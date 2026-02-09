Новини
Свят »
САЩ »
"Жалко, че е в отбора" - Тръмп критикува скиор, изпитвал "смесени чувства", че представлява САЩ на олимпиадата ВИДЕО

"Жалко, че е в отбора" - Тръмп критикува скиор, изпитвал "смесени чувства", че представлява САЩ на олимпиадата ВИДЕО

9 Февруари, 2026 04:00, обновена 9 Февруари, 2026 04:04 950 3

  • тръмп-
  • скиор-
  • олимпиада-
  • критики-
  • сащ

Ако това е така, той не е трябвало да се кандидатира за участие, заяви американският президент

"Жалко, че е в отбора" - Тръмп критикува скиор, изпитвал "смесени чувства", че представлява САЩ на олимпиадата ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В друг пост в "Трут соушъл" Тръмп отправи критики срещу американския скиор Хънтър Хес, представляващ САЩ на Зимните олимпийски игри в Северна Италия, дни след като спортистът изрази "смесени чувства" факта, че представлява страната, предаде БТА.

"Ако това е така, той не е трябвало да се кандидатира за отбора и е жалко, че е в него", написа Тръмп. "Много е трудно да подкрепяш човек като него."

Политически напрежения се появиха на Олимпиадата в Милано-Кортина, включително по повод присъствието на служители от Американската имиграционна и митническа служба. В САЩ бяха организирани протести срещу агенцията, след като нейни служители застреляха двама души в Минеаполис миналия месец. На пресконференция в Милано в петък Хес заяви, че е "малко трудно" да представлява САЩ и че изпитва смесени емоции.

"Очевидно се случват много неща, които не ми харесват, и мисля, че много хора са на същото мнение", каза той. "Само защото нося знамето, не означава, че представлявам всичко, което се случва в САЩ."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя предател

    5 6 Отговор
    да отива в отбора на Путин.

    04:16 09.02.2026

  • 2 Уса

    7 1 Отговор
    Повечето скиори са пдрс и

    04:55 09.02.2026

  • 3 Леля Гошо

    5 0 Отговор
    Ами не е особено приятно публиката да те освирква без да имаш никаква вина. Някой ще каже че са освиркали вицепрезидента а не спортистите, но какви са доказателствата че е така.

    05:32 09.02.2026