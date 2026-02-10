Естония: Русия няма да атакува НАТО тази или следващата година

Русия няма намерение да предприема военна атака срещу която и да е държава от НАТО тази или следващата година, но бърза да възстанови силите си, докато Европа засилва превъоръжаването си, се посочва в годишния доклад на естонската служба за външно разузнаване, предава News.bg.
Естония, страна членка на НАТО, която граничи с Русия, е един от най-отявлените критици на Москва и силен поддръжник на Украйна. „Европа трябва да инвестира в отбрана и вътрешна сигурност, така че в бъдеще Русия да заключи, че няма шанс срещу страните от НАТО“, заяви ръководителят на службата Каупо Росин.
По думите му руското ръководство е „много разтревожено“ от европейското превъоръжаване и вижда възможността Европа да проведе самостоятелни военни действия срещу Русия след две-три години. Целта на Москва е да „забави и възпрепятства“ това. Производството на боеприпаси се разширява толкова бързо, че Русия ще може да складира запаси за бъдещи войни, докато продължава конфликта в Украйна.
Докладът отбелязва, че всяка потенциална руска атака срещу Естония би включвала дронове „по суша, въздух и море, едновременно по цялата територия на страната“.
Естонското разузнаване посочва още, че Кремъл продължава да счита САЩ за свой основен глобален противник, докато се преструва на готовност за сътрудничество, за да премахне американските санкции. „Тази промяна произтича от амбицията на Кремъл да използва новата администрация на САЩ, за да възстанови двустранните отношения и да постигне споразумение, което би формализирало поражението на Украйна.“
Въпреки това целите на Русия остават непроменени - маргинализиране на САЩ и НАТО и преобразуване на архитектурата на сигурността в Европа според визията на Москва.
Докладът предупреждава, че Китай вижда Русия като съюзник за ограничаване влиянието на Запада и източник на енергия, ако конфликтът с Тайван доведе до санкции или морска блокада. Двете страни обменят изследвания в областта на военните технологии. „Всякакви отстъпки, направени на Русия, всъщност биха подхранили и глобалните амбиции на Китай“, се отбелязва в документа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 татунчо 🍌
Коментиран от #29
12:58 10.02.2026
2 Сатана Z
" По добре вие да дойдете при нас, отколкото ние при вас"
Коментиран от #5
12:59 10.02.2026
3 си дзън
дали някой феод с крепостни от останалата русия няма да тръгне.
12:59 10.02.2026
4 000
12:59 10.02.2026
5 си дзън
До коментар #2 от "Сатана Z":Дай боже всички руснаци - при Васил Илиев.
Коментиран от #6
13:01 10.02.2026
6 Факт
До коментар #5 от "си дзън":Да не ти се върне
13:06 10.02.2026
7 А дано, ама надали
13:06 10.02.2026
8 кух , 🎷
13:08 10.02.2026
9 Стига вече с тази
13:16 10.02.2026
10 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #30
13:16 10.02.2026
11 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:16 10.02.2026
12 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #23
13:17 10.02.2026
13 Подправения кантар
13:17 10.02.2026
14 РФ е въздух под налягане !
13:17 10.02.2026
15 Русия може би няма
Това го видя пророчицата от женския пазар днес по време на розовата мъгла.
13:18 10.02.2026
16 Истината
Коментиран от #20
13:18 10.02.2026
17 Силата на Москва е в свирката .
Обещанията му да защити приятелите си в Иран, Сирия и Венецуела се оказаха толкова надеждни, колкото и Черноморският му флот.
„Велика Русия“ сега е по същество васална държава на Китай, ресурсна колония, работеща с изпарения и носталгични заблуди за империята.
Във вътрешен план страната се самоизяжда. След като нормализира насилието до средновековни нива, Кремъл сега е шокиран, че завръщащите се ветерани се отнасят с руските предградия като с окупирана територия.
Военната ситуация е фарс, обвит в трагедия. Руската армия, неплатена и необичана, е хвърлена в месомелачката за никаква стратегическа печалба.
Войниците и генералите го знаят и дори военните пропагандисти изчерпват начините си да представят победоносните провали и успешните поражения
13:19 10.02.2026
18 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Руският военнопрестъпник, който обеща да възстанови славата на империята, вместо това успя да постигне впечатляващия подвиг да превърне страната си в глобален парий с разрушена икономика.
Общественият договор в Русия, където крепостните селяни се съгласяваха да бъдат аполитични зеленчуци в замяна на наденица и стабилност, е мъртъв и погребан.
Наденичките ги няма, стабилността е мит, а рублата в момента води губеща битка за стойност срещу единични листове тоалетна хартия.
Дори банкоматите се присъединиха към съпротивата, отказвайки да раздават пари в брой на обърканото население.
В същото време, смелите олигарси и влогъри, които аплодираха за заграбването на чужда земя през 2022 г., сега хленчат, че всъщност са „жертви“ на режима.
Внезапното морално пробуждане изглежда съвпада точно с изчерпването на банковите им сметки.
13:20 10.02.2026
19 Щом
13:22 10.02.2026
20 Дон Балон
До коментар #16 от "Истината":Не им трябват седем цветните тарамбуки.
13:22 10.02.2026
21 Бре бре
Да внимаваме много
13:22 10.02.2026
22 безспорен факт...
😆
13:30 10.02.2026
23 Ха-ха
До коментар #12 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #25
13:31 10.02.2026
24 Тя Русия атакува
13:39 10.02.2026
25 Виждаме съотношенията
До коментар #23 от "Ха-ха":при размяната на тела. Умопомрачаващи се. Не, че това ще спре глупавата ви пропаганда!
13:57 10.02.2026
26 Отец Дионисий
13:59 10.02.2026
27 Анонимен
Коментиран от #28
14:21 10.02.2026
28 2554
До коментар #27 от "Анонимен":Ако баба ми беше мъжка ....
Европа смятала, ама путлер ще удари първи, за да изпревари събитията. Както винаги... Рев, че ще го нападнат, ама за да ги изпревари напада първи.
14:35 10.02.2026
29 Либерал
До коментар #1 от "татунчо 🍌":Ти си още по-грозна и десетки пъти по-тъпа и отвратителна пръд...ла
15:06 10.02.2026
30 Ако е така
До коментар #10 от "Подправения кантар":няма да напредват с 40 км. за 4 години.
15:29 10.02.2026