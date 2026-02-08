Новини
Тайван и Франция задълбочават сътрудничество си в сферата на образованието
  Тема: Тайван

Тайван и Франция задълбочават сътрудничество си в сферата на образованието

8 Февруари, 2026

  • тайван-
  • франция-
  • сътрудничество-
  • образование-
  • наука-
  • обмен

Двете страни залагат на двустранния образователен обмен

Тайван и Франция задълбочават сътрудничество си в сферата на образованието - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Президентът на френския Национален институт за ориенталски езици и цивилизации (INALCO) Жан Франсоа Юше посети Тайван миналата седмица, за да насърчи по-задълбочен обмен в областта на образованието и науката.

INALCO е известна институция, специализирана в езиците и историята и културата на региони извън Западна Европа. Институтът има около 8000 студенти, включително приблизително 2000 чуждестранни студенти от 120 държави.

По време на посещението си Юше посети академични и изследователски институции, включително Националния тайвански университет ,френския офис в Тайпе и Academia Sinica за образователен обмен и диалог по академични въпроси между Тайван и Франция.

INALCO преди това подписа меморандум за разбирателство с образователния отдел на представителството на Тайван във Франция за създаване на катедра за тайвански изследвания като част от петгодишен план за сътрудничество, представящ нови перспективи за Тайван през призмата на културата, езика и знанието.

Заместник-министърът на образованието Лиу Куо-вей се срещна с Юше и потвърди дългогодишното академично партньорство между Тайван и Франция. Лиу благодари на Юше за участието му във Форума за висше образование между Тайван и Франция миналата година и го похвали за постоянната му подкрепа за двустранния образователен обмен.

Лиу заяви още, че тайванското министерство на образованието насърчава повече тайвански студенти да търсят по-нататъшни възможности за обучение и обмен във Франция, за да разширят глобалния си мироглед и междукултурната си конкурентоспособност. Министерството също така приветства френски младежи да дойдат в Тайван, за да учат и да участват в обмени, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 джо

    1 0 Отговор
    Ето как работят Англосаксонците като постоянно държат под контрол своите васали показват на Тайван ,че винаги ще бъдат подкрепени във всяко отношение постоянно нараждат на сателити te си и на Европейските лидери или на Конгресмените и Сенаторите да посещават Тайван . Като в същото време я въоръжават както Украйна какво прави Китай .? Води Сдържана политика като смята и си учи мислjt ,че тоя проблем може да реши по мирен път не като с Украйна . Няма да стане както си мислят ще стане 2- Украйна ако искат могат и то много тактично да помолят самоувереният Путин -- не може много да му се вярва -- да обеща ,че ще ги подкрепя срещу Америка . Ще блокират Тайван и само за месец два ще бъдат принудени да се примирят и да се предадат защото на острова няма нищо за да могат да продължат но има опасност Америка да се намеси в конфликта Тогава- като ще е война по добре сега отколкото късно защото ще им предоставят след време не само всякакъв вид оръжие но ядрени ракети което ще са голям проблем за Китай с огромни последствия . Агресорът е умен , коварен , подъл , хитър , безпощаден , непредсказуем и никога не може да му се вярва защото като бесен пес е готов да се нахвърли и да унищожи всяка страна , личност или лидер.

    19:19 08.02.2026