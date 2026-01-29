Новини
Мерц: Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър
  Тема: Украйна

Мерц: Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър

29 Януари, 2026 22:47 683 26

Мерц направи това изявление на фона на засиленото напрежение от двете страни на Атлантика, което възникна, след като Тръмп разклати традиционните съюзи

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър в допълнение към съществуващите договорености за сигурност със САЩ, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че Мерц е направил това изявление на фона на засиленото напрежение от двете страни на Атлантика, което възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разклати традиционните съюзи.

Германският канцлер посочи, че разговорите са на много ранен етап и не се очаква скорошно решение.

"Знаем, че трябва да вземем редица стратегически и военно-политически решения, но моментът не е назрял", каза Мерц пред журналисти.

Понастоящем на Германия е забранено да разработва собствено ядрено оръжие съгласно т. нар. споразумение "Две плюс четири", което проправи пътя към обединението на страната през 1990 г. Освен това Германия е подписала Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Мерц каза, че договорните ангажименти на Германия не ѝ пречат да обсъжда съвместни решения с партньори, включително с Великобритания и Франция – единствените европейски държави с ядрен арсенал.

"Такива разговори се водят", каза още Мерц. По думите му тези консултации не противоречат и на сътрудничеството със САЩ в ядрената сфера.

Позицията на Мерц бе подкрепена и от председателя на Комисията по отбрана към Бундестага Томас Рьовекамп. Той заяви, че Германия разполага с технически капацитет, който може да бъде използван при разработването на европейско ядрено оръжие.

"Ние нямаме ракети или бойни глави, но разполагаме със значително технологично предимство, с което можем да допринесем за съвместна европейска инициатива", каза християндемократът Рьовекамп в ефира на германската телевизия "Велт".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копф шМерц

    11 1 Отговор
    Мисълта му се мята между, как да открадна и как да излъжа, но явно и за двете не му стигат умствени сили и изглежда жалък с "инициативите" си.

    22:50 29.01.2026

  • 2 Пич

    11 3 Отговор
    Идиоти..... Ядрени оръжия има сал една Франция , и то нефелни спрямо съвременните нужди !!! Трябва усилено да се работи върху нови оръжия за масово унищожение , който да превъзхождат заплахите !!! Само тогава Европа ще има относителна стабилност !!!

    Коментиран от #10

    22:50 29.01.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    9 5 Отговор
    Само тъ пите франсета могат да бъдат навити на такава глупост защото са доказана нация от им бецили.
    Те да стрелят с ядрено оръжие а чосле бомбите на ответния удар да падат на Париж(и без това е грезен град).

    22:51 29.01.2026

  • 4 1111

    14 0 Отговор
    Къв ядрен Чадър, бе кренвирш?

    22:56 29.01.2026

  • 5 Мда

    8 2 Отговор
    Мерци иска ядрено джепане. Кого ще напада с чадъра? Може би Франция, защо не и Полша.

    22:56 29.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а Урсула я уволниха за лошо ръководство.

    Коментиран от #11

    22:58 29.01.2026

  • 7 руската мечка

    1 7 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    22:58 29.01.2026

  • 8 Ала Бала

    8 0 Отговор
    Още пари да плащаме за безсмислени кражби. С тези пари половината свят ще яде и пие без да ходи на работа, но проблема е че мафията няма да може да печели.

    22:58 29.01.2026

  • 9 Пак ли руснята

    0 4 Отговор
    размъти водата?

    23:00 29.01.2026

  • 10 Значи

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    смяташ че европа е нестабилна защото няма достатъчно ядрени оръжия,

    Коментиран от #14

    23:00 29.01.2026

  • 11 Първия Перничанин

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Урсулът никой не го е уволник все още. Урсулът си направи частно ЕС от тия шест държава в продънения от Урсулът ЕС.

    Коментиран от #16

    23:02 29.01.2026

  • 12 гошо

    5 0 Отговор
    И този Шперц превъртя играта, белите прахови частици не прощават.

    23:07 29.01.2026

  • 13 604

    2 0 Отговор
    първо го тествайте в украйнъ, че май нещо тия чадъри са лъжи тъ мажем , дъ вземем парата и дъ духнем ...., до вчера ревахте че орешникъ не сваляем, па сега чадъри имало...последно?

    23:11 29.01.2026

  • 14 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Значи":

    Естествено !!! За да си стабилен на международната сцена и да се съобразяват с тебе , има само две условия !!! Могъща армия и могъща икономика !!! Ако ще ми се вайкаш гейски че не е честно , и аз като враговете не се интересувам!!! Ако си паветник, огледай се!!!

    Коментиран от #20

    23:11 29.01.2026

  • 15 604

    1 0 Отговор
    ЕС че се цепне не а 2 ми на 3-ри, юг, север и изток.

    23:13 29.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Първия Перничанин":

    Шесте големи страни в Европа казаха че чиновниците в Брюксел работят много бавно и некадърно и затова сами ще си вземат решения.

    23:14 29.01.2026

  • 17 Вашият чадър

    5 0 Отговор
    дори само разяреният Ким от С.К. може да ви го отнесе, като тропически тайфун...
    Пък кво да говорим за Русия, Китай или другите?

    23:17 29.01.2026

  • 18 да питам

    3 0 Отговор
    И той ли ще е на две скорости?!

    23:22 29.01.2026

  • 19 Българин

    1 0 Отговор
    През 1988 година Франция успешно завършва тестовете на новата си ядрена бойна глава ТН75. През следващите 3 години са произведени 360 термоядрени заряда. През 1991 производството е прекратено, защото са решили, че поради политическите промени в света, повече не са им нужни.

    23:24 29.01.2026

  • 20 име

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Има и трето условие, достъп до евтини енергийни ресурси, че за предпочитане е и да има възможност за балансиране между различни източници. Икономика без промишленост няма, а промишлеността е преработена енергия, без нея не става.

    23:25 29.01.2026

  • 21 Механик

    4 0 Отговор
    Хайде да помислим, какво е необходимо за ядрен чадър!
    Трябват спътници-ЕС нямат.
    Трябват технологии и производство-ЕС нямат.
    Трябват оператори на машини (металообработващи), трябват технолози, трябват в крайна сметка и войници, ама ЕС и това няма.

    Коментиран от #24

    23:29 29.01.2026

  • 22 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Германия няма право да притежава собствено ядрено оръжие, защото е победена страна във ВСВ. Победителите САЩ, Франция, Англия и РФ никога няма да се съгласят.

    23:31 29.01.2026

  • 24 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    ЕС имат спътници. Дори ако погледнеш в Гугъл мапс, повечто снимки са от Аитбус. По голямата част от спътниците на геостационарна орбита са европейско производство.
    Технологии за производство също има в Европа. Включително най-големият прозиводител на аеро косимическа техника в света, редица производители на автомобили, редица от най-реномираните ( Либхер, Ибармия, Хермле и още 10 подобни) производители на металорежещи машини. най-добрият производител на машини за микролектрониката в света. Най-добрият производител на оптични уреди и материали в света.

    Ама койдазнай.

    23:47 29.01.2026

  • 25 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Това да не ви е дъжд бе! Орешник не може да бъде спян, а имат и по страшна Сармат( Сатана ) явно не ви увират кратуните че не става така! Швабите сте по страшни, затова ви е забранено и да притежавате ядрено оръжие, знаем ви потеклото!

    23:53 29.01.2026

  • 26 Сатана Z

    0 0 Отговор
    🇩🇪🪖Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в Бундестага:

    ◾„Европа трябва да се научи да говори езика на силата, за да укрепи позициите си в света“;

    ◾„Новият свят на великите сили се основава на сила, мощ и, ако е необходимо, насилие“;

    ◾„Нека се възползваме от това нововъзникващо самочувствие на европейците“ (⁉️).

    Освен това той обяви, че германските власти работят по въпроса за приемането на ядрени оръжия от други европейски страни.

    ✨Фашизмът отново надига глава в Европа. И те отново определиха Русия като свой враг.

    23:56 29.01.2026

