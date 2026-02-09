Новини
Украйна отрече Русия да е превзела Терноватое
  Тема: Украйна

Украйна отрече Русия да е превзела Терноватое

9 Февруари, 2026 15:01

Украйна отрече Русия да е превзела Терноватое - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха днес твърденията на Русия, че е превзела Терноватое в югоизточната Запорожка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Това село се намира близо до административната граница с Днепропетровска област - район, в който руската армия обяви, че е превзела в последно време няколко населени места.

В изявление, публикувано в "Телеграм", ВСУ отрекоха Терноватое да е паднало и коментираха, че това е поредната от "добре познатите операции за забиване на знамена" от руска страна.

Тези украински твърдения не са проверени по независим път. До момента Русия не ги е коментирала.

Русия обяви преди дни, че е превзела още едно село в Източна Украйна, предаде ТАСС. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Придорожное в югоизточната Запорожка област.

Това село се намира в североизточната част на региона, близо до административната граница с Днепропетровска област. От Министерството на отбраната на Руската федерация коментираха в изявление, че с превземането на Придорожное "щурмовите групи от групировката войски "Изток" продължават да разширяват зоната си на контрол в Запорожка и Днепропетровска област". Под руски контрол е преминал украински отбранителен район с площ над 3 квадратни километра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    6 43 Отговор
    Украйна е права на всичко!

    15:01 09.02.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 56 Отговор
    Слава на Украйна! Да живее Украйна!

    Коментиран от #9

    15:01 09.02.2026

  • 3 Служител на СБУ

    6 48 Отговор
    Руска дезинформация

    15:02 09.02.2026

  • 4 Атина Палада

    6 50 Отговор
    На братушките им остана само да лъжат

    Коментиран от #26, #43

    15:02 09.02.2026

  • 5 Украински ГУР

    5 37 Отговор
    ру3ка лъжа, и пак ру3ка лъжа.

    15:03 09.02.2026

  • 6 Атина Палада

    5 42 Отговор
    Великата руска армия се радва на превзето селце ,за което са дали фира няколко десетки крепостни

    15:03 09.02.2026

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    48 5 Отговор
    Скоро цяла украина ще е Руска

    15:04 09.02.2026

  • 8 хехе

    50 6 Отговор
    Както винаги и след една седмица ще кажат че селото е загубило стратегическото си значение и укрите са се оттеглили на по-добри позиции.

    15:04 09.02.2026

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    42 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Нали знаеш с три букви е за украина

    15:05 09.02.2026

  • 10 зеленкио наркоман

    39 4 Отговор
    Значи, още се държим в Гуляйполе, Покровск, Мирноград и Авдеевка, от две години напредваме към Часов Яр да си го връщаме, а Купянск отдавна го освободихме и вече сме пред Мацква!

    15:06 09.02.2026

  • 11 Русия е злото на света,

    5 34 Отговор
    всичко им е лъжи, мизерия и убийства !

    15:06 09.02.2026

  • 12 Зелен Тсу

    33 3 Отговор
    Учителя Зелен Тсу е казал една мъдра мисъл в книгата Как да съсипеш държавата си: "Когато белите защитни линии почнат да се разпадат, не остава нищо друго освен да лъжеш"

    15:08 09.02.2026

  • 13 Варна 3

    4 30 Отговор
    Украйна, подпали ру3кото знаме, унищожи руското посолство, унищожи руската окупационна армия и окупирай европейска Русия!

    15:09 09.02.2026

  • 14 АТАНАС БУРОВ

    30 4 Отговор
    Който каже лоша дума за България, майката и Русия, веднага куршум в тила

    Коментиран от #18

    15:10 09.02.2026

  • 15 Дедо ви...

    23 2 Отговор
    А бе бит и е...ан казва ли си

    15:11 09.02.2026

  • 16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 27 Отговор
    Евтаназия до последния руснак

    Коментиран от #19

    15:12 09.02.2026

  • 17 Разберете това

    5 24 Отговор
    Чакаме загубите на личен състав на Русия да надхвърли 2 милиона.

    15:13 09.02.2026

  • 18 Варна 3

    6 21 Отговор

    До коментар #14 от "АТАНАС БУРОВ":

    Лапуркай бе тръбарррр!

    Коментиран от #46

    15:13 09.02.2026

  • 19 Сульоо

    22 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тихоо!Тихо бе пррррр деллллл ,я марш на фронта !

    15:14 09.02.2026

  • 20 Без паника,моля!

    24 3 Отговор
    След седмица ще се потвърди.

    15:15 09.02.2026

  • 21 Подправения кантар

    24 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:18 09.02.2026

  • 22 Подправения кантар

    15 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:18 09.02.2026

  • 23 Подправения кантар

    15 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #32

    15:18 09.02.2026

  • 24 Подправения кантар

    17 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:18 09.02.2026

  • 25 Алексей Арестович

    16 2 Отговор
    Русия не води война, понеже сме свои.
    А иначе за 3 месеца щрак и падаме като гнил орех.

    15:29 09.02.2026

  • 26 Дали

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    и сама си вярваш на глупостите,които повтаряш като папагал?!

    15:30 09.02.2026

  • 27 Тома

    22 2 Отговор
    Той и бати зеле каза че за 4 години има убити 55 000 украинци и ние му вярваме

    15:31 09.02.2026

  • 28 Никой

    14 2 Отговор
    Украйна ще има да ни тормози доста време. Не им се работи и заемат позата на "Спасители на Европа" - тоест - да им се дават пари.

    Ще има доста да се занимаваме с тях. Това е и "нелечимо".

    15:33 09.02.2026

  • 29 стоян георгиев

    13 3 Отговор
    Те пък кога лимса си признавали 😂

    Нищо ония от Билд Рьопке и дийпстате ще признаят вместо тях! Позора на киефските фашисти няма край!
    Хахаха Хахаха

    15:34 09.02.2026

  • 30 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    17 2 Отговор
    От поръчката на трансформатор за подстанция до монтажа минават минимум две години. Две години без електричество, вода и канализация, с външна тоалетна за 1000 души пред блока. Честита Европа, бандеровци!

    15:34 09.02.2026

  • 31 Нищо ново под слънцето!

    17 2 Отговор
    По стар навик, Украйна ще го признае след 3 месеца...

    15:42 09.02.2026

  • 32 Ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:57 09.02.2026

  • 33 кметицата

    2 0 Отговор
    Ами не знам, ама снощи ми бяха на гости.
    Хубави момчета - млади, здрави и можещи...

    15:57 09.02.2026

  • 34 Георги

    12 0 Отговор
    кой ги слуша пък тея? Те и за Крим още отричат. Някой знае ли дали зелю ходи там на плаж миналата година или заради Евровизия нямаше места по хотелите?

    Коментиран от #47

    15:58 09.02.2026

  • 35 Диско жокер

    2 9 Отговор
    Ако Украйна спечели войната, печелят народите във руската федерация, своята независимост! Залогът е голям, затова пyтьту се напряга, въпреки буксуването в рядката кал!

    Коментиран от #37, #39

    16:00 09.02.2026

  • 36 Разумен

    2 0 Отговор
    Имах си аз да потвърди ???????????????????????

    16:01 09.02.2026

  • 37 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Диско жокер":

    ако пък Украйна загуби, урсула зелю и всички нека дър ници около тях отиват в канала. Сега вече знаеш защо нито едните, нито другите ще отсъпят и че всички приказки за мир, без значение от коя страна идват, са вятър работа.

    16:04 09.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АБЕ ДЕ ДА ЗНАМ

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Диско жокер":

    ЗА СЕГА НАРОДИТЕ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ДРУЖНО ТРЕПЯТ БАНДЕ....РОПИТЕЦИ
    ВКЛЮЧИТЕЛНО УЧАСТВАТ И УКРАИНЦИ
    ТАКА ЧЕ МАЙ ША Г.Д.

    Коментиран от #45

    16:09 09.02.2026

  • 40 стоян георгиев

    1 6 Отговор
    Превзеха го за десетина минути както става про руснаците.две камикадзета влизат в селото правят си клип преди да дойдат дроновете и русия го брои за превзето.до следващата седмица.

    16:11 09.02.2026

  • 41 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Украинството е измислица. Няма такъв народ. Има селски диалект от селата около Лвов и частично в града. Все едно шопите в България да се самоопределят като отделна нация. Но дори да е така, това си е сепаратизъм и се преследва от закона във всяка страна. РФ като наследник на СССР е в правото си да се сражава със сепаратистите. Етническия състав на една област не е основание да се самоопредели като отделна държава. Тогава САЩ, Китай, Индия, Испания, Белгия, РФ, България и др. биха се разпаднали на стотици държави.

    17:03 09.02.2026

  • 42 Мишел

    2 0 Отговор
    На картите на войната, дори на украинската Диип стейтс, Терноватое е руско и ВСУ опитва да го превземе, без да се съобразява с жертвите и с загубите на бронирани машини.

    17:28 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Абе укрите все отричат

    1 0 Отговор
    че някое село или градче са превзети от руснаците, но след седмица-две млъкват и повече никога не отричат, че това или онова е превзето от руснаците, по което се разбира, че обектът вече няма никакво стратегическо или тактическо значение и укрите са се оттеглили на нови стратегически позиции и смело громят врага и контранастъпват назапад... Общо взето всичките им "контранаступи" стават по този добре отработен начин, ама да се чуди човек що продължават да упорстват и да губят хиляди хора в безмислени действия...

    17:52 09.02.2026

  • 45 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "АБЕ ДЕ ДА ЗНАМ":

    Факт

    17:53 09.02.2026

  • 46 Какво се прайш

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Варна 3":

    на възмутен бре, Варна 3? Та ти, а и много други жители на този крайморски град, водещ се за морската столица на България, май нямате нищо общо с българите... Те и за туй ви викат "гагаузи"!

    17:58 09.02.2026

  • 47 На плаж миналаа година

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Георги":

    едва ли е ходил, но е лял горчиви сълзи за апартамента си в Левадия в Ялта - Крим, дето руснаците, или по-точно управата на Крим му го национализира и май вече има нов собственик...

    18:08 09.02.2026

  • 48 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Това е днес.Утре ще Ненка и ще го потвърди.Се полека .

    18:24 09.02.2026

