Мерц: Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър

Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър в допълнение към съществуващите договорености за сигурност със САЩ, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че Мерц е направил това изявление на фона на засиленото напрежение от двете страни на Атлантика, което възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разклати традиционните съюзи.
Германският канцлер посочи, че разговорите са на много ранен етап и не се очаква скорошно решение.
"Знаем, че трябва да вземем редица стратегически и военно-политически решения, но моментът не е назрял", каза Мерц пред журналисти.
Понастоящем на Германия е забранено да разработва собствено ядрено оръжие съгласно т. нар. споразумение "Две плюс четири", което проправи пътя към обединението на страната през 1990 г. Освен това Германия е подписала Договора за неразпространение на ядрено оръжие.
Мерц каза, че договорните ангажименти на Германия не ѝ пречат да обсъжда съвместни решения с партньори, включително с Великобритания и Франция – единствените европейски държави с ядрен арсенал.
"Такива разговори се водят", каза още Мерц. По думите му тези консултации не противоречат и на сътрудничеството със САЩ в ядрената сфера.
Позицията на Мерц бе подкрепена и от председателя на Комисията по отбрана към Бундестага Томас Рьовекамп. Той заяви, че Германия разполага с технически капацитет, който може да бъде използван при разработването на европейско ядрено оръжие.
"Ние нямаме ракети или бойни глави, но разполагаме със значително технологично предимство, с което можем да допринесем за съвместна европейска инициатива", каза християндемократът Рьовекамп в ефира на германската телевизия "Велт".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копф шМерц
22:50 29.01.2026
2 Пич
Коментиран от #10
22:50 29.01.2026
3 Хеми значи бензин
Те да стрелят с ядрено оръжие а чосле бомбите на ответния удар да падат на Париж(и без това е грезен град).
22:51 29.01.2026
4 1111
22:56 29.01.2026
5 Мда
22:56 29.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
22:58 29.01.2026
7 руската мечка
22:58 29.01.2026
8 Ала Бала
22:58 29.01.2026
9 Пак ли руснята
23:00 29.01.2026
10 Значи
До коментар #2 от "Пич":смяташ че европа е нестабилна защото няма достатъчно ядрени оръжия,
Коментиран от #14
23:00 29.01.2026
11 Първия Перничанин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Урсулът никой не го е уволник все още. Урсулът си направи частно ЕС от тия шест държава в продънения от Урсулът ЕС.
Коментиран от #16
23:02 29.01.2026
12 гошо
23:07 29.01.2026
13 604
23:11 29.01.2026
14 Пич
До коментар #10 от "Значи":Естествено !!! За да си стабилен на международната сцена и да се съобразяват с тебе , има само две условия !!! Могъща армия и могъща икономика !!! Ако ще ми се вайкаш гейски че не е честно , и аз като враговете не се интересувам!!! Ако си паветник, огледай се!!!
Коментиран от #20
23:11 29.01.2026
15 604
23:13 29.01.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Първия Перничанин":Шесте големи страни в Европа казаха че чиновниците в Брюксел работят много бавно и некадърно и затова сами ще си вземат решения.
23:14 29.01.2026
17 Вашият чадър
Пък кво да говорим за Русия, Китай или другите?
23:17 29.01.2026
18 да питам
23:22 29.01.2026
19 Българин
23:24 29.01.2026
20 име
До коментар #14 от "Пич":Има и трето условие, достъп до евтини енергийни ресурси, че за предпочитане е и да има възможност за балансиране между различни източници. Икономика без промишленост няма, а промишлеността е преработена енергия, без нея не става.
23:25 29.01.2026
21 Механик
Трябват спътници-ЕС нямат.
Трябват технологии и производство-ЕС нямат.
Трябват оператори на машини (металообработващи), трябват технолози, трябват в крайна сметка и войници, ама ЕС и това няма.
Коментиран от #24
23:29 29.01.2026
22 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
23:31 29.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 койдазнай
До коментар #21 от "Механик":ЕС имат спътници. Дори ако погледнеш в Гугъл мапс, повечто снимки са от Аитбус. По голямата част от спътниците на геостационарна орбита са европейско производство.
Технологии за производство също има в Европа. Включително най-големият прозиводител на аеро косимическа техника в света, редица производители на автомобили, редица от най-реномираните ( Либхер, Ибармия, Хермле и още 10 подобни) производители на металорежещи машини. най-добрият производител на машини за микролектрониката в света. Най-добрият производител на оптични уреди и материали в света.
Ама койдазнай.
23:47 29.01.2026
25 Дас Хаген
23:53 29.01.2026
26 Сатана Z
◾„Европа трябва да се научи да говори езика на силата, за да укрепи позициите си в света“;
◾„Новият свят на великите сили се основава на сила, мощ и, ако е необходимо, насилие“;
◾„Нека се възползваме от това нововъзникващо самочувствие на европейците“ (⁉️).
Освен това той обяви, че германските власти работят по въпроса за приемането на ядрени оръжия от други европейски страни.
✨Фашизмът отново надига глава в Европа. И те отново определиха Русия като свой враг.
23:56 29.01.2026