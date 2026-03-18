Затвор за 63-годишен мъж, блудствал с деца на 4 и 7 години

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която 63-годишен мъж е признат за виновен за блудство, съобщиха от обвинението.
В хода на проведеното разследване е установено, че в периода от ноември до 8 декември 2023 г. в Благоевград, той е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с дете на 4 години, както и че в същия период е извършил действия на полово удовлетворение с дете на 7 години, от същия пол.
За извършените от него две престъпления, съдът му наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от 5 години при първоначален общ режим на изтърпяване.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кви пет години нееее.
16:08 18.03.2026
2 Горски
16:20 18.03.2026
3 Никой
16:27 18.03.2026
4 Е как 5 годи затвор бееее!!!!!!!!!
16:28 18.03.2026
5 В затвора, на дърти години
16:30 18.03.2026
6 Aлфа Вълкът
Коментиран от #7
16:38 18.03.2026
7 Aлфа Вълкът
До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":Това го казвам за Петроханските тролове.
16:39 18.03.2026