооо!! Замразените руски активи не са ЛИЧНО на държавата!! Те са на РУСКИ БАНКИ, А ТЕ СА ГИ СЪБРАЛИ ОТ ЧАСТНИ ФИРМИ,КОМПАНИИ И РУСКИ ГРАЖДАНИ!! /активите в тези банки са главно от такива сметки/Тези руски активи на Запад НЕ СА НА ДЪРЖАВАТА,ТЯ Е ТЕХНИЯТ ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ..
09:50 06.10.2025
68 Хи хи
09:50 06.10.2025
69 стоян георгиев
09:53 06.10.2025
70 Учуден
До коментар #56 от "Свободен":"На севернокорейците или на инвеститорите от Бангладеш?"
Колко пъти да се обяснява на нашите козячета че светът не е само краварите и подлогите им от ЕС - господарите им и подлогите са само една малка част от светът. Пък руската държава може да продаде активите на западни фирми даже и на собствените си граждани да не говорим за китайци и индийци - при тях има толкова богати че могат даже и цяла Европа да купят както се случва - моторите КТМ вече са индийски, "Ягуар" вече е индийски, хиляди други по малки марки вече са китайски или индийски.
09:54 06.10.2025
71 Ние щото, ако се замислиш колега
До коментар #59 от "Истината ли..":Сме бъкани от всякъде с "качествени западни стоки и модерни технологии " нали? И Запада и той е бъкан ....
09:54 06.10.2025
72 Хаха
09:56 06.10.2025
73 момченце малко
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":говоря ЗА ФИРМИТЕ, ЗА ФИРМИТЕ НЕ И ПУКА... ъуъъъъъъ ЗА ФИРМИТЕ В РУСИЯ.
Де дебила ти бе.
09:56 06.10.2025
74 мушмул
До коментар #63 от "Некой ще се окаже че е купил фабрика":"Какво правят руски активи в западни депозитари", уффф умньо! Ми сигурно, каквото прави българския златен резерв в Британски банки! Цитат от Факти-"От депутата се разбра, че златото на България е 41 тона, 27 от които се пазят в частната Bank of England, останалите 14 са у нас...". А иначе златото ни, което е в природата чрез Дънди Прешъс направо си отива отвъд Атлантика!
09:57 06.10.2025
75 Баце ЕООД
09:58 06.10.2025
76 Ахаха
До коментар #4 от "да ама не":Беги на училище и да слушаш.. Не се обяснявай
09:59 06.10.2025
77 Лично мнение
Крайцерът показа пътя☝️...
09:59 06.10.2025
78 По твоята логика колега
До коментар #63 от "Некой ще се окаже че е купил фабрика":Аз па ще те питам на Германия златото какво прави в САЩ? А? ...а на Япония 809,4 милиарда долара, а на Белгия 415,5 милиарда долара, Люксембург 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара, Ирландия 327,3 милиарда долара. .....и т.н ....
09:59 06.10.2025
79 Информацията
До коментар #12 от "Как точно":Я има в Интернет... Неуки мой. Ама акъл трябва, да се търси. Ти нямаш. Балък
10:00 06.10.2025
80 Бай Тошо
10:01 06.10.2025
81 Копейка
Че кой би правил бизнес у нас, като знае, какво го чака, а ние без чужд бизнес сме умрели, ще ни поробят още повече китайците
10:03 06.10.2025