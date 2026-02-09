Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Португалия »
Социалистът Антонио Жозе Сегуро спечели убедително президентските избори в Португалия ВИДЕО

Социалистът Антонио Жозе Сегуро спечели убедително президентските избори в Португалия ВИДЕО

9 Февруари, 2026 04:49, обновена 9 Февруари, 2026 03:53 606 4

  • португалия-
  • президент-
  • избори-
  • победа-
  • антонио жозе сегуро

Екзит половете посочиха неговата голяма преднина спрямо крайнодесния Андре Вентура

Социалистът Антонио Жозе Сегуро спечели убедително президентските избори в Португалия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Умереният социалист Антонио Жозе Сегуро е напът да спечели убедителна победа на балотажа на президентските избори в Португалия, като две социологически проучвания прогнозират победа с между 67% и 73%, пред крайнодесния си съперник Андре Вентура, предаде Ройтерс.

Екзит половете, проведени за няколко телевизионни канала, прогнозират, че за Вентура са гласували между 27% и 33% от избирателите – резултат, който все пак е по-добър от 22,8%, за неговата антиимигрантска партия „Стига“, получени на парламентарните избори миналата година.

Въпреки загубата си 43-годишният крайнодесен лидер – харизматичен бивш телевизионен коментатор, вече може да се похвали с увеличена подкрепа, отразяваща нарастващото влияние на крайната десница в Португалия и голяма част от Европа.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    3 0 Отговор
    Тия социалисти в Португалия много фалшиви, даже повече от българските....

    Коментиран от #3

    04:54 09.02.2026

  • 3 Кацамунчето

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    сигурно ги е поздравил. От едно ляволиберално токсично тесто са.

    Коментиран от #4

    05:10 09.02.2026

  • 4 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кацамунчето":

    Не знам дали са се поздравили взаимно, ама знам че не стават за нищо..... Ама ми е много смешно когато БСП казват, че били партия столетница-а и самите те знаят, че са едни предатели на социалистическите и комунистически идеи....

    05:32 09.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания