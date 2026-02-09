Новини
Движението през Босфора бе спряно

9 Февруари, 2026 09:09 1 940 6

  • босфор-
  • турция-
  • проток-
  • мъгла-
  • истанбул

Видимостта е спаднала до критични нива, което налага затварянето на Босфора, се посочва в съобщението

Движението през Босфора бе спряно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

От снощи е преустановено движението на корабите през протока Босфор край Истанбул и в двете посоки. Причината за затварянето е гъста мъгла, която от снощи е обхванала мегаполиса, предаде БТА.

Видимостта е спаднала до критични нива, което налага затварянето на Босфора, се посочва в съобщение на Генералната дирекция за брегова охрана към Министерството на транспорта и инфраструктурата.

Корабите изчакват на котва в открито море отварянето на протока.

Движението в Босфора се очаква да бъде възстановено след разсейването на мъглата.


Турция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венецуела 29 милиона въоръжена със руско

    5 13 Отговор
    Със Руско военно оборудване падна за 40 минути без нито една американска жерта

    Украйна 38 милиона въоръжена със слабо западно оръжие
    Влиза във 5-та година 1.4 милиона руски жертви вземат по 0.75% на гидина

    Коментиран от #2, #3

    09:10 09.02.2026

  • 2 Удри

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Венецуела 29 милиона въоръжена със руско":

    Прасе да не остане за другата коледа

    Коментиран от #5

    09:11 09.02.2026

  • 3 Опппа опппа

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Венецуела 29 милиона въоръжена със руско":

    Полека, не се напъвай, че ще си скъсаш чорапогащника.

    09:28 09.02.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    2 8 Отговор
    Кеф! Повече възможности на укрите да ударят руски петролни танкери.

    Коментиран от #6

    09:33 09.02.2026

  • 5 Екарисаж

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Удри":

    И теб ще прескочат ли

    09:47 09.02.2026

  • 6 ДОКТОР

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха ха":

    Виж ба задникЪти да не е излрзнала пъпка

    09:49 09.02.2026

Новини по държави:
