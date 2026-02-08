Тайван и Франция задълбочават сътрудничество си в сферата на образованието

Президентът на френския Национален институт за ориенталски езици и цивилизации (INALCO) Жан Франсоа Юше посети Тайван миналата седмица, за да насърчи по-задълбочен обмен в областта на образованието и науката.

INALCO е известна институция, специализирана в езиците и историята и културата на региони извън Западна Европа. Институтът има около 8000 студенти, включително приблизително 2000 чуждестранни студенти от 120 държави.

По време на посещението си Юше посети академични и изследователски институции, включително Националния тайвански университет ,френския офис в Тайпе и Academia Sinica за образователен обмен и диалог по академични въпроси между Тайван и Франция.

INALCO преди това подписа меморандум за разбирателство с образователния отдел на представителството на Тайван във Франция за създаване на катедра за тайвански изследвания като част от петгодишен план за сътрудничество, представящ нови перспективи за Тайван през призмата на културата, езика и знанието.

Заместник-министърът на образованието Лиу Куо-вей се срещна с Юше и потвърди дългогодишното академично партньорство между Тайван и Франция. Лиу благодари на Юше за участието му във Форума за висше образование между Тайван и Франция миналата година и го похвали за постоянната му подкрепа за двустранния образователен обмен.

Лиу заяви още, че тайванското министерство на образованието насърчава повече тайвански студенти да търсят по-нататъшни възможности за обучение и обмен във Франция, за да разширят глобалния си мироглед и междукултурната си конкурентоспособност. Министерството също така приветства френски младежи да дойдат в Тайван, за да учат и да участват в обмени, допълни той.