Москва: Светът навлиза в ера без ядрени ограничения

Русия заяви, че е подготвена за нова международна реалност без действащи ограничения върху ядрените оръжия, след като договорът за контрол на стратегическите въоръжения „Нов СТАРТ“ изтича по-късно тази седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на руския заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от БТА.
Ако в последния момент не бъде постигнато споразумение между Москва и Вашингтон, договорът, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев, ще престане да действа в петък.
На пресконференция в Пекин Рябков заяви, че липсата на отговор от страна на САЩ на руските предложения за неформално удължаване на споразумението също представлява позиция. „Отсъствието на реакция е вид отговор“, каза той, цитиран от ТАСС.
Руският дипломат допълни, че Москва споделя и подкрепя позицията на Китай по въпросите на ядреното разоръжаване и контрола над стратегическите оръжия.
По отношение на Иран Рябков определи американските предложения към Техеран като ултимативни по своя характер.
Той коментира и ситуацията около Гренландия, като подчерта, че евентуално разполагане на американски системи за противоракетна отбрана на арктическия остров би принудило Русия да предприеме „компенсаторни военни мерки“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 трябва да изпържите
10:59 03.02.2026
2 Мишел
Коментиран от #7, #36
11:00 03.02.2026
3 Владимир Путин, президент
24 февруари 2022г Рассия взе да прекроява Световния Ред и затъна до уши в калта. Сега кво реве ?
Коментиран от #11
11:00 03.02.2026
4 Първанов
Коментиран от #14
11:01 03.02.2026
5 Атина Палада
11:02 03.02.2026
6 Свободен
Другото е празна площ с тук таме някоя деревня с крепостни!
Не разбирам толкова ли е сложно и трудно да се заличат тези две места, да се оградят за хиляда години и светът да заживее спокойно?!
11:04 03.02.2026
7 Руската пропаганда
До коментар #2 от "Мишел":Има за цел глупака.
11:06 03.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15
11:07 03.02.2026
9 Оффф, добре
11:13 03.02.2026
10 Ха,ха
11:14 03.02.2026
11 Нннн
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Май се самопрекрои, зад урал
Коментиран от #19
11:15 03.02.2026
12 руската мечка
11:16 03.02.2026
13 Обективен
11:16 03.02.2026
14 Това е
До коментар #4 от "Първанов":безспорен факт.
11:16 03.02.2026
15 ....
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ми то за друго няма за кво да и се обърне внимание
Коментиран от #18
11:16 03.02.2026
16 ...
11:18 03.02.2026
17 Световните медии днес
11:20 03.02.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "....":ааааа...е ся ще се включи някоя копейка да изрежда СМАРТфоните им...
11:21 03.02.2026
19 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Нннн":"....Русия се самопрекрои, зад урал.."
И това няма огрее Расийката.
Сибир ще си го поделят С.А.Щ и Китай.
Няма как с умряла 139.5млн популация да владееш и контролираш такава огромна територия
11:22 03.02.2026
20 Митя орешника
.
Коментиран от #38
11:23 03.02.2026
21 Реалист
Коментиран от #26
11:25 03.02.2026
22 Българин
11:25 03.02.2026
23 Мдаа
11:29 03.02.2026
24 Абе то такъв
11:29 03.02.2026
25 Ядрено оръжие
11:31 03.02.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Реалист":"...та се питам, кой е световния хулиган - САЩ или Русия?!..."
Русия с лаптите и колците от 18-ти век, определено не се вписва в ролятя на нищо. Бедна, изостанала, аграрна страна, производител на естествена и изкуствена тор, но като всеки деревенщик изпълнена с комплекси за величие и значимост.
Коментиран от #32
11:31 03.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Единственото
Коментиран от #33, #37
11:37 03.02.2026
29 Хрушчов
11:37 03.02.2026
30 Няма край
Коментиран от #35
11:38 03.02.2026
31 Бог
11:38 03.02.2026
32 Реалист
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Е, то ако си прав, САЩ какво чакат още, та не са влезли за да си я усвоят, както направиха с индианците? Да, ама не си прав, а само така ти се иска, нали?
11:38 03.02.2026
33 Реалист
До коментар #28 от "Единственото":И ти мечтаеш да ги видиш на живо, така ли? Много яко са ви облъчили САЩ и платените "Журналя" като Грозев........
11:42 03.02.2026
34 Ето как САЩ и запада
11:51 03.02.2026
35 Евроасматик с нервен тик
До коментар #30 от "Няма край":урсулската тъпотия, няма край
11:52 03.02.2026
36 град София
До коментар #2 от "Мишел":Китай изобщо не го слагай в едно изречение със Северна Корея и Русия. Китай никога няма да се намеси във война, камо ли да използва или плаши с ядрено оръжие. Китай има съвсем други планове за бъдещето си -пари, икономика и високи технологии. Плашенето с ядрено оръжие е за глупаци Русия и Северна
11:54 03.02.2026
37 Цар бомба
До коментар #28 от "Единственото":Е руско оръжие. И е изпробвано 1961 г. Е, ако си можел преди 65 г да направиш такова, защо днес да не можеш? Цяла индустриална революция мина от тогава. Днес това може да се направи много по-лесно...
11:55 03.02.2026
38 Морски
До коментар #20 от "Митя орешника":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка.🐻😂🐻😂🐻
11:55 03.02.2026
39 Zахарова
12:19 03.02.2026