Рюте пристига в Киев: реч пред Върховната рада ще привлече вниманието на ЕС

2 Февруари, 2026 21:56

Посещението ще съвпадне с откриването на 15-ата сесия и призиви за подкрепа от ЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Киев във вторник и се очаква да произнесе реч пред Върховната рада на Украйна, съобщиха народните депутати Ярослав Железняк и Олексий Гончаренко, предава Европейская правда, предава Фокус.

15-ата сесия на Върховната рада започва на 3 февруари, а дневният ред ще включва откриване на сесията, изказване на генералния секретар на НАТО и редица процедурни точки. „Утре генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще говори във Върховната рада на Украйна“, написа Гончаренко в социалните мрежи. Железняк потвърди: „Ще има откриване, реч на генералния секретар на НАТО и редица процедурни точки“.

Официалното потвърждение за пристигането на Рюте в украинската столица все още не е публикувано.

Припомняме, че в последните си изявления генералният секретар на НАТО призова Европейския съюз да се откаже от правилото „купувай европейско“ при снабдяването на Украйна с оръжия. Освен това той отправи призив към страните от ЕС, които разполагат със запаси от ракети-прехващачи, да ги предоставят на Украйна.


  • 1 Шопо

    18 8 Отговор
    Орешарски дали знае как се стига до върховната рада ?

    Коментиран от #10

    21:58 02.02.2026

  • 2 Мхм

    32 4 Отговор
    Марк Рюте ще говори във Върховната рада на Украйна? И какво ще говори? До последния украинец?

    Коментиран от #21, #59

    21:58 02.02.2026

  • 3 Истината е че

    35 5 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    21:59 02.02.2026

  • 4 Хахо

    29 4 Отговор
    Един Орешник би предотвратил това недоразумение и розов евроатлантик Рюте да обещава от наше име ново и нови милиарди евро на Украйна

    Коментиран от #11

    22:00 02.02.2026

  • 5 604

    17 3 Отговор
    в радата на дания ще говори или?

    Коментиран от #68

    22:01 02.02.2026

  • 6 Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

    26 4 Отговор
    НАТО е корупция ! НАТО е нацистки коптор !
    Описано е подробно. Препоръчвам на всички колеги които действително искат да разберат за престъпната същност на НАТО и за генезиса му да прочетат история на Теодор Ахил, човека който реално е създал НАТО. Има я в trumanlibrary gov ..... Theodore Achilles Oral History Interview .... човека е водил лично преговорите за Северноатлантическия пакт и е участвал в корупцията , 1948-49, НАТО, 1950, 1952, 1960; и конференциите на CENTO, SEATO и Colombo Plan, 1960 г......Описал е за каква корупция и гнус става дума.....Статията в архивите е много дълга но си струва да се прочете. ===В рационализирането на отбранителното производство имахме светлата идея; нека французите произвеждат противотанковите оръдия, белгийците пушките, италианците камионите и така и така надолу по линията, като всеки произвежда нещо в голям мащаб и го прави много ефективно. Дълго време нищо не се случва и тогава френската армия внезапно поръчва 10 000 камиона Fiat. Мислехме, че най-после тази идея се е наложила; започваме от тук нататък. Малко по-късно разбрахме, че съпругата на тогавашния френски военен министър е сестра на шефа на компанията Fiat. Така става...... Това е НАТО но трябва да се чете и чете ..

    22:01 02.02.2026

  • 7 Питам

    7 19 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #24, #28

    22:01 02.02.2026

  • 8 Леля Гошо

    21 2 Отговор
    Рюте-пюте май и той празнува днес.

    Коментиран от #15

    22:02 02.02.2026

  • 10 3344

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Росен Желязков беше ходил в Киев, а не оня кукундрел Орешарски

    Коментиран от #64

    22:03 02.02.2026

  • 11 Ха ХаХа

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хахо":

    То само с плямпане от дивана не става.

    22:03 02.02.2026

  • 12 Леля Гошо

    12 2 Отговор
    Рюте-пюте май и той празнува днес.

    Коментиран от #50

    22:03 02.02.2026

  • 13 ЕДИН ОРЕШНИК ЩЕ БЪДЕ ДОБРЕ

    13 2 Отговор
    да го посрещне тържествено

    22:04 02.02.2026

  • 14 ПИТАЙТЕ ГО ТУРИСТА

    14 2 Отговор
    Чия е Гренландия

    22:05 02.02.2026

  • 15 Ха-ха

    3 14 Отговор

    До коментар #8 от "Леля Гошо":

    И Рюте и Путин празнуват днес. Димата Медеведев и той е на другия бряг.!

    Коментиран от #22

    22:05 02.02.2026

  • 17 оня с питон.я

    9 3 Отговор
    Ше ги учи на пейраслък.

    Коментиран от #18

    22:06 02.02.2026

  • 19 НЕ на Рюте !

    15 2 Отговор
    Не на олигархията, искаме национализация а не приватизация. И на Бою Шиши и на атлантиците пълна медийна дехуманизация. Радев да ни поведе и към светло бъдеще да ни изведе. .... НАТО да си ходи и вратата към Китай и Русия широко да се отвори.
    НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
    НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае

    22:08 02.02.2026

  • 20 Бат Путин

    11 4 Отговор
    Аз ракети им пращам всеки ден.Ако може Рюте да им пусне тока.Трябва да си помагаме.От мен ракетите,от Мъск,интернета,от Рюте-тока.До победен край!

    22:08 02.02.2026

  • 21 Гошо

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мхм":

    Точно това и ще говори Нищо друго да не чакат украинците от тоя подстрекател

    22:08 02.02.2026

  • 23 Капитан Крийч

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    Ше земе да му хареса и ше тича по голо дупе край покровск.

    22:08 02.02.2026

  • 24 Абе

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    един пита завчера, та яде кютек....

    22:09 02.02.2026

  • 25 Ами

    9 2 Отговор
    Рюте да носи две кофи ток :)

    22:10 02.02.2026

  • 26 Аз да питам сега

    9 3 Отговор
    след атлантическите дивотии Лукойл колко данъци ще плати? ......През 2022 година руската компания "Лукойл" е платила данъци в България в размер на 685 млн. лева, от които 90 млн. лева корпоративен данък, а останалото - временна солидарна вноска, тоест т.нар. данък върху свръхпечалбата, въведен с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и отнасящ се за компаниите, работещи с изкопаеми горива. Към края на октомври 2023 година компанията е внесла и 647 млн. лева, от които 153 млн. лева са авансово платен данък върху печалбата.

    22:10 02.02.2026

  • 27 Удряйте братушки по Върховната рада

    14 3 Отговор
    Рюте няма да ни липсва. Никаква милост с пълна мощ

    22:13 02.02.2026

  • 28 Три мишлета 🐭

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐭 🐱 😂

    Коментиран от #35

    22:14 02.02.2026

  • 29 татунчо 🍌

    11 2 Отговор
    А дали ще може да говори рютето , че и да се види със зеленият 🦜? Путин какво мисли по въпроса с тока ще разберем утре . 🎯

    Коментиран от #46

    22:14 02.02.2026

  • 30 Копейки,

    3 9 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #37

    22:14 02.02.2026

  • 31 Карго 200

    3 9 Отговор
    Определено русия не става по-силна,защото от 4г. кърви,кърви като лейка.

    22:14 02.02.2026

  • 32 Рюте също е престъпник

    10 2 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    Коментиран от #38

    22:14 02.02.2026

  • 33 Смърфиета

    7 2 Отговор
    В Гренландия няма ли –30С или иска съветска архитектура и чернобилска радиация в добавка?

    22:15 02.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Многоходовото

    2 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия.

    22:16 02.02.2026

  • 38 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Рюте също е престъпник":

    Мнооотто думи не означават смисъл

    Коментиран от #60

    22:18 02.02.2026

  • 39 НАТО със секретар Рюте

    10 2 Отговор
    са класическо ОПГ. Ама по всички възможни дефиниции и определения без изключение !

    22:18 02.02.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Йосиф Висарионич":

    До ся ф кой клуп бяхми

    22:19 02.02.2026

  • 42 Рюте в Киев

    11 2 Отговор
    Само се чудя каква е тая война , щом Рюте и кой ли не си ходят по официални посещения в Киев ?!?
    Ще уговорят украинското настъпление вероятно. И скоро парса в Москва

    22:20 02.02.2026

  • 43 Варварка

    2 8 Отговор
    Браво на рютето, смел пълководец

    Коментиран от #55

    22:21 02.02.2026

  • 44 Ей хорааа

    6 3 Отговор
    Не позволявайте атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажиментии, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора !

    Коментиран от #48, #61

    22:21 02.02.2026

  • 45 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Атлантизма е мамник, той е зло":

    До ся де бяхми -ф рая на Русия

    22:22 02.02.2026

  • 46 хаха🤣

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "татунчо 🍌":

    нищо не става със спиране на тока и парното..🤣 Пуся е много зле с воюването, като първокласник е 🤣 Тръмп му показа как се прави, ама Пуся е с мозък на 1/2 кокошка 🤣🤣🤣

    22:23 02.02.2026

  • 47 Яка шизофрения

    9 1 Отговор
    Какво значи помияри, ....
    Атлантическа олигофрения и шизофрения.... единият Рюте излиза и почва да дрънка как страшно било и трябва трилиони да даваме щото страшна заплаха имало, после друг олигофрен излиза да обяснява как Русия капацитет нямала и невъзможно било Украйна да победи....после трети олигофрен, после четвърти олигофрен а сега видиш ли върховният олигофрен ....Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо

    22:24 02.02.2026

  • 49 Малък весел гей

    6 1 Отговор
    Рюте ревнува Зеленски от Макрон и отива за деня на влюбените на романтична вечеря в Киев.

    22:24 02.02.2026

  • 50 Розовото пони Путин 🦄

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Леля Гошо":

    И аз празнувам днес, Песков ми е приготвил вечеря-изненада в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    22:24 02.02.2026

  • 51 и тоя днеска ще празнува

    5 1 Отговор
    2ри февруари

    Коментиран от #56

    22:25 02.02.2026

  • 52 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор
    Колкууу ли тряа сти про да ми вярвате

    22:25 02.02.2026

  • 53 европейски зрители. Нали помните?

    4 1 Отговор
    ( .... В тези преговори Европа дори не играе второстепенна роля. Това се доказва от очевидния дискомфорт на Марк Рюте, генерален секретар на НАТО и бивш министър-председател на Холандия, хванат в Овалния кабинет, където дойде да се срещне с Доналд Тръмп в четвъртък, 13 март. Пред камерите той благодари на американския президент, че е  "сложил край на задънената улица"  по украинския въпрос, като го поздрави за протегнатата ръка към Русия, която въпреки това се възприема като заплаха от всички европейски членки на Атлантическия алианс. Марк Рюте и неговият смутен смях, когато до него Доналд Тръмп препотвърждава желанието си да анексира Гренландия или дори Канада... смущаващ образ на съюзник, който все още е далеч от еманципирането си....)

    22:27 02.02.2026

  • 54 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Адолф Хитлер също е посетил Запорожие през 1943 година,така че Рюте няма да е единствен.

    22:28 02.02.2026

  • 55 За инф

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Варварка":

    От ЗАД

    22:28 02.02.2026

  • 56 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "и тоя днеска ще празнува":

    И ние празнуваме днес 🥳🥂

    22:28 02.02.2026

  • 57 Заведох ви в сърцето на Европа

    2 1 Отговор
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    22:31 02.02.2026

  • 58 Артилерист

    3 1 Отговор
    НАТО без САЩ е куха структура. Фашистките наследници Мерц, Калас, Урсула водят ЕС до политическо обезличаване, икономическа разруха и разпад. Просперитета на Европа се дължеше на два основни фактора-евтини руски енергийни ресурси и военна сигурност от САЩ. Сега и двата са разрушени. Надеждата да откраднат руските активи също пропада. За военна победа чрез Украйна и ограбване на Русия и дума не може да става. Русия и сега побеждава на фронта, но тя започна серийно производство на Орешник, натрупа резерви от това уникално поразяващо оръжие и отправи последно предупреждение към киевския режим. На прицел сега са поставени командните структури на Украйна и изваждане от строя на управлението й...

    22:35 02.02.2026

  • 59 Защо ли

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мхм":

    русофилите винаги търсите някакви конспирации във всичко. :) Имат си работа хората, обсъждат си всякакви въпроси в парламента, точно както и при нас. Те да не са извънземни.

    22:44 02.02.2026

  • 60 В голяма

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    грешка си. Всичко в този коментар е пределно смислено за малкото място, което се отрежда тук за един коментар. Посочи поне едно нещо, което не е смислено!

    22:46 02.02.2026

  • 61 Ехехе

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ей хорааа":

    ми то не остана за кой да гласуваме, тогава. за Радев - всички русофили. Бсп, величие, възраждане са аут от парламента, то и не остава кой да гласува за тях. Следващия парламент ще е Радев и атлантици.

    22:51 02.02.2026

  • 62 Алиса Вайдел

    0 0 Отговор
    Гн. Зеленски, вие не сте президент, а обикновен крадец и измамник

    Коментиран от #63

    22:52 02.02.2026

  • 63 сериозно ли 😂

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Алиса Вайдел":

    А г-жа или по-точно г-н Алис Вайдел какво е ?
    😂

    22:56 02.02.2026

  • 64 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "3344":

    Орешник дали може да стигне до радата

    Коментиран от #66

    22:57 02.02.2026

  • 65 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Панайрджийска маймуна....

    22:57 02.02.2026

  • 66 ......

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Шопо":

    Не върши никаква работа, където и да го изпратят този орешник, полза няма. Трябваше в началото на операцията да направят преврата. До тука беше СВО-то, няма полезни ходове Русия.

    23:02 02.02.2026

  • 67 Гошу

    0 0 Отговор
    Утре Орешник на 50.44949462903148, 30.53657790792256 ще реши много проблеми.

    23:14 02.02.2026

  • 68 Хасанчо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Не, щоту го чакат с ваазлин смесен с пясък и борови иглички

    23:16 02.02.2026

  • 69 Генерал от НАТО

    1 0 Отговор
    ще помага в копаенето на външни тоалетни между блоковете

    23:17 02.02.2026

