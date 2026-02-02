Казахстан представи проект за нова конституция

Проектът на новия основен закон на страната е разработен в резултат на цялостен анализ на предложения от граждани, политически партии, обществени организации и експерти, открити публични обсъждания и подробно проучване на нови норми и разпоредби.

Отправната точка за конституционната реформа беше инициативата на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев за създаване на еднокамарен парламент. Президентът изрази тази идея на 8 септември 2025 г. в годишното си обръщение към народа на страната с цел цялостно рестартиране на политическата система и положително въздействие върху по-нататъшния ход на социално-икономическото развитие на Казахстан в ерата на изкуствения интелект.

Още на 8 октомври 2025 г. беше подписано разпореждане за създаване на работна група за парламентарна реформа, която включваше известни юристи, експерти, представители на фракции на политически партии и обществени организации. Също така към дискусиите се присъединиха неравнодушни граждани, които изпращаха своите мнения и предложения чрез порталите e-Otinish и eGov.

Така интензивното обсъждане на новата реформа продължи около половин година. През това време работната група обстойно разгледа и обобщи всички предложения на граждани, които са повече от 2000.

На Петата среща на Националния курултай на 20 януари 2026 г. К.Токаев обобщи резултатите от тази работа, представяйки визия за бъдещи промени. Той подчерта, че първоначално се е предполагало, че измененията ще засегнат около 40 члена от Конституцията. Но в хода на работата стана ясно, че обемът на промените ще бъде много по-голям, те ще засегнат много други аспекти на политическия и социален живот.

На 21 януари 2026 г. беше създадена конституционна комисия. Тя се състои от 130 души от членовете на Националния курултай, известни юристи, служители на централните държавни агенции, ръководители на медии, председатели на маслихати (общински съвети), представители на регионални обществени съвети, експертни и научни общности. По този начин в състава бяха включени абсолютно всички социални групи и региони на Казахстан.

Всички заседания на Комисията бяха напълно открити и излъчвани на живо. Работата ѝ беше широко и подробно отразена от медиите. Известни юристи, правозащитници, общественици, депутати, политолози и други експерти излязоха със своите мнения, коментари и предложения.

По време на работния процес членовете на Комисията разгледаха подробно предложенията в Основния закон, които засегнаха всички раздели и 77 членове, което представлява 84% от текста на Конституцията. По този начин членовете на Комисията поставиха и подкрепиха въпроса за подготовката на нова Конституция на Казахстан.

Концептуалните промени в Основния закон на Казахстан са насочени към повишаване на човекоцентричността на държавата, отразяване на актуалните ценности и принципи на народа на Казахстан, както и повишаване на ефективността на структурата на политическите институции на републиката.

В новия преамбюл правата и свободите на човека за първи път са провъзгласени за основен приоритет на държавата. Единството и солидарността, междуетническото и междурелигиозното разбирателство се определят като основа на държавността на Казахстан. Суверенитетът и независимостта, унитарността, териториалната цялост са определени като неизменни ценности. Принципи като Справедливост, Закон и Ред, грижовно отношение към природата, за първи път са залегнали на конституционно ниво.

Освен това е фиксирано, че единственият източник на държавната власт и носител на суверенитет е народът на Казахстан.

Като централна идея на новия текст на Основния закон са определени образованието и науката, културата и иновациите. Това е фундаментално важен обрат, подчертаващ, че бъдещето на държавата не се определя от минералните ресурси и природните богатства, а от човешкия капитал и постиженията на гражданите.

Друга важна семантична линия е цифровизацията. В тази връзка новият текст на Конституцията за първи път фиксира нормата за защита на правата на гражданите в цифровата среда.

Основната характеристика на новия текст на Конституцията е фокусът върху правата на човека. По този начин правата и свободите на човека са залегнали не само в новия Преамбюл, но и одобрени като специален приоритет и семантичен стълб на цялата Конституция.

Прави се ясно разграничение между религията и държавата. Утвърждава се светският характер на системата на образованието и възпитанието.

Въвежда се разпоредба, че бракът е доброволен и равноправен съюз на мъж и жена. Това решение има за цел да защити традиционните ценности на най-високо правно ниво и да засили защитата на правата на жените.

Сред ключовите текстове на проекта за Конституция също така са:

Формиране на нов еднокамарен парламент - Курултай, състоящ се от 145 депутати и притежаващ нови, разширени правомощия. При формирането му ще се използва пропорционална избирателна система, а мандатът на депутатите ще бъде пет години.

Пропорционалната система ще допринесе за развитието на кадровата политика на партиите, ще увеличи тяхната институционална роля и ще засили отговорността на политическите сили към обществото.

Създаване на нова платформа за национален диалог „Қазақстанның Халық Кеңесі“ (Върховен съвет на Казахстан). Това ще бъде най-висшият консултативен орган, представляващ интересите на народа на Казахстан, който има право на законодателна инициатива.

Създаване на институция вицепрезидент. Той ще взаимодейства от името на президента на страната със социално-политически, научни и културно-образователни организации на Казахстан и чужди държави.

Включване за първи път на специален текст, посветен на адвокатурата и адвокатската дейност.

Защита на интелектуалната собственост.

Засилване на гаранциите за правата на гражданите, включително забрана за даване на обратна сила на законите, които налагат нови задължения на гражданите или влошават тяхното положение, принципите на презумпцията за невинност, недопустимостта на повторно преследване за едно и също престъпление.

Закрепване на „правилото на Миранда“.

Освен това проектът за нова Конституция на Казахстан комплексно решава проблема с остарелия терминологичен апарат.

Текстът на новия основен закон на страната подчертава установената държавност, установения международен авторитет, ясния приоритет на Казахстан върху развитието на човешкия капитал, образованието, науката и иновациите, който уверено гледа към бъдещето. В същото време се отдава уважение към действащата Конституция, която изигра важна роля за формирането на държавността и историческото развитие на Казахстан.

Общо в първия проект на новата версия на Конституцията се предлага да се консолидира преамбюла, 11 раздела и 95 члена.

Събирането на предложения продължава през порталите e-Otinish и eGov.

Окончателното решение за новата конституция ще бъде взето от гражданите на страната на национален референдум.