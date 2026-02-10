Естония: Русия няма да атакува НАТО тази или следващата година

Русия няма намерение да предприема военна атака срещу която и да е държава от НАТО тази или следващата година, но бърза да възстанови силите си, докато Европа засилва превъоръжаването си, се посочва в годишния доклад на естонската служба за външно разузнаване, предава News.bg.

Естония, страна членка на НАТО, която граничи с Русия, е един от най-отявлените критици на Москва и силен поддръжник на Украйна. „Европа трябва да инвестира в отбрана и вътрешна сигурност, така че в бъдеще Русия да заключи, че няма шанс срещу страните от НАТО“, заяви ръководителят на службата Каупо Росин.

По думите му руското ръководство е „много разтревожено“ от европейското превъоръжаване и вижда възможността Европа да проведе самостоятелни военни действия срещу Русия след две-три години. Целта на Москва е да „забави и възпрепятства“ това. Производството на боеприпаси се разширява толкова бързо, че Русия ще може да складира запаси за бъдещи войни, докато продължава конфликта в Украйна.

Докладът отбелязва, че всяка потенциална руска атака срещу Естония би включвала дронове „по суша, въздух и море, едновременно по цялата територия на страната“.

Естонското разузнаване посочва още, че Кремъл продължава да счита САЩ за свой основен глобален противник, докато се преструва на готовност за сътрудничество, за да премахне американските санкции. „Тази промяна произтича от амбицията на Кремъл да използва новата администрация на САЩ, за да възстанови двустранните отношения и да постигне споразумение, което би формализирало поражението на Украйна.“

Въпреки това целите на Русия остават непроменени - маргинализиране на САЩ и НАТО и преобразуване на архитектурата на сигурността в Европа според визията на Москва.

Докладът предупреждава, че Китай вижда Русия като съюзник за ограничаване влиянието на Запада и източник на енергия, ако конфликтът с Тайван доведе до санкции или морска блокада. Двете страни обменят изследвания в областта на военните технологии. „Всякакви отстъпки, направени на Русия, всъщност биха подхранили и глобалните амбиции на Китай“, се отбелязва в документа.