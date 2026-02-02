Ердоган: Турция подкрепя сирийските власти и търси начини за ограничаване на иранската криза

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Анкара следи отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран, като подчерта подкрепата на Турция за сирийските власти и готовността ѝ да предприеме стъпки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация на напрежението около Иран, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Изказването бе направено след заседание на турския кабинет, проведено днес в Анкара под председателството на Ердоган.

„Следим внимателно развитието на събитията в Сирия и Иран“, заяви турският държавен глава. Той подчерта значението на Сирия като съседна държава, с която Турция споделя най-дългата си сухопътна граница - 911 километра.

„Сирия е страна, с която имаме дълбоки исторически и обществени връзки. Нашето желание е да виждаме до себе си стабилен съсед, в който хората, независимо от етническата и религиозната си принадлежност, живеят в мир, а не държава, обречена на постоянна нестабилност“, заяви Ердоган.

По думите му за сирийския народ се отваря „нова страница“, а онези, които разчитат на тероризма, няма да постигнат целите си. Турският президент изрази надежда, че постигнатото в петък споразумение между кюрдските бойци и сирийските власти за прекратяване на конфликта ще бъде приложено без забавяне.

„Турция застава твърдо срещу всички, които извличат полза от кръвопролитията в нашия регион“, подчерта той, на фона на започналото днес разполагане на сирийски правителствени сили в североизточния град Хасака, който досега беше под контрола на кюрдски милиции.

Ердоган допълни, че турските власти обсъждат и възможни действия, свързани със сигурността и възстановяването на Газа, както и мерки за предотвратяване на по-нататъшното задълбочаване на „иранската криза“.

По-рано американското издание „Аксиос“ съобщи, че американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да проведат среща в петък в Истанбул, на която да обсъдят възможността за ново ядрено споразумение.