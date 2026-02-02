Възможна среща САЩ-Иран в Истанбул за обсъждане на ядрено споразумение

Американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещнат в петък в Истанбул, за да обсъдят потенциално ядрено споразумение, съобщава изданието „Аксиос“, предава БТА.

Според друг запознат източник, срещата в петък е разглеждана като „възможно най-добрият сценарий“, но той уточни, че „нищо не е окончателно, докато не се случи“.

Ако се проведе, това ще бъде първият официален контакт между американски и ирански представители след провала на преговорите и 12-дневната война през юни.

Новината идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Персийския залив, докато президентът Доналд Тръмп подчертава, че единственият начин да се избегне военен конфликт е бързо постигане на споразумение.

Според „Аксиос“, организацията на срещата е резултат от интензивните дипломатически усилия на Турция, Египет и Катар през последните дни, които имат за цел да улеснят диалога между двете страни.