Москва: Светът навлиза в ера без ядрени ограничения

Русия заяви, че е подготвена за нова международна реалност без действащи ограничения върху ядрените оръжия, след като договорът за контрол на стратегическите въоръжения „Нов СТАРТ“ изтича по-късно тази седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на руския заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от БТА.

Ако в последния момент не бъде постигнато споразумение между Москва и Вашингтон, договорът, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев, ще престане да действа в петък.

На пресконференция в Пекин Рябков заяви, че липсата на отговор от страна на САЩ на руските предложения за неформално удължаване на споразумението също представлява позиция. „Отсъствието на реакция е вид отговор“, каза той, цитиран от ТАСС.

Руският дипломат допълни, че Москва споделя и подкрепя позицията на Китай по въпросите на ядреното разоръжаване и контрола над стратегическите оръжия.

По отношение на Иран Рябков определи американските предложения към Техеран като ултимативни по своя характер.

Той коментира и ситуацията около Гренландия, като подчерта, че евентуално разполагане на американски системи за противоракетна отбрана на арктическия остров би принудило Русия да предприеме „компенсаторни военни мерки“.