Рюте пристига в Киев: реч пред Върховната рада ще привлече вниманието на ЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Киев във вторник и се очаква да произнесе реч пред Върховната рада на Украйна, съобщиха народните депутати Ярослав Железняк и Олексий Гончаренко, предава Европейская правда, предава Фокус.

15-ата сесия на Върховната рада започва на 3 февруари, а дневният ред ще включва откриване на сесията, изказване на генералния секретар на НАТО и редица процедурни точки. „Утре генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще говори във Върховната рада на Украйна“, написа Гончаренко в социалните мрежи. Железняк потвърди: „Ще има откриване, реч на генералния секретар на НАТО и редица процедурни точки“.

Официалното потвърждение за пристигането на Рюте в украинската столица все още не е публикувано.

Припомняме, че в последните си изявления генералният секретар на НАТО призова Европейския съюз да се откаже от правилото „купувай европейско“ при снабдяването на Украйна с оръжия. Освен това той отправи призив към страните от ЕС, които разполагат със запаси от ракети-прехващачи, да ги предоставят на Украйна.