Движението през Босфора бе спряно

От снощи е преустановено движението на корабите през протока Босфор край Истанбул и в двете посоки. Причината за затварянето е гъста мъгла, която от снощи е обхванала мегаполиса, предаде БТА.
Видимостта е спаднала до критични нива, което налага затварянето на Босфора, се посочва в съобщение на Генералната дирекция за брегова охрана към Министерството на транспорта и инфраструктурата.
Корабите изчакват на котва в открито море отварянето на протока.
Движението в Босфора се очаква да бъде възстановено след разсейването на мъглата.
