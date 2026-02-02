Рюте пристига в Киев: реч пред Върховната рада ще привлече вниманието на ЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Киев във вторник и се очаква да произнесе реч пред Върховната рада на Украйна, съобщиха народните депутати Ярослав Железняк и Олексий Гончаренко, предава Европейская правда, предава Фокус.
15-ата сесия на Върховната рада започва на 3 февруари, а дневният ред ще включва откриване на сесията, изказване на генералния секретар на НАТО и редица процедурни точки. „Утре генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще говори във Върховната рада на Украйна“, написа Гончаренко в социалните мрежи. Железняк потвърди: „Ще има откриване, реч на генералния секретар на НАТО и редица процедурни точки“.
Официалното потвърждение за пристигането на Рюте в украинската столица все още не е публикувано.
Припомняме, че в последните си изявления генералният секретар на НАТО призова Европейския съюз да се откаже от правилото „купувай европейско“ при снабдяването на Украйна с оръжия. Освен това той отправи призив към страните от ЕС, които разполагат със запаси от ракети-прехващачи, да ги предоставят на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #10
21:58 02.02.2026
2 Мхм
Коментиран от #21, #59
21:58 02.02.2026
3 Истината е че
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
21:59 02.02.2026
4 Хахо
Коментиран от #11
22:00 02.02.2026
5 604
Коментиран от #68
22:01 02.02.2026
6 Генералният секретар на НАТО Марк Рюте
Описано е подробно. Препоръчвам на всички колеги които действително искат да разберат за престъпната същност на НАТО и за генезиса му да прочетат история на Теодор Ахил, човека който реално е създал НАТО. Има я в trumanlibrary gov ..... Theodore Achilles Oral History Interview .... човека е водил лично преговорите за Северноатлантическия пакт и е участвал в корупцията , 1948-49, НАТО, 1950, 1952, 1960; и конференциите на CENTO, SEATO и Colombo Plan, 1960 г......Описал е за каква корупция и гнус става дума.....Статията в архивите е много дълга но си струва да се прочете. ===В рационализирането на отбранителното производство имахме светлата идея; нека французите произвеждат противотанковите оръдия, белгийците пушките, италианците камионите и така и така надолу по линията, като всеки произвежда нещо в голям мащаб и го прави много ефективно. Дълго време нищо не се случва и тогава френската армия внезапно поръчва 10 000 камиона Fiat. Мислехме, че най-после тази идея се е наложила; започваме от тук нататък. Малко по-късно разбрахме, че съпругата на тогавашния френски военен министър е сестра на шефа на компанията Fiat. Така става...... Това е НАТО но трябва да се чете и чете ..
22:01 02.02.2026
7 Питам
Коментиран от #24, #28
22:01 02.02.2026
8 Леля Гошо
Коментиран от #15
22:02 02.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 3344
До коментар #1 от "Шопо":Росен Желязков беше ходил в Киев, а не оня кукундрел Орешарски
Коментиран от #64
22:03 02.02.2026
11 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Хахо":То само с плямпане от дивана не става.
22:03 02.02.2026
12 Леля Гошо
Коментиран от #50
22:03 02.02.2026
13 ЕДИН ОРЕШНИК ЩЕ БЪДЕ ДОБРЕ
22:04 02.02.2026
14 ПИТАЙТЕ ГО ТУРИСТА
22:05 02.02.2026
15 Ха-ха
До коментар #8 от "Леля Гошо":И Рюте и Путин празнуват днес. Димата Медеведев и той е на другия бряг.!
Коментиран от #22
22:05 02.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 оня с питон.я
Коментиран от #18
22:06 02.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НЕ на Рюте !
НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае
22:08 02.02.2026
20 Бат Путин
22:08 02.02.2026
21 Гошо
До коментар #2 от "Мхм":Точно това и ще говори Нищо друго да не чакат украинците от тоя подстрекател
22:08 02.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Капитан Крийч
До коментар #18 от "Гробар":Ше земе да му хареса и ше тича по голо дупе край покровск.
22:08 02.02.2026
24 Абе
До коментар #7 от "Питам":един пита завчера, та яде кютек....
22:09 02.02.2026
25 Ами
22:10 02.02.2026
26 Аз да питам сега
22:10 02.02.2026
27 Удряйте братушки по Върховната рада
22:13 02.02.2026
28 Три мишлета 🐭
До коментар #7 от "Питам":с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐭 🐱 😂
Коментиран от #35
22:14 02.02.2026
29 татунчо 🍌
Коментиран от #46
22:14 02.02.2026
30 Копейки,
Коментиран от #37
22:14 02.02.2026
31 Карго 200
22:14 02.02.2026
32 Рюте също е престъпник
Коментиран от #38
22:14 02.02.2026
33 Смърфиета
22:15 02.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Многоходовото
22:16 02.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Костадин Костадинов
До коментар #32 от "Рюте също е престъпник":Мнооотто думи не означават смисъл
Коментиран от #60
22:18 02.02.2026
39 НАТО със секретар Рюте
22:18 02.02.2026
40 Костадин Костадинов
До коментар #37 от "Йосиф Висарионич":До ся ф кой клуп бяхми
22:19 02.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Рюте в Киев
Ще уговорят украинското настъпление вероятно. И скоро парса в Москва
22:20 02.02.2026
43 Варварка
Коментиран от #55
22:21 02.02.2026
44 Ей хорааа
Коментиран от #48, #61
22:21 02.02.2026
45 Костадин Костадинов
До коментар #41 от "Атлантизма е мамник, той е зло":До ся де бяхми -ф рая на Русия
22:22 02.02.2026
46 хаха🤣
До коментар #29 от "татунчо 🍌":нищо не става със спиране на тока и парното..🤣 Пуся е много зле с воюването, като първокласник е 🤣 Тръмп му показа как се прави, ама Пуся е с мозък на 1/2 кокошка 🤣🤣🤣
22:23 02.02.2026
47 Яка шизофрения
Атлантическа олигофрения и шизофрения.... единият Рюте излиза и почва да дрънка как страшно било и трябва трилиони да даваме щото страшна заплаха имало, после друг олигофрен излиза да обяснява как Русия капацитет нямала и невъзможно било Украйна да победи....после трети олигофрен, после четвърти олигофрен а сега видиш ли върховният олигофрен ....Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо
22:24 02.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Малък весел гей
22:24 02.02.2026
50 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #12 от "Леля Гошо":И аз празнувам днес, Песков ми е приготвил вечеря-изненада в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
22:24 02.02.2026
51 и тоя днеска ще празнува
Коментиран от #56
22:25 02.02.2026
52 Костадин Костадинов
22:25 02.02.2026
53 европейски зрители. Нали помните?
22:27 02.02.2026
54 Сатана Z
22:28 02.02.2026
55 За инф
До коментар #43 от "Варварка":От ЗАД
22:28 02.02.2026
56 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #51 от "и тоя днеска ще празнува":И ние празнуваме днес 🥳🥂
22:28 02.02.2026
57 Заведох ви в сърцето на Европа
22:31 02.02.2026
58 Артилерист
22:35 02.02.2026
59 Защо ли
До коментар #2 от "Мхм":русофилите винаги търсите някакви конспирации във всичко. :) Имат си работа хората, обсъждат си всякакви въпроси в парламента, точно както и при нас. Те да не са извънземни.
22:44 02.02.2026
60 В голяма
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":грешка си. Всичко в този коментар е пределно смислено за малкото място, което се отрежда тук за един коментар. Посочи поне едно нещо, което не е смислено!
22:46 02.02.2026
61 Ехехе
До коментар #44 от "Ей хорааа":ми то не остана за кой да гласуваме, тогава. за Радев - всички русофили. Бсп, величие, възраждане са аут от парламента, то и не остава кой да гласува за тях. Следващия парламент ще е Радев и атлантици.
22:51 02.02.2026
62 Алиса Вайдел
Коментиран от #63
22:52 02.02.2026
63 сериозно ли 😂
До коментар #62 от "Алиса Вайдел":А г-жа или по-точно г-н Алис Вайдел какво е ?
😂
22:56 02.02.2026
64 Шопо
До коментар #10 от "3344":Орешник дали може да стигне до радата
Коментиран от #66
22:57 02.02.2026
65 az СВО Победа 80
22:57 02.02.2026
66 ......
До коментар #64 от "Шопо":Не върши никаква работа, където и да го изпратят този орешник, полза няма. Трябваше в началото на операцията да направят преврата. До тука беше СВО-то, няма полезни ходове Русия.
23:02 02.02.2026
67 Гошу
23:14 02.02.2026
68 Хасанчо
До коментар #5 от "604":Не, щоту го чакат с ваазлин смесен с пясък и борови иглички
23:16 02.02.2026
69 Генерал от НАТО
23:17 02.02.2026