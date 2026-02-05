Новини
Близо 40 станаха жертвите на обилните януарски снеговалежи в Северна Япония ВИДЕО

5 Февруари, 2026 04:41 966 2

Изгубилите живота си заради лошото време за цялата зима може да надхвърлят 60

Близо 40 станаха жертвите на обилните януарски снеговалежи в Северна Япония ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите от обилните снеговалежи, които удариха Северна Япония и крайбрежието на Японско море на 20 януари, достигна 38, според статистика на Японската агенция за пожарна и спасителна дейност, публикувана на уебсайта на агенцията.

В статистиката са включени паднали от покриви, докато са почиствали сняг, както и тези, които са издъхнали, докато са почиствали пътища и пътеки. Най-голям брой жертви са в префектурите Ниигата (14), Акита (7) и Ямагата (5). Още по четирима души са изгубили живота си в Хокайдо и Аомори. Смъртни случаи е имало и в префектурите Нагано, Шимане, Ивате и Киото. Още 413 души са ранени в резултат на снеговалежа, 142 от които са получили сериозни наранявания.

Според оценки на ТАСС, базирани на данни на местните власти, обаче, 61 души са загинали в резултат на снеговалежи в Япония през цялата зима.

Особено обилни снеговалежи са ударили няколко японски префектури през последните седмици, като са засегнали предимно Ниигата, Хокайдо, Акита и Ямагата. Изпратени са военни части, за да помогнат на населението.


Япония
  • 2 Наблюдаваме яко

    3 0 Отговор
    "Затопляне на климата" ??? Тези от ЕС със "зелената сделка " ни мислят за глупаци. Крадат пари с такава тъпа лъжа.

    07:55 05.02.2026

