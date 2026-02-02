Зеленски: Русия насочва ударите си към железопътната логистика на Украйна

Руски атаки отново са били насочени срещу украинската железопътна инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес. По думите му Москва продължава да поставя логистиката на страната под системен натиск, предава БТА.
Изявлението беше направено на фона на изключително тежка енергийна ситуация, тъй като Украйна, обхваната от зимни студове, преминава през най-сериозната си криза в електроснабдяването от началото на руската инвазия през 2022 година.
„Както и в предишните дни, руската армия концентрира усилията си върху тероризиране на нашата логистика, най-вече железопътната мрежа“, написа Зеленски в социалните мрежи. Той уточни, че удари са регистрирани основно в Днепропетровска и Запорожка област.
Според обобщени данни на Франс прес, базирани на информация от украинските военновъздушни сили, през януари Русия е използвала по-малко дронове и ракети в сравнение с декември. Въпреки това последиците от атаките са довели до безпрецедентна енергийна криза в страната.
През месеца Украйна, и особено столицата Киев, преживя най-мащабните прекъсвания на електричеството, отоплението и водоснабдяването от началото на войната. Данните показват, че руските сили са изстреляли 4452 ударни дрона - с около 13% по-малко спрямо предходния месец - както и 135 ракети, което представлява спад от 23%.
От тези дронове 3788 са били неутрализирани от украинската противовъздушна отбрана, което означава успеваемост от 83% - леко подобрение спрямо декември, когато този показател е бил около 80%.
В края на януари Зеленски отправи критики към европейските партньори заради забавянията във финансовата помощ. По думите му това е довело и до отложени доставки на ракети за системите за противовъздушна отбрана, което е оставило енергийната инфраструктура на страната по-уязвима за руски удари.
От месеци Москва провежда мащабна кампания срещу електроцентрали, топлоелектрически съоръжения и газовия сектор на Украйна. Миналата седмица обаче беше отчетена временна пауза в тези атаки, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова руския държавен глава Владимир Путин да се въздържи от бомбардировки над Киев и други градове заради тежките зимни условия.
Въпреки това украинската енергийна система, вече силно компрометирана, претърпя сериозна авария през уикенда заради техническа повреда. Това доведе до изключително рядко пълно спиране на метрото в Киев.
Столицата понесе най-тежките последици от прекъсванията на електроснабдяването и отоплението, като в определени моменти близо половината от сградите останаха без топлина. В отговор властите разположиха отопляеми палатки за гражданите.
Междувременно украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руски удар е поразил за втори път в рамките на едно денонощие неин въглищен обект в Днепропетровска област, предаде Ройтерс. Атаката последва удар от предходния ден, при който, по окончателни данни, загинаха 12 миньори, а 16 бяха ранени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не, до Кардам с влака, после пешак. Повестката за първи вагон ще ти дойде електронно.
5 Потресаващи данни от ТАСС
Предложението на руския президент Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не трябва да се тълкува като жест на уверен главнокомандващ, а по-скоро като отчаян ход на лидер, чиято армия е изправена пред реален риск от колапс. Състоянието на руските въоръжени сили бележи дълбок упадък, който Кремъл се опитва да прикрие. Анализът посочва, че Путин е прибегнал до закупуването на 15 000 войници от Северна Корея, докато руски вербовчици активно търсят наемници в Африка. Ситуацията с човешкия ресурс е толкова критична, че затворите вече са опразнени, а на фронтовата линия се връщат дори тежко ранени затворници.
Особено тревожни са съобщенията, че сред върнатите в битка има хора с ампутирани крайници, които не са получили протези и се налага да воюват с патерици. Тези действия разкриват две ключови тенденции.Загуба на бойна ефективност
Независимите анализи сочат, че напредъкът на руската армия е по-бавен дори от този на армиите по време на Първата световна война, но с цената на огромни човешки жертви. Данните показват, че през последните две години Русия е успяла да превземе малко над 1% от територията на Украйна. Цената за това е над 800 000 убити и ранени, като загубите продължават да възлизат на повече 1000 души дневно.
,,Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив, за да „поемат куршумите“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще ост
17:00 02.02.2026
12 Гого
До коментар #7 от "рашистка жалка мъка и смърт":Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷
До коментар #12 от "Гого":Докато англичаните и ти зяпате футбол, защото да го играете не можете, руснаците ви оправят ханъмите.
