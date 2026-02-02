Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Възможна среща САЩ-Иран в Истанбул за обсъждане на ядрено споразумение

2 Февруари, 2026 18:53 606 15

Дипломатическите усилия на Турция, Египет и Катар може да доведат до първи контакт след провала на преговорите

Възможна среща САЩ-Иран в Истанбул за обсъждане на ядрено споразумение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещнат в петък в Истанбул, за да обсъдят потенциално ядрено споразумение, съобщава изданието „Аксиос“, предава БТА.

Според друг запознат източник, срещата в петък е разглеждана като „възможно най-добрият сценарий“, но той уточни, че „нищо не е окончателно, докато не се случи“.

Ако се проведе, това ще бъде първият официален контакт между американски и ирански представители след провала на преговорите и 12-дневната война през юни.

Новината идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Персийския залив, докато президентът Доналд Тръмп подчертава, че единственият начин да се избегне военен конфликт е бързо постигане на споразумение.

Според „Аксиос“, организацията на срещата е резултат от интензивните дипломатически усилия на Турция, Египет и Катар през последните дни, които имат за цел да улеснят диалога между двете страни.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    не мога да си обясня , как всемогучая Персия се договаря със САЩ!? ма нали са от БРИКС бе/!! моля някой по-така ,,умен,, че бу раш , да разясни

    Коментиран от #3, #9

    18:57 02.02.2026

  • 2 Беше си

    1 5 Отговор
    ясно, че Иран ще клекне.

    Коментиран от #4

    19:05 02.02.2026

  • 3 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "за обсъждане на ядрено споразумение"

    Нали господарите ви със супер-дупер бомбите унищожиха всички ядрени съоръжения на Иран бе - сега пак щели да се договарят.

    И вземи се ограмоти какво означава съкращението БРИКС - И е Индия а не е Иран - ама от мозъчетата на нашите козячета какво може да очакваш.

    Коментиран от #10

    19:11 02.02.2026

  • 4 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Беше си":

    Като гледам САЩ клекна - нали щяха да ги нападат пък сега ще се договаряли - що така изведнъж се отказаха.

    Коментиран от #7

    19:12 02.02.2026

  • 5 ....

    0 1 Отговор
    Що във древния град Визинтион, Персия няма ли се древна столица?

    19:14 02.02.2026

  • 6 ....

    1 0 Отговор
    Персеполис (Парса) е най-известната церемониална столица на Древната Персийска империя (Ахеменидското царство), основана от Дарий I около 515 г. пр.н.е..

    19:15 02.02.2026

  • 7 604

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    текат бойни учения в персийския залив между китай, иран и русия....докато трае няма да могат да нападнат и да искат....дали са клекнали надали.....

    Коментиран от #8, #11

    19:16 02.02.2026

  • 8 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    Китайчетата големи лицемерчета, както винаги

    Коментиран от #12

    19:17 02.02.2026

  • 9 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "как всемогучая Персия се договаря със САЩ!? ма нали са от БРИКС бе/!!"

    Първо Иран не е от БРИКС - явно са пропуснали от посолството да те ограмотят и второ с държава от БРИКС преговаря Урсула че и търговско споразумение подписа и всички козячета получиха амнезия че щяха да им налагат санкции на Индия че купувала петрол от Путин.

    19:17 02.02.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Антитрол":

    ///Иран официално се присъедини към групата БРИКС на 1 януари 2024 г., заедно с Египет, Етиопия и ОАЕ, превръщайки организацията в по-мащабен икономически блок. Този ход укрепва геополитическите позиции на Техеран, предлагайки възможности за заобикаляне на западните санкции, засилване на търговията и достъп до нови финансови механизми. /// нищо не ми отговори!!! не СИ умна че бу ра шка ти!-Бягайте Ракетите Идат ,Късат Спецнази е превода

    Коментиран от #13

    19:19 02.02.2026

  • 11 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    "дали са клекнали надали....."

    Аз говоря че краварите клекнаха а не иранците.

    19:20 02.02.2026

  • 12 604

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    ? що така мислиш, всеки си гледа интереса....според възможностите

    19:20 02.02.2026

  • 13 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е така де ама още не са с пълноправно членство. А с пълноправно членство е Индия на която Урсулката ходи да се моли.

    Коментиран от #15

    19:25 02.02.2026

  • 14 ??!!

    0 0 Отговор
    А може би в Рим, да си проведат срещата?

    19:26 02.02.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антитрол":

    ааааа...изв. се тогаз-не знаех! смятай ако са пълноправни..

    19:27 02.02.2026

