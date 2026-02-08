САЩ и Тайван поздравиха Санае Такаичи за изборната победа

Американският президент Доналд Тръмп приветства "убедителната победа" на японската премиерка Санае Такаичи на парламентарните избори и ѝ пожела "големи успехи" в изпълнението на нейната ултраконсервативна програма, предаде Франс прес.

"Санае: за мен беше чест да подкрепя вас и вашата коалиция", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

"Пожелавам ви големи успехи в реализацията на вашата консервативна програма, насочена към мир чрез сила", добави той.

Премиерката, поддържаща твърда линия по отношение на имиграцията, по-рано оцени потенциала на съюза между САЩ и Япония като "безграничен". Според прогнозите на медиите се очаква партията на Такаичи да спечели отново преобладаващо мнозинство в долната камара на парламента след парламентарните избори.

Първата жена начело на Япония се радва на популярност по-малко от четири месеца след встъпването си в длъжност. Либерално-демократичната партия (ЛДП) и нейните съюзници от "Нипон Ишин" дори ще спечелят две трети от мнозинството в парламента, според японската телевизия.

Ако тези прогнози се потвърдят, това ще бъде най-добрият резултат за ЛДП от 2017 г. насам, когато партията беше ръководена от Шиндзо Абе, политическият ментор на Такаичи.

Партията би могла да спечели сама над 300 от 465 места в долната камара, срещу 198 досега, като си върне мнозинство, което загуби през 2024 г.

Окончателните резултати се очакват днес.

Американският министър на финансите Скот Бесънт поздрави японския премиер Санае Такаичи и я нарече "чудесен съюзник", предаде БТА.

В изказването си финансист номер едно на САЩ изрично изтъкна подкрепата на президента Доналд Тръмп за японския лидер, предаде Ройтерс.



"Тя е чудесен съюзник и е в прекрасни отношения с президента", каза Бесънт в интервю за "Фокс нюз". "А когато Япония е силна и САЩ са силни в Азия."



Тайванският президент Уилям Лай също поздрави японския премиер за победата ѝ. Лай отбеляза, че очаква с нетърпение двамата с Такаичи да работят заедно за преодоляване на регионалните предизвикателства и в полза на мира и благополучието на Индийско-тихоокеанския регион.



"И нека Вашата победа донесе по-благоденстващо и сигурно бъдеще на Япония и нейните партньори в регионa", написа тайванският лидер в профила си в Екс.



Япония е в изострени отношения с Китай, след като Такаичи каза, че Токио може да се намеси военно, ако Пекин предприеме нападение срещу Тайван, самоуправляващия се остров, смятан от китайското ръководство за отцепническа провинция. Изявлението подразни неистово Китай, който предприе остри ответни икономически и дипломатически ходове.



Такаичи иска да укрепи въоръжените сили, включително чрез увеличаване на разходите за отбрана, което би удовлетворило Тръмп, който настоява Токио да отделя повече средства по това перо.



Ако Токио харчи повече за отбрана това би могло да наклони в полза на Вашингтон везните в надпреварата с Пекин за военно надмощие в региона.

Най-голямата опозиционна формация в Япония, Центристкият реформаторски алианс, се очаква да загуби значителен брой от депутатите си в Камарата на представителите на днешните избори. Това означава, че оттук нататък политическото бъдеще на двамата съпредседатели на партията става доста несигурно, предаде Киодо, като се позова на екзитполове.

Алиансът бе учреден през януари след сливане на двете опозиционни формации Конституционно-демократическата партия (КДП) и "Комейто" (Партията на чистата политика), припомня БТА. До сформирането на единната партия се стигна, след като през октомври "Комейто" сложи край на 26-годишния си съюз с управляващата Либерално-демократическа партия.

Макар и като цяло опозицията да търпи тежко поражение, все пак не така стоят нещата с дясната популистка формация "Сенсейто", която според прогнозите увеличава с над две трети броя на депутатите си.

Партията "Сенсейто", известна с антиглобалистката си и антиимигрантска риторика под мотото "Японците на първо място", напоследък сериозно увеличи популярността си в изборните надпревари.

"Тим Мирай", или "Екип на бъдещето", формация, която се бори за технологични реформи в политическата система на Япония, за пръв път ще има депутат в Камарата, показват екзитполовете.

Коалицията на японската министър-председателка Санае Такаичи е напът да спечели убедителна победа на произвелите се днес предсрочни парламентарни избори, прогнозира японската обществена телевизия, въз основа на екзитпол. Това ще проправи пътя за реализиране на плановете ѝ за въвеждането на данъчни облекчения, обезпокоили финансовите пазари, и за покачване на разходите за отбрана, насочени към противодействие на Китай, предаде Ройтерс.

Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Такаичи и коалиционният ѝ партньор – Партията на японското възстановяване ("Нипон Ишин") – може да спечелят до 366 от 465-те места в по-влиятелната Камара на представителите (долната камара) на японския парламент, което ще им позволи да разполагат с мнозинство от две трети, улесняващо прокарването на законодателната ѝ програма, според японската обществена телевизия.

Сама по себе си Либерално-демократическата партия (ЛДП) вече си беше осигурила необходимите за мнозинство 233 места около 90 минути след затварянето на избирателните секции. Партията на Такаичи се очаква да спечели до 328 места, което би било и най-добрият ѝ резултат в историята.

Първата жена премиер на Япония свика предсрочни парламентарни избори, за да се възползва от високата си популярност, след като беше избрана за лидер на управляващата партия в края на миналата година.

Избирателите бяха привлечени от нейния прям и трудолюбив образ, но националистическите ѝ нагласи и акцентът върху сигурността обтегнаха отношенията между Япония и Китай, а обещанията ѝ за намаляване на данъците разтърсиха финансовите пазари.

Някои от избирателите трябваше да се преборят със снега, за да упражнят правото си на глас, като рекордните снеговалежи в някои части от страната затрудниха движението и наложиха затварянето на редица избирателни секции преди 20:00 ч. местно време (13:00 ч. българско).

Днешните предсрочни парламентарни избори са едва третите в следвоенната история на Япония, произведени през февруари, като обикновено изборите се организират през по-топлите месеци от годината.

Предизборното обещание на Такаичи да замрази временно 8-процентния данък върху продажбата на хранителни стоки, за да подпомогне на домакинствата да се справят с покачващите се разходи за живот, изплаши инвеститорите, които се обезпокоени как страната с най-голям държавен дълг сред развитите икономики ще финансира плана.

Либерално-демократическата партия (ЛДП), която управлява през почти цялата следвоенна история на Япония, загуби контрола над двете камари в изборите, произвели се през последната близо година и половина под ръководството на предшественика на Такаичи на поста председател на ЛДП Шигеру Ишиба.

Такаичи казва, че черпи вдъхновение от Желязната лейди на Великобритания Маргарет Тачър. Тя събра доста последователи в социалните мрежи и е особено популярна сред младите избиратели, както показват проучванията.