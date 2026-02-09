Израел затяга контрола над окупирания Западен бряг

Израелският кабинет одобри снощи серия от разпоредби, които ще позволят засилване на контрола над окупирания Западен бряг, по-специално над зоните, администрирани от Палестинската автономия, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позовават на официално съобщение, съобщи БТА.
Западният бряг е сред териториите, които палестинците искат за бъдеща независима държава. Голяма част от него е под израелски военен контрол, с ограничено палестинско самоуправление в някои райони, управлявани от подкрепяната от Запада Палестинска автономия.
Тези решения трябва "да променят фундаментално правната и гражданската реалност" в Западния бряг, палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г., се посочва в съвместното съобщение на министерствата на финансите и отбраната.
Според текста, разпоредбите от времето, когато Йордания управляваше Западния бряг преди 1967 г. и които забраняваха на евреите да купуват земя, трябва да бъдат отменени. Очаква се мерките да позволят на израелските власти да управляват определени религиозни обекти, дори когато те се намират в зони, контролирани от Палестинската автономия. Това се отнася по-специално за Гробницата на патриарсите в Хеброн, която е свято място и за трите монотеистични религии, както и гроба на Рахил в Витлеем.
В Хеброн, където израелски заселници живеят под военна защита в града, предстои също процедурата за строителство да бъде опростена. Досега разрешения за строеж трябваше да бъдат одобрявани от палестинската община и израелските власти, но отсега нататък само последните ще могат да вземат решение.
С налагането на контрола на Израел в зони А и Б, които според споразуменията от Осло са под контрола на Палестинската автономия, кабинетът иска да се бори срещу "нарушенията, свързани с водата, увреждането на археологическите обекти и замърсяването на околната среда, което засяга целия регион".
"Пускаме корените си по-дълбоко във всички региони на земята на Израел и погребваме идеята за палестинска държава", заяви от своя страна Бецалел Смотрич, фигура от крайната десница, сам колонист и привърженик на анексирането на Западния бряг. Освен това той отговаря за гражданските въпроси в министерството на отбраната.
Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че "Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националните интереси и ционизма", използвайки библейското име на Западния бряг.
Палестинското президентство в Рамала осъди тези решения, заявявайки, че те имат за цел "да задълбочат опитите за анексиране на окупирания Западния бряг".
Извън Източен Ерусалим, окупиран и анексиран от Израел, около три милиона палестинци живеят на Западния бряг, заедно с повече от 500 000 израелци, заселили се в колонии, считани за незаконни според международното право. Разрастването им достигна през миналата година рекордно равнище от началото на наблюдението на ООН през 2017 г., според доклад на генералния секретар на ООН.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Крадците на земя и убийците затягали контрола! И вкарват още повече евреи за да откраднат още повече земя! Ненаситни паразити!
08:59 09.02.2026
2 ЗОРО
09:01 09.02.2026
3 8888
10:23 09.02.2026