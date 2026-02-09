Израел затяга контрола над окупирания Западен бряг

Израелският кабинет одобри снощи серия от разпоредби, които ще позволят засилване на контрола над окупирания Западен бряг, по-специално над зоните, администрирани от Палестинската автономия, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позовават на официално съобщение, съобщи БТА.

Западният бряг е сред териториите, които палестинците искат за бъдеща независима държава. Голяма част от него е под израелски военен контрол, с ограничено палестинско самоуправление в някои райони, управлявани от подкрепяната от Запада Палестинска автономия.

Тези решения трябва "да променят фундаментално правната и гражданската реалност" в Западния бряг, палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г., се посочва в съвместното съобщение на министерствата на финансите и отбраната.

Според текста, разпоредбите от времето, когато Йордания управляваше Западния бряг преди 1967 г. и които забраняваха на евреите да купуват земя, трябва да бъдат отменени. Очаква се мерките да позволят на израелските власти да управляват определени религиозни обекти, дори когато те се намират в зони, контролирани от Палестинската автономия. Това се отнася по-специално за Гробницата на патриарсите в Хеброн, която е свято място и за трите монотеистични религии, както и гроба на Рахил в Витлеем.

В Хеброн, където израелски заселници живеят под военна защита в града, предстои също процедурата за строителство да бъде опростена. Досега разрешения за строеж трябваше да бъдат одобрявани от палестинската община и израелските власти, но отсега нататък само последните ще могат да вземат решение.

С налагането на контрола на Израел в зони А и Б, които според споразуменията от Осло са под контрола на Палестинската автономия, кабинетът иска да се бори срещу "нарушенията, свързани с водата, увреждането на археологическите обекти и замърсяването на околната среда, което засяга целия регион".

"Пускаме корените си по-дълбоко във всички региони на земята на Израел и погребваме идеята за палестинска държава", заяви от своя страна Бецалел Смотрич, фигура от крайната десница, сам колонист и привърженик на анексирането на Западния бряг. Освен това той отговаря за гражданските въпроси в министерството на отбраната.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че "Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националните интереси и ционизма", използвайки библейското име на Западния бряг.

Палестинското президентство в Рамала осъди тези решения, заявявайки, че те имат за цел "да задълбочат опитите за анексиране на окупирания Западния бряг".

Извън Източен Ерусалим, окупиран и анексиран от Израел, около три милиона палестинци живеят на Западния бряг, заедно с повече от 500 000 израелци, заселили се в колонии, считани за незаконни според международното право. Разрастването им достигна през миналата година рекордно равнище от началото на наблюдението на ООН през 2017 г., според доклад на генералния секретар на ООН.