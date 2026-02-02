Възможна среща САЩ-Иран в Истанбул за обсъждане на ядрено споразумение

Американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещнат в петък в Истанбул, за да обсъдят потенциално ядрено споразумение, съобщава изданието „Аксиос“, предава БТА.
Според друг запознат източник, срещата в петък е разглеждана като „възможно най-добрият сценарий“, но той уточни, че „нищо не е окончателно, докато не се случи“.
Ако се проведе, това ще бъде първият официален контакт между американски и ирански представители след провала на преговорите и 12-дневната война през юни.
Новината идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Персийския залив, докато президентът Доналд Тръмп подчертава, че единственият начин да се избегне военен конфликт е бързо постигане на споразумение.
Според „Аксиос“, организацията на срещата е резултат от интензивните дипломатически усилия на Турция, Египет и Катар през последните дни, които имат за цел да улеснят диалога между двете страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3, #9
18:57 02.02.2026
2 Беше си
Коментиран от #4
19:05 02.02.2026
3 Антитрол
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"за обсъждане на ядрено споразумение"
Нали господарите ви със супер-дупер бомбите унищожиха всички ядрени съоръжения на Иран бе - сега пак щели да се договарят.
И вземи се ограмоти какво означава съкращението БРИКС - И е Индия а не е Иран - ама от мозъчетата на нашите козячета какво може да очакваш.
Коментиран от #10
19:11 02.02.2026
4 Учуден
До коментар #2 от "Беше си":Като гледам САЩ клекна - нали щяха да ги нападат пък сега ще се договаряли - що така изведнъж се отказаха.
Коментиран от #7
19:12 02.02.2026
5 ....
19:14 02.02.2026
6 ....
19:15 02.02.2026
7 604
До коментар #4 от "Учуден":текат бойни учения в персийския залив между китай, иран и русия....докато трае няма да могат да нападнат и да искат....дали са клекнали надали.....
Коментиран от #8, #11
19:16 02.02.2026
8 ...
До коментар #7 от "604":Китайчетата големи лицемерчета, както винаги
Коментиран от #12
19:17 02.02.2026
9 Помнещ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"как всемогучая Персия се договаря със САЩ!? ма нали са от БРИКС бе/!!"
Първо Иран не е от БРИКС - явно са пропуснали от посолството да те ограмотят и второ с държава от БРИКС преговаря Урсула че и търговско споразумение подписа и всички козячета получиха амнезия че щяха да им налагат санкции на Индия че купувала петрол от Путин.
19:17 02.02.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Антитрол":///Иран официално се присъедини към групата БРИКС на 1 януари 2024 г., заедно с Египет, Етиопия и ОАЕ, превръщайки организацията в по-мащабен икономически блок. Този ход укрепва геополитическите позиции на Техеран, предлагайки възможности за заобикаляне на западните санкции, засилване на търговията и достъп до нови финансови механизми. /// нищо не ми отговори!!! не СИ умна че бу ра шка ти!-Бягайте Ракетите Идат ,Късат Спецнази е превода
Коментиран от #13
19:19 02.02.2026
11 Учуден
До коментар #7 от "604":"дали са клекнали надали....."
Аз говоря че краварите клекнаха а не иранците.
19:20 02.02.2026
12 604
До коментар #8 от "...":? що така мислиш, всеки си гледа интереса....според възможностите
19:20 02.02.2026
13 Антитрол
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е така де ама още не са с пълноправно членство. А с пълноправно членство е Индия на която Урсулката ходи да се моли.
Коментиран от #15
19:25 02.02.2026
14 ??!!
19:26 02.02.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Антитрол":ааааа...изв. се тогаз-не знаех! смятай ако са пълноправни..
19:27 02.02.2026