Фермерско сдружение осъди ДФ "Земеделие" за над 457 000 евро

Великотърновско сдружение на фермери осъди Държавен фонд "Земеделие“ за над 457 хиляди евро. Обезщетението е заради забавени плащания за овче месо и сирене.
Националната асоциация за развъждане на млечни овце, чието седалище е във Велико Търново, спечели на първа инстанция делото срещу ДФ "Земеделие“ за пропуснати ползи вследствие на забавени плащания по Програмата "Европейско овче месо и сирене“.
Административният акт за отказ на плащане е за две междинни искания на фермерите през 2016 и 2017 година. Съдът го отменя през 2023 година, но плащане не е направено.
Преводът идва на 14 април 2025 година, а Великотърновският административен съд приема, че забавянето на парите е довело до реални финансови вреди за сдружението.
От ДФ "Земеделие“ посочват, че претенцията е с изтекла давност, което не се приема от съда. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
