Социалистът Антонио Жозе Сегуро спечели убедително президентските избори в Португалия ВИДЕО

Умереният социалист Антонио Жозе Сегуро е напът да спечели убедителна победа на балотажа на президентските избори в Португалия, като две социологически проучвания прогнозират победа с между 67% и 73%, пред крайнодесния си съперник Андре Вентура, предаде Ройтерс.
Екзит половете, проведени за няколко телевизионни канала, прогнозират, че за Вентура са гласували между 27% и 33% от избирателите – резултат, който все пак е по-добър от 22,8%, за неговата антиимигрантска партия „Стига“, получени на парламентарните избори миналата година.
Въпреки загубата си 43-годишният крайнодесен лидер – харизматичен бивш телевизионен коментатор, вече може да се похвали с увеличена подкрепа, отразяваща нарастващото влияние на крайната десница в Португалия и голяма част от Европа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европеец
Коментиран от #3
04:54 09.02.2026
3 Кацамунчето
До коментар #2 от "Европеец":сигурно ги е поздравил. От едно ляволиберално токсично тесто са.
Коментиран от #4
05:10 09.02.2026
4 Европеец
До коментар #3 от "Кацамунчето":Не знам дали са се поздравили взаимно, ама знам че не стават за нищо..... Ама ми е много смешно когато БСП казват, че били партия столетница-а и самите те знаят, че са едни предатели на социалистическите и комунистически идеи....
05:32 09.02.2026