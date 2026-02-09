Социалистът Антонио Жозе Сегуро спечели убедително президентските избори в Португалия ВИДЕО

Умереният социалист Антонио Жозе Сегуро е напът да спечели убедителна победа на балотажа на президентските избори в Португалия, като две социологически проучвания прогнозират победа с между 67% и 73%, пред крайнодесния си съперник Андре Вентура, предаде Ройтерс.

Екзит половете, проведени за няколко телевизионни канала, прогнозират, че за Вентура са гласували между 27% и 33% от избирателите – резултат, който все пак е по-добър от 22,8%, за неговата антиимигрантска партия „Стига“, получени на парламентарните избори миналата година.

Въпреки загубата си 43-годишният крайнодесен лидер – харизматичен бивш телевизионен коментатор, вече може да се похвали с увеличена подкрепа, отразяваща нарастващото влияние на крайната десница в Португалия и голяма част от Европа.