Фермерско сдружение осъди ДФ "Земеделие" за над 457 000 евро

18 Март, 2026 16:08 553 4

Решението подложени на обжалване пред Върховния административен съд

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великотърновско сдружение на фермери осъди Държавен фонд "Земеделие“ за над 457 хиляди евро. Обезщетението е заради забавени плащания за овче месо и сирене.

Националната асоциация за развъждане на млечни овце, чието седалище е във Велико Търново, спечели на първа инстанция делото срещу ДФ "Земеделие“ за пропуснати ползи вследствие на забавени плащания по Програмата "Европейско овче месо и сирене“.

Административният акт за отказ на плащане е за две междинни искания на фермерите през 2016 и 2017 година. Съдът го отменя през 2023 година, но плащане не е направено.

Преводът идва на 14 април 2025 година, а Великотърновският административен съд приема, че забавянето на парите е довело до реални финансови вреди за сдружението.

От ДФ "Земеделие“ посочват, че претенцията е с изтекла давност, което не се приема от съда. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.


  • 1 Питане

    2 0 Отговор
    Кой плаща ?
    Шефа на ДФ "Земеделие" ???
    Когато един плати от джоба си, тогава може би....
    Крайно време е и прокуратурата от джоба си да плаща за НЕКАДЪРНОСТ

    Коментиран от #2

    16:24 18.03.2026

  • 2 Спокойно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питане":

    Няма да плати палячото Христанов (екс-)ППДБ. Винаги ние плащаме през бюджета.

    16:33 18.03.2026

  • 3 Няма давност за престъпления

    0 0 Отговор
    Проблема е че парите се събират много трудно понякога невъзможно и понякога без какъвто и да е морал ищеца бива принуждаван да се откаже от вземането. Това е стил и метод. Такива персони по принцип са мерзавци дори това да е "законно" на първо четене

    16:39 18.03.2026

  • 4 Те си рисуват бесило

    0 0 Отговор
    Докато човек си пише молбата.

    16:41 18.03.2026

