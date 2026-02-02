Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: Турция подкрепя сирийските власти и търси начини за ограничаване на иранската криза

Ердоган: Турция подкрепя сирийските власти и търси начини за ограничаване на иранската криза

2 Февруари, 2026 21:15, обновена 2 Февруари, 2026 21:13 393 3

  • ердоган-
  • турция-
  • иран-
  • криза

Изказването бе направено след заседание на турския кабинет, проведено днес в Анкара под председателството на Ердоган.

Ердоган: Турция подкрепя сирийските власти и търси начини за ограничаване на иранската криза - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Анкара следи отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран, като подчерта подкрепата на Турция за сирийските власти и готовността ѝ да предприеме стъпки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация на напрежението около Иран, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Изказването бе направено след заседание на турския кабинет, проведено днес в Анкара под председателството на Ердоган.

„Следим внимателно развитието на събитията в Сирия и Иран“, заяви турският държавен глава. Той подчерта значението на Сирия като съседна държава, с която Турция споделя най-дългата си сухопътна граница - 911 километра.

„Сирия е страна, с която имаме дълбоки исторически и обществени връзки. Нашето желание е да виждаме до себе си стабилен съсед, в който хората, независимо от етническата и религиозната си принадлежност, живеят в мир, а не държава, обречена на постоянна нестабилност“, заяви Ердоган.

По думите му за сирийския народ се отваря „нова страница“, а онези, които разчитат на тероризма, няма да постигнат целите си. Турският президент изрази надежда, че постигнатото в петък споразумение между кюрдските бойци и сирийските власти за прекратяване на конфликта ще бъде приложено без забавяне.

„Турция застава твърдо срещу всички, които извличат полза от кръвопролитията в нашия регион“, подчерта той, на фона на започналото днес разполагане на сирийски правителствени сили в североизточния град Хасака, който досега беше под контрола на кюрдски милиции.

Ердоган допълни, че турските власти обсъждат и възможни действия, свързани със сигурността и възстановяването на Газа, както и мерки за предотвратяване на по-нататъшното задълбочаване на „иранската криза“.

По-рано американското издание „Аксиос“ съобщи, че американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да проведат среща в петък в Истанбул, на която да обсъдят възможността за ново ядрено споразумение.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 двуличен пуяк

    3 1 Отговор
    винаги лъже ислямистчето

    21:17 02.02.2026

  • 2 Султана от КапалъЧарши

    2 1 Отговор
    какъв мазен анадолски курбан е

    21:23 02.02.2026

  • 3 Плд, Св Климент

    1 0 Отговор
    Ердоган е 3л0бен, но страхлив черкез, ръководен (най-вече) от усета си си към грабеж и плячка.

    21:29 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания