Украйна отрече Русия да е превзела Терноватое

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха днес твърденията на Русия, че е превзела Терноватое в югоизточната Запорожка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Това село се намира близо до административната граница с Днепропетровска област - район, в който руската армия обяви, че е превзела в последно време няколко населени места.

В изявление, публикувано в "Телеграм", ВСУ отрекоха Терноватое да е паднало и коментираха, че това е поредната от "добре познатите операции за забиване на знамена" от руска страна.

Тези украински твърдения не са проверени по независим път. До момента Русия не ги е коментирала.

Русия обяви преди дни, че е превзела още едно село в Източна Украйна, предаде ТАСС. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Придорожное в югоизточната Запорожка област.

Това село се намира в североизточната част на региона, близо до административната граница с Днепропетровска област. От Министерството на отбраната на Руската федерация коментираха в изявление, че с превземането на Придорожное "щурмовите групи от групировката войски "Изток" продължават да разширяват зоната си на контрол в Запорожка и Днепропетровска област". Под руски контрол е преминал украински отбранителен район с площ над 3 квадратни километра.