"Нямат място тук": в Марсилия въстанаха срещу наркобандите

"Нямат място тук": в Марсилия въстанаха срещу наркобандите

23 Февруари, 2026 12:54 1 917 16

Твърдо решени да дадат отпор на насилието, хаоса и разрухата, жителите на френския пристанищен град решиха да вземат нещата в свои ръце

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Старото пристанище на Марсилия: сърцето на историческия център на френския крайбрежен град се показва в целия си блясък.

Но пристанищният град има и сенчеста страна. На места улиците са окупирани от наркопласьори, които се опитват да разширят влиянието си още повече. Докато местните жители не решават да им се противопоставят.

"Отказваме да се примирим"

„Това е кварталът, в който живеем – и наркопласьорите нямат място тук. Обградихме ги и им казахме – трябва да си тръгнете“, разказват пред ДВ хората от квартала, в който западнали панелни блокове определят облика на тази част от града.

Марсилия може да се слави като френската средиземноморска метрополия, но същевременно е и един от най-опасните градове във Франция. Това важи включително за някои комплекси близо до центъра, които очевидно са били и в по-добро състояние. Именно по тази причина наркодилърите многократно са се опитвали да се настанят там.

„Дилърите често подбират сгради, които се рушат, нямат охрана, асансьорите не работят и т.н. При това положение хората живеят там в постоянен страх. Но ние отказваме да се примирим с това“, споделя един от потърпевшите. Така хората решават да се обединят, за да прогонят дилърите, но все пак предпочитат да крият лицата си, когато говорят пред медиите.

„Естествено, че се страхуваме. Но ние имахме избор – дали веднъж завинаги да се освободим от този страх или постоянно да живеем с него.“

Десетки жертви в спиралата на насилие в Марсилия

В Марсилия обаче противопоставянето на дилърите винаги е било трудно. По време на войните между наркобандите през последните три години са били убити около 90 души. При това все по-често жертви стават невинни хора. Полицията реагира на нарастващото насилие с все-активни действия. Но дилърите се връщат отново и отново.

Разследващата журналистка Хериел Алути изобщо не е изненадана – при положение, че с наркотиците могат да се натрупат големи печалби. „Според преценките, през 2025 година във Франция са били продадени наркотици за седем милиарда евро – три пъти повече, отколкото през 2010 година. Наркобандите искат своя дял от пая, което доведе до невиждана спирала от насилие в Марсилия.“

Как жителите на града се самоорганизираха

Жителите на един от северните квартали на града са изпитали на собствен гръб какво е да попаднеш между фронтовете. На това място дилърите са се установили преди няколко години, разказва пред ДВ социалната работничка Инес Бен Муса. „Седяха срещу училището, дори си бяха наредили дивани и маси. През трите години, в които бяха тук, три пъти се е стигало до престрелки. Тогава всички се прибираха от училище право вкъщи. Улиците бяха празни - като че ли тук не живееха хора.“

След това обаче местните жители взимат нещата в свои ръце – начело с Фарида Шате, която заедно с други майки решава да си върне квартала. Тя основава дружество, което редовно организира различни занимания и екскурзии за младежите – за да ги предпази по този начин от хлътването в престъпните среди. Дилърите се пренасочват към други квартали.

„Исках да покажа на децата колко много могат да постигнат. Някои от тукашните младежи станаха лекари. Всичко е възможно. За тях е важно да виждат и други неща – извън техния квартал“, обяснява пред ДВ Шарида. А младежите междувременно ценят нейните предложения – защото знаят какво е положението в други райони на Марсилия.

17-годишният Хилан споделя пред ДВ: „На младите в другите квартали не се предлагат възможности за разнообразно прекарване на свободното време, те не получават подкрепа. И на тях им се искат приятни преживявания, но те не разполагат с пари. И така стигат до дилърите“. Хилан си спомня, че преди кварталът да се промени, всеки ден е имало престрелки и всеки е можел да бъде засегнат. „Има много такива истории – за хора, които нямат нищо общо с наркотърговията, но са били простреляни и са починали.“

Когато местната власт е безсилна

Жителите на квартал Бен Омбре не искат да допуснат подобно нещо – затова организират демонстрации, оплакват се, че блокът им е оставен да се руши и настояват за държавни субсидии. „Тази социална разруха се извършва пред очите на градските власти, а те казват, че не могат да направят нищо. Не разбираме защо не се намесват“, казва един от демонстрантите. Друг допълва: „Чувстваме се изоставени и виждаме, че градските власти не поемат никаква отговорност“.

От общината заявяват пред ДВ, че вече са оказали финансова подкрепа на някои собственици на жилища. Но не могат да поемат работата на домоуправителите или на държавата. Затова местните жители решили лично да се захванат и да възвърнат добрия вид и доброто име на квартала си. „Искаме сами да се погрижим за нещата и например да запълним дупките по тротоарите. Предстои да се съберем всички собственици на жилища, сред които има и строителни предприемачи, за да санираме и да пребоядисаме сградите.“ След обновяването една от целите ще е и да се държат трайно на разстояние наркодилърите.

Автор: Лиза Луис


  • 1 Ценности

    11 2 Отговор
    Европейски

    12:55 23.02.2026

  • 2 Нашето МВР

    16 1 Отговор
    да покани наркобандите да дойдат у нас, да си работят мирно и необезпокоявано!

    Коментиран от #3, #15

    12:57 23.02.2026

  • 3 От МВР

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нашето МВР":

    Нали? Да идват, кво се стискат тези пинтии за някакви си 20% от оборота!

    12:59 23.02.2026

  • 4 Факта е

    17 2 Отговор
    Че, то населението в Марсилия вече е преобладаващо Арабско и Африканско, бе! Що не прескочите дотам за няколко дни, лично да се убедите в това!

    Коментиран от #16

    13:01 23.02.2026

  • 5 Спокойно!

    7 1 Отговор
    Молим гражданите да се обърнат към полицията в Марсилия!

    13:02 23.02.2026

  • 6 Мазньо

    16 1 Отговор
    Нормално.Мароканските и алжирски "доктори" работят по специалността си.

    13:04 23.02.2026

  • 7 Запознат

    17 0 Отговор
    "социалната работничка Инес Бен Муса"

    Това е типично френско име да знаете - "богатия запад" е вече едно голямо гето а нашите продажници ни натикаха в "клуба на богатите" когато дойде време да се плаща сметката.

    В какво "евролибералите" превърнаха Европа - в Лондон камък да хвърлиш все ще удариш някого по чалмата.

    13:07 23.02.2026

  • 8 Зевзек

    9 1 Отговор
    „Тази социална разруха се извършва пред очите на градските власти, а те казват, че не могат да направят нищо. Не разбираме защо не се намесват“

    Ами "евроатлантически ценности" - какво ги интересуват нарко-бандите - местните да се оправят. Важното е че гей-парадите са разрешени, както и еднополовите бракове и ЕК реши че не само жени можели да раждат - до сега нито един мъж не е родил но се правят опити.

    13:15 23.02.2026

  • 9 Още малко да не са го казали

    4 1 Отговор
    "хората от квартала" Казали са го хората със пагоните и автоматите

    Коментиран от #13

    13:21 23.02.2026

  • 10 Соваж бейби

    8 1 Отговор
    Тази статия е малко като виц ,възможно е да се случи ама трябва военен режим .Марсей е държава в държавата дори не е бил френска територия а подарен,то там истински французин е рядко срещано явление,бизнеса с дрогата и престъпност е на голямо ниво по зле е и от Италия положението.

    13:22 23.02.2026

  • 11 Учуден

    9 0 Отговор
    Някое козяче няма ли да коментира тук как "демократичния запад" бил на "светлинни години" пред Русия и как Русия била "кочина" с "външни тоалетни" или плащат само за плюене по Русия.

    13:24 23.02.2026

  • 12 Това е нормално за западен град

    4 0 Отговор
    За три години да са били убити около 90 души. Даже е малко. В пъти повече са. В случая обаче не става дума за това а за малтретиране на алжирското малцинство преди изборите. Включително общински съветници и служители в администрацията

    Коментиран от #14

    13:25 23.02.2026

  • 13 Свидетел

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Още малко да не са го казали":

    "Казали са го хората със пагоните и автоматите"

    Хората с пагоните и автоматите и там като при нас са най големите дилъри на дрога - хващат някой който се помъчи да продава дрога без да си плаща на тях а на тези които си плащат даже и ги защитават. Ако полицията не е подкупна могат за една седмица да ги изловят обаче казват на местните че "нищо не можели да направят".

    13:31 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 онзи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нашето МВР":

    Те са тук бандите продават си и никой не ги закача

    13:31 23.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

