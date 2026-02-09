Новини
Свят »
Палестина »
Израел затяга контрола над окупирания Западен бряг

Израел затяга контрола над окупирания Западен бряг

9 Февруари, 2026 08:53 756 3

  • ивицата газа-
  • израел-
  • западен бряг-
  • палестина

Западният бряг е сред териториите, които палестинците искат за бъдеща независима държава

Израел затяга контрола над окупирания Западен бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският кабинет одобри снощи серия от разпоредби, които ще позволят засилване на контрола над окупирания Западен бряг, по-специално над зоните, администрирани от Палестинската автономия, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позовават на официално съобщение, съобщи БТА.

Западният бряг е сред териториите, които палестинците искат за бъдеща независима държава. Голяма част от него е под израелски военен контрол, с ограничено палестинско самоуправление в някои райони, управлявани от подкрепяната от Запада Палестинска автономия.

Тези решения трябва "да променят фундаментално правната и гражданската реалност" в Западния бряг, палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г., се посочва в съвместното съобщение на министерствата на финансите и отбраната.

Според текста, разпоредбите от времето, когато Йордания управляваше Западния бряг преди 1967 г. и които забраняваха на евреите да купуват земя, трябва да бъдат отменени. Очаква се мерките да позволят на израелските власти да управляват определени религиозни обекти, дори когато те се намират в зони, контролирани от Палестинската автономия. Това се отнася по-специално за Гробницата на патриарсите в Хеброн, която е свято място и за трите монотеистични религии, както и гроба на Рахил в Витлеем.

В Хеброн, където израелски заселници живеят под военна защита в града, предстои също процедурата за строителство да бъде опростена. Досега разрешения за строеж трябваше да бъдат одобрявани от палестинската община и израелските власти, но отсега нататък само последните ще могат да вземат решение.

С налагането на контрола на Израел в зони А и Б, които според споразуменията от Осло са под контрола на Палестинската автономия, кабинетът иска да се бори срещу "нарушенията, свързани с водата, увреждането на археологическите обекти и замърсяването на околната среда, което засяга целия регион".

"Пускаме корените си по-дълбоко във всички региони на земята на Израел и погребваме идеята за палестинска държава", заяви от своя страна Бецалел Смотрич, фигура от крайната десница, сам колонист и привърженик на анексирането на Западния бряг. Освен това той отговаря за гражданските въпроси в министерството на отбраната.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че "Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националните интереси и ционизма", използвайки библейското име на Западния бряг.

Палестинското президентство в Рамала осъди тези решения, заявявайки, че те имат за цел "да задълбочат опитите за анексиране на окупирания Западния бряг".

Извън Източен Ерусалим, окупиран и анексиран от Израел, около три милиона палестинци живеят на Западния бряг, заедно с повече от 500 000 израелци, заселили се в колонии, считани за незаконни според международното право. Разрастването им достигна през миналата година рекордно равнище от началото на наблюдението на ООН през 2017 г., според доклад на генералния секретар на ООН.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Окупирания Западен бряг... О К У П И Р А Н !

    Крадците на земя и убийците затягали контрола! И вкарват още повече евреи за да откраднат още повече земя! Ненаситни паразити!

    08:59 09.02.2026

  • 2 ЗОРО

    4 0 Отговор
    Фашизъм в действие!

    09:01 09.02.2026

  • 3 8888

    3 0 Отговор
    смятай това ако беше русия така да избива деца, журналисти, цивилни, да обстрелва болници и училища какво щеше да е тук, но, журнализма сега се ползва за контрол на масите, казва им се кой е добър и кой е лош

    10:23 09.02.2026