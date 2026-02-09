"Жалко, че е в отбора" - Тръмп критикува скиор, изпитвал "смесени чувства", че представлява САЩ на олимпиадата ВИДЕО

В друг пост в "Трут соушъл" Тръмп отправи критики срещу американския скиор Хънтър Хес, представляващ САЩ на Зимните олимпийски игри в Северна Италия, дни след като спортистът изрази "смесени чувства" факта, че представлява страната, предаде БТА.

"Ако това е така, той не е трябвало да се кандидатира за отбора и е жалко, че е в него", написа Тръмп. "Много е трудно да подкрепяш човек като него."

Политически напрежения се появиха на Олимпиадата в Милано-Кортина, включително по повод присъствието на служители от Американската имиграционна и митническа служба. В САЩ бяха организирани протести срещу агенцията, след като нейни служители застреляха двама души в Минеаполис миналия месец. На пресконференция в Милано в петък Хес заяви, че е "малко трудно" да представлява САЩ и че изпитва смесени емоции.

"Очевидно се случват много неща, които не ми харесват, и мисля, че много хора са на същото мнение", каза той. "Само защото нося знамето, не означава, че представлявам всичко, което се случва в САЩ."