Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха днес твърденията на Русия, че е превзела Терноватое в югоизточната Запорожка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Това село се намира близо до административната граница с Днепропетровска област - район, в който руската армия обяви, че е превзела в последно време няколко населени места.
В изявление, публикувано в "Телеграм", ВСУ отрекоха Терноватое да е паднало и коментираха, че това е поредната от "добре познатите операции за забиване на знамена" от руска страна.
Тези украински твърдения не са проверени по независим път. До момента Русия не ги е коментирала.
Русия обяви преди дни, че е превзела още едно село в Източна Украйна, предаде ТАСС. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Придорожное в югоизточната Запорожка област.
Това село се намира в североизточната част на региона, близо до административната граница с Днепропетровска област. От Министерството на отбраната на Руската федерация коментираха в изявление, че с превземането на Придорожное "щурмовите групи от групировката войски "Изток" продължават да разширяват зоната си на контрол в Запорожка и Днепропетровска област". Под руски контрол е преминал украински отбранителен район с площ над 3 квадратни километра.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #32
