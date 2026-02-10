Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Естония: Русия няма да атакува НАТО тази или следващата година

Естония: Русия няма да атакува НАТО тази или следващата година

10 Февруари, 2026 12:56 1 210 30

  • естония-
  • русия-
  • нато-
  • атакува

Доклад на естонското разузнаване предупреждава за стратегическите цели на Москва и връзката ѝ с Китай

Естония: Русия няма да атакува НАТО тази или следващата година - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия няма намерение да предприема военна атака срещу която и да е държава от НАТО тази или следващата година, но бърза да възстанови силите си, докато Европа засилва превъоръжаването си, се посочва в годишния доклад на естонската служба за външно разузнаване, предава News.bg.

Естония, страна членка на НАТО, която граничи с Русия, е един от най-отявлените критици на Москва и силен поддръжник на Украйна. „Европа трябва да инвестира в отбрана и вътрешна сигурност, така че в бъдеще Русия да заключи, че няма шанс срещу страните от НАТО“, заяви ръководителят на службата Каупо Росин.

По думите му руското ръководство е „много разтревожено“ от европейското превъоръжаване и вижда възможността Европа да проведе самостоятелни военни действия срещу Русия след две-три години. Целта на Москва е да „забави и възпрепятства“ това. Производството на боеприпаси се разширява толкова бързо, че Русия ще може да складира запаси за бъдещи войни, докато продължава конфликта в Украйна.

Докладът отбелязва, че всяка потенциална руска атака срещу Естония би включвала дронове „по суша, въздух и море, едновременно по цялата територия на страната“.

Естонското разузнаване посочва още, че Кремъл продължава да счита САЩ за свой основен глобален противник, докато се преструва на готовност за сътрудничество, за да премахне американските санкции. „Тази промяна произтича от амбицията на Кремъл да използва новата администрация на САЩ, за да възстанови двустранните отношения и да постигне споразумение, което би формализирало поражението на Украйна.“

Въпреки това целите на Русия остават непроменени - маргинализиране на САЩ и НАТО и преобразуване на архитектурата на сигурността в Европа според визията на Москва.

Докладът предупреждава, че Китай вижда Русия като съюзник за ограничаване влиянието на Запада и източник на енергия, ако конфликтът с Тайван доведе до санкции или морска блокада. Двете страни обменят изследвания в областта на военните технологии. „Всякакви отстъпки, направени на Русия, всъщност биха подхранили и глобалните амбиции на Китай“, се отбелязва в документа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 татунчо 🍌

    23 6 Отговор
    Естонските пудели са големи пъзльовци , а за Кая да не говорим . Тъпа и грозна куч .....ка ...

    Коментиран от #29

    12:58 10.02.2026

  • 2 Сатана Z

    13 3 Отговор
    Както казваше покойният Васил Илиев:
    " По добре вие да дойдете при нас, отколкото ние при вас"

    Коментиран от #5

    12:59 10.02.2026

  • 3 си дзън

    5 15 Отговор
    Русия няма да атакува НАТО тази или следващата година - абе не се знае
    дали някой феод с крепостни от останалата русия няма да тръгне.

    12:59 10.02.2026

  • 4 000

    12 4 Отговор
    Ес нече е възкръсван от трите гореми - русия, сащ и китай. С ес е свършено, а нато вече пеално те съществува.

    12:59 10.02.2026

  • 5 си дзън

    6 17 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Дай боже всички руснаци - при Васил Илиев.

    Коментиран от #6

    13:01 10.02.2026

  • 6 Факт

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Да не ти се върне

    13:06 10.02.2026

  • 7 А дано, ама надали

    4 7 Отговор
    Те и за Украйна така казаха, една година преди да ги разкатаят.

    13:06 10.02.2026

  • 8 кух , 🎷​

    8 3 Отговор
    Фактите друго казват - повечето украински рамбовци отдавна при него .

    13:08 10.02.2026

  • 9 Стига вече с тази

    4 7 Отговор
    измислици за нападение. Русия търси помощ за собственото си оцеляване, камо ли да тръгва да напада. За 4г. направо издъхна в полетата на Донецката република.

    13:16 10.02.2026

  • 10 Подправения кантар

    8 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #30

    13:16 10.02.2026

  • 11 Подправения кантар

    7 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:16 10.02.2026

  • 12 Подправения кантар

    4 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    13:17 10.02.2026

  • 13 Подправения кантар

    4 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:17 10.02.2026

  • 14 РФ е въздух под налягане !

    3 3 Отговор
    Как ще атакува, тя няма пари и сили даже да оцеляване.

    13:17 10.02.2026

  • 15 Русия може би няма

    5 2 Отговор
    но....... Марсианците ще ви атакуват още тази нощ.
    Това го видя пророчицата от женския пазар днес по време на розовата мъгла.

    13:18 10.02.2026

  • 16 Истината

    3 8 Отговор
    Да благодарим за това на Украинците, които им изпиват силичките на русНАЦИтата. Ако можеха, вече щяха да са в Берлин.

    Коментиран от #20

    13:18 10.02.2026

  • 17 Силата на Москва е в свирката .

    4 6 Отговор
    Геополитически, руският диктатор успя да отчужди всички, с изключение на няколко членове на Месечния книжен клуб на диктаторите.
    Обещанията му да защити приятелите си в Иран, Сирия и Венецуела се оказаха толкова надеждни, колкото и Черноморският му флот.
    „Велика Русия“ сега е по същество васална държава на Китай, ресурсна колония, работеща с изпарения и носталгични заблуди за империята.
    Във вътрешен план страната се самоизяжда. След като нормализира насилието до средновековни нива, Кремъл сега е шокиран, че завръщащите се ветерани се отнасят с руските предградия като с окупирана територия.
    Военната ситуация е фарс, обвит в трагедия. Руската армия, неплатена и необичана, е хвърлена в месомелачката за никаква стратегическа печалба.
    Войниците и генералите го знаят и дори военните пропагандисти изчерпват начините си да представят победоносните провали и успешните поражения

    13:19 10.02.2026

  • 18 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 6 Отговор
    Докато „тридневната“ специална военна операция навлиза в четвъртата си година този месец, настроението в Кремъл се е променило от арогантното самохвалство на злодей от поредицата „Бонд“ до отчаяната, обляна в пот паника на плъх, хванат в капан в горяща „Лада“.
    Руският военнопрестъпник, който обеща да възстанови славата на империята, вместо това успя да постигне впечатляващия подвиг да превърне страната си в глобален парий с разрушена икономика.
    Общественият договор в Русия, където крепостните селяни се съгласяваха да бъдат аполитични зеленчуци в замяна на наденица и стабилност, е мъртъв и погребан.
    Наденичките ги няма, стабилността е мит, а рублата в момента води губеща битка за стойност срещу единични листове тоалетна хартия.
    Дори банкоматите се присъединиха към съпротивата, отказвайки да раздават пари в брой на обърканото население.
    В същото време, смелите олигарси и влогъри, които аплодираха за заграбването на чужда земя през 2022 г., сега хленчат, че всъщност са „жертви“ на режима.
    Внезапното морално пробуждане изглежда съвпада точно с изчерпването на банковите им сметки.

    13:20 10.02.2026

  • 19 Щом

    4 1 Отговор
    Естония го пише съм спокоен.

    13:22 10.02.2026

  • 20 Дон Балон

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    Не им трябват седем цветните тарамбуки.

    13:22 10.02.2026

  • 21 Бре бре

    6 1 Отговор
    Естонското разузнаване ,та естонското разуззнаване казало това,онова голяма сила било ,почти като македонското.
    Да внимаваме много

    13:22 10.02.2026

  • 22 безспорен факт...

    1 4 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда."
    😆

    13:30 10.02.2026

  • 23 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #25

    13:31 10.02.2026

  • 24 Тя Русия атакува

    5 0 Отговор
    само в западната глупава пропаганда с която унищожавате Европа продажни подлоги. Що народ загива в Украйна заради вас парцали.

    13:39 10.02.2026

  • 25 Виждаме съотношенията

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха":

    при размяната на тела. Умопомрачаващи се. Не, че това ще спре глупавата ви пропаганда!

    13:57 10.02.2026

  • 26 Отец Дионисий

    0 2 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    13:59 10.02.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не Русия, а Европа смята да извърши нападението.

    Коментиран от #28

    14:21 10.02.2026

  • 28 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Ако баба ми беше мъжка ....

    Европа смятала, ама путлер ще удари първи, за да изпревари събитията. Както винаги... Рев, че ще го нападнат, ама за да ги изпревари напада първи.

    14:35 10.02.2026

  • 29 Либерал

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "татунчо 🍌":

    Ти си още по-грозна и десетки пъти по-тъпа и отвратителна пръд...ла

    15:06 10.02.2026

  • 30 Ако е така

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Подправения кантар":

    няма да напредват с 40 км. за 4 години.

    15:29 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания