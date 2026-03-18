Затвор за 63-годишен мъж, блудствал с деца на 4 и 7 години

18 Март, 2026 16:06 546 7

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която 63-годишен мъж е признат за виновен за блудство, съобщиха от обвинението.

В хода на проведеното разследване е установено, че в периода от ноември до 8 декември 2023 г. в Благоевград, той е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с дете на 4 години, както и че в същия период е извършил действия на полово удовлетворение с дете на 7 години, от същия пол.

За извършените от него две престъпления, съдът му наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от 5 години при първоначален общ режим на изтърпяване.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кви пет години нееее.

    8 0 Отговор
    Скопяване на публично място.

    16:08 18.03.2026

  • 2 Горски

    4 0 Отговор
    Трябва да се направи регистър на педофилите и такива да нямат работа и достъп до деца - аниматори, учители. Пред вратата на къщата му да пише, че въпросния е педофил, за да знаят съседите с кого си имат работа, както е в любимата ви "демократична" Америка. А на този трябва да му нашарят дирника в кауша.

    16:20 18.03.2026

  • 3 Никой

    2 0 Отговор
    " Хвала " на българския съд . Блудство с 4 и 7 годишни и 5 години ,след 3 години вън . Къде са " педофилите " от ИТН да протестират за тези деца , къде са ?

    16:27 18.03.2026

  • 4 Е как 5 годи затвор бееее!!!!!!!!!

    1 0 Отговор
    Доживотен

    16:28 18.03.2026

  • 5 В затвора, на дърти години

    1 0 Отговор
    ще му образуват aналнu фucypu.

    16:30 18.03.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Педофилите обичат агнешко, а не шилешко.

    Коментиран от #7

    16:38 18.03.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":

    Това го казвам за Петроханските тролове.

    16:39 18.03.2026

