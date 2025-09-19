Представиха летящо куче робот

Над 60 китайски компании представиха високотехнологични продукти на изложение за полицейско оборудване, проведено като част от Глобалния форум за сътрудничество в областта на обществената сигурност в Лянюнган (провинция Дзянсу, Китай). Експонатите включваха кучета роботи, безпилотни летателни апарати, лодки, автомобили и много други.

Nexwise представи летящо куче робот на изложението. Четириногият робот може да се движи във въздуха с помощта на безпилотен летателен апарат. Разработката ще се използва в спасителни операции, като например по време на земетресения и пожари, както и за граничен патрул. Роботът локализира хора с помощта на инфрачервена светлина и видеокамера. Летящият модул може да работи без презареждане в продължение на 30 минути, докато батерията на кучето робот издържа до 4 часа.

Nexwise представи и преносимо електромагнитно оръжие, което изстрелва мрежа. Устройството е предназначено за безконтактно задържане на нарушители.

Технологичната компания Digital Eagle представи многофункционален дрон с полезен товар от 200 кг. Този дрон може да лети на височина до 4500 метра и е оборудван както с огнестрелни оръжия, така и с полезен товар, използван при пожарогасене или спасителни операции. Този дрон може да се управлява от разстояние до 50 км с помощта на релейни дронове.

Производителят на високотехнологични тъкани Safmax демонстрира огнеустойчив костюм на изложението. Представител на компанията демонстрира огнеустойчивостта на продукта, като изгори ръкавица на ръката си с газова горелка. Разработчикът твърди, че тъканта може да издържи на температури до 1000 градуса по Целзий и превъзхожда американските си аналози.

Глобалният форум за сътрудничество в областта на обществената сигурност се проведе на 17-18 септември в Лянюнган, пристанищен град в източната китайска провинция Дзянсу. Участваха приблизително 2000 представители на правоохранителните органи и международни организации, както и експерти по сигурността от цял свят.