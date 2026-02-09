Новини
Свят »
Босна и Херцеговина »
Синиша Каран потвърди победата си на повторното гласуване в Република Сръбска

Синиша Каран потвърди победата си на повторното гласуване в Република Сръбска

9 Февруари, 2026 09:48 976 0

  • синиша каран-
  • победа-
  • гласуване-
  • република сръбска

Частичното повторение на изборите не промени първоначалния резултат, Каран остава лидер до 2026 г.

Синиша Каран потвърди победата си на повторното гласуване в Република Сръбска - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кандидатът на управляващата коалиция в Република Сръбска в Босна и Херцеговина, Синиша Каран, спечели най-много гласове и при повторното частично гласуване на президентските избори, проведено вчера. Това съобщават местни и международни медии, предава БТА.

Повторното гласуване се проведе в 136 избирателни секции в 17 общини заради установени нередности при първото гласуване на 23 ноември 2025 г., включително фалшифицирани подписи и гласуване от името на други лица. Частичното повторение противопостави Каран на опозиционния кандидат Бранко Блануша, а резултатите потвърдиха първоначалната победа на Каран.

Според данните на Централната избирателна комисия Каран е получил 224 384 гласа, срещу 213 513 гласа за Блануша. Опозиционният кандидат призна поражението си след преброяването на бюлетините в секциите, където се проведе повторното гласуване.

Каран е близък съюзник на бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, който беше отстранен от длъжност и му беше забранено да участва в политическия живот за шест години след съдебно решение за сепаратистки дейности. Това доведе до свикването на предсрочни президентски избори през ноември 2025 г., когато Каран спечели с около 50,4% срещу 48,2% за Блануша.

Новият президент ще заема поста до края на законодателния период през 2026 г., след което са насрочени редовни президентски и парламентарни избори.

Република Сръбска е една от двете полуавтономни части на Босна и Херцеговина според Дейтънското мирно споразумение от 1995 г., като другата е Федерацията Босна и Херцеговина. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете споделят общи институции на държавно ниво, включително съдебна система, армия и данъчна администрация. Споразумението урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който разполага с широки правомощия, включително налагане на закони и освобождаване на длъжностни лица.


Босна и Херцеговина
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ