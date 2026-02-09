Синиша Каран потвърди победата си на повторното гласуване в Република Сръбска

Кандидатът на управляващата коалиция в Република Сръбска в Босна и Херцеговина, Синиша Каран, спечели най-много гласове и при повторното частично гласуване на президентските избори, проведено вчера. Това съобщават местни и международни медии, предава БТА.

Повторното гласуване се проведе в 136 избирателни секции в 17 общини заради установени нередности при първото гласуване на 23 ноември 2025 г., включително фалшифицирани подписи и гласуване от името на други лица. Частичното повторение противопостави Каран на опозиционния кандидат Бранко Блануша, а резултатите потвърдиха първоначалната победа на Каран.

Според данните на Централната избирателна комисия Каран е получил 224 384 гласа, срещу 213 513 гласа за Блануша. Опозиционният кандидат призна поражението си след преброяването на бюлетините в секциите, където се проведе повторното гласуване.

Каран е близък съюзник на бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, който беше отстранен от длъжност и му беше забранено да участва в политическия живот за шест години след съдебно решение за сепаратистки дейности. Това доведе до свикването на предсрочни президентски избори през ноември 2025 г., когато Каран спечели с около 50,4% срещу 48,2% за Блануша.

Новият президент ще заема поста до края на законодателния период през 2026 г., след което са насрочени редовни президентски и парламентарни избори.

Република Сръбска е една от двете полуавтономни части на Босна и Херцеговина според Дейтънското мирно споразумение от 1995 г., като другата е Федерацията Босна и Херцеговина. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете споделят общи институции на държавно ниво, включително съдебна система, армия и данъчна администрация. Споразумението урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който разполага с широки правомощия, включително налагане на закони и освобождаване на длъжностни лица.